Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука
Президент висловився про мову, СБУ допитала Медведчука, Україна запізнюється з темпами вакцинації, третя хвиля коронавірусу набирає висоту, - головні новини України 9 березня.
Зеленський про мову
Президент Володимир Зеленський вважає, що питання мови зараз "не на часі", а сама мова повністю захищена. Про це він заявив на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм". "Всі, хто порушують питання національності, питання мови, питання церкви - це все люди, які хочуть "хайпанути" тимчасово, з великими, на жаль, наслідками для багатьох людей. Спрямовані всі ці наслідки на розкол суспільства", - заявив Зеленський.
Замість мови зусилля, на думку президента, необхідно звернути на розвиток села. "Ми зараз готуємо 1600 інфраструктурних проєктів у кожне село. Програма поки розрахована на 9-10 років. Половину, 500-600, ми зробимо в найближчі три з половиною - чотири роки", - пообіцяв він.
СБУ допитала Медведчука
Голову політради ОПЗЖ і кума Путіна допитували про плівки, на яких зафіксовано його розмову в 2014 році з тодішнім помічником президента РФ Владиславом Сурковим.
Литвин хоче бути ректором університету ім. Шевченка
Глава Адміністрації президента України часів Леоніда Кучми висунув свою кандидатуру на пост ректора Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. За цю посаду він боротиметься з 5 іншими кандидатами.
16 січня 2014 року Литвин, який був тоді народним депутатом, голосував за "диктаторські" закони, спрямовані проти учасників Революції Гідності.
Третя хвиля COVID-19
В Україні зростає кількість хворих і госпіталізованих: міністр охорони здоров'я Степанов говорить, що в країні почалася третя хвиля коронавірусу.
У "червоній" зоні перебувають 4 області - Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області. На межі з "червоною" - ще 10 областей (Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька).
При цьому фіксують випадки, коли ті, що вже перехворіли коронавірусом, знову заражаються навіть не вдруге, а втретє.
Тим часом в Україні зареєстрували китайську вакцину CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Але з темпами вакцинації країна не встигає: в Україні за планом вже мали робити по 10 тис. щеплень на день, але поки роблять тільки по 3 тис.
Ізраїль проти стадіону ім. Шухевича в Тернополі
Посольство Ізраїлю вимагає скасувати присвоєння стадіону у Тернополі імені Шухевича, - про це заявив посол Джоель Ліон. "Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування цього рішення", - написав він у Твіттері.
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Він і Україну ніяк не захищає, і мова йому чужа.
Він знає лише малоросію.
Она хоть и представляет из себя очень хорошо сохранившийся экземпляр,
но это всё равно она - доставшаяся от совка украинская казарменная тумбочка для мыльно-брыльного. С покосившейся дверцей и вываливающимся при попытки его выдвинуть верхним ящичком. Основа обороноспособности страны.
Тумбочка - наша.
А драться быльцами приходилось, да.. и не в шутку. Это как последний аргумент всегда был. Посерьёзнее табуретки. По моему им реально убить можно было. По крайней мере если кто-то выдёргивал быльце и брал в руки - то драка прекращалась))
Отсюда симбиоз, я думаю - нашли на складе старые тумбочки, покрасили (я с тобой согласен - в оригинале они конечно были коричневые), кровати уже современные. Светильник явно не уставной, и представить такое раньше в казарме было невозможно, но кто сейчас на это смотрит? Поменялись времена. А оно и правильно. Нас за гражданские полотенца, и не дай бог неуставные тапочки дрочили. Суки. Сейчас 100% всё по другому.
в полі жита не жав.
Досі - не долюбив,
і не жив, і не жаль.
Що життя - то хіба
твоя сутня межа?
Смерть заріже раба,
і нехай - без ножа.
Але жити - замало.
Боротись - умій,
щоб нащадок твій змалку
бува не знімів.
Не знімів на уста
і на вуха не зглух.
Хай помреш!
Та за нами останеться рух.
Згинем - хай!
Хай - ославлені.
Хай - не біда,
вікова чортопхайка
наближує даль.
По роках, по кістках,
по обмерзлих гробах
витрамбовує повінь
для річища шлях.
А до жнив не дожив,
в полі жита не жав,
і замало любив -
то, їй-богу, не жаль.
Ну і на останок: якщо хтось вважає, що янєлох потерпілий найвеличніший є самостійним гравцем на політичному полі (хочаб України), то краще не читайте новин і проконсультуйтесь у лікаря... Особливо на передодні виходу чергової серії про Голобородька від Біллінгкет
Так тієї публиці і без Біллінгкет усе ясно. Ну погавкають трохи на Прямому (там і так 24/7 гавкають на нього), і що далі?
То що потрібно їм знати вони і так ВЖЕ знають.
І ще скажу одне їм НАСРАТИ. Вони не будуть замість нас боротися за майбутнє України, їм без того є чим занятись. Їм головне щоб ми продавали їм сировину (ліс, зерно, руду) і купляли їх товари - типова колонія, якій дуже не повезло з їб*нутим сусідом.
То в нас раби усередені кажуть "Вот приедет барин, он нас рассудит".
Але якщо ви натякаєте на те, що ніхто не переймається тим, що Медведчук на волі, то уважно почитайте коментарі тих, кого ви називаєте "порохоботами". Відразу після блокування тих каналів люди казали, що то ширма і самому Медведчуку нічого не буде. Наразі нічого не змінилося, а ті прогнози справджуються
Їм "какая разніца" де жити - в паРаші, чи в українській Україні!