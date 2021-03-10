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НАТО має змінити стратегію відносин з РФ через її дії в окупованому Криму, - Столтенберг

НАТО має змінити стратегію відносин з РФ через її дії в окупованому Криму, - Столтенберг

НАТО необхідно розробити нову стратегію відносин з Росією з урахуванням її дій у Криму і на Донбасі.

Про це під час виступу в Стенфордському університеті 9 березня повідомив генсекретар альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У колишній концепції було записано, що ми прагнемо до стратегічної співпраці (з Росією. - Ред.). Це було до Криму, Донбасу, інших агресивних дій Росії ... Тому я сподіваюся, що коли лідери НАТО зустрінуться в Брюсселі на саміті цього року, вони погодяться з необхідністю розробити нову стратегічну концепцію і вже остаточно домовляться про неї на наступному саміті в наступному році", - сказав Столтенберг.

Також читайте: Єрмак: план миру на Донбасі лежить на столі, чекаємо реакції Росії

Автор: 

НАТО (6424) росія (64935) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+8
"В прежней концепции было записано, что мы стремимся к стратегическому сотрудничеству (с Россией. - Ред.). Это было до Крыма, Донбасса, других агрессивных действий России… Так что я надеюсь, что когда лидеры НАТО встретятся в Брюсселе на саммите в этом году, они согласятся с необходимостью разработать новую стратегическую концепцию и уже окончательно договорятся о ней на следующем саммите в следующем году", - сказал Столтенберг.

_Ага... т. е только надеется. Что в следующем году. Договорятся. О том чтобы разработать. Новую (т. е. адекватную действительности) концепцию! Очень расторопные ребята, просто воплощение оперативности и своевременного реагирования...
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10.03.2021 02:20
+5
чему удивляться? Меркель - выходец из ГДР, Орбан - из советской Венгерской Республики... пока они у власти - НАТО будет выражать глубокую озабоченность.
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10.03.2021 06:13
+4
Ха-ха-ха. Не прошло и семи лет
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10.03.2021 03:49
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"В прежней концепции было записано, что мы стремимся к стратегическому сотрудничеству (с Россией. - Ред.). Это было до Крыма, Донбасса, других агрессивных действий России… Так что я надеюсь, что когда лидеры НАТО встретятся в Брюсселе на саммите в этом году, они согласятся с необходимостью разработать новую стратегическую концепцию и уже окончательно договорятся о ней на следующем саммите в следующем году", - сказал Столтенберг.

_Ага... т. е только надеется. Что в следующем году. Договорятся. О том чтобы разработать. Новую (т. е. адекватную действительности) концепцию! Очень расторопные ребята, просто воплощение оперативности и своевременного реагирования...
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10.03.2021 02:20 Відповісти
чему удивляться? Меркель - выходец из ГДР, Орбан - из советской Венгерской Республики... пока они у власти - НАТО будет выражать глубокую озабоченность.
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10.03.2021 06:13 Відповісти
Поки сонце зійде, роса очі виїсть.
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10.03.2021 10:12 Відповісти
Украине устали давать средства для реформ, которые ...., все поняли, что это манипуляции, которые долго обойдутся в итоге
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10.03.2021 03:12 Відповісти
Ха-ха-ха. Не прошло и семи лет
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10.03.2021 03:49 Відповісти
я так розумію, перші кілька років нічого не помічали, потім не відносилися до цього серьозно, потім вважали що це розмокчеться якось само собою, потім дійшло що це вже починає чепляти їх самих
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10.03.2021 11:07 Відповісти
НАТО должно изменить стратегию отношений с РФ из-за ее действий в оккупированном Крыму, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2381
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10.03.2021 05:51 Відповісти
Мавзолейное дерьмо угрозу составляет...Анекдот... Дважды Чечню брали,а в Беслане шедевр..одни трупы вяликие...
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10.03.2021 05:53 Відповісти
Норвежская Рабочая партия и ее воспитанник Столтенберг, в юности состоявший на связи с КГБ под кликухой "Стеклов". Ничего он делать не будет. Левые, они по-привычке ограничатся балабольством.
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10.03.2021 06:44 Відповісти
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%88%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BC-%D0%B7-%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%85%D0%BD%D1%83%D0%B2-%D1%87%D1%83%D1%94-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96-%D1%83-%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%96-%D1%85%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8C Вийшов кум з хати, потягнувся, позіхнув.Чує на сусідній горі, у кума в хаті хтось верещить...- Куме!!!- Що?- Хто там у тебе верещить?- Москаля спіймали, вбивати будемо!- То я прийду допоможу, щоб швидше було!- Приходь, але швидше не треба! Хіба ж ми стаханівці?!
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10.03.2021 07:02 Відповісти
НАТО должно изменить стратегию отношений с РФ из-за ее действий в оккупированном Крыму, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5575
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10.03.2021 07:03 Відповісти
Столтенберг:
"Мы решительно изменили стратегию отношений НАТО с РФ из-за её действий в оккупированном Крыму - всем генералам, офицерам и военнослужащим НАТО впредь строго предписано во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в направлении РФ. Процесс выпуска пищеварительных газов осуществлять исключительно с угрюмым выражением морды лица и сопровождать максимально достижимым акустическим эффектом.
С целью обеспечения неукоснительного исполнения вышеуказанного решения продовольственными службами департаментов материально-технического обеспечения сил НАТО внесены изменения в рационы питания войск и штабов в сторону увеличения удельного веса продуктов, произведённых из бобовых культур."
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10.03.2021 07:15 Відповісти
Текст написан немного по-дебильному
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10.03.2021 07:59 Відповісти
Дебилы все тексты воспринимают по-дебильному.
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10.03.2021 08:37 Відповісти
Вам виднее,кто бы спорил, но я всегда с некоторыми соглашаюсь
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14.03.2021 18:26 Відповісти
НАТО вичерпала себе, потрібна нова організація. Всі ці ООН, ОБСЄ та й НАТО займаються тільки балачками.
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10.03.2021 08:07 Відповісти
"Изменить стратегию в отношении с россией"- ці ліваки хочуть прийняти московію в склад нато?
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10.03.2021 08:52 Відповісти
НАТО стало імпотентне,єдиний реальний воєнний союзник,це США.
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10.03.2021 09:11 Відповісти
"Ну що, синку, помогли тобі твої Нати?"
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10.03.2021 09:51 Відповісти
интересна . где вяликоскрепного суперьзверькового фашика бледномолево-окуркового мочить будут : в яво сортире иль в море Черном которое вырыли рашапитеки при мудром руководстстве украинских прорабов ?
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10.03.2021 10:43 Відповісти
НАТО нужно изменить критерии и условия для вступления других стран в НАТО! Убрать/изменить пункт о "наличии территориального конфликта", чтобы упростить конкретно для нашей страны вступление в Альянс.

Все остальное - это болтовня и пустые декларации, сострясание воздуха)
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10.03.2021 12:34 Відповісти
А шо еще НАТО "надо"?
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10.03.2021 14:08 Відповісти
А вот НАТО считает, что оно никому ничего не должно, даже своим партнерам, не говоря об Украине. Это партнеры должны. Платить, платить и платить. Или вы думаете, что НАТО - это альтруисты?
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10.03.2021 13:19 Відповісти
Путин сдохнет а параша распадется, все верно?
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10.03.2021 14:11 Відповісти
Собственно... А 7 лет до этого что было со стратегией отношений?
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10.03.2021 14:07 Відповісти
Радует что Столтенберг очень адекватный мужик !
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10.03.2021 15:29 Відповісти
 
 