Перед довиборами на Донеччині літнім людям роздають продуктові набори з агітацією, - ОПОРА. ФОТО
На території округу №50 в Покровську Донецької області літнім людям почали роздавати пакети з продуктами й агітацією за кандидата від партії "Порядок" Андрія Аксьонова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт громадянської мережі "ОПОРА".
Жителям округу роздають два пакети. Перший містить агітаційну продукцію Аксьонова - листівку, газету, ручку, магніт і захисну маску. Другий - набір продуктів. Він брендований символікою благодійного фонду "Надія" Андрія Аксьонова та фразою, яку кандидат використовує на білбордах.
У цьому пакеті є продукти (гречка, макарони, борошно тощо), загальна вартість яких, за підрахунками "ОПОРИ", становить приблизно 170 гривень.
У громадянській мережі зазначили, що надання продуктів разом з агітацією може розцінюватися як непрямий підкуп виборців за частиною 3 статті 160 Кримінального кодексу України. За цією статтею загрожує позбавлення волі до 6 років.
Нагадаємо, вибори народного депутата від округу №50 призначено, оскільки Руслан Требушкін, який пройшов у Верховну Раду, склав мандат після того, як став міським головою Покровська. Голосування відбудеться 28 березня.
Крім Андрія Аксьонова, до Верховної Ради на цьому окрузі балотуються голова Покровської райдержадміністрації Андрій Бондаренко, який представлятиме "слуг народу", волонтер і дитяча кардіолог Юлія Кузьменко, яку висунула партія "Європейська Солідарність", генеральний продюсер заблокованого телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський і адвокат Валентин Рибін, якого висунула "Партія Шарія".
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А раз спрацювало там, то српацює всюди... Шлунок з організму не викинеш, бо організм помре, а ось без мізків жити можна - медузи тому наявне підтвердження
Хай краще переможе волонтер - дитячий кардіолог
даже Римское право оправдывает убийство и воровство
ради выживания
и не дай бог тебе стать тупым к концу жизни
не имея средств к существованию
а не худоба...
они не выживать должны
а жить
тебя нужно кормить буряками сырыми и водой
может моск заработает
А ці пенси з Донбасу, скоріше за все, ще й за Яника в 2010 голосували!
шо я обшаюсь с школьником...
теряю время на не состоявшегося лидера какой-то партии..
в 91 году еще ни сном ни духом не понимали
кого как и зачем выбирают
еще был миф о том, что власть реально за людей
система 70 лет промывала мозги
и этот минталитет должен был знать???
не, не люди выбрали
а остатки партработников
они же и черновола убили
вместе с кацапской бандой
ты и есть совкодрочер
тебе пх на всех
ты думаешь что пенсионеры и убогие формируют властт???
такие как ты и убеждают таких же в том
что нищие и обворованные пенсы выбирают вам власть
за кого голосовал??
шоб тебе понятнее было
ты зЕлупант
и этим все сказано
сколько собак за газ отвел в газконтору??
чьих будеш? холоп
ссыкливо@ жывотное
убогое
своими словами выражатся тяжело??)))
твое слово - занято
и поеш ты его на параше
вместе с зЕлупонью))
это уже мощно))
учительницо???
пусть баранов зЕлупонских не касается
как я пишу
ты рот пошире открывай)))
да глотай, как умееш))
баран начиталось слов из вики?))
зЕлупонь пытается обидными фразами выражовываться)
фраер, не стоит пердеть в муку
пока не признаешся вафельник
за кого голосовало
или шо вы там стадом делали
мукали или бекали
то куда им деваться????
воровать???
легко купить голодных, больных и старых
для многих это на месяц прожить
а не закрыть ипотеку и купить недорогую suzuki
а кому брильянт мелкий
народ никогда не выбирал власть, на то он и народ
как стадо баранов, после осени
власть выбирают граждане...