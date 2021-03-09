Інформація про виклик Порошенка на допит в СБУ - фейк, - адвокат Головань
Інформація про виклик Петра Порошенка на допит в СБУ є фейком.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив адвокат Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ.
"Вкидання інформаційного фейку про начебто виклик Петра Порошенка на допит в СБУ є спробою влади відволікти увагу українців від широкомасштабної корупції в Офісі президента й ескалації на фронті. Тому я звертаюся до Служби безпеки з вимогою спростувати цю дезінформацію, а до ЗМІ - її не поширювати" , - написав Головань.
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Вот что творит Байден животворящий.
У заручниках іще НАБУ з САП.
На допит визивався 5-й Презиент по справі "бла-бла-бла" на підставі того, що він в цей час перебував на території України...
Другий рік поспіль ОПа з усілякими портновими та сєктою свідків міценацтва Бєні шукає компромат на Пороха... До цих пір нічого знайти не може, а лише поливає його лайном зфабрикованих новин та обсирається по повній програмі!
Сподіваюсь, що втекти не встигнуть - зроблю все, щоб цього не сталося!
Даже у Чикатило был свой адвокат- "вы имеете право хранить молчание, вы имеете право на адвоката"...
О времена, о нравы....
Так же как и Стусу?
Но фишка в том, что они в крепкой связке- любой из этих двух, потянет на дно второго(Шекспир лучше расскажет )...
Может, поговорим о том, который из них более достоин дерибанить Украину?
Или мене достоин, как вариант?
- Европарламент встромляє;
- США встромляють;
- МВФ посилає;
- вакцинація в засаді;
- захворюваність зростає;
- з перемиррям дупа;
- Інфляція прискорилася в лютому до 7,5%
Про санкції проти трьох каналів уже усі забули, треба видовищ. Пороха знову у якості жертви обрали і будуть знову фігнею займатися.
Ну, було ж нещодавно про 100 млрд дол., які Порошенко разом з Байденом "вкрали". Вкакалися ж. Скільки можна?
прокремлёвская свора продолжает лить дерьмо на Пороха и попросту травить !