Процес вакцинації проти коронавірусу проходить утричі повільніше, ніж планував МОЗ, - "слуга народу" Радуцький

Процес вакцинації в Україні відбувається втричі повільніше, ніж планувало Міністерство охорони здоров'я. Серед основних причин - недостатня кількість мобільних бригад і відсутність мотивації у працюючих там медиків.

Про це заявив на своїй сторінці в Facebook глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат з фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією нардепа, до старту кампанії не підготували достатню кількість мобільних бригад: у деяких областях минулого тижня працювали одна-дві бригади. Зараз є 130 бригад, до кінця цього тижня МОЗ обіцяє підготувати ще 200 бригад. Одна бригада може робити 80-100 щеплень на добу, тобто теоретично - загалом 15-20 тис. щеплень на добу.

На думку Радуцького, бригади не мотивовані працювати на максимальну потужність: "Тариф НСЗУ за кожне перше щеплення становить 25 грн, 65 грн за друге (8 тис. грн сплачується на етапі формування бригади). Гроші йдуть не напряму медикам, а на рахунок лікарні. А вже керівництво вирішує, скільки і кому платити, хто заслуговує на премію".

Глава комітету вважає, що медики повинні бути фінансово зацікавлені, щоб щеплення зробили якомога більше людей.

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