Представники ОРДЛО в ТКГ блокують будь-які кроки, які могли б поступово привести до миру на Донбасі, - Кравчук

Представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) продовжують блокувати вирішення питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук в коментарі телеканалу "Дім", передає Цензор.НЕТ.

Ситуація уздовж лінії фронту залишається напруженою, порушується режим припинення вогню, є поранені і загиблі. Цю тему українська делегація порушувала на засіданні ТКГ, яке відбулося минулого тижня.

"Ми отримали інформацію, що загонам "народної міліції "ДНР" дано дозвіл придушувати вогневі точки і стріляти на випередження. Я це питання офіційно порушив на засіданні ТКГ. Запитав, чи не є це початком нівелювання, скасування ухваленого 22 липня минулого року документа про загальну "тишу"? На це питання я відповіді не отримав", - сказав Кравчук.

За його словами, представники Росії та ОРДЛО намагалися пояснити те, що відбувається тим, що "це, мовляв, відповідь на якісь зовнішні чинники". При цьому не уточнили, що малося на увазі під "зовнішніми факторами".

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Леонід Кравчук вважає, що представники ОРДЛО в переговорному процесі шукають причини для того, щоб, по-перше, скасувати незручні або невигідні для них рішення.

"По-друге, заблокувати будь-які кроки, які поступово могли б привести до миру на Донбасі. Те, що блокуються контрольно-пропускні пункти, що блокується обмін утримуваними особами, блокуються багато гуманітарних, екологічних проблем. Таких проблем багато, а вони стосуються життя людей - їх здоров'я, пенсій, взагалі відносин з родичами. Все це блокується", - перерахував він.

Леонід Кравчук також повідомив, що найближче засідання Тристоронньої контактної групи, згідно з планом, відбудеться 17 березня.