В Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб

За минулу добу в Україні виявлено 6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 309 дітей та 263 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 904 особи;

летальних випадків – 219;

одужало – 5 687 осіб;

здійснено тестувань за добу – 64 126(зокрема методом ПЛР – 33 904, методом ІФА – 15 116, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 106).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 416 438 осіб;

одужало – 1 204 916 осіб;

летальних випадків – 27 423;

проведено ПЛР-тестувань – 7 188 346.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях", - розповів Степанов.





