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Представники ОРДЛО в ТКГ блокують будь-які кроки, які могли б поступово привести до миру на Донбасі, - Кравчук

Представники ОРДЛО в ТКГ блокують будь-які кроки, які могли б поступово привести до миру на Донбасі, - Кравчук

Представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) продовжують блокувати вирішення питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук в коментарі телеканалу "Дім", передає Цензор.НЕТ.

Ситуація уздовж лінії фронту залишається напруженою, порушується режим припинення вогню, є поранені і загиблі. Цю тему українська делегація порушувала на засіданні ТКГ, яке відбулося минулого тижня.

"Ми отримали інформацію, що загонам "народної міліції "ДНР" дано дозвіл придушувати вогневі точки і стріляти на випередження. Я це питання офіційно порушив на засіданні ТКГ. Запитав, чи не є це початком нівелювання, скасування ухваленого 22 липня минулого року документа про загальну "тишу"? На це питання я відповіді не отримав", - сказав Кравчук.

За його словами, представники Росії та ОРДЛО намагалися пояснити те, що відбувається тим, що "це, мовляв, відповідь на якісь зовнішні чинники". При цьому не уточнили, що малося на увазі під "зовнішніми факторами".

Читайте також: Кравчук про переговори в ТКГ: "Ситуація в глухому куті, заблокована Росією"

Леонід Кравчук вважає, що представники ОРДЛО в переговорному процесі шукають причини для того, щоб, по-перше, скасувати незручні або невигідні для них рішення.

"По-друге, заблокувати будь-які кроки, які поступово могли б привести до миру на Донбасі. Те, що блокуються контрольно-пропускні пункти, що блокується обмін утримуваними особами, блокуються багато гуманітарних, екологічних проблем. Таких проблем багато, а вони стосуються життя людей - їх здоров'я, пенсій, взагалі відносин з родичами. Все це блокується", - перерахував він.

Леонід Кравчук також повідомив, що найближче засідання Тристоронньої контактної групи, згідно з планом, відбудеться 17 березня.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+9
Представители ОРДЛО в ТКГ блокируют любые шаги, которые могли бы постепенно привести к миру на Донбассе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9715
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09.03.2021 22:04
+6
Что вообще "представители ОРДЛО" делают в ТГК !?
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09.03.2021 22:30
+4
Представители ОРДЛО в ТКГ блокируют любые шаги


Нечего вести переговоры с «представителями ОРДЛО» Это тоже самое, что вести переговоры с «капо» по поводу судьбы заключенных концлагеря.
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09.03.2021 22:09
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Представители ОРДЛО в ТКГ блокируют любые шаги, которые могли бы постепенно привести к миру на Донбассе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9715
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09.03.2021 22:04 Відповісти
Сколько можно этого старого пердуна показывать?
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09.03.2021 22:48 Відповісти
что в принципе могут решать представители ордло?..... может ли толчёк решать что в него будет литься....... толкут воду в ступе.....
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09.03.2021 22:04 Відповісти
Представители ОРДЛО в ТКГ блокируют любые шаги, которые могли бы постепенно привести к миру на Донбассе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4113
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09.03.2021 22:06 Відповісти
Кравчук, бери шинель - иди домой...
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09.03.2021 22:09 Відповісти
Москва грозит начать бомбежку Киева и уничтожить резиденцию президента Украины
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/03/09/119698/russko-ukrainskaya-vojna--moskva-grozit-nachat-bombezhku-kieva-i-unichtozhit-rezidentsiyu-prezidenta-ukrainy.shtml Подробней
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09.03.2021 22:09 Відповісти
Смешно)))))
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09.03.2021 22:13 Відповісти
Кієв бамбілі, нам абівілі, што начіласа вайна... (с)
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09.03.2021 22:51 Відповісти
Ну, криворукие вряд ли попадут, да и ПВО Порох вокруг Киева за свои бабки восстановил(если зеленые не украли), а санкций за это кацапы отгребут точно)))
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10.03.2021 01:38 Відповісти
Представители ОРДЛО в ТКГ блокируют любые шаги


Нечего вести переговоры с «представителями ОРДЛО» Это тоже самое, что вести переговоры с «капо» по поводу судьбы заключенных концлагеря.
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09.03.2021 22:09 Відповісти
Представители полиции Украины не могут защитить граждан, которых уничтожают
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09.03.2021 22:14 Відповісти
Что вообще "представители ОРДЛО" делают в ТГК !?
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09.03.2021 22:30 Відповісти
а на хера вы это шобло туда вообще пустили? На хер их... и разговор вести другим путем...
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09.03.2021 22:33 Відповісти
Представники окремих районів ? Це Гармаш з Казанським блокують ?
А Кравчудло не задумувалось,що означає оте "ТКГ" ?
"Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України - уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка була сформована як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України."

ЯКІ,НАХ,ПРЕДСТАВНИКИ ? ЩО вони можуть заблокувати ?
Нє,якщо комуняка готовий визнати,що ідея Зєлєнского з впихування "представників ОРДЛО" в ТКГ,виявилась провальною,...
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09.03.2021 22:37 Відповісти
А давайте ещё с голубями переговоры вести чтобы не гадили на достопримечательности. Или с тараканами чтобы не шуршали по ночам. Вор должен сидеть в тюрьме!
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09.03.2021 22:38 Відповісти
Как вам это https://www.youtube.com/watch?v=DrfQUJXWrn0&t=28s
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09.03.2021 22:45 Відповісти
Льоня Кравчук ти гадав рашиссти війну почали для того щоб мир встановити? Вони бажають мир тільки "рюсскій міръ" що Україні не підходить! Не тупи Льоня.
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09.03.2021 22:52 Відповісти
Які такі "представители ордло" в ТРИСТОРОННІЙ контактній групі?
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09.03.2021 23:34 Відповісти
дерьмак уже положил на стол план мира, дедуля)
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10.03.2021 00:01 Відповісти
Та ты шо, кравчук, гонишь ! ТА сторона блокирует??? Не Порох??? Как так??? Бубочка на стадионе сам говорил ,шо то все Порох за войну, из-за него она, проклятая, не кончается??? Разве найвеличнейший может ВРАТЬ???
Взрыв мозга!
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10.03.2021 01:35 Відповісти
Ой. А не при Кравчуке ли представители ОРДЛО вошли в ТКГ?

С этого началось миротворчество ЗЕ, если кто забыл.
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10.03.2021 01:48 Відповісти
ВОПРОС ЗАЧЕМ МИРНЫЙ ПЛАН !!!??? ЗАКАЖИТЕ ПУТИНА ДЛЯ НАЧАЛА ХОТЬ ЗА МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ !!! БУДЕТ ПЕРВАЯ САМАЯ ДОРОГАЯ МИШЕНЬ !)
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10.03.2021 02:27 Відповісти
дебил, то не дыра блокирует, они просто исполняют песни кремля.
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10.03.2021 09:12 Відповісти
Московитам не треба мир,московити прагнуть знищити Україну,тому в Українців нема простору для маневру...
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10.03.2021 09:23 Відповісти
В очі, очі їм дивіться долбодятли. Весь світ почув з собачого рота одного лідера, що в очах пуйла мир. То виходить, що ви дятли щось не так робите?
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10.03.2021 09:27 Відповісти
 
 