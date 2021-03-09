Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука

Президент висловився про мову, СБУ допитала Медведчука, Україна запізнюється з темпами вакцинації, третя хвиля коронавірусу набирає висоту, - головні новини України 9 березня.

Зеленський про мову

Президент Володимир Зеленський вважає, що питання мови зараз "не на часі", а сама мова повністю захищена. Про це він заявив на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм". "Всі, хто порушують питання національності, питання мови, питання церкви - це все люди, які хочуть "хайпанути" тимчасово, з великими, на жаль, наслідками для багатьох людей. Спрямовані всі ці наслідки на розкол суспільства", - заявив Зеленський.

Замість мови зусилля, на думку президента, необхідно звернути на розвиток села. "Ми зараз готуємо 1600 інфраструктурних проєктів у кожне село. Програма поки розрахована на 9-10 років. Половину, 500-600, ми зробимо в найближчі три з половиною - чотири роки", - пообіцяв він.

СБУ допитала Медведчука

Голову політради ОПЗЖ і кума Путіна допитували про плівки, на яких зафіксовано його розмову в 2014 році з тодішнім помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Литвин хоче бути ректором університету ім. Шевченка

Глава Адміністрації президента України часів Леоніда Кучми висунув свою кандидатуру на пост ректора Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. За цю посаду він боротиметься з 5 іншими кандидатами.

16 січня 2014 року Литвин, який був тоді народним депутатом, голосував за "диктаторські" закони, спрямовані проти учасників Революції Гідності.

Третя хвиля COVID-19

В Україні зростає кількість хворих і госпіталізованих: міністр охорони здоров'я Степанов говорить, що в країні почалася третя хвиля коронавірусу.

У "червоній" зоні перебувають 4 області - Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області. На межі з "червоною" - ще 10 областей (Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька).

При цьому фіксують випадки, коли ті, що вже перехворіли коронавірусом, знову заражаються навіть не вдруге, а втретє.

Тим часом в Україні зареєстрували китайську вакцину CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Але з темпами вакцинації країна не встигає: в Україні за планом вже мали робити по 10 тис. щеплень на день, але поки роблять тільки по 3 тис.

Ізраїль проти стадіону ім. Шухевича в Тернополі

Посольство Ізраїлю вимагає скасувати присвоєння стадіону у Тернополі імені Шухевича, - про це заявив посол Джоель Ліон. "Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування цього рішення", - написав він у Твіттері.