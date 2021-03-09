Розгляд справ про конфлікт інтересів суддів КСУ Сліденка і Завгородньої при вирішенні щодо e-декларацій перенесено через їх неявку, - НАЗК

Голосіївський районний суд міста Києва 9 березня планував розглянути адміністративні протоколи стосовно суддів Конституційного Суду України Ірини Завгородньої та Ігоря Сліденка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Ці справи стосувалися конфлікту інтересів обох суддів під час розгляду рішення КСУ щодо електронного декларування, а також порушення фінансового контролю з боку Ірини Завгородньої (в декларації суддя зазначила недостовірні відомості більш ніж 600 тис. грн).

Зазначені судді КСУ не прибули в суд. Цей факт став причиною перенесення відповідних засідань суду на 12 і 25 березня.

"Адвокати суддів КСУ наполягали, що участь суддів у засіданнях не є обов'язковою, хоча ст. 268 Кодексу про адміністративні правопорушення прямо вказує таке: "Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності". На думку НАЗК, повага до суду - обов'язкова умова побудови правової держави. Таким чином, НАЗК сподівається, що під час проведення наступних засідань судді КСУ проявлять повагу до колег і візьмуть у них участь", - сказано в повідомленні.

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