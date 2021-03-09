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Окупанти можуть готувати на Донбасі військову провокацію як привід для введення "російських миротворців", - Гармаш

Окупанти можуть готувати на Донбасі військову провокацію як привід для введення

Представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що Росія може готувати на Донбасі військову провокацію як привід для введення на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей "російських миротворців", що дозволить "законсервувати конфлікт".

Про це він пише у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Незадоволені ситуацією в Нормандській четвірці і бачачи, що втрачають ініціативу, росіяни готують на Донбасі військову провокацію, яка може стати приводом для введення в ОРДЛО "російських миротворців"... Мета провокації і введення "миротворців" - створити на Донбасі нову реальність, яка зробить невигідні для Росії німецько-французькі "пропозиції щодо кластерів" (підготовлені лідерами Нормандської четвірки кроки зі створення дорожньої карти припинення військового конфлікту. - Ред.) вже неактуальними і дозволить законсервувати конфлікт за абхазьким зразком (із "громадянами РФ" на лінії розмежування)", - пише Гармаш.

За його словами, "це дозволить Росії переформатувати регіон у військову базу під виглядом безлюдних "ДНР" - "ЛНР" і можливості відновлення військових дій у будь-який потрібний Москві момент".

Читайте також: Заяви Росії, що Київ провокує конфлікт на Донбасі, - це спроба залякати Україну і змусити сісти за стіл переговорів із терористами, - Гармаш

Водночас, Гармаш подав альтернативний варіант можливого розвитку подій на тлі ескалації на Донбасі, який пов'язаний "з активною підготовкою окупантів до оборони в разі, якщо їхня провокація викличе контрнаступ ЗСУ".

"Або Росія і незаконні збройні формування в ОРДЛО дійсно готують провокацію, в якій вже заздалегідь звинуватили Україну, або готують оборонні рубежі на випадок успішної віддачі з боку ООС", - повідомив він.

За словами Гармаша, зараз "важливо відрізнити провокацію від наступу, правильно оцінювати дії противника і реагувати адекватно, не даючи приводу для введення "миротворців".

Окупанти можуть готувати на Донбасі військову провокацію як привід для введення російських миротворців, - Гармаш 01
Окупанти можуть готувати на Донбасі військову провокацію як привід для введення російських миротворців, - Гармаш 02
Окупанти можуть готувати на Донбасі військову провокацію як привід для введення російських миротворців, - Гармаш 03

Автор: 

миротворці (820) провокація (781) росія (64935) Донбас (22354) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+15
То треба бити тих "миротворців",бо вони там з 2014 року.
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09.03.2021 20:19
+13
Русские свиньи начинают свои кровавые деяния против всех именно провокациями. Одна из них сорвалась, вместо своего росс пассажирского боинга они сбили малайзийский... твари кацапские
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09.03.2021 20:32
+13
Как мне кажется для ввода миротворцев должно быть соответствующее решение ООН. В противном случае любые вооруженный формирования, зашедшие на украинскую территорию не могут никак являться миротворцами, и должны трактоваться как вооруженная агрессия той страны, чьи войска будут заведены в Украину под видом якобы миротворцев.
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09.03.2021 20:35
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То треба бити тих "миротворців",бо вони там з 2014 року.
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09.03.2021 20:19 Відповісти
Та то ж типа іхтамнєти, донецкіє шахтьори та трахторісти мєстниє мірниє украінскіє погібалі, а тепер буде:
"Сєгодня на дамбасе палі смертью храбрих под гусєніцамі нацистських танков троє храбрих русскіх міротворца .."

Совсєм другоє настроєніє....😊

Вони на що сподіваються, що наші по "міротворцах" не будуть стріляти ?
Будуть, ще з більшим задоволенням !
Це вам, малята, буде не Приднєстровьє з Південною Осетією, де пограничні стовпи переносять. Отгрєбут кацапури по повній !
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09.03.2021 23:26 Відповісти
Да там деньги российские ходят ,какой конфликт, это обычная оккупация и отжатый угольный бассейн или освобождайте или отгораживайтесь и занимайтесь укреплением Украинской армии и поднятием экономики в государстве, задолбали эти ежедневные юморины 95 в годы войны
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09.03.2021 20:30 Відповісти
Русские свиньи начинают свои кровавые деяния против всех именно провокациями. Одна из них сорвалась, вместо своего росс пассажирского боинга они сбили малайзийский... твари кацапские
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09.03.2021 20:32 Відповісти
нада просто перестать стрелять и наживацца, все просто (с) зелох
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09.03.2021 20:35 Відповісти
Как мне кажется для ввода миротворцев должно быть соответствующее решение ООН. В противном случае любые вооруженный формирования, зашедшие на украинскую территорию не могут никак являться миротворцами, и должны трактоваться как вооруженная агрессия той страны, чьи войска будут заведены в Украину под видом якобы миротворцев.
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09.03.2021 20:35 Відповісти
Гармаш вечно какую-то пророссийскую ересь толкает.
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09.03.2021 20:58 Відповісти
..а такие гармаши и арестовичи с кравчуками и сидят там... и мелют всякие дурилки... !!! Без мандата ООН кацапсины могут только соли себе на концы насыпать!! А вот стоит им дать мандат...как это было в Приднестровье, их оттуда не выковырять уже никогда. В Приднестровье все сроки нахождения этой мрази согласно мандата ООН давно вышли... а сидят!!!
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09.03.2021 21:05 Відповісти
тогда перейти к плану Б- резко, внезапно и решительно отвести войска километров на 50, для начала.
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09.03.2021 20:37 Відповісти
БРЕД ,они ничего не могут ,Украина сегодня это не Украина в 2014 ,году ,кацапы боятся, чтобы Украина на Кубани не занялась защитой этнических украинцев и ещё скажу пожалуй главное ,Кацапский ******** находится на пути полного распада и этот процесс будет только усиливаться ,наша же задача его ускорить .
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09.03.2021 20:37 Відповісти
Наша задача (имхо) пока вооружаться, пользуясь полученной передышкой в виде этого недо "перемирия". Навряд за нас кто сегодня встрянет, все придется самим, и хорошо если мы к этому максимально подготовимся. Жаль что перевооружение идет медленно, тех же байкартаров бы пару сотен на вооружении, ПВО надо усилить серьезно...делается недостаточно.
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09.03.2021 21:02 Відповісти
Та как бы мы не перевооружались нам не угнаться за ядерной недостраной ,на перевооружение нужно бабла как в Саудовской Аравии а у нас его нет и неизвестно когда появится ,нам нужна сильная дипломатия ,чтобы вступить в НАТО и это будет последний гвоздь в гроб ватного кубла .
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09.03.2021 21:20 Відповісти
Нам и не угнаться. Но если цена захвата будет слишком высокой, это может его предотвратить. А дипломатия да, ее тоже у нас не хватает...и блин не купишь.
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09.03.2021 21:38 Відповісти
Гармаш шо дурак , лаптей там и так как грязи
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09.03.2021 20:43 Відповісти
Россияне могут сделать что угодно. Особенно если нифига не делать и ждать, чего это россиянцы удумают. Типа надо сначала получить в рыло, а потом лежать и думать, как бы это ответить.
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09.03.2021 20:53 Відповісти
В Кремле желают на Донбассе Руського мира, многие ждут рюськой (советской) халявы, но Расия выдохлась на Крыме и халявы своим нехвата, могут потом пойти голодные бунты по Расии,а ещё санкции усиливаются
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09.03.2021 20:55 Відповісти
Там уже 7 лет " российские миротворцы". Инициатива давно доллжна перейти к Украине.
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09.03.2021 20:56 Відповісти
єто дебил и несет какой то бред
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09.03.2021 20:57 Відповісти
Проблема в том что сейчас в РФ власть в разных руках и часто одни начинают одну операцию, а другие другую и потом полная чехорда.
Много дураков с инициативой и любая инициатива может внезапно превратиться в главное событие и выйти из под контроля.
Поэтому на Донбассе возможен ЛЮБОЙ вариант. И не важно что этот вариант НЕ выгоден РФ или она не силах его потянуть. БОЛЬШАЯ Глупость часто происходит вне всякой логики и здравого смысла.
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09.03.2021 21:06 Відповісти
Если РФ введет туда войска "миротворцев", то это значит нужно начинать большую войну и проводить полную мобилизацию!!!
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09.03.2021 21:34 Відповісти
Украина должна быстрее заключать больше военных союзов, чтобы Украина воевала плечом к плечу вместе с союзниками против РФ!!! и нужно еще создавать большие легионы наемников!!!
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09.03.2021 21:37 Відповісти
"как повод для введения на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей "российских миротворцев"

"Миротворцы" без мандата = оккупанты. А мандата у РФ нет, не было и не будет. Так что звучит сие странно.
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09.03.2021 23:21 Відповісти
Здесь не просто всё для нас. Особенно после событий по Карабаху, где касабы вчистую профукали момент, конечно понимают повторение сюжета с нами такого. РФ член Совета Безопасности ООН, право ввести есть, нужен веский прецендент с кровью конечно. Организуют запросто---это для кгб не впервой. И заведут войска. Есть тут шанс у нас сразу на весь мир поднять шум. И срочно просится в НАТО. Что врядли быстро пройдёт. А вот ввести войска НАТО--ограниченый контингент, возможно и сразу. РФ сразу станет полным изгоем в мире. А нам лишний шанс ввести визовый режим с братанами северными. Очень давно пора---запросто с 2015 г. Те кто там остались, никогда уже не станут с нами вместе. Та и поколение чуть меняется уже. Те кто учился в 9-10 классах в 2014 г давно взрослые стали. Пора нам решать окончательно---ведь по той стороне местные уже всё решили.
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10.03.2021 00:18 Відповісти
"РФ член Совета Безопасности ООН, право ввести есть"

Нет у членов безопасности ООН такого права и никогда не было. Только если это право им дадут общим согласием ВСЕХ членов безопасности ООН или все стороны конфликта.
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10.03.2021 08:55 Відповісти
Да знакомо мне это когда ООН выдает мандат на ввод миротворцев в белых касках! Имелось ввиду что в Карабахе братаны северные собирались но по просьбе одной из сторон конфликта влезть в конфликт. Скорее всего по причине такого договора и дружбе прочей комедии с Арменией. И здесь тоже самое могут и запросто. Плюс изначальная борзость и наплевательство на все международные правила, законы и прочие договора что им подписать запросто как и запросто начхать же. Тут ведь беда в том что мы не при делах. Клятая внеблоковость кравчуковская боком уже вылазит 25 лет. Скорее всего и полезут как подсохнет, просто на неподконтрольные нам места. И стоять там будут как в Приднестровье. И даже без провокаций. В воскресенье сбацают референдум---а в понедельник попрут. И хлеб соль на каждом углу в присутствии сми. Если сумеем--то выжмем здесь пользу.
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10.03.2021 20:58 Відповісти
"Имелось ввиду что в Карабахе братаны северные собирались но по просьбе одной из сторон конфликта влезть в конфликт."

Они влезли с согласия ОБЕИХ сторон в Карабахе. И Армения, и Азербайджан согласились на российских миротворцев. Украина на них никогда не согласится, мандат ООН им тоже никогда не получить - так что статуса миротворцев на Донбассе у них не будет.
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10.03.2021 21:06 Відповісти
Я очевидно профукал что обе стороны согласились. От Алиева как бы чуть не логично. Каковы там были истинные причины конечно не узнаем. Да и нам врядли поможет это. Братаны северные абсолютно непредсказуемы+ 2 тыс. км границы с такими. Сложный момент всё таки.
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10.03.2021 21:12 Відповісти
ДА УБЕЙТЕ ВЫ ПУТИНА И ВСЕ !)
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10.03.2021 02:40 Відповісти
 
 