Інформація про виклик Порошенка на допит в СБУ - фейк, - адвокат Головань

Інформація про виклик Петра Порошенка на допит в СБУ є фейком.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив адвокат Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ.

"Вкидання інформаційного фейку про начебто виклик Петра Порошенка на допит в СБУ є спробою влади відволікти увагу українців від широкомасштабної корупції в Офісі президента й ескалації на фронті. Тому я звертаюся до Служби безпеки з вимогою спростувати цю дезінформацію, а до ЗМІ - її не поширювати" , - написав Головань.