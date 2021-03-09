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Закарпатський активіст Павлов отримав 6 років за ДТП зі смертельним результатом і втік із залу суду

Закарпатський активіст Павлов отримав 6 років за ДТП зі смертельним результатом і втік із залу суду

Павло Павлов виголосив останнє слово і покинув зал суду, не чекаючи вироку. Де він - невідомо. Активіста оголосять у розшук.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Закарпаття онлайн".

Вирок Павлову виніс Ужгородський міськрайонний суд. Суддя Т. Деметрадзе оголосив, що той має піти за ґрати на 6 років і ще на 3 роки позбутися права керувати транспортними засобами.

Павлова мали затримати в залі суду. Але той, промовивши останнє слово, в якому заперечував свою провину, покинув засідання, не чекаючи вироку.

"Павлові погано, де він, я не знаю, щойно засідання суду закінчилося. Ми не знали, що сьогодні буде оголошення вироку", - пояснив адвокат Павлова Роман Бухтояров.

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Тепер Павлова оголосять у розшук.

ДТП, за яке засудили активіста, сталася 5 грудня 2017 року на об'їзній дорозі Ужгорода, на пішохідному переході біля ресторану "Кілікія". Автомобіль Skoda нa іноземній реєстрaції збив 59-річного ужгородця. Через отримані травми чоловік помер. Водій втік із місця події.

Таким же автомобілем користувався активіст Пaвлов. Вночі після ДТП Skoda Octavia Павлова згоріла у дворі його батька.

Про підозру в скоєнні смертельної ДТП Павлову повідомили 11 лютого 2019 року. 13 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, відмовившись відпустити на поруки.

Автор: 

ДТП (4465) вирок (1062) смерть (6740) Ужгород (338) активіст (312) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+36
А чо, так можно было??
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09.03.2021 19:32
+20
Москаль вимагає позбавити реєстрації скандальну громадську організацією, яка по своїй суті є організованим злочинним угрупованням
Голова Закарпатської облдержадміністрації вимагає в управління юстиції позбавити реєстрації громадську організацію «Доста», до складу якої входять засуджені за тяжкі злочини особи. Так, за інформацією, наданою правоохоронними органами, керівник цієї ГО Павло Павлов неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне переправлення осіб через кордон та нанесення тілесних ушкоджень. Його показушна боротьба із нелегальними рубками лісу чи автозаправками має на меті банальне заробляння грошей через шантаж та насильство.
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09.03.2021 19:55
+17
Прохаванный активист. И убил, и тачку сжёг, и свалил. Маладес! Активисты они такие...
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09.03.2021 19:41
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А чо, так можно было??
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09.03.2021 19:32 Відповісти
в наших судах-да
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09.03.2021 19:36 Відповісти
ГО "ДОСТА УКРАЇНА"

Директор

Павлов Павло Павлович
сам себе активист
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09.03.2021 19:54 Відповісти
Москаль вимагає позбавити реєстрації скандальну громадську організацією, яка по своїй суті є організованим злочинним угрупованням
Голова Закарпатської облдержадміністрації вимагає в управління юстиції позбавити реєстрації громадську організацію «Доста», до складу якої входять засуджені за тяжкі злочини особи. Так, за інформацією, наданою правоохоронними органами, керівник цієї ГО Павло Павлов неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне переправлення осіб через кордон та нанесення тілесних ушкоджень. Його показушна боротьба із нелегальними рубками лісу чи автозаправками має на меті банальне заробляння грошей через шантаж та насильство.
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09.03.2021 19:55 Відповісти
походу в нас ще й не таке проходить...(((
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10.03.2021 00:36 Відповісти
Правильний активіст
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09.03.2021 19:33 Відповісти
Котовский?
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09.03.2021 19:34 Відповісти
Где,где? На мадьярщине уже!
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09.03.2021 19:36 Відповісти
Ні! Він серед русинів Словаччини
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09.03.2021 19:56 Відповісти
Грохнути при затриманні та і по тому........
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09.03.2021 19:37 Відповісти
Вот так бывает,был вроде хорошим человеком,а оказался ховном. Мусоров трусите,они в сговоре ,и дали ему возможность сбежать.
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09.03.2021 19:40 Відповісти
Та никто ничего не дал. После последнего слова суд по закону удаляется в совещательную комнату. Делу пару лет, подсудимый под стражей не был. Пока судья был в совещательной комнате, он просто вышел из здания. Полиция не имела оснований его задерживать до того, как судья решил по результатам объявления приговора взять его под стражу в здании суда.
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09.03.2021 21:39 Відповісти
ДТП произошло 5 декабря 2017. Подозрение объявлено 11 февраля 2019. Капец.
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09.03.2021 19:41 Відповісти
суд в 21 ээээ
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09.03.2021 20:56 Відповісти
Ласкаво просімо в цифрану ******* Україну! (с)
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09.03.2021 21:42 Відповісти
А капец в чём ?

Объявление подозрения - это заключительный акт досудебного расследования. Пока попроходили все экспертизы, допросы, прочие следственные действия . . . А на экспертизы в НДЕКЦ очередь - дел же много, а экспертов не миллион, тем более по конкретному какому-то виду экспертизы. Следствие же должно сформировать доказательную базу, чтобы прокурору было достаточно оснований поддерживать обвинение в суде от имени государства. А тут ещё и подозреваемый смылся - это же надо восстанавливать хронологию событий (где был, кто видел, алиби есть или нету и так далее). Ну и не только экспертов не хватает, но и следователей - у каждого из них в производстве уголовных дел десятки и по каждому делу надо что-то делать. Поэтому некоторые вопросы решаются медленнее, чем если бы следователь работал только над одним "проектом". Люди же не железные, им иногда и банально спать надо. А ещё в полиции сумасшедшая текучка кадров. Уволился следак - дело передают кому-то другому и ему надо заново вчитываться . . .
Короче, как говорил Остап Ибрагимович Бендер : "Быстро только кошки родятся".
Если Вы хотите, чтобы приговор был обоснованным, за 5 минут подозрение сложно предъявить. Здесь 15 месяцев прошло. Ну да, можно бы и быстрее, конечно. Но и так неплохо - дошло до приговора уже.
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09.03.2021 22:27 Відповісти
Прохаванный активист. И убил, и тачку сжёг, и свалил. Маладес! Активисты они такие...
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09.03.2021 19:41 Відповісти
Активіст. У Ютубі його багато. Рух "Доста" (вистачить, діал.) Великий потивнк Петра Порошенка, а тепер і Зєлєнского.
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09.03.2021 19:50 Відповісти
Убил и тачку сжёг это ментовская версия, которая появилась после его репортажа о ментах.
Даже по сгоревшей машине можно сделать экспертизу. Да и вообще в Закарпатье горящие машины активистов не редкость
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09.03.2021 19:55 Відповісти
проясни , кто есть активист ? типо ентого персонажа , кто ему бабки на жизнь дает ?
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09.03.2021 21:21 Відповісти
Правоохранительная система в Украине это цирк с клоунами .
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09.03.2021 19:41 Відповісти
Активисты в Украине, к сожалению, не меньший цирк с клоунами.
Когда надо, то "активуют" за деньги так, что "аж гай шумить.
Я многих местных, в том числе из именно этой "команды борцунов за правду" лично знаю - одного из них, "активиста"-адвоката прямо спросил, мол не хочешь опубликовать, за счёт каких доходов ты живёшь ? Всё время в скандалах, в фейсбуке, на митингах, то видосики снимаешь, то голодовки объявляешь - но никогда не видел, чтобы ты работал. Зато ты постоянно против мэра, губернатора, судьи, прокурора, чиновника - любого, независимо от фамилии и срока пребывания на должности. Не успел человек отбыть неделю на должности, ты уже против него митингуешь. А злые языки говорят, что иногда "по заказу предыдущего", против которого ты митинговал ещё неделю назад, когда он был "действующим".
Но ведь надо за что-то покупать еду, заправлять и обслуживать машину (она у него есть), платить за коммуналку (тот же телефон с интернетом, например, чтобы стримить). Не говоря уже о том, что с ним на показательные судебные процессы целая толпа массовки ходит - и не верю, что все за зовом сердца, т. е. за бесплатно . . .
На вопрос, за счёт каких средств живёт, он не смог мне ответить, замялся. Интересно было бы налоговой получить доступ по решению суда к его банковским счетам и посмотреть, откуда же у него на карточке деньги появляются. Хотя, может и за наличные рассчитывается в магазинах, не знаю - но молодой больно, а Монобанк или Приват24 слишком удобная штука, чтобы избегать . . .
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09.03.2021 22:40 Відповісти
Маразм зашкаливает...по ссылке он вообще то псевдоактивист...Но и там непонятно ЧЕГО,?!
Клуба "Бухаем до утра" ? Или кружка "Очумелые руки" ? Кто млять и за какие заслуги такие лейблы цепляет? Куда не плюнь или в активиста или в эксперта попадешь...
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09.03.2021 19:44 Відповісти
О нем разное говорят, но он не псевдо. Просто, как говорится, скандальная слава идёт впереди его
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09.03.2021 19:52 Відповісти
,,звание,, ахтивист-а присваивают всякие левые сайты и журнализды. А правильно подследственный до оглашение решения суда.
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09.03.2021 19:58 Відповісти
активный "активист"...
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09.03.2021 19:45 Відповісти
Павел решил не сидеть ...
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09.03.2021 19:47 Відповісти
А якого роду в нього активізм? Він активіст-євробляхєр, активіст-ковідіот?
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09.03.2021 19:49 Відповісти
активіст-контрабандист
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09.03.2021 21:02 Відповісти
Почему в последние годы при слове активист сразу вспоминается "Свадьба в Малиновке" ?
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09.03.2021 19:50 Відповісти
Да, до оглашения решения суда, если он не был под арестом , то может сбежать. Пока суд не огласил решение ничего сделать нельзя.
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09.03.2021 19:51 Відповісти
Когда служил, тоже вызвали в суд , так как сообщили, что будет арест. Но кто-то прокололся и мы приехали до оглашения приговора судом. Обвиняемая вышла из суда в киоск за сигаретами, и мы не могли ее законно задерживать. И вот мы за ней, как идиоты ходили. Потом огласили решения и ее в наручники.
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09.03.2021 19:54 Відповісти
активисты - они такие...активисты во всем)
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09.03.2021 19:55 Відповісти
понимаем твои чувства, сиделец на бутылке, но не завидуй
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09.03.2021 21:04 Відповісти
Реформа судова в дії. Мабуть в майбутньому можна буде суддю ногами вперед виносити.
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09.03.2021 20:00 Відповісти
лихач ..... имел бы смелость признать содеянное может быть вышел через пару лет по удо..... а так человека сбил тачку кинул(спаливши) + побег из суда......
а судебным приставам респект совсем не рукожопы, хорошо работу выполняют......
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09.03.2021 20:07 Відповісти
Одних садять за дрібничку, інших не садять за смерть... країна -задзеркалля...
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09.03.2021 20:13 Відповісти
"на пешеходном переходе", "Водитель скрылся с места происшествия" Источник: https://censor.net/ru/n3252243

Якщо це правда, то цього достатньо для звинувачувального вироку згідно ПДР.
А те, що "Из-за полученных травм мужчина умер" Источник: https://censor.net/ru/n3252243
Лише обставина, яка обтяжує провину винуваться. І тут най він буде хоть святим міценатом і янголом у людській подобі...
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09.03.2021 20:19 Відповісти
В годы войны кидаться словами Активист убийца ,Волонтёр убийца и тд ,считаю провокацией, как смачно Портнов сказал за Нестеренко, наконец то свершилось правосудие без моего участия.
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09.03.2021 20:20 Відповісти
пардон - Сергей Стерненко
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09.03.2021 21:11 Відповісти
Закарпатский и не смог прославиться на "патриотической теме"????
Посредственность никчёмная. И нечего для таких пикеты перед судом устраивать!!!
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09.03.2021 20:20 Відповісти
А по каким делам "активничал" сей тип? Под ВР требовал бесплатной растаможки для своего корыта? Тема абсолютно не раскрыта. Непорядок.
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09.03.2021 20:29 Відповісти
Він пропонував не безкоштовної разтоможки, а такої, яка в цивілізованих країнах. Але так званим нашим мародерам це мало показалося. http://rionews.com.ua/newspaper/all/20210221/n16315181134 Так, що не потрібно людей вводити в оману. і дурити.
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10.03.2021 09:38 Відповісти
В Беларуси за флаг БЧБ и Погоню на балконе, взламывают двери и в наручники, в суде держат в наручниках и в клетке. Вот что значит свободная страна и диктатура. Слава Украине!!!
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09.03.2021 20:29 Відповісти
А в чем активен этот Павлов? Давайте с этого начинать...
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09.03.2021 20:32 Відповісти
а баба юля з тобой активна чи пасивна?
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09.03.2021 21:05 Відповісти
Ви вмієте читати свої літери???? Павлу плохо, где он, я не знаю, только что заседание суда закончилось. Мы не знали, что сегодня будет оглашение приговора", - пояснил адвокат Павлова Роман Бухтояров. Источник: https://censor.net/ru/n3252243
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09.03.2021 20:51 Відповісти
Красава. Чомусь вірю, що було все обумовлено попередньо і проплачено. Винуваті будуть... умови суддівського приміщення. Тому ніяких коментарів, всі можуть йти додому, графік засідань висить на дверях. Все.
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09.03.2021 20:57 Відповісти
Сподіваюсь, що в останньому слові він всіх послав на йух?
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09.03.2021 21:04 Відповісти
Взял пример с судьи Вовка, а чего, одному можно, а другим нет?
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09.03.2021 20:59 Відповісти
НУ ВЫ ПОНеЛИ.... (КАКОЙ ТЕКСТ КАРТИНКИ)

Закарпатський активіст Павлов отримав 6 років за ДТП зі смертельним результатом і втік із залу суду - Цензор.НЕТ 463
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09.03.2021 21:11 Відповісти
Пля@ь цИрк на дроті...
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09.03.2021 21:16 Відповісти
"Молоді роки Павлова пов'язують з організованим злочинним угрупованням "Копчі" - https://zakarpattya.net.ua/Zmi/191059-Cherez-vbyvstvo-u-Velykomu-Bereznomu-Volodymyra-Kopchu-sudytymut-povtorno-VIDEO місцевого кримінального авторитета . Спеціалізація - нелегальне переправляння людей через кордон. Але тренди змінилися. Після Революції Гідності Павло Павлов переосмислив свою громадянську позицію і став активістом. Не змінилася тільки сутність". https://zakarpattya.net.ua/News/194042-Aktyvist-v-zakoni-Pavlo-Pavlov "Активіст в законі" Павло Павлов Комменты под статьей от местных- огонь! А человека погибшего жалко. По нему два раз а автомобиль проехал.
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09.03.2021 21:26 Відповісти
Ще невідомо, хто як помре. Але помрем усі.
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09.03.2021 21:46 Відповісти
Закарпатський активіст Павлов отримав 6 років за ДТП зі смертельним результатом і втік із залу суду - Цензор.НЕТ 8139
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09.03.2021 21:33 Відповісти
бляхерные активисты они такие)
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09.03.2021 21:45 Відповісти
На мусора похож😁😁😁
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09.03.2021 21:50 Відповісти
"Юрий Деточкин, конечно, виноват... Но он не виноват! "(С)
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09.03.2021 21:51 Відповісти
цензор не треба принижувати поняття "активіст"- активіст чого Павло Павлов???
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09.03.2021 22:11 Відповісти
Нормальний мужик. Виступав проти знищення лісів. І з ним мусора поступили так як з харківським Потоном.
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10.03.2021 09:33 Відповісти
та так не бывает чушь собачья а где нгу конвойные..ахахха ска лоллство
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09.03.2021 22:36 Відповісти
какие конвойные ? он до суда не был взят под стражу, не было по нему таких мер пресечения избрано. В самом начале был домашний арест и тот потом отменили, потому что следствие затягивалось по объективным причинам (экспертизы там всякие и т.п.) . . .
Так что он своими ногами пришёл в суд вместе с адвокатом, своими ушёл из суда, не было и не должно было быть никаких конвоиров в данном случае.
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09.03.2021 22:46 Відповісти
СУДЬЯ ДЕМЕТРАДЗЕ В ЗАКАРАПАТЬЕ !?) А ГРУЗИИ ЕСТЬ СУДЬЯ ЯРЕМЧУК !!!???
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10.03.2021 02:43 Відповісти
а в чем он АКТИВИСТ ?
Евробляхер Евросила ?
Так это долб..б, а не активист
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10.03.2021 06:26 Відповісти
Ну не йовбаки!
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10.03.2021 06:54 Відповісти
Просто нет слов. Одни маты. СКОТ скрылся с места проишествия !!! Затем начал уничтожать улики. НО, его отпустили под домашний арест. Покинул зал суда - шедеврально. ППЦ.
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10.03.2021 08:03 Відповісти
Це версія мусорів.
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10.03.2021 09:31 Відповісти
типичный евробляхер.
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10.03.2021 09:25 Відповісти
Ще раз звертаюся до тих, хто так легко вірить мусорам, що поганого робив Павлов для людей. погугліть його діяльність протягом багатьох років. Вот одна з них http://rionews.com.ua/newspaper/all/20210221/n16315181134
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10.03.2021 09:42 Відповісти
Душать маленького українця, вішають на нього різну фігню, щоб прибрати з дороги.

----------
Зєлю геть. Дострокові
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10.03.2021 10:24 Відповісти
Мутна справа, дійсно.
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10.03.2021 22:49 Відповісти
Кожна гнида корчить із себе "активіста"!
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10.03.2021 10:08 Відповісти
 
 