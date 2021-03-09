Лазебна розробила систему, за якою дефіцит ПФ рости не буде, а пенсії збільшаться до 7 тис. грн, - ОП

Розроблено систему, яка дозволить зупинити зростання дефіциту Пенсійного фонду. Більш того, за попередніми розрахунками, пенсії можна буде збільшити в 1,5-3 рази.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського в ОП, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Середня пенсія зросте з 3500 до 7000 гривень. Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, будуть переходити у спадок. Добре, якщо у людини нарешті з'явиться можливість мати альтернативні джерела отримання пенсійних виплат", - сказала Лазебна.

Також вона зазначила, що відомство активно працює з Міністерством цифрової трансформації над впровадженням електронних сервісів у соціальній сфері - 125 послуг можна буде отримати онлайн.

У свою чергу Зеленський додав, що Україна має стати країною, де зручно і затишно буде всім. "Старше покоління має бути забезпечене гідними пенсіями. Ми повинні допомагати малозабезпеченим і соціально, і мотивувати до офіційного працевлаштування", - підкреслив глава держави.

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