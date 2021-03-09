Перед довиборами на Донеччині літнім людям роздають продуктові набори з агітацією, - ОПОРА. ФОТО

На території округу №50 в Покровську Донецької області літнім людям почали роздавати пакети з продуктами й агітацією за кандидата від партії "Порядок" Андрія Аксьонова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт громадянської мережі "ОПОРА".

Жителям округу роздають два пакети. Перший містить агітаційну продукцію Аксьонова - листівку, газету, ручку, магніт і захисну маску. Другий - набір продуктів. Він брендований символікою благодійного фонду "Надія" Андрія Аксьонова та фразою, яку кандидат використовує на білбордах.

У цьому пакеті є продукти (гречка, макарони, борошно тощо), загальна вартість яких, за підрахунками "ОПОРИ", становить приблизно 170 гривень.

У громадянській мережі зазначили, що надання продуктів разом з агітацією може розцінюватися як непрямий підкуп виборців за частиною 3 статті 160 Кримінального кодексу України. За цією статтею загрожує позбавлення волі до 6 років.





Нагадаємо, вибори народного депутата від округу №50 призначено, оскільки Руслан Требушкін, який пройшов у Верховну Раду, склав мандат після того, як став міським головою Покровська. Голосування відбудеться 28 березня.

Крім Андрія Аксьонова, до Верховної Ради на цьому окрузі балотуються голова Покровської райдержадміністрації Андрій Бондаренко, який представлятиме "слуг народу", волонтер і дитяча кардіолог Юлія Кузьменко, яку висунула партія "Європейська Солідарність", генеральний продюсер заблокованого телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський і адвокат Валентин Рибін, якого висунула "Партія Шарія".