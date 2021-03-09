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Новини
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Інформація про виклик Порошенка на допит в СБУ - фейк, - адвокат Головань

Інформація про виклик Порошенка на допит в СБУ - фейк, - адвокат Головань

Інформація про виклик Петра Порошенка на допит в СБУ є фейком.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив адвокат Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ.

"Вкидання інформаційного фейку про начебто виклик Петра Порошенка на допит в СБУ є спробою влади відволікти увагу українців від широкомасштабної корупції в Офісі президента й ескалації на фронті. Тому я звертаюся до Служби безпеки з вимогою спростувати цю дезінформацію, а до ЗМІ - її не поширювати" , - написав Головань.

Інформація про виклик Порошенка на допит в СБУ - фейк, - адвокат Головань 01

Автор: 

Порошенко Петро (15161) СБУ (12774) Головань Ігор (113)


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Топ коментарі
+27
Премьера фильма все ближе
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09.03.2021 19:16
+19
Вот и усе, зебилята.
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09.03.2021 19:13
+18
Головань знає, як їх, зебілів, і следаків по заказу, шикувати в ряд.
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09.03.2021 19:14
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Вот и усе, зебилята.
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09.03.2021 19:13 Відповісти
Головань знає, як їх, зебілів, і следаків по заказу, шикувати в ряд.
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09.03.2021 19:14 Відповісти
Премьера фильма все ближе
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09.03.2021 19:16 Відповісти
Информация о вызове Порошенко на допрос в СБУ - фейк, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3315
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09.03.2021 19:33 Відповісти
Скорей бы вышел уже фильм Bellingcat.. тогда все всё узнают )) все ждут его с нетерпением, особенно Ермак и Зеленский
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09.03.2021 19:27 Відповісти
Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет/Рябошапка подтвердил, что "дела Порошенко" обсуждали с Зеленским ./ Венедиктова давала задание "поймать"Порошенко!"/ По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58. Надрывается ФСБ, надрывается СБУ- а Порошенко предъявить нечего../ Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019
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09.03.2021 19:28 Відповісти
Сейчас эти ЗЕбанутые говноеды, всякие там Бенадиктовы, бубочки и другая срань с приходом Байдена тихонечко позакрывают все эти дела, высосаные Бенядиктовой из зеленой писи бубочки тихо закроют.
Вот что творит Байден животворящий.
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09.03.2021 20:03 Відповісти
Тоді для чого Пороху адвокати?
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09.03.2021 19:29 Відповісти
О, бачиш, у тебе нові турботи...😀
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09.03.2021 20:03 Відповісти
Ставить раком ЗЕбанутых. Напомнить тебе, как убежала Бенядиктова из своего кабинета, когда к ней в ГПУ пришел Порох и его адвокаты?
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09.03.2021 20:05 Відповісти
Не бачив, або пропустив, де це було на цензорі?
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09.03.2021 19:31 Відповісти
Ось тут В СБУ также отметили, что в рамках уголовного производства, связанного с вышеупомянутыми "пленками" на допрос дважды вызывался П.А. Порошенко. Однако, он дважды не явился на допрос.Источник: https://censor.net/ru/n3252230
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09.03.2021 19:38 Відповісти
В прямом эфире по ТВ)))
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09.03.2021 23:30 Відповісти
Тут як гра в шахи. Порошенка кліка Коломойського тримає у якості заручника. Захід зробив крок проти Бені, безпосередньо проти США грати небезпечно, тому вони за Пороха взялися.
У заручниках іще НАБУ з САП.
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09.03.2021 19:46 Відповісти
Вірю, вірю кожному твоєму слову... (с)
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09.03.2021 19:46 Відповісти
А ЖАЛЬ...
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09.03.2021 19:50 Відповісти
Бідненькі зебілятка, як багато у них попереду розчарувань...😀
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09.03.2021 20:00 Відповісти
Кучма и Ведмедчук бизнес-партнеры 20 лет,при чем тут Порошенко дятлы Мавзолейные*?
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09.03.2021 19:55 Відповісти
Чекаємо скоро в новинах:
На допит визивався 5-й Презиент по справі "бла-бла-бла" на підставі того, що він в цей час перебував на території України...
Другий рік поспіль ОПа з усілякими портновими та сєктою свідків міценацтва Бєні шукає компромат на Пороха... До цих пір нічого знайти не може, а лише поливає його лайном зфабрикованих новин та обсирається по повній програмі!
Сподіваюсь, що втекти не встигнуть - зроблю все, щоб цього не сталося!
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09.03.2021 19:55 Відповісти
Когда вы научитесь мыслитьь логически? Стадо баранов,бизнес партнер Порошенко, Барон Ротшильд и его бизнес империя...и очень давно
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09.03.2021 19:57 Відповісти
адвокат, на то и адвокат, чтобы врать и отмазывать. Профессия такая...
Даже у Чикатило был свой адвокат- "вы имеете право хранить молчание, вы имеете право на адвоката"...
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09.03.2021 20:13 Відповісти
Даже у Стуса был "адвокат"...
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09.03.2021 20:17 Відповісти
Не только у Стуса. Сейчас он адвокатирует уже у Порошенко.
О времена, о нравы....
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09.03.2021 20:22 Відповісти
Он?
Так же как и Стусу?
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09.03.2021 20:28 Відповісти
Нет. Не тот уже "старший брат" в наши времена. Сейчас он (старший советский брат)- это "слабая полудохлая кошка". Поэтому адвоката( в т.ч.), на этот раз, признают неправым и виновным во всех бедах....
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09.03.2021 20:35 Відповісти
Вот теперь точно ничего не понял
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09.03.2021 20:39 Відповісти
Козлом отпущения назначен- Медветчук. Потому что он изначально, выбрал сторону "слабой полудохлой кошки(рф)". Порошенко и Медведчук- это ночные любовники в укр.политике. Но принять яд должен отважиться кто-то один из них(или "Ромео" или "Джульетта").
Но фишка в том, что они в крепкой связке- любой из этих двух, потянет на дно второго(Шекспир лучше расскажет )...
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09.03.2021 20:49 Відповісти
Медведчук не козёл отпущения, он - враг. Никакой стороны он не выбирал, Медведчук - это РФ.
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09.03.2021 20:57 Відповісти
Чем вас там в Лахте-2 накуривают?
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09.03.2021 21:45 Відповісти
Порошенко продался Госдепу в 2014 году.Ольга ********* говорила,Салавьев,Сикелев и даже ведущая 1 -го Крысиного канала Стриженова...
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09.03.2021 20:00 Відповісти
ох, кому он только не продавался с тех пор, как приехал из молдавского пгт покорять стольный град киев)))
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09.03.2021 20:50 Відповісти
Если бы Порошенко в 2014 продался госдепу, всё было бы в Украине намного лучше,но...не решился,а жаль
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10.03.2021 00:20 Відповісти
Олигархи "бодаются". Что обсуждать?
Может, поговорим о том, который из них более достоин дерибанить Украину?

Или мене достоин, как вариант?
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09.03.2021 20:15 Відповісти
Весь кайф зебілам поламали..
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09.03.2021 20:21 Відповісти
слышь зебаран. я понимаю что вас по тревоге после зашкваров мандель и вавия подняли, но вы хоть бы старые методички меняли что ли. ну стыдно даже опровергать уже твое вранье
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09.03.2021 20:45 Відповісти
Ну, а що зеленим робити?
- Европарламент встромляє;
- США встромляють;
- МВФ посилає;
- вакцинація в засаді;
- захворюваність зростає;
- з перемиррям дупа;
- Інфляція прискорилася в лютому до 7,5%

Про санкції проти трьох каналів уже усі забули, треба видовищ. Пороха знову у якості жертви обрали і будуть знову фігнею займатися.
Ну, було ж нещодавно про 100 млрд дол., які Порошенко разом з Байденом "вкрали". Вкакалися ж. Скільки можна?
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09.03.2021 20:31 Відповісти
Забув про скандал з вагнеріцями.
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09.03.2021 20:34 Відповісти
главное забыли - где за два года своим прокурором, своим дбр уголовные дела с доказательствами твоего бреда.
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09.03.2021 20:55 Відповісти
для таких вкидів головне, щоб ім"ячко звучало.
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09.03.2021 20:35 Відповісти
Поки гос.деп. США не вивиде олігархів ,кровосісів паразитуючих на тілі України. На чисту воду .Всі будуть в захваті від патріотичних олігархів таких як Каломокша , Пепа ... Які створюють робочі місця і ,,захищають""!😈
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09.03.2021 20:52 Відповісти
Інформація про виклик Порошенка на допит в СБУ - фейк, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 7026
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09.03.2021 21:57 Відповісти
Інформація про виклик Порошенка на допит в СБУ - фейк, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3904
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09.03.2021 23:32 Відповісти
Це таким чином клоун реагує на санкції США проти Коломойського. ПреЗЕдент повинен з приводу санкцій щось сказати, бо Коломойський наближена до нього особа. Він повинен сказати схвалює чи не схвалює санкції, повинен дати вказівку розпочати кримінальне розслідування, але він мовчить, як тхір у норі. А щоб заглушити галас у ЗМІ по Коломойському, то він підкидає фейк проти Порошенка. Якщо фейки вкидаються, то це означає, що ніякої реальної кримінальної справи проти Порошенка не буде. Клоун насипле Порошенку на хвіст солі. Не більше.
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09.03.2021 23:33 Відповісти
Кремлевский , подлый ублюдок никогда не простит Поршенка за то , что плюнул ему в его ботоксную харю , поэтому вся эта
прокремлёвская свора продолжает лить дерьмо на Пороха и попросту травить !
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10.03.2021 00:05 Відповісти
 
 