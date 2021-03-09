Процес вакцинації проти коронавірусу проходить утричі повільніше, ніж планував МОЗ, - "слуга народу" Радуцький
Процес вакцинації в Україні відбувається втричі повільніше, ніж планувало Міністерство охорони здоров'я. Серед основних причин - недостатня кількість мобільних бригад і відсутність мотивації у працюючих там медиків.
Про це заявив на своїй сторінці в Facebook глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат з фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією нардепа, до старту кампанії не підготували достатню кількість мобільних бригад: у деяких областях минулого тижня працювали одна-дві бригади. Зараз є 130 бригад, до кінця цього тижня МОЗ обіцяє підготувати ще 200 бригад. Одна бригада може робити 80-100 щеплень на добу, тобто теоретично - загалом 15-20 тис. щеплень на добу.
На думку Радуцького, бригади не мотивовані працювати на максимальну потужність: "Тариф НСЗУ за кожне перше щеплення становить 25 грн, 65 грн за друге (8 тис. грн сплачується на етапі формування бригади). Гроші йдуть не напряму медикам, а на рахунок лікарні. А вже керівництво вирішує, скільки і кому платити, хто заслуговує на премію".
Глава комітету вважає, що медики повинні бути фінансово зацікавлені, щоб щеплення зробили якомога більше людей.
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P.s. Надо всем кто вакцинируется - выдавать путевку к Буковель. И фото с зеленой обезьянкой... Сразу план перевыполните!
С учетом такого кредита доверия, даже кассир в супермаркете, сообразил бы что спрос будет не бог весть какой.
Но откаты наше все, как говориться, поэтому имеете то что имеете.
Зато продажа масок из госрезерва в Китай получилась в 3 раза быстрее, чем планировали сами китайцы. Очевидно, Крадуцкий финансово был тогда более мотивирован, чем украинские врачи сейчас.
Можно предположить, что прививки антикоронавирусными вакцинами могут быть менее эффективными против этого варианта, а люди, уже переболевшие COVID-19, могут заразиться снова… Немецкие эпидемиологи зафиксировали первый в стране случай заражения человека вариантом коронавируса, соединяющим генетические модификации, известные как «британская мутация» и «южноафриканская». - Der Spiegel