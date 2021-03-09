Закарпатський активіст Павлов отримав 6 років за ДТП зі смертельним результатом і втік із залу суду
Павло Павлов виголосив останнє слово і покинув зал суду, не чекаючи вироку. Де він - невідомо. Активіста оголосять у розшук.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Закарпаття онлайн".
Вирок Павлову виніс Ужгородський міськрайонний суд. Суддя Т. Деметрадзе оголосив, що той має піти за ґрати на 6 років і ще на 3 роки позбутися права керувати транспортними засобами.
Павлова мали затримати в залі суду. Але той, промовивши останнє слово, в якому заперечував свою провину, покинув засідання, не чекаючи вироку.
"Павлові погано, де він, я не знаю, щойно засідання суду закінчилося. Ми не знали, що сьогодні буде оголошення вироку", - пояснив адвокат Павлова Роман Бухтояров.
Тепер Павлова оголосять у розшук.
ДТП, за яке засудили активіста, сталася 5 грудня 2017 року на об'їзній дорозі Ужгорода, на пішохідному переході біля ресторану "Кілікія". Автомобіль Skoda нa іноземній реєстрaції збив 59-річного ужгородця. Через отримані травми чоловік помер. Водій втік із місця події.
Таким же автомобілем користувався активіст Пaвлов. Вночі після ДТП Skoda Octavia Павлова згоріла у дворі його батька.
Про підозру в скоєнні смертельної ДТП Павлову повідомили 11 лютого 2019 року. 13 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, відмовившись відпустити на поруки.
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Павлов Павло Павлович
сам себе активист
Голова Закарпатської облдержадміністрації вимагає в управління юстиції позбавити реєстрації громадську організацію «Доста», до складу якої входять засуджені за тяжкі злочини особи. Так, за інформацією, наданою правоохоронними органами, керівник цієї ГО Павло Павлов неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне переправлення осіб через кордон та нанесення тілесних ушкоджень. Його показушна боротьба із нелегальними рубками лісу чи автозаправками має на меті банальне заробляння грошей через шантаж та насильство.
Объявление подозрения - это заключительный акт досудебного расследования. Пока попроходили все экспертизы, допросы, прочие следственные действия . . . А на экспертизы в НДЕКЦ очередь - дел же много, а экспертов не миллион, тем более по конкретному какому-то виду экспертизы. Следствие же должно сформировать доказательную базу, чтобы прокурору было достаточно оснований поддерживать обвинение в суде от имени государства. А тут ещё и подозреваемый смылся - это же надо восстанавливать хронологию событий (где был, кто видел, алиби есть или нету и так далее). Ну и не только экспертов не хватает, но и следователей - у каждого из них в производстве уголовных дел десятки и по каждому делу надо что-то делать. Поэтому некоторые вопросы решаются медленнее, чем если бы следователь работал только над одним "проектом". Люди же не железные, им иногда и банально спать надо. А ещё в полиции сумасшедшая текучка кадров. Уволился следак - дело передают кому-то другому и ему надо заново вчитываться . . .
Короче, как говорил Остап Ибрагимович Бендер : "Быстро только кошки родятся".
Если Вы хотите, чтобы приговор был обоснованным, за 5 минут подозрение сложно предъявить. Здесь 15 месяцев прошло. Ну да, можно бы и быстрее, конечно. Но и так неплохо - дошло до приговора уже.
Даже по сгоревшей машине можно сделать экспертизу. Да и вообще в Закарпатье горящие машины активистов не редкость
Когда надо, то "активуют" за деньги так, что "аж гай шумить.
Я многих местных, в том числе из именно этой "команды борцунов за правду" лично знаю - одного из них, "активиста"-адвоката прямо спросил, мол не хочешь опубликовать, за счёт каких доходов ты живёшь ? Всё время в скандалах, в фейсбуке, на митингах, то видосики снимаешь, то голодовки объявляешь - но никогда не видел, чтобы ты работал. Зато ты постоянно против мэра, губернатора, судьи, прокурора, чиновника - любого, независимо от фамилии и срока пребывания на должности. Не успел человек отбыть неделю на должности, ты уже против него митингуешь. А злые языки говорят, что иногда "по заказу предыдущего", против которого ты митинговал ещё неделю назад, когда он был "действующим".
Но ведь надо за что-то покупать еду, заправлять и обслуживать машину (она у него есть), платить за коммуналку (тот же телефон с интернетом, например, чтобы стримить). Не говоря уже о том, что с ним на показательные судебные процессы целая толпа массовки ходит - и не верю, что все за зовом сердца, т. е. за бесплатно . . .
На вопрос, за счёт каких средств живёт, он не смог мне ответить, замялся. Интересно было бы налоговой получить доступ по решению суда к его банковским счетам и посмотреть, откуда же у него на карточке деньги появляются. Хотя, может и за наличные рассчитывается в магазинах, не знаю - но молодой больно, а Монобанк или Приват24 слишком удобная штука, чтобы избегать . . .
Клуба "Бухаем до утра" ? Или кружка "Очумелые руки" ? Кто млять и за какие заслуги такие лейблы цепляет? Куда не плюнь или в активиста или в эксперта попадешь...
а судебным приставам респект совсем не рукожопы, хорошо работу выполняют......
Якщо це правда, то цього достатньо для звинувачувального вироку згідно ПДР.
А те, що "Из-за полученных травм мужчина умер" Источник: https://censor.net/ru/n3252243
Лише обставина, яка обтяжує провину винуваться. І тут най він буде хоть святим міценатом і янголом у людській подобі...
Посредственность никчёмная. И нечего для таких пикеты перед судом устраивать!!!
Так что он своими ногами пришёл в суд вместе с адвокатом, своими ушёл из суда, не было и не должно было быть никаких конвоиров в данном случае.
Евробляхер Евросила ?
Так это долб..б, а не активист
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Зєлю геть. Дострокові