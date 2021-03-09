Окупанти можуть готувати на Донбасі військову провокацію як привід для введення "російських миротворців", - Гармаш
Представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що Росія може готувати на Донбасі військову провокацію як привід для введення на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей "російських миротворців", що дозволить "законсервувати конфлікт".
Про це він пише у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Незадоволені ситуацією в Нормандській четвірці і бачачи, що втрачають ініціативу, росіяни готують на Донбасі військову провокацію, яка може стати приводом для введення в ОРДЛО "російських миротворців"... Мета провокації і введення "миротворців" - створити на Донбасі нову реальність, яка зробить невигідні для Росії німецько-французькі "пропозиції щодо кластерів" (підготовлені лідерами Нормандської четвірки кроки зі створення дорожньої карти припинення військового конфлікту. - Ред.) вже неактуальними і дозволить законсервувати конфлікт за абхазьким зразком (із "громадянами РФ" на лінії розмежування)", - пише Гармаш.
За його словами, "це дозволить Росії переформатувати регіон у військову базу під виглядом безлюдних "ДНР" - "ЛНР" і можливості відновлення військових дій у будь-який потрібний Москві момент".
Водночас, Гармаш подав альтернативний варіант можливого розвитку подій на тлі ескалації на Донбасі, який пов'язаний "з активною підготовкою окупантів до оборони в разі, якщо їхня провокація викличе контрнаступ ЗСУ".
"Або Росія і незаконні збройні формування в ОРДЛО дійсно готують провокацію, в якій вже заздалегідь звинуватили Україну, або готують оборонні рубежі на випадок успішної віддачі з боку ООС", - повідомив він.
За словами Гармаша, зараз "важливо відрізнити провокацію від наступу, правильно оцінювати дії противника і реагувати адекватно, не даючи приводу для введення "миротворців".
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"Сєгодня на дамбасе палі смертью храбрих под гусєніцамі нацистських танков троє храбрих русскіх міротворца .."
Совсєм другоє настроєніє....😊
Вони на що сподіваються, що наші по "міротворцах" не будуть стріляти ?
Будуть, ще з більшим задоволенням !
Це вам, малята, буде не Приднєстровьє з Південною Осетією, де пограничні стовпи переносять. Отгрєбут кацапури по повній !
Много дураков с инициативой и любая инициатива может внезапно превратиться в главное событие и выйти из под контроля.
Поэтому на Донбассе возможен ЛЮБОЙ вариант. И не важно что этот вариант НЕ выгоден РФ или она не силах его потянуть. БОЛЬШАЯ Глупость часто происходит вне всякой логики и здравого смысла.
"Миротворцы" без мандата = оккупанты. А мандата у РФ нет, не было и не будет. Так что звучит сие странно.
Нет у членов безопасности ООН такого права и никогда не было. Только если это право им дадут общим согласием ВСЕХ членов безопасности ООН или все стороны конфликта.
Они влезли с согласия ОБЕИХ сторон в Карабахе. И Армения, и Азербайджан согласились на российских миротворцев. Украина на них никогда не согласится, мандат ООН им тоже никогда не получить - так что статуса миротворцев на Донбассе у них не будет.