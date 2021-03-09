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Новини Коронавірус і карантин
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Процес вакцинації проти коронавірусу проходить утричі повільніше, ніж планував МОЗ, - "слуга народу" Радуцький

Процес вакцинації проти коронавірусу проходить утричі повільніше, ніж планував МОЗ, -

Процес вакцинації в Україні відбувається втричі повільніше, ніж планувало Міністерство охорони здоров'я. Серед основних причин - недостатня кількість мобільних бригад і відсутність мотивації у працюючих там медиків.

Про це заявив на своїй сторінці в Facebook глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат з фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією нардепа, до старту кампанії не підготували достатню кількість мобільних бригад: у деяких областях минулого тижня працювали одна-дві бригади. Зараз є 130 бригад, до кінця цього тижня МОЗ обіцяє підготувати ще 200 бригад. Одна бригада може робити 80-100 щеплень на добу, тобто теоретично - загалом 15-20 тис. щеплень на добу.

На думку Радуцького, бригади не мотивовані працювати на максимальну потужність: "Тариф НСЗУ за кожне перше щеплення становить 25 грн, 65 грн за друге (8 тис. грн сплачується на етапі формування бригади). Гроші йдуть не напряму медикам, а на рахунок лікарні. А вже керівництво вирішує, скільки і кому платити, хто заслуговує на премію".

Глава комітету вважає, що медики повинні бути фінансово зацікавлені, щоб щеплення зробили якомога більше людей.

Читайте також: На вакцинацію проти COVID-19 записалися понад 190 тис. українців, - МОЗ

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
Процес вакцинации от коронавируса проходит в 3 раза медленнее, чем планировал Минздрав, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1368
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09.03.2021 23:20
+6
Вы бы еще хуже шмурдяк привезли. Еще медленнее было бы.
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09.03.2021 23:18
+5


Процес вакцинації проти коронавірусу проходить утричі повільніше, ніж планував МОЗ, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7690
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09.03.2021 23:52
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Вы бы еще хуже шмурдяк привезли. Еще медленнее было бы.
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09.03.2021 23:18 Відповісти
Ай-я-яй ,как же так получилось ....
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09.03.2021 23:19 Відповісти
думаю, потому, что так и планировалось...
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10.03.2021 00:47 Відповісти
До зелених недоумків так і не дійшло чому це так.
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09.03.2021 23:19 Відповісти
Потому что эта власть

Процес вакцинации от коронавируса проходит в 3 раза медленнее, чем планировал Минздрав, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 926
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09.03.2021 23:21 Відповісти
44 медпрацівники Луцької клінічної лікарні отримали щеплення від COVІD-19. Всього в закладі працює майже 1 400 людей... Ось реальний рівень довіри людей до дій і рішень влади .
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10.03.2021 00:13 Відповісти
Вот что значит "чемпионы"...
P.s. Надо всем кто вакцинируется - выдавать путевку к Буковель. И фото с зеленой обезьянкой... Сразу план перевыполните!
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09.03.2021 23:20 Відповісти
Процес вакцинации от коронавируса проходит в 3 раза медленнее, чем планировал Минздрав, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1368
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09.03.2021 23:20 Відповісти
Процес вакцинації проти коронавірусу проходить утричі повільніше, ніж планував МОЗ, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 2802
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09.03.2021 23:29 Відповісти
Собственно, китайско-индийскую вакцину, люди изначально встречали без энтузиазма.
С учетом такого кредита доверия, даже кассир в супермаркете, сообразил бы что спрос будет не бог весть какой.
Но откаты наше все, как говориться, поэтому имеете то что имеете.
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09.03.2021 23:30 Відповісти
"Процесс вакцинации от коронавируса проходит в 3 раза медленнее, чем планировал Минздрав".

Зато продажа масок из госрезерва в Китай получилась в 3 раза быстрее, чем планировали сами китайцы. Очевидно, Крадуцкий финансово был тогда более мотивирован, чем украинские врачи сейчас.
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09.03.2021 23:43 Відповісти
Вакцинация индийской "вакциной" загибается. В Украине не находится желающих на те 40 + тысяч доз, которые привезли. Под утилизацию идет почти 10 %. А куда же вы еще миллион доз китайской денете ? (с)
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09.03.2021 23:46 Відповісти
КАКАЯ РАЗНИЦА!!!!!
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09.03.2021 23:46 Відповісти
"Процес вакцинации от коронавируса проходит в 3 раза медленнее, чем планировал Минздрав"... і в 70 разів повільніше від реально необхідного.
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09.03.2021 23:50 Відповісти
Самі визнають що провалили вакцинацію, але йти у відставку і нести відповідальність не хочуть.
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09.03.2021 23:51 Відповісти


Процес вакцинації проти коронавірусу проходить утричі повільніше, ніж планував МОЗ, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7690
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09.03.2021 23:52 Відповісти
Блин, я подумал у меня экран треснул!
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10.03.2021 13:19 Відповісти
В Германии выявили первый случай «комбивируса»: это может быть очень опасно.
Можно предположить, что прививки антикоронавирусными вакцинами могут быть менее эффективными против этого варианта, а люди, уже переболевшие COVID-19, могут заразиться снова… Немецкие эпидемиологи зафиксировали первый в стране случай заражения человека вариантом коронавируса, соединяющим генетические модификации, известные как «британская мутация» и «южноафриканская». - Der Spiegel
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10.03.2021 00:08 Відповісти
Тобто, замість запланованих двох той процес триватиме шість років?
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10.03.2021 01:27 Відповісти
Буде справжня вакцина - буде і справжня вакцинація...
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10.03.2021 04:57 Відповісти
Это не вакцина, это какое - то горе. Купленная за народные деньги с целью быть проданной своему же народу...
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10.03.2021 05:22 Відповісти
 
 