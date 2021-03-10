Держсекретар США Блінкен готовий обговорити санкції проти "Північного потоку-2" з конгресменами

Держсекретар Ентоні Блінкен готовий "продовжити обговорення" з конгресменами можливі нові санкції щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це у вівторок заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

У середу Ентоні Блінкен, як повідомив Прайс, візьме участь у засіданні Комітету у закордонних справах в Палаті представників, де йому належить обговорення широкого кола питань.

Один із журналістів, які брали участь у сьогоднішньому пресбрифінгу, запитав Прайса про те, чи готовий держсекретар відповісти на численні запитання конгресменів з приводу додаткових санкцій щодо"Північного потоку-2".

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Офіційний представник Держдепартаменту нагадав, що наступний звіт з перерахуванням компаній і суден, які допомагають Росії закінчити прокладку газопроводу по дну Балтійського моря, буде представлений Конгресу в травні. Прайс відмовився коментувати комунікації між Держдепартаментом і Капітолійським пагорбом, підкресливши, що адміністрація Байдена як і раніше прагне перешкоджати завершенню будівництва "Північного потоку-2".

"Президент Байден назвав це поганою угодою, що розділяє Європу. У держсекретаря, впевнений, завтра буде можливість продовжити обговорення цього питання з законодавцями. Він цінує їх розуміння питання і зворотний зв'язок з цієї та з усіх інших проблем, з якими ми стикаємося", - запевнив Прайс.

У вівторок п'ять впливових республіканських конгресменів, слідом за своїми колегами з Сенату, звернулися до держсекретаря Ентоні Блінкена і адміністрації Байдена в цілому з проханням ввести санкції проти учасників будівництва газопроводу "Північний потік-2", попередивши, що проєкт "загрожує посиленням енергетичної залежності Європи від Росії ".

Звернення підписали провідний республіканець у комітеті Палати представників з іноземних справ Майкл Макколл, лідер республіканської меншості в палаті Кевін Маккарті, а також конгресмени Адам Кінзінгер, Брайан Фітцпатрик і Огаст Флугер.