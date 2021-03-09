УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8919 відвідувачів онлайн
Новини Конституційна криза
1 072 7

Розгляд справ про конфлікт інтересів суддів КСУ Сліденка і Завгородньої при вирішенні щодо e-декларацій перенесено через їх неявку, - НАЗК

Розгляд справ про конфлікт інтересів суддів КСУ Сліденка і Завгородньої при вирішенні щодо e-декларацій перенесено через їх неявку, - НАЗК

Голосіївський районний суд міста Києва 9 березня планував розглянути адміністративні протоколи стосовно суддів Конституційного Суду України Ірини Завгородньої та Ігоря Сліденка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Ці справи стосувалися конфлікту інтересів обох суддів під час розгляду рішення КСУ щодо електронного декларування, а також порушення фінансового контролю з боку Ірини Завгородньої (в декларації суддя зазначила недостовірні відомості більш ніж 600 тис. грн).

Зазначені судді КСУ не прибули в суд. Цей факт став причиною перенесення відповідних засідань суду на 12 і 25 березня.

"Адвокати суддів КСУ наполягали, що участь суддів у засіданнях не є обов'язковою, хоча ст. 268 Кодексу про адміністративні правопорушення прямо вказує таке: "Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності". На думку НАЗК, повага до суду - обов'язкова умова побудови правової держави. Таким чином, НАЗК сподівається, що під час проведення наступних засідань судді КСУ проявлять повагу до колег і візьмуть у них участь", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає правових підстав для складання главою НАЗК адмінпротоколів про конфлікт інтересів на трьох суддів КС, - Конституційний Суд. ДОКУМЕНТ

Автор: 

КС (1427) НАЗК (1683) Сліденко Ігор (15)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для судей законы не писаны.Что хочу,то и ворочу .За деньги или за другой интерес.Соблюдение судейской этики -дело плевое.Украину пожирают
показати весь коментар
09.03.2021 21:08 Відповісти
А дустом чи хлорофосом іх перевиховати не пробували?
показати весь коментар
09.03.2021 21:09 Відповісти
гильотина - проверенное средство народовластия хоть и радикальнее но более надежная...первые полсотни пролечить и остальные возьмутся за ум...или курс продолжить
показати весь коментар
09.03.2021 21:25 Відповісти
Ходять в суд як суддя Вовк? Звісно,вони ж братва не проста, а КОНСТИТУЦІЙНА!!! Чи проституційна? Все якось так запуталося.
показати весь коментар
09.03.2021 21:16 Відповісти
Сумнівний конфлікт інтересів? От у судді Головатого Сергія Головатого виявлено недостовірних відомостей на 3,6 мільйона гривень, що більше ніж у декларації Ірини Завгородньої за 2018-19 р.р (615 тисяч, та 754 тисячі гривень). І нічого, Головатий проголосував "ПРОТИ", а Завгородня - "ЗА".
Представник Президента у суді є, то чому він не вказав про це перед розглядом справи чи перед голосуванням.
А то получається, якщо б усі проголосували "ПРОТИ", то конфлікту інтересі і не було би. Ні, про конфлікт інтересів треба було говорити "до", а не після "суду"
Хоча, розумію, що теж саме НАЗК (при всій повазі) т.ч. може і штучно створити такий конфлікт.
показати весь коментар
09.03.2021 21:30 Відповісти
Ворон ворону ну дальше по тексту.Зае.......ли.
показати весь коментар
09.03.2021 22:00 Відповісти
Админ. дело, насколько я понимаю, может слушаться и без участников.
Пример: ДТП без жертв часто так слушаются и выносятся решения
показати весь коментар
10.03.2021 07:25 Відповісти
 
 