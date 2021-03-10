За добу ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 125 порушень режиму припинення вогню

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 125 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті місії від 9 березня.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 105 порушень режиму припинення вогню, включаючи 83 вибухи невизначеного походження. Більшість порушень відбулися в північному напрямку від н.п. Широкине (підконтрольний уряду, 100 км на південь від Донецька). За попередню добу в цій області зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню в районі на північ від Широкиного.

У Луганській області Місія зафіксувала 20 порушень режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження), більшість яких відбулися в районах на північ і схід від ділянки розведення в районі н.п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська) (див. нижче). За попередню добу в цій області порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було.

Також читайте: Єрмак: план миру на Донбасі лежить на столі, чекаємо реакції Росії

Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала не менше 11 578 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (у тому числі 4 030 вибухів, 1 438 прольотів невизначених боєприпасів, 116 спалахів дульного полум'я, 62 освітлювальні ракети, а також принаймні 5 932 черги і постріли).