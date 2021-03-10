Ворог за добу 21 раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши 120- і 82-мм міномети. Бойових втрат немає, - штаб ОС
За минулу добу, 9 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 та Опитне війська окупанта обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 мм та 82 мм калібрів, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У передмісті Авдіївки, селищ Лебединське та Південне противник здійснив прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Неподалік селища Троїцьке, населених пунктів Пищевик та Залізне російські загарбники відкривали вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А також було помічено облаштування противником інженерних позицій в напрямку селища Троїцьке.
Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.
"На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь. Бойових втрат серед наших військовослужбовців немає. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.
Протягом минулої доби, метою дій противника було провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь для супроводження російських інформаційних наративів щодо підготовки українських військових до силового сценарію вирішення конфлікту на Донбасі", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що українська сторона СЦКК зафіксувала випадки використання з боку окупантів гарантій безпеки, наданих нашим підрозділам для проведення ремонтних робіт на об'єктах інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, з метою здійснення обстрілів з районів, де, згідно з гарантіями, мав дотримуватися режим тиші.
"Усі порушення з боку російсько-окупаційних військ свідчать про небажання Російської Федерації та її найманців виконувати досягнуті домовленості та подальшу ескалацію обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил", - відзначили в штабі.
Станом на 7 ранку 10 березня, обстрілів не зафіксовано.
"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил й надалі контрольована українськими воїнами", - додали в прес-центрі ОС.
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Бо просто відповідь, яку нашим з горем з бідою дозволяють давати - то піф-паф.
Що робимо ? Насправді ?
Вже повідводили хлопців, ніхто орків витискати з зайнятих позицій не збирається ...
Переговори фактично мертві: великі =діячі= набалакали.
Тепер тля збирається окремо зустрічатися з представниками - ??? чого раптом ?
=закончіл вайну=, "герой".
Прошло два года, и проклятые порохоботы оказались правы - войну нельзя остановить. Ни сейчас, ни потом.
Война всегда была, есть и будет ровно также всегда, меняясь с горячей на холодную, затихая и разгораясь вновь. Войны нет только для того, кто уже стал субстратом для врага.
И задача президента с Кабмином и с парламентом - не фиктивное «перемирие» вовсе.
Задача - сделать так, чтобы в любой фазе любой войны, твоя страна побеждала. Задача - построить вокруг неё стену из бабла, хорошего оружия, подготовленной армии, влиятельных союзников. Обучить своих граждан не быть терпилами и уважать самих себя.
Поэтому мы подождём реального Президента, и Раду без монобольшинства монокретинов.
Ждать, по ощущениям, осталось недолго))
Таня Адамс