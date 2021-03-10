Ворог за добу 21 раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши 120- і 82-мм міномети. Бойових втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 9 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 та Опитне війська окупанта обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 мм та 82 мм калібрів, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки, селищ Лебединське та Південне противник здійснив прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік селища Троїцьке, населених пунктів Пищевик та Залізне російські загарбники відкривали вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А також було помічено облаштування противником інженерних позицій в напрямку селища Троїцьке.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

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"На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь. Бойових втрат серед наших військовослужбовців немає. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Протягом минулої доби, метою дій противника було провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь для супроводження російських інформаційних наративів щодо підготовки українських військових до силового сценарію вирішення конфлікту на Донбасі", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що українська сторона СЦКК зафіксувала випадки використання з боку окупантів гарантій безпеки, наданих нашим підрозділам для проведення ремонтних робіт на об'єктах інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, з метою здійснення обстрілів з районів, де, згідно з гарантіями, мав дотримуватися режим тиші.

"Усі порушення з боку російсько-окупаційних військ свідчать про небажання Російської Федерації та її найманців виконувати досягнуті домовленості та подальшу ескалацію обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил", - відзначили в штабі.

Станом на 7 ранку 10 березня, обстрілів не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил й надалі контрольована українськими воїнами", - додали в прес-центрі ОС.

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