Росія намагається розширити своє пропагандистське мовлення до Маріуполя і Нової Каховки, - Резніков

Україна посилить інформаційну присутність на територіях з ускладненою можливістю мовлення і забезпечить жителям кращий доступ до об'єктивної інформації. Відповідні пропозиції вже опрацьовуються.

Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"І на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, і на півночі Криму Росія направляє великі зусилля на підтримку регіонального мовлення, яке транслює наративи загальноросійських пропагандистських каналів. Цим мовленням хочуть охопити і вільні території України, скажімо, Маріуполь Донецької області і простір до Нової Каховки в Херсонській області. Ми повинні на це реагувати", - сказав Олексій Резніков.

Забезпечити якісний інформаційний контент для Донецької, Луганської, Херсонської областей та Криму можуть тільки місцеві ЗМІ, вважає міністр. Зокрема, це можуть бути телерадіокомпанії-переселенці. Держава має підтримати їх, зазначив глава Мінреінтеграції.

Читайте також: ТРК "Чорноморська", яка переїхала з окупованого Криму, просить владу про фінансову підтримку

Пропонується розділити таку підтримку на інституційну і конкурентну, пояснив Олексій Резніков. Інституційна - це фінансування доставки сигналу, повна або часткова оплата оренди і зарплат як гарантоване держзамовлення на контент.

"Конкурентна підтримка має розподілятися на змагальних засадах для посилення виготовлення якісного контенту певного типу. Це може бути більше новин, або нове токшоу, або більше дубльованих мультиків мовою корінного народу", - розповів глава Мінреінтеграції.