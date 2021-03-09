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Новини
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Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука

Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука

Президент висловився про мову, СБУ допитала Медведчука, Україна запізнюється з темпами вакцинації, третя хвиля коронавірусу набирає висоту, - головні новини України 9 березня.

Зеленський про мову

Президент Володимир Зеленський вважає, що питання мови зараз "не на часі", а сама мова повністю захищена. Про це він заявив на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм". "Всі, хто порушують питання національності, питання мови, питання церкви - це все люди, які хочуть "хайпанути" тимчасово, з великими, на жаль, наслідками для багатьох людей. Спрямовані всі ці наслідки на розкол суспільства", - заявив Зеленський.

Замість мови зусилля, на думку президента, необхідно звернути на розвиток села. "Ми зараз готуємо 1600 інфраструктурних проєктів у кожне село. Програма поки розрахована на 9-10 років. Половину, 500-600, ми зробимо в найближчі три з половиною - чотири роки", - пообіцяв він.

СБУ допитала Медведчука

Голову політради ОПЗЖ і кума Путіна допитували про плівки, на яких зафіксовано його розмову в 2014 році з тодішнім помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Литвин хоче бути ректором університету ім. Шевченка

Глава Адміністрації президента України часів Леоніда Кучми висунув свою кандидатуру на пост ректора Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. За цю посаду він боротиметься з 5 іншими кандидатами.

16 січня 2014 року Литвин, який був тоді народним депутатом, голосував за "диктаторські" закони, спрямовані проти учасників Революції Гідності.

Третя хвиля COVID-19

В Україні зростає кількість хворих і госпіталізованих: міністр охорони здоров'я Степанов говорить, що в країні почалася третя хвиля коронавірусу.

У "червоній" зоні перебувають 4 області - Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області. На межі з "червоною" - ще 10 областей (Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька).

При цьому фіксують випадки, коли ті, що вже перехворіли коронавірусом, знову заражаються навіть не вдруге, а втретє.

Тим часом в Україні зареєстрували китайську вакцину CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Але з темпами вакцинації країна не встигає: в Україні за планом вже мали робити по 10 тис. щеплень на день, але поки роблять тільки по 3 тис.

Ізраїль проти стадіону ім. Шухевича в Тернополі

Посольство Ізраїлю вимагає скасувати присвоєння стадіону у Тернополі імені Шухевича, - про це заявив посол Джоель Ліон. "Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування цього рішення", - написав він у Твіттері.

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (23691) Ізраїль (1636) Медведчук Віктор (1706) СБУ (12774) село (88) українська мова (833) Шухевич (76) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+31
Хто б сумнівався, що Зеленський не хоче захищати українську мову.
Він і Україну ніяк не захищає, і мова йому чужа.
Він знає лише малоросію.
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09.03.2021 22:06
+14
Да неужели?

Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 6273
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09.03.2021 22:26
+9
Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 8574
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09.03.2021 22:24
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Хто б сумнівався, що Зеленський не хоче захищати українську мову.
Він і Україну ніяк не захищає, і мова йому чужа.
Він знає лише малоросію.
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09.03.2021 22:06 Відповісти
да.Украина не для него.
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09.03.2021 22:09 Відповісти
500-600 это у криворогого шлимазла половина от 1600 ?
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09.03.2021 22:17 Відповісти
Важко уявити єврея, який збиваючи коліна захищатиме Україну
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09.03.2021 22:19 Відповісти
Да неужели?

Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 6273
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09.03.2021 22:26 Відповісти
Почитайте сколько не этнических украинцев отдали свою жизнь или здоровье в войне с Рашей.
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09.03.2021 22:46 Відповісти
Почитайте сколько не этнических украинцев отдали свою жизнь или здоровье в войне с Рашей/ Где почитать сколько евреев отдали свою жизнь или здоровье в войне с Рашей?
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10.03.2021 17:58 Відповісти
Аж один?
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09.03.2021 22:42 Відповісти
На этом фото да, в реале много. Он хотел представить еврея на войне.
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09.03.2021 22:48 Відповісти
Фотографували в Бердичеві?
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10.03.2021 09:50 Відповісти
судя по автомату кроватям и тумбочке это чувак в Израиле а не в лугандоне в АТО. а там о таком флаге никто ничего не знает....
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09.03.2021 23:41 Відповісти
Да неужели?

Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 19
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09.03.2021 23:54 Відповісти
Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 9860
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10.03.2021 00:01 Відповісти
Вот как раз за тумбочку не надо.
Она хоть и представляет из себя очень хорошо сохранившийся экземпляр,
но это всё равно она - доставшаяся от совка украинская казарменная тумбочка для мыльно-брыльного. С покосившейся дверцей и вываливающимся при попытки его выдвинуть верхним ящичком. Основа обороноспособности страны.
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10.03.2021 05:17 Відповісти
может ты и прав, хотя при мне эти тумбочки красили темно коричневым цветом а кровати были со снимающимися дужками которыми можно было шутя фехтовать с товарищами по службе почти как мушкетер. за флаги и другие цацки на стенах (а это судя по койкам и тумбочкам именно казарма а никак не блиндаж) я уже и не говорю, старшина бы сгноил в нарядах. Лёха, ну если ты так обизнаный -теперь пару слов за автомат на тумбочке... он у меня вызвал сомнения , вроде таких на вооружении ВСУ я не видел.
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10.03.2021 12:23 Відповісти
Автомат жидовский какой-то.
Тумбочка - наша.
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10.03.2021 14:34 Відповісти
в том то и дело. поэтому я и подумал шо фотку в израиле делали....
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10.03.2021 14:37 Відповісти
Кровати со съёмными дужками были, что б в два яруса их ставить, я на двухярусных ещё спал, но давно уже не видел в казармах этого. Лет 20 как отказываться от этого стали, поэтому вполне очевидно, что и закупают уже обычные шконки а не конструктор.
А драться быльцами приходилось, да.. и не в шутку. Это как последний аргумент всегда был. Посерьёзнее табуретки. По моему им реально убить можно было. По крайней мере если кто-то выдёргивал быльце и брал в руки - то драка прекращалась))
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10.03.2021 14:51 Відповісти
да было такое дело - койки в два яруса. мой покойный дядька, который еще при совке служил срочку в стройбате, рассказывал , что в стройбат брали осужденых (в основном хулиганка, угон машин, мелкое воровство, фарца ,спекуляция и т.д) , котопые держались отдельной кучкой. вот они любили подраться и дрались часто, особенно с казбеками (кавказцы)... так вот у этих ребятишек в дужки/быльцы от кроватей был свинец залит. и свой строй инструмент (мастерки и строй молодки) затачивали как ножи. дядька говорил что многие из этих воинов опять из армии прямо на кичу попадали вместо того чтобы перевоспитываться.... но это уже в истории.
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10.03.2021 19:36 Відповісти
Это какое-то жилое помещение современное для контрактников.
Отсюда симбиоз, я думаю - нашли на складе старые тумбочки, покрасили (я с тобой согласен - в оригинале они конечно были коричневые), кровати уже современные. Светильник явно не уставной, и представить такое раньше в казарме было невозможно, но кто сейчас на это смотрит? Поменялись времена. А оно и правильно. Нас за гражданские полотенца, и не дай бог неуставные тапочки дрочили. Суки. Сейчас 100% всё по другому.
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10.03.2021 20:58 Відповісти
это точно. ладно удачи тебе и самое главное не хворай!
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10.03.2021 21:22 Відповісти
Главное чтобы 73 % "украинцев" когда нужно были "в лугандоне в АТО". Всё таки антисемитизм и эти разговоры о евреях это что-то..., болезнь какая-то мировозренческо-ментальная
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10.03.2021 09:53 Відповісти
шо ты целкой прикидуешься как дас мэдхен какая то, кто у власти и рядом и с бабками - про того и разговоры....надоедать они своими шмуклерскими делами начинают украинцам. ферштейн зи?
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10.03.2021 14:45 Відповісти
Откуда перепечатана эта картинка?
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12.03.2021 18:48 Відповісти
Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 8381
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09.03.2021 22:31 Відповісти
Однак вони є. І не тільки євреї. Не зрозуміло тільки до чого ви це кажете бо обов'язок захищати Україну лежить перш за все на громадянах України та на українцях
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10.03.2021 09:47 Відповісти
Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 8574
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09.03.2021 22:24 Відповісти
Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 27
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09.03.2021 23:38 Відповісти
Ще й до жнив не дожив,
в полі жита не жав.
Досі - не долюбив,
і не жив, і не жаль.

Що життя - то хіба
твоя сутня межа?
Смерть заріже раба,
і нехай - без ножа.

Але жити - замало.
Боротись - умій,
щоб нащадок твій змалку
бува не знімів.

Не знімів на уста
і на вуха не зглух.
Хай помреш!
Та за нами останеться рух.

Згинем - хай!
Хай - ославлені.
Хай - не біда,
вікова чортопхайка
наближує даль.

По роках, по кістках,
по обмерзлих гробах
витрамбовує повінь
для річища шлях.

А до жнив не дожив,
в полі жита не жав,
і замало любив -
то, їй-богу, не жаль.
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10.03.2021 09:57 Відповісти
Ну що ви таке кажете про короля-віслюка? Він відпрацьовує на всі 100! Його завдання, його роль, це, відкриваючи рота, проголошувати основні тези дійсного керманича країни... Що правда, зараз дЄрьмаку, із усіма забаганками Бєні, треба якось налаголжувати співпрацю зі шмигою (читай ахмєткою) та рюкзаковим. Але після Байдена животворящєго це стає досить складним завданням: Бєня зі своєю мавпочкою стає "токсічним" для оточення.
Ну і на останок: якщо хтось вважає, що янєлох потерпілий найвеличніший є самостійним гравцем на політичному полі (хочаб України), то краще не читайте новин і проконсультуйтесь у лікаря... Особливо на передодні виходу чергової серії про Голобородька від Біллінгкет
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09.03.2021 22:37 Відповісти
Ну вийде кіношка від Біллінгкет. І хто це подивиться, той хто дивиться 5 канал.
Так тієї публиці і без Біллінгкет усе ясно. Ну погавкають трохи на Прямому (там і так 24/7 гавкають на нього), і що далі?
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09.03.2021 22:46 Відповісти
Ті, хто живе своїм розумом і так все розуміють - тут ви праві. Але, мені здається, що та "нова серія" зорієнтована більше не на електорат янєлоха, а на інші країни. І не на виборців цих країн, а на тих, хто приймає рішення... Можливо я наївно на це сподіваюсь, але так хочеться вірити, що не тільки байдепілюля заставить всю цю шоблу не тільки "прибарахлятись", але й щось робити, та й висновки цього розслідування щось змінять на печерських пагорбах... Без крові, як те було в 14-му
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09.03.2021 23:06 Відповісти
Ті хто приймає рішення за кордоном кіно не дивляться, вони читають звіти своїх спецслужб.
То що потрібно їм знати вони і так ВЖЕ знають.
І ще скажу одне їм НАСРАТИ. Вони не будуть замість нас боротися за майбутнє України, їм без того є чим занятись. Їм головне щоб ми продавали їм сировину (ліс, зерно, руду) і купляли їх товари - типова колонія, якій дуже не повезло з їб*нутим сусідом.
То в нас раби усередені кажуть "Вот приедет барин, он нас рассудит".
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10.03.2021 07:19 Відповісти
Не було ніякого виклику, Богя, успагойся.
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09.03.2021 22:54 Відповісти
Якщо ви звикли розмовляти з рослинами, а соя вам не відповідає, то поговоріть з ячменем, зерном, кукурудзою чи горохом. Може знайдете спільну мову.
Але якщо ви натякаєте на те, що ніхто не переймається тим, що Медведчук на волі, то уважно почитайте коментарі тих, кого ви називаєте "порохоботами". Відразу після блокування тих каналів люди казали, що то ширма і самому Медведчуку нічого не буде. Наразі нічого не змінилося, а ті прогнози справджуються
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09.03.2021 23:11 Відповісти
Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 5323
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09.03.2021 23:10 Відповісти
У неї та у найвеличнішого, здається, один автор - неадекват під наркотою. Такий потік слів без змісту при повному нерозумінні того, про що мова - то вже є брендом ОПи загалом і найвеличнішого особисто
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09.03.2021 23:14 Відповісти
Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 5965
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09.03.2021 23:10 Відповісти
Дуже правильно сказано щодо бажання багатьох "хайпанути" тимчасово на мовних і національних питаннях.
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09.03.2021 23:37 Відповісти
Падлюкам Україна і мова не потрібна!
Їм "какая разніца" де жити - в паРаші, чи в українській Україні!
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10.03.2021 00:04 Відповісти
прокацапский криворагуль-зе-лупан и Украинский язык - ему это чуждо - родное параша кацапская.
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10.03.2021 00:06 Відповісти
ГДЕ ПРОТОКОЛ ДОПРОСА !!!??? ВСЕ ЗНАЮТ ЧТО ОН ВРАГ НАРОДА, А ВЫ ОТ НАРОДА ШИФРУЕТЕ !!!
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10.03.2021 00:17 Відповісти
"Мы сейчас готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа пока рассчитана на 9-10 лет. Половину, 500-600, мы сделаем в ближайшие три с половиной - четыре года " ............«После видят, нечего делать, - ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!» (Гоголь, Ревизор)
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10.03.2021 01:00 Відповісти
Зеля! У тебя благие намерения. Дай Бог осуществить их хотя бы частично!
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10.03.2021 03:42 Відповісти
Если осуществишь задуманное, Кондитер повесится!
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10.03.2021 03:50 Відповісти
Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 3949Найцікавішим феноменом руху опору ОУН-УПА була участь в ньому багатьох тисяч представників інших національностей. Серед суто добровольчих підрозділів, організованих за національною ознакою, були сотні, курені ... Перший національний курінь (батальйон) УПА з'явився в 1943 р. Він складався з узбеків, командир - майор Ташкент. У військовому окрузі (ВО) «Заграва» (Рівненщина) організувався курінь з грузин, курінь з вірмен. З'явилася відважна сотня кубанських козаків, а у військовому окрузі «Турів» був курінь азербайджанців. Кількість національних частин в УПА досягло під час переходу фронтів (1944 р) 15 формувань багато тисяч бійців всіх національностей. Австрійці, бельгійці, французи, югослави і навіть німці входили до складу формувань УПА. Була навіть і добірна сотня росіян, організована тільки з офіцерів РККА в 1943 р в окрузі «Заграва», вона брала активну участь в боях з німцями і відрізнялася хоробрістю. Було також багато сотень євреїв які хоробро воювали в УПА поруч з українськими братами знищуючи сталінську комуно - фашистську і гітлерівську фашистську нечисть. Так що з українськими патріотами УПА які боролися з найжахливішим злом у світі кривавими окупантами сталінськими комуно-фашистами і такими же фашистами гітлера брали участь багато народів, які намагалися позбавити весь світ від сталінської та гітлерівської кривавої комуно-фашистської і фашистської зарази. На жаль ця зараза вона залишилася і тепер, в особі кривавих кремлівських фашистів окупантів )(уйла.
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10.03.2021 06:10 Відповісти
хочется, чтобы посол израиля в Украине публично признал, что именно евреи устроили геноцид и голодомор украинского народа... а наливайченко таки не взбзднул душонкой своей продажной, и не пошел бы на поводу у раввинов, увидевших в архиве СБУ фамилии тех, кто подписывал расстрельные списки и пошел навстречу раввинам, попросивших не публиковать эти архивы... СЛАБО?
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10.03.2021 07:49 Відповісти
Его не устраивали евреи, как нация... а коммунисты среди которых, да, были евреи, как впрочем и другие. Вы договоритесь до того, что украинцы устроили массовые казни евреев в Бабьем Яру.
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10.03.2021 10:06 Відповісти
И правильно сделали, наверно, что не опубликовали. Слишком много тех, кто использовали бы это (разъединять - не соединять, и зёрна взаимной ненависти прорастают очень легко) как и хворых заразой антисемитизма
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10.03.2021 10:11 Відповісти
да... когда три еврея отмудохают украинца - все нормально, бытовуха... но когда три украинца отмудохают еврея - это антисемитизм... вообще надо понятия национализм и антисемитизм пересмотреть... нам постоянно вкладывают в уши абсолютно однобокую выгодную кому-то точку зрения...
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10.03.2021 11:24 Відповісти
Украинцы! Бачылы очи,що выбыралы!
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18.03.2021 07:30 Відповісти
 
 