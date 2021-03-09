Тіла п'ятьох загиблих в аварії в Польщі українців готують до відправки в Україну, - генконсул Павлюк
Тіла п’ятьох загиблих у ДТП українського автобуса на півдні Польщі готують до відправки в Україну. Транспортування тіл трьох жінок та двох чоловіків віком від 29-ти до 61-го року може розпочатися у середу.
Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив генконсул України у Любліні Василь Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
"Оформляються усі документи на транспортування тіл в Україну. Перевезення може розпочатися у середу",- повідомив Павлюк.
Він поінформував, що померлими є жінки 1960, 1967 та 1988 р.н., а також чоловіки 1968 та 1992 р.н. Вони, зокрема, є жителями Одеської, Дніпропетровської, Хмельницької та Тернопільської областей.
Український дипломат також повідомив, що в лікарнях Підкарпатського воєводства продовжують перебувати 24 пасажири українського автобуса, двоє з яких – у тяжкому стані.
Генкосул підтвердив факт інциденту щодо небажання в одній з лікарень лікувати двох постраждалих у ДТП через відсутність у них медичної страховки. За його втручанням проблему вдалося вирішити і людям надано допомогу, проведено необхідні операції.
Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП. У ньому перебувало 57 громадян України (зокрема двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи або навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.
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