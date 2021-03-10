НАТО має змінити стратегію відносин з РФ через її дії в окупованому Криму, - Столтенберг

НАТО необхідно розробити нову стратегію відносин з Росією з урахуванням її дій у Криму і на Донбасі.

Про це під час виступу в Стенфордському університеті 9 березня повідомив генсекретар альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У колишній концепції було записано, що ми прагнемо до стратегічної співпраці (з Росією. - Ред.). Це було до Криму, Донбасу, інших агресивних дій Росії ... Тому я сподіваюся, що коли лідери НАТО зустрінуться в Брюсселі на саміті цього року, вони погодяться з необхідністю розробити нову стратегічну концепцію і вже остаточно домовляться про неї на наступному саміті в наступному році", - сказав Столтенберг.

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