В Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб
За минулу добу в Україні виявлено 6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 309 дітей та 263 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 904 особи;
летальних випадків – 219;
одужало – 5 687 осіб;
здійснено тестувань за добу – 64 126(зокрема методом ПЛР – 33 904, методом ІФА – 15 116, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 106).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 416 438 осіб;
одужало – 1 204 916 осіб;
летальних випадків – 27 423;
проведено ПЛР-тестувань – 7 188 346.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях", - розповів Степанов.
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скока раз бы его в норм. стране вышвырнули бы в КПЗ?
даже "брифинги" = бе-бе, ыыыы, ээээ, мммм - да лучше бы "роботу" поручили читать, а то шо есть этот поц, шо его нету - как то до лампочки, особенно вирусу.
или ты "брифинги" не слушал? ну и как "дикция"?
а, у тя фамилии как бы намекает что "дупло словил" просто