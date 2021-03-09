Україна приєдналася до спільної заяви Великої Британії, Канади і Швеції щодо ситуації зі збитим Іраном літаком МАУ, - МЗС

Під час роботи 46-ї сесії Ради ООН з прав людини Україна приєдналася до спільної заяви Великої Британії, Канади і Швеції щодо ситуації зі збитим Іраном літаком рейсу PS752.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Спеціальні доповідачі Ради ООН з прав людини Агнес Калламар і Джаваїд Рехман оприлюднили лист на адресу уряду Ірану, в якому виклали низку серйозних звинувачень і не отримали на цей лист офіційної відповіді від іранської сторони.

"Порушення Іраном зобов'язань з прав людини є надзвичайно тривожним. Це ускладнюється повідомленнями про неприпустимі переслідування та погрози членам сімей деяких жертв. Ми закликаємо Іран: невідкладно дати відповідь на лист спеціального доповідача Ради ООН з прав людини Агнес Калламар; негайно припинити переслідування і залякування сімей жертв як в Ірані, так і за його межами; забезпечити повне і прозоре розслідування кримінальних справ і неупереджене судочинство як частину його обов'язків забезпечити справедливість для жертв цієї трагедії; надати вичерпний та прозорий звіт про події, що призвели до цієї трагедії", - сказано в повідомленні МЗС України.

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