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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб

В Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб

За минулу добу в Україні виявлено 6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 309 дітей та 263 медпрацівники.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб 03госпіталізовано – 1 904 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб 03летальних випадків – 219;

В Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб 03одужало – 5 687 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб 03здійснено тестувань за добу – 64 126(зокрема методом ПЛР – 33 904, методом ІФА – 15 116, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 106).

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб 08захворіло – 1 416 438 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб 08одужало – 1 204 916 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб 08летальних випадків – 27 423;

В Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб 08проведено ПЛР-тестувань – 7 188 346.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб 13

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Судя по смертности заболеваемость значительно занижают.
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10.03.2021 08:44
+3
Стебанов статистику берет из пальца? ну, или чего то пох.ожего
скока раз бы его в норм. стране вышвырнули бы в КПЗ?
даже "брифинги" = бе-бе, ыыыы, ээээ, мммм - да лучше бы "роботу" поручили читать, а то шо есть этот поц, шо его нету - как то до лампочки, особенно вирусу.
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10.03.2021 08:26
+3
Негайно карантин для всіх закладів освіти. Треба зберігати життя людей. Освіту треба перевести на дистанційну форму навчання. Причому всю!!!
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10.03.2021 08:34
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Стебанов статистику берет из пальца? ну, или чего то пох.ожего
скока раз бы его в норм. стране вышвырнули бы в КПЗ?
даже "брифинги" = бе-бе, ыыыы, ээээ, мммм - да лучше бы "роботу" поручили читать, а то шо есть этот поц, шо его нету - как то до лампочки, особенно вирусу.
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10.03.2021 08:26 Відповісти
У вас все нормально?
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10.03.2021 08:43 Відповісти
это у тя может ненормально то. че я не так написал? вчера 86, седня более 200 умерли - это как так?
или ты "брифинги" не слушал? ну и как "дикция"?
а, у тя фамилии как бы намекает что "дупло словил" просто
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10.03.2021 09:13 Відповісти
Лупаште ще. Давно так не сміявся.
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10.03.2021 12:24 Відповісти
Негайно карантин для всіх закладів освіти. Треба зберігати життя людей. Освіту треба перевести на дистанційну форму навчання. Причому всю!!!
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10.03.2021 08:34 Відповісти
http://news.bigmir.net/world/2069729-V-Polshe-koronavirys-bydyt-viyavlyat-pri-pomoshi-sobak В Польше коронавирус будут выявлять при помощи собак
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10.03.2021 08:39 Відповісти
А в нас депутатами
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10.03.2021 09:59 Відповісти
Судя по смертности заболеваемость значительно занижают.
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10.03.2021 08:44 Відповісти
Такая смертность от ковид была при 15-17 тыс. заболевших. Т.е. смертность стала в 3 раза больше
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10.03.2021 08:47 Відповісти
А где разказчики про индийский шмурдяк? Где эта кодла троллей? Кстати на Фейсбуке за фейки о вакцинации и т п банят, на цензоре поддерживают полезных идиотов и ольгинских сотрудников, оч смешно))))
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10.03.2021 09:00 Відповісти
Порошенко назвал эту вакцину говном. Он полезный идиот или ольгинский сотрудник?
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10.03.2021 09:23 Відповісти
У него нет выхода, он должен был так сказать 😁😁😁😁
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10.03.2021 16:59 Відповісти
Почем памперсы для народа?
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10.03.2021 09:06 Відповісти
Смертність не відповідає кількості нових випадків - Стебанов маніпулює статистикою. Людям відмовляють у тестуванні. Кажуть, воно вам треба, тільки гроші витрачати. Чому не переводять учнів на дистанційну освіту, чому не роблять масову вакцинацію, хоч би за гроші? В Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб - Цензор.НЕТ 6004
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10.03.2021 09:18 Відповісти
Добре, що більше ні від чого в Україні люди не вмрають. А тільки від ковіду.....
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10.03.2021 09:28 Відповісти
 
 