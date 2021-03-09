Закарпатський активіст Павлов отримав 6 років за ДТП зі смертельним результатом і втік із залу суду

Павло Павлов виголосив останнє слово і покинув зал суду, не чекаючи вироку. Де він - невідомо. Активіста оголосять у розшук.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Закарпаття онлайн".

Вирок Павлову виніс Ужгородський міськрайонний суд. Суддя Т. Деметрадзе оголосив, що той має піти за ґрати на 6 років і ще на 3 роки позбутися права керувати транспортними засобами.

Павлова мали затримати в залі суду. Але той, промовивши останнє слово, в якому заперечував свою провину, покинув засідання, не чекаючи вироку.

"Павлові погано, де він, я не знаю, щойно засідання суду закінчилося. Ми не знали, що сьогодні буде оголошення вироку", - пояснив адвокат Павлова Роман Бухтояров.

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Тепер Павлова оголосять у розшук.

ДТП, за яке засудили активіста, сталася 5 грудня 2017 року на об'їзній дорозі Ужгорода, на пішохідному переході біля ресторану "Кілікія". Автомобіль Skoda нa іноземній реєстрaції збив 59-річного ужгородця. Через отримані травми чоловік помер. Водій втік із місця події.

Таким же автомобілем користувався активіст Пaвлов. Вночі після ДТП Skoda Octavia Павлова згоріла у дворі його батька.

Про підозру в скоєнні смертельної ДТП Павлову повідомили 11 лютого 2019 року. 13 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, відмовившись відпустити на поруки.