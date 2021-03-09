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Росія намагається розширити своє пропагандистське мовлення до Маріуполя і Нової Каховки, - Резніков

Росія намагається розширити своє пропагандистське мовлення до Маріуполя і Нової Каховки, - Резніков

Україна посилить інформаційну присутність на територіях з ускладненою можливістю мовлення і забезпечить жителям кращий доступ до об'єктивної інформації. Відповідні пропозиції вже опрацьовуються.

Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"І на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, і на півночі Криму Росія направляє великі зусилля на підтримку регіонального мовлення, яке транслює наративи загальноросійських пропагандистських каналів. Цим мовленням хочуть охопити і вільні території України, скажімо, Маріуполь Донецької області і простір до Нової Каховки в Херсонській області. Ми повинні на це реагувати", - сказав Олексій Резніков.

Забезпечити якісний інформаційний контент для Донецької, Луганської, Херсонської областей та Криму можуть тільки місцеві ЗМІ, вважає міністр. Зокрема, це можуть бути телерадіокомпанії-переселенці. Держава має підтримати їх, зазначив глава Мінреінтеграції.

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Пропонується розділити таку підтримку на інституційну і конкурентну, пояснив Олексій Резніков. Інституційна - це фінансування доставки сигналу, повна або часткова оплата оренди і зарплат як гарантоване держзамовлення на контент.

"Конкурентна підтримка має розподілятися на змагальних засадах для посилення виготовлення якісного контенту певного типу. Це може бути більше новин, або нове токшоу, або більше дубльованих мультиків мовою корінного народу", - розповів глава Мінреінтеграції.

Автор: 

Маріуполь (3223) Нова Каховка (180) пропаганда (2796) росія (64935) мовлення (142) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+19
Ідіоти. Після кодування українських каналів вся Україна дивиться кацапське телебачення.
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09.03.2021 20:30
+13
Они реагитуют. Душат АТР.
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09.03.2021 20:30
+9
Там и так ватки полная сумка. В Марике точно
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09.03.2021 20:29
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Блин, капец какой то
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09.03.2021 20:25 Відповісти
А вы чего спите, почему не реагируете адекватно? Ну так реагируйте, а не рассказывайте.
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09.03.2021 20:28 Відповісти
Они реагитуют. Душат АТР.
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09.03.2021 20:30 Відповісти
Україна якась ялова, скільки можна говорити, але нічого не робити...
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09.03.2021 20:28 Відповісти
власть предлагает ещё раз посмотреть сериал "Сваты"
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09.03.2021 20:58 Відповісти
Там и так ватки полная сумка. В Марике точно
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09.03.2021 20:29 Відповісти
Это лечится. Прижиганием.
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09.03.2021 23:07 Відповісти
Ідіоти. Після кодування українських каналів вся Україна дивиться кацапське телебачення.
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09.03.2021 20:30 Відповісти
слава Богу не вся .. але пенсіонери підсіли гарно , платить не можуть і не хочуть , нічого іншого не зостається ... РНБО зрозуміло в нас яке ..
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09.03.2021 20:38 Відповісти
глушить слабо?
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09.03.2021 20:44 Відповісти
Це питання не до мене.
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09.03.2021 20:54 Відповісти
не сприймай як до себе і буде тобі щастя. в реалі воно риторичне.
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09.03.2021 20:56 Відповісти
Тратить деньги и ресурсы на глушилки, вместо продвижения бесплатного Украинского информационного продукта ? СССР глушил западные станции и проиграл
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10.03.2021 09:16 Відповісти
доступ к заглушенньім бьіл только у некоторьіх. єто большая разница, когда включил и вот, и когда еще нужно придумать, как включить. и часто такие люди не жрут все подряд, как те, которьіе просто включили и при недоступности больше не ищут как включить.
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10.03.2021 10:50 Відповісти
После кодирования все перешли на Т2, думаю там проблем с приемом нет
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09.03.2021 21:47 Відповісти
Есть. И зачем было кодировать? Чтобы на оккупированных территориях нельзя было смотреть?
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09.03.2021 21:55 Відповісти
На спутнике остались международные версии и некоторые каналы, контент конечно не очень, но кацапские каналам вообще один шлак крутят, хотя ватным пенсионерам пофигу что смотреть, их уже не переубедить в любом случае, бесполезная трата денег, молодеж ТВ не смотрит))))
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09.03.2021 22:11 Відповісти
Прямо в селах все смотрят Интернет ТВ. Аж десять раз. И для чего было кодировать? Чтобы на оккупированных территориях нельзя было смотреть? Или чтобы Бене с Ахметкой содрать с людей лишние 2 млрд.?
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09.03.2021 22:20 Відповісти
За интернет речь не шла
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10.03.2021 08:47 Відповісти
и шо за идиоты его закодувалы ?
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10.03.2021 02:43 Відповісти
Россия пытается расширить свое пропагандистское вещание до Мариуполя и Новой Каховки, - Резников

"Это может быть больше новостей, или новое ток-шоу, или больше дублированных мультиков на языке коренного (!!!) народа", - рассказал глава Минреинтеграции.

Интересно на языке какого коренного народа? как бы не оказалось все снова на языке страны оккупанта!
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09.03.2021 20:31 Відповісти
...и вы в очередной раз хавлом молча прохлопаете !! .. а вернуть хоть на юге ВЕЩАНИЕ НА СВ слабо , иль жаба на бабло задавит ???
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09.03.2021 20:34 Відповісти
Совкодрочеры и скреподрочеры могут свободно смотреть все кацапсячие помойки со спутника или набрав в поисковике Гугл тот или иной кацапсячий телеканал. Правда бабушки и дедуки в основной массе своей этого сделать не могут по причине отсутствия компьютера или смартАХВона.
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09.03.2021 20:37 Відповісти
в мене сусід 74 роки навесні прошлого року купив смартфон, а влітку - ноутбук...
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09.03.2021 21:28 Відповісти
Дай йому оцю ссилку, хай краще оце дивиться чим кацапів, йому сподобається
https://www.youtube.com/watch?v=gGW7lLbx8kE&list=RDgGW7lLbx8kE&start_radio=1
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09.03.2021 21:30 Відповісти
не. Йому по приколу оттаке
https://www.youtube.com/watch?v=t9S5tsgzw7Y Amadeus (live performance)

https://www.youtube.com/watch?v=UBfsS1EGyWc Metallica (Symphony No. 40 - Enter Sandman : MOZART HEROES
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09.03.2021 22:06 Відповісти
Це чудово звичайно, але ж нема того колориту яке є у Дахибрахи. І подруге на всіх інструментах вони грають на сцені, а не десть там за кадром чи з фонограми, там ударні та електрогітара. У Дахи немає електронних ефектів звуку, всі звуки природні, механічні.
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10.03.2021 10:44 Відповісти
розумієте, "колорит" - це для "святкового" вживання. В мене дуже великі сумніви, що ви кожен день зранку до вечора слухаєте Дахубраху чи Гринжоли...Навідь у Ірландії та Шотландії фольком "користуються" чи то на фестівалях чи то щоби туристов розважати...
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10.03.2021 11:13 Відповісти
Дахубраху чомусь для себе відкрив не так давно, вона мене вразила навіть не знаю чим. Може якимись підсвідомими почуттями які не проявлялись, а знаходились десь глибоко в генах. Не знаю, ала їх слухати треба через хорошу акустику, або через навушники з хорошими частотними характеристиками. А через стандартні колонки до компьютера чи штатні динаміки в моніторі, а тим більше в смартфоні навіть не намагайтесь. А гринжоли це звичайний шлак для наркоманів, або для отих хто влітку носить в'язану шапочку, думаю ви зрозуміли про кого я
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10.03.2021 11:23 Відповісти
Поэтому закодировали каналы , этим усилили?
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09.03.2021 20:40 Відповісти
ага ... количество повопить " путен введи вайска " . !!!!
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09.03.2021 20:43 Відповісти
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%96%D0%B7-%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%85%D0%B0%D0%B9-%D1%83%D1%81%D1%96-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%89%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B1%D1%83%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Будучи за кордоном, залишив на стіні туалету відомий надпис із трьох літер. Хай усі знають, що тут був представник народу, який дав світу Толстого й Достоєвського!
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09.03.2021 20:43 Відповісти
У цього Рєзнікова теж ефірна антена на хаті стоїть ?
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09.03.2021 20:44 Відповісти
какой может быть "контент" если на побережье принимают в т2 только касабские телеканалы?
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09.03.2021 20:44 Відповісти
Министер явно не в теме! Российские и ДНРовские каналы принимаются на обычные Т2 приставки на большой территории и вдали от побережья
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09.03.2021 21:01 Відповісти
русское тв - это сливной бачок с соловьиным помётом каждый дом!....
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09.03.2021 20:53 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1393208857697866&set=p.1393208857697866&type=3&av=100010262946037&eav=AfZn1TGRVB7PugPcI70EajY5UzW_pUpsaaElZRH7HIBI7fjudp_uUSpEgAsGuaDI1ig&__cft__[0]=AZXnDeAdDIi0ahmXwGRkp-VMAK-zXe4jrlJKTUZF8hUq5AS7OmNYLpSwlIzecCx7N9-ZTwQgfWly-Zk0gnK3uo-pIxQ322c-aGDioorL4o2exyh9rG7x1RTLouj-kGQDDMu_tnnjvrN71BFNYEN854rhyhsU_ZLi-_fk9P-bN0EFGRA_lGwseFMxnkvEvlGBA8moTensmytJ-_cDs5NZnA9x&__tn__=R]-R Росія намагається розширити своє пропагандистське мовлення до Маріуполя і Нової Каховки, - Резніков - Цензор.НЕТ 167 .Этим вещанием хотят охватить и свободные территории Украины, скажем, МариупольИсточник: https://censor.net/ru/n3252249
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09.03.2021 21:02 Відповісти
Москва грозит начать бомбежку Киева и уничтожить резиденцию президента Украины!

Глава Россотрудничества (филиал ФСБ) Примаков: армия РФ может ударить по центру Киева.

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/03/09/119698/russko-ukrainskaya-vojna--moskva-grozit-nachat-bombezhku-kieva-i-unichtozhit-rezidentsiyu-prezidenta-ukrainy.shtml

https://argumenti.ru/world/2021/03/712808
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09.03.2021 21:22 Відповісти
Всегда перед захватом территории, на этой территории проводят психологическую войну, чтобы население не вело сопротивления. То, что РФ это делает, то это может лишь означать то, что скоро она попытается захватывать эти терртории.
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09.03.2021 21:31 Відповісти
Из википедии - Психологическая война (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC син. психологические операции) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F психологическое воздействие на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 войска (силы) противника и население с целью их https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1 деморализации и склонения к прекращению сопротивления. Может проводиться в ходе подготовки к проведению военных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) операций и/или в их ходе. В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР в том же значении использовался термин спецпропаганда.
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09.03.2021 21:32 Відповісти
Росія намагається розширити своє пропагандистське мовлення до Маріуполя і Нової Каховки, - Резніков - Цензор.НЕТ 111
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09.03.2021 21:54 Відповісти
ДА УБЕЙТЕ ВЫ ПУТИНА И ВСЕ !!!
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10.03.2021 02:39 Відповісти
он ужо давно убитый валяеццо, это фсё его двойнеки !
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10.03.2021 02:45 Відповісти
ЭТО ТВОЕ МНЕНИЕ !!! ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА !?
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10.03.2021 02:49 Відповісти
вот же передасты, гнилое отребье деток партийно-комсомольского актива, 30 лет мучающие Украину и воющие... резников, ты бы не телку молодую разминал по утрам, а думал о том, как сделать вещание лучше кацапского... анализатор-катализатор хренов...
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10.03.2021 08:16 Відповісти
В Волновахе сложнее увидеть украинский канал, чем в Горловке. Хотя правильная пропаганда и информирование население в приграничье крайне важны.
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10.03.2021 10:47 Відповісти
 
 