ДТП з громадянами України в Польщі: 22 людини залишаються в лікарнях, двоє з них все ще у важкому стані, - ДСНС
У лікарнях Польщі перебуває 22 українці, які 6 березня потрапили в ДТП, двоє з них у важкому стані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7 годину 10 березня, за інформацією МЗС України, в лікувальних установах республіки Польща перебуває 22 людини (з них 2 у важкому стані)", - сказано в повідомленні.
У ДСНС підкреслили, що ситуація на контролі МЗС України.
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