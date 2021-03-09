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Перед довиборами на Донеччині літнім людям роздають продуктові набори з агітацією, - ОПОРА. ФОТО

Перед довиборами на Донеччині літнім людям роздають продуктові набори з агітацією, - ОПОРА. ФОТО

На території округу №50 в Покровську Донецької області літнім людям почали роздавати пакети з продуктами й агітацією за кандидата від партії "Порядок" Андрія Аксьонова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт громадянської мережі "ОПОРА".

Жителям округу роздають два пакети. Перший містить агітаційну продукцію Аксьонова - листівку, газету, ручку, магніт і захисну маску. Другий - набір продуктів. Він брендований символікою благодійного фонду "Надія" Андрія Аксьонова та фразою, яку кандидат використовує на білбордах.

У цьому пакеті є продукти (гречка, макарони, борошно тощо), загальна вартість яких, за підрахунками "ОПОРИ", становить приблизно 170 гривень.

У громадянській мережі зазначили, що надання продуктів разом з агітацією може розцінюватися як непрямий підкуп виборців за частиною 3 статті 160 Кримінального кодексу України. За цією статтею загрожує позбавлення волі до 6 років.

Перед довиборами на Донеччині літнім людям роздають продуктові набори з агітацією, - ОПОРА 01
Перед довиборами на Донеччині літнім людям роздають продуктові набори з агітацією, - ОПОРА 02

Нагадаємо, вибори народного депутата від округу №50 призначено, оскільки Руслан Требушкін, який пройшов у Верховну Раду, склав мандат після того, як став міським головою Покровська. Голосування відбудеться 28 березня.

Крім Андрія Аксьонова, до Верховної Ради на цьому окрузі балотуються голова Покровської райдержадміністрації Андрій Бондаренко, який представлятиме "слуг народу", волонтер і дитяча кардіолог Юлія Кузьменко, яку висунула партія "Європейська Солідарність", генеральний продюсер заблокованого телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський і адвокат Валентин Рибін, якого висунула "Партія Шарія".

Автор: 

ВР (14942) вибори (6683) підкуп (279) Донбас (22354) Покровськ (604)


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Топ коментарі
+11
Эти тупицы за кило гречки согласны продать будущее своих детей и внуком. А потом орут недовольные громче всех.
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09.03.2021 23:04
+7
Ну все правильно! Останні вибори преЗЕдента та до ВРУ чітко показали, що "нарід" голосує шлунком, бо на хліб мову віру та армію не намажешь (за словами мосійчучки)
А раз спрацювало там, то српацює всюди... Шлунок з організму не викинеш, бо організм помре, а ось без мізків жити можна - медузи тому наявне підтвердження
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09.03.2021 22:59
+4
Это их оправдывает в их тупости?
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09.03.2021 23:12
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Ну все правильно! Останні вибори преЗЕдента та до ВРУ чітко показали, що "нарід" голосує шлунком, бо на хліб мову віру та армію не намажешь (за словами мосійчучки)
А раз спрацювало там, то српацює всюди... Шлунок з організму не викинеш, бо організм помре, а ось без мізків жити можна - медузи тому наявне підтвердження
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09.03.2021 22:59 Відповісти
думбассята просто не поймут, если не будет халявы...
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09.03.2021 23:02 Відповісти
Вже давно відомо що пенси обов"зково будуть голосувати на відміну від молоді. Тому і ставлять на них.
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09.03.2021 23:02 Відповісти
РИГИ здохніть.
Хай краще переможе волонтер - дитячий кардіолог
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09.03.2021 23:02 Відповісти
Для "природного" відбору потрібно підмішати яд - вб'ємо зразу два зайці - ватніків і запроданців....
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09.03.2021 23:03 Відповісти
Спутником привить, как они хотят. Результат будет тот-же.
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09.03.2021 23:06 Відповісти
спутніком - тих хто відказався від гречки, і тих хто вижив
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10.03.2021 12:43 Відповісти
Эти тупицы за кило гречки согласны продать будущее своих детей и внуком. А потом орут недовольные громче всех.
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09.03.2021 23:04 Відповісти
а у кого нет детей?
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09.03.2021 23:08 Відповісти
Это их оправдывает в их тупости?
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09.03.2021 23:12 Відповісти
особенно когда сытые обещают голодным
даже Римское право оправдывает убийство и воровство
ради выживания
и не дай бог тебе стать тупым к концу жизни
не имея средств к существованию
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09.03.2021 23:15 Відповісти
Не нужно потом первыми громче всех орать, раз спустили свою совесть в унитаз.
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09.03.2021 23:24 Відповісти
Ой, да ладно, у нас навіть з мінімальною пенсією не помруть з голоду... Так, на ковбасу чи сало не вистачить, але картоплі по 8 грн/кг і макаронів по 20 грн/кг можна накупувати достатньо!
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10.03.2021 00:51 Відповісти
они люди
а не худоба...
они не выживать должны
а жить
тебя нужно кормить буряками сырыми и водой
может моск заработает
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10.03.2021 00:55 Відповісти
Ми живемо сьогодні так, як ми проголосували вчора... От обрали б ці пенсіонери в 1991 дисидента Чорновола- все мабуть було б інакше! Бо поляки обрали дисидента Валєнсу, чехи обрали дисидента Гавела, прибалти обрали дисидентів - і дивіться, як вони живуть! Ми в 1991 обрали комуняку Кравчука і маємо те, що маємо (с)...

А ці пенси з Донбасу, скоріше за все, ще й за Яника в 2010 голосували!
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10.03.2021 01:10 Відповісти
На 1000% уверен -- голосовали и свято верили, что именно они и есть "кормильцы всей Украины",
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10.03.2021 01:14 Відповісти
ощущение того
шо я обшаюсь с школьником...
теряю время на не состоявшегося лидера какой-то партии..
в 91 году еще ни сном ни духом не понимали
кого как и зачем выбирают
еще был миф о том, что власть реально за людей
система 70 лет промывала мозги
и этот минталитет должен был знать???
не, не люди выбрали
а остатки партработников
они же и черновола убили
вместе с кацапской бандой
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10.03.2021 01:17 Відповісти
их годами такими делали те, кто был у кормила государства, так что надо бороться за умы молодого поколения
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09.03.2021 23:17 Відповісти
Это не зависит от возраста. Совки -- это состояние мозгов и души.
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09.03.2021 23:31 Відповісти
и далеко ты от совка ушол???
ты и есть совкодрочер
тебе пх на всех
ты думаешь что пенсионеры и убогие формируют властт???
такие как ты и убеждают таких же в том
что нищие и обворованные пенсы выбирают вам власть
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10.03.2021 00:28 Відповісти
Да неужели? Это я голосую за гречку и при этом кляну громче всех что хреново живу? Вы двуличные ублюдки без остатков совести. Вы поэтому и живете так, как голосуете. Ровно так-же.

Перед довиборами на Донеччині літнім людям роздають продуктові набори з агітацією, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6410
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10.03.2021 00:36 Відповісти
интересно))
за кого голосовал??
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10.03.2021 00:38 Відповісти
я за ЮВТ
шоб тебе понятнее было
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10.03.2021 00:39 Відповісти
Оно и так понятно сектант. Нисколько не сомневаюсь. Ты голосуешь за тех, кто кидает тебе кость на 100 грн., чтобы потом забрать 10000. И потом громче всех орешь, как и тут.
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10.03.2021 00:46 Відповісти
тогда понятно
ты зЕлупант
и этим все сказано
сколько собак за газ отвел в газконтору??
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10.03.2021 00:48 Відповісти
или я ошибаюсь???
чьих будеш? холоп
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10.03.2021 00:49 Відповісти
Судя по всему выше, холоп -- это именно ты. И по лексике, и по мозгам, и по поведению. Но это твои собственные проблемы. А я гражданин, но тебе дебилу этого все равно не понять никогда.
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10.03.2021 01:02 Відповісти
таки оно зЕлупонь)))
ссыкливо@ жывотное
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10.03.2021 01:04 Відповісти
аргументы закончились?
убогое
своими словами выражатся тяжело??)))
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10.03.2021 01:06 Відповісти
Это и есть мои слова, дебил. Тяжело доходит смысл? Твои проблемы. Понять не позволяет 3 класса образования или врожденное скудоумие? Тогда тот-топ или в бурсу или в клинику. Может и поможет, хотя я сильно сомневаюсь.
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10.03.2021 01:12 Відповісти
холоп
твое слово - занято
и поеш ты его на параше
вместе с зЕлупонью))
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10.03.2021 01:20 Відповісти
Ты бы грамматику и правописание сперва освоил, имбецил. А то ведь по две ошибки в словах делаешь. Про лексикон и предложения я просто помолчу. И где вас, таких тупых, делают? Сами размножаетесь или специально в питомниках разводят?
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10.03.2021 01:26 Відповісти
ооо
это уже мощно))
учительницо???
пусть баранов зЕлупонских не касается
как я пишу
ты рот пошире открывай)))
да глотай, как умееш))
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10.03.2021 05:54 Відповісти
Вах-вах-вах. Штырит и плющит импбецил? Для тебя, дерево, и первоклашка уже учитель. И твои влажные сексуальные фантазии, люмпен, здесь никого не интересуют. Так в каком питомнике тебя сообразили на свет, такого тупого копрофила? У тебя хоть паспорт есть, или только бумажка с диспансера?
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10.03.2021 09:04 Відповісти
да уж...
баран начиталось слов из вики?))
зЕлупонь пытается обидными фразами выражовываться)
фраер, не стоит пердеть в муку
пока не признаешся вафельник
за кого голосовало
или шо вы там стадом делали
мукали или бекали
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10.03.2021 12:21 Відповісти
Перед довиборами на Донеччині літнім людям роздають продуктові набори з агітацією, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2605
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10.03.2021 12:28 Відповісти
фуфул научился постить картинко)))??
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10.03.2021 15:31 Відповісти
Перед довиборами на Донеччині літнім людям роздають продуктові набори з агітацією, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4223
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10.03.2021 16:28 Відповісти
тож потрібно вносити зміни в виборче законодавство . заборона голосувати старшим за 70 років , діти до 18 не голосують же. я працював на багатьох виборах і доводилось носити скриньку людям додому , це взагалі за межами здорового глузду !
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10.03.2021 00:09 Відповісти
особа яка не може відповісти якій зараз день голосувати не може ! ти працював на виборах ? так я за паспорт не громадянина ! країни Балтії вже в ЄС , а ми досі совком хворіємо ! ти навіть мови не знаєш ...
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10.03.2021 00:37 Відповісти
Я всегда говорю что голосовать должны иметь право только те, кто платит государству налогов больше, чем обратно получает от государства всяких выплат и льгот. Т.е. только те, кто за свой счёт содержит это государство. Тогда бы не было такого пи...ца в стране.
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10.03.2021 00:42 Відповісти
если пенсия г@мно
то куда им деваться????
воровать???
легко купить голодных, больных и старых
для многих это на месяц прожить
а не закрыть ипотеку и купить недорогую suzuki
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09.03.2021 23:07 Відповісти
то пакет перловки як раз допоможе !
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10.03.2021 00:10 Відповісти
кому супчик жидкий
а кому брильянт мелкий
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10.03.2021 00:43 Відповісти
Жозеф де Местр: каждый народ, заслуживает на ту власть, которую имеет.
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09.03.2021 23:08 Відповісти
народ????
народ никогда не выбирал власть, на то он и народ
как стадо баранов, после осени
власть выбирают граждане...
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09.03.2021 23:10 Відповісти
Перед довиборами на Донеччині літнім людям роздають продуктові набори з агітацією, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4823
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09.03.2021 23:09 Відповісти
По этой статье грозит лишение свободы до 6 лет - прекрасная мысль!
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09.03.2021 23:11 Відповісти
а вот гречки на фото не видно...вкрали
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09.03.2021 23:56 Відповісти
Гречка зараз по 35-37 грн/кг - кандидат пожлобився просто!
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10.03.2021 00:53 Відповісти
Судя по постам одного дебила выше -- им достаточно.
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10.03.2021 01:30 Відповісти
ТОЧНО КАК ГЛАВЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ !!! СНАЧАЛА ВСЕ РАЗВАЛЯЛИ, ЗАГНОБИЛИ ЛЮДЕЙ, А ПОТОМ НЕМНОГО ПОДКАРМЛИВАЮТ !!! ВОПРОС ГДЕ ИХ ДЕТИ !)
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10.03.2021 02:22 Відповісти
Ахаха, цирк без кінця. Як моторошний сон.
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10.03.2021 10:43 Відповісти
какие выборы там своя реальность что там..набор ватного бомжа аххахххахах
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10.03.2021 11:00 Відповісти
гущенка из сэкономленых по сусекам чаек канди и овсяное печение ох и дешевка ты на пакетике шахтер азаззаз ай аххахх
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10.03.2021 11:04 Відповісти
 
 