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Держсекретар США Блінкен готовий обговорити санкції проти "Північного потоку-2" з конгресменами

Держсекретар США Блінкен готовий обговорити санкції проти

Держсекретар Ентоні Блінкен готовий "продовжити обговорення" з конгресменами можливі нові санкції щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це у вівторок заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

У середу Ентоні Блінкен, як повідомив Прайс, візьме участь у засіданні Комітету у закордонних справах в Палаті представників, де йому належить обговорення широкого кола питань.

Один із журналістів, які брали участь у сьогоднішньому пресбрифінгу, запитав Прайса про те, чи готовий держсекретар відповісти на численні запитання конгресменів з приводу додаткових санкцій щодо"Північного потоку-2".

Також читайте: США продовжать протидіяти "Північному потоку-2", - Держдеп

Офіційний представник Держдепартаменту нагадав, що наступний звіт з перерахуванням компаній і суден, які допомагають Росії закінчити прокладку газопроводу по дну Балтійського моря, буде представлений Конгресу в травні. Прайс відмовився коментувати комунікації між Держдепартаментом і Капітолійським пагорбом, підкресливши, що адміністрація Байдена як і раніше прагне перешкоджати завершенню будівництва "Північного потоку-2".

"Президент Байден назвав це поганою угодою, що розділяє Європу. У держсекретаря, впевнений, завтра буде можливість продовжити обговорення цього питання з законодавцями. Він цінує їх розуміння питання і зворотний зв'язок з цієї та з усіх інших проблем, з якими ми стикаємося", - запевнив Прайс.

У вівторок п'ять впливових республіканських конгресменів, слідом за своїми колегами з Сенату, звернулися до держсекретаря Ентоні Блінкена і адміністрації Байдена в цілому з проханням ввести санкції проти учасників будівництва газопроводу "Північний потік-2", попередивши, що проєкт "загрожує посиленням енергетичної залежності Європи від Росії ".

Звернення підписали провідний республіканець у комітеті Палати представників з іноземних справ Майкл Макколл, лідер республіканської меншості в палаті Кевін Маккарті, а також конгресмени Адам Кінзінгер, Брайан Фітцпатрик і Огаст Флугер.

Автор: 

Держдепартамент США (1613) Європа (1793) росія (64935) санкції (11769) Північний потік (2461) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+2
Госсекретарь США Блинкен готов обсудить санкции против "Северного потока-2" с конгрессменами - Цензор.НЕТ 381
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10.03.2021 08:00
+2
В ноябре 1938 года в Москву тайно прилетел шеф ГЕСТАПО Мюллер,заключили союз о взаимодействии НКВД Берии и ГЕСТАПО Мюллера 11 ноября.Пили ли шнапс или водку в этот день история умалчивает...,это потом уже Риббентроп и Молотов заключили контракт братский начать мировую войну...,самое интересное в этом дерьме,что 31 августа 1939 года в СССР была объявлена Всеобщая мобилизация...
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10.03.2021 08:00
+2
Час до роботи.Гарного дня шановні
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10.03.2021 08:22
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Класс!!
"Ждут отчет" до мая, а потом обсудят.... Расеянам как раз времени до июня хватит долепить.
Как говорят, Хочешь похоронить проблему - создай комиссию!
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10.03.2021 07:55 Відповісти
Санкций не будет,Джо Байденко запретил обсирать вялика СкреПОНОСную РАБссию.. кормилицу стран НАТО
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10.03.2021 07:55 Відповісти
Госсекретарь США Блинкен готов обсудить санкции против "Северного потока-2" с конгрессменами - Цензор.НЕТ 381
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10.03.2021 08:00 Відповісти
танец дьяволят
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10.03.2021 08:01 Відповісти
В ноябре 1938 года в Москву тайно прилетел шеф ГЕСТАПО Мюллер,заключили союз о взаимодействии НКВД Берии и ГЕСТАПО Мюллера 11 ноября.Пили ли шнапс или водку в этот день история умалчивает...,это потом уже Риббентроп и Молотов заключили контракт братский начать мировую войну...,самое интересное в этом дерьме,что 31 августа 1939 года в СССР была объявлена Всеобщая мобилизация...
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10.03.2021 08:00 Відповісти
Пишите прямо. Демократы готовы обсудить с республиканцами санкции против "Северного потока-2" которым они героически сопротивляются.
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10.03.2021 08:00 Відповісти
Американці якісь неправільні колонізатори, вони проти видобутку копалин з колонії.
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10.03.2021 08:07 Відповісти
В 20 веке Мавзолейные заключили с братской Германией 6 договоров,Брестский в 1918 году,Раппальский Договор с Германией был заключен в Италии,в городе Раппала,третий по счету был договор Берия-Мюллер,четвертый Молотов-Риббентроп 23 августа 1939 года и пятый 28 сентября 1939 года...,шестой был в январе 1955 года,когда Германия и дохлый СССр подписали мир по итогам 2 Мировой...РАБссия и Германия братаны крутые...
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10.03.2021 08:15 Відповісти
Час до роботи.Гарного дня шановні
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10.03.2021 08:22 Відповісти
Санкції... А Кремль слухає, та їсть...
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10.03.2021 08:44 Відповісти
Как и предполагалось - началась эра великого соплежуйства со стороны новой администрации США.
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10.03.2021 08:49 Відповісти
По ходу уже некому санкции давать. Остались одни российсие компании, да и Берлин не дал заднюю.
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10.03.2021 09:50 Відповісти
 
 