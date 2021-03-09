Лазебна розробила систему, за якою дефіцит ПФ рости не буде, а пенсії збільшаться до 7 тис. грн, - ОП
Розроблено систему, яка дозволить зупинити зростання дефіциту Пенсійного фонду. Більш того, за попередніми розрахунками, пенсії можна буде збільшити в 1,5-3 рази.
Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського в ОП, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
"Середня пенсія зросте з 3500 до 7000 гривень. Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, будуть переходити у спадок. Добре, якщо у людини нарешті з'явиться можливість мати альтернативні джерела отримання пенсійних виплат", - сказала Лазебна.
Також вона зазначила, що відомство активно працює з Міністерством цифрової трансформації над впровадженням електронних сервісів у соціальній сфері - 125 послуг можна буде отримати онлайн.
У свою чергу Зеленський додав, що Україна має стати країною, де зручно і затишно буде всім. "Старше покоління має бути забезпечене гідними пенсіями. Ми повинні допомагати малозабезпеченим і соціально, і мотивувати до офіційного працевлаштування", - підкреслив глава держави.
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мрази, отдайте награбленное ощадом, для начала ...
p.s. и не важно, что и инфляция увеличится в 20раз, т.е. пенсионер сейчас на 3тыс и потом на 7тыс будет выживать точно также, если не хуже.
Пенсия из трёх составляющих - солидарная (как сейчас, работающие отчисляют в общий государственный фонд), накопительная-1 (каждый работающий ОБЯЗАН отчислять в отдельный фонд по выбору), накопительная-2 (добровольные отчисления в отдельный фонд).
ИТОГО: увеличение пенсий за счёт накопительной части.
Отобрать у этой босоты и разделить среди пенсионеров...так как это они строили и принадлежит им ...а босота пусть кредиты берёт на Западе и строят новые, если такие предприимчивые....с удовольствием посмотрел бы кто из ник станет олигархом)))))))))
Конечно не будет!!!!
ВСЯ деятельнось (без-) степашки направленна на решение проблемы с дефицитом ПФ!!!!
А так как вакцинироваться от короны нужно постоянно!!!!
То открывается столько возможностей для борьбы с дефицитом ПФ!!!!!
Степашка явно использует методики борьбы Богатыревой с онко, туб и др заболеваниями!!!
В смысле? Что это за бред? Пенсия по наследству???