ДТП з громадянами України в Польщі: 22 людини залишаються в лікарнях, двоє з них все ще у важкому стані, - ДСНС

У лікарнях Польщі перебуває 22 українці, які 6 березня потрапили в ДТП, двоє з них у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 годину 10 березня, за інформацією МЗС України, в лікувальних установах республіки Польща перебуває 22 людини (з них 2 у важкому стані)", - сказано в повідомленні.

У ДСНС підкреслили, що ситуація на контролі МЗС України.

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Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП. У ньому перебувало 57 громадян України (зокрема двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи або навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.