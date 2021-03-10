НАТО має змінити стратегію відносин з РФ через її дії в окупованому Криму, - Столтенберг
НАТО необхідно розробити нову стратегію відносин з Росією з урахуванням її дій у Криму і на Донбасі.
Про це під час виступу в Стенфордському університеті 9 березня повідомив генсекретар альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"У колишній концепції було записано, що ми прагнемо до стратегічної співпраці (з Росією. - Ред.). Це було до Криму, Донбасу, інших агресивних дій Росії ... Тому я сподіваюся, що коли лідери НАТО зустрінуться в Брюсселі на саміті цього року, вони погодяться з необхідністю розробити нову стратегічну концепцію і вже остаточно домовляться про неї на наступному саміті в наступному році", - сказав Столтенберг.
Топ коментарі
+8 NonCFist
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+5 Гоша Фантомас #478094
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+4 Mugiwara
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_Ага... т. е только надеется. Что в следующем году. Договорятся. О том чтобы разработать. Новую (т. е. адекватную действительности) концепцию! Очень расторопные ребята, просто воплощение оперативности и своевременного реагирования...
"Мы решительно изменили стратегию отношений НАТО с РФ из-за её действий в оккупированном Крыму - всем генералам, офицерам и военнослужащим НАТО впредь строго предписано во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в направлении РФ. Процесс выпуска пищеварительных газов осуществлять исключительно с угрюмым выражением морды лица и сопровождать максимально достижимым акустическим эффектом.
С целью обеспечения неукоснительного исполнения вышеуказанного решения продовольственными службами департаментов материально-технического обеспечения сил НАТО внесены изменения в рационы питания войск и штабов в сторону увеличения удельного веса продуктов, произведённых из бобовых культур."
Все остальное - это болтовня и пустые декларации, сострясание воздуха)