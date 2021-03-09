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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Україна приєдналася до спільної заяви Великої Британії, Канади і Швеції щодо ситуації зі збитим Іраном літаком МАУ, - МЗС

Україна приєдналася до спільної заяви Великої Британії, Канади і Швеції щодо ситуації зі збитим Іраном літаком МАУ, - МЗС

Під час роботи 46-ї сесії Ради ООН з прав людини Україна приєдналася до спільної заяви Великої Британії, Канади і Швеції щодо ситуації зі збитим Іраном літаком рейсу PS752.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Спеціальні доповідачі Ради ООН з прав людини Агнес Калламар і Джаваїд Рехман оприлюднили лист на адресу уряду Ірану, в якому виклали низку серйозних звинувачень і не отримали на цей лист офіційної відповіді від іранської сторони.

"Порушення Іраном зобов'язань з прав людини є надзвичайно тривожним. Це ускладнюється повідомленнями про неприпустимі переслідування та погрози членам сімей деяких жертв. Ми закликаємо Іран: невідкладно дати відповідь на лист спеціального доповідача Ради ООН з прав людини Агнес Калламар; негайно припинити переслідування і залякування сімей жертв як в Ірані, так і за його межами; забезпечити повне і прозоре розслідування кримінальних справ і неупереджене судочинство як частину його обов'язків забезпечити справедливість для жертв цієї трагедії; надати вичерпний та прозорий звіт про події, що призвели до цієї трагедії", - сказано в повідомленні МЗС України.

Читайте також: Україна передала Ірану зауваження до проєкту технічного звіту щодо катастрофи лайнера МАУ, - Єнін

Автор: 

Іран (2009) МЗС (4108)


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Топ коментарі
+2
Если вы не понимаете разницу между понятиями страна и государство, то о чем с вами говорить...
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09.03.2021 22:52
+1
и это прекрасно...
я как то хотел купить ножик выкидной в Великобритании - оказалось, что такие запрещены в продаже, и носить их на кармане тоже нельзя..
Тюрьма..
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09.03.2021 22:52
+1
да, так плохо в Украине, что даже уже услуга появилась по получению пмж в Украине для россиян.
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10.03.2021 00:53
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Украина популистическая страна с коррупцией на всех уровнях, в которой отсутствует верховенство права и демократия так себе
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09.03.2021 22:46 Відповісти
и это прекрасно...
я как то хотел купить ножик выкидной в Великобритании - оказалось, что такие запрещены в продаже, и носить их на кармане тоже нельзя..
Тюрьма..
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09.03.2021 22:52 Відповісти
Если вы не понимаете разницу между понятиями страна и государство, то о чем с вами говорить...
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09.03.2021 22:52 Відповісти
Чем Украина лучше России? Полицейское государство, может правовое государство?
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10.03.2021 02:54 Відповісти
да, так плохо в Украине, что даже уже услуга появилась по получению пмж в Украине для россиян.
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10.03.2021 00:53 Відповісти
Да да, во всем Россия виновата, ...
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10.03.2021 02:55 Відповісти
і як ти вийшло на свій комент після мого, просто завжди діву даюсь?!
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10.03.2021 08:24 Відповісти
Неповага до оточуючих - ознака поліцейського?
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11.03.2021 22:13 Відповісти
лікуватись не думав?
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11.03.2021 23:01 Відповісти
Не прикидайся, що не знаєш, що таке суди та поліція в Україні, ти патріот злочинів?
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12.03.2021 02:02 Відповісти
так не в цьому знанні справа, а у тому, як ти викручуєшся у дискусії - у тебе стиль спілкування "тре шось ляпнуть, не важливо, що воно не стикується з темою"
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12.03.2021 11:46 Відповісти
Все в світі пов'язано та діє в часі, має причинно-наслідковий зв'язок
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12.03.2021 12:12 Відповісти
Интересно, а они об этом знают? Особенно Канада.
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09.03.2021 23:33 Відповісти
СТРАННО ЧТОБЫ НЕТ !!! ПОРА БРАТЬ ИРАН, КСА НЕ ПРОТИВ !)
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10.03.2021 02:17 Відповісти
 
 