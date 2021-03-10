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Новини Агресія Росії проти України
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ОБСЄ повинна взяти на себе більше повноважень з контролю режиму "тиші" на Донбасі: сьогодні існують всі умови, щоб він виконувався, - Єрмак

ОБСЄ повинна взяти на себе більше повноважень з контролю режиму

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повинна розширити мандат своєї діяльності в зоні бойових дій на Донбасі за рахунок збільшення повноважень щодо посилення контролю режиму припинення вогню, вважає глава офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми сьогодні вважаємо, що контроль за ним (припиненням вогню, - ред.) має бути більш жорстким. Ми вважаємо, що ОБСЄ повинна взяти на себе більше повноважень, ми вважаємо, що вони повинні сьогодні трохи розширити свій мандат, оскільки сьогодні існують всі умови, щоб цей режим виконувався", - заявив Єрмак під час онлайн-дискусії "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік" увечері, 9 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також додав, що "режим тиші на Донбасі дійсно існує з літа 2020 року, і завдяки його дотриманню втрати серед військовослужбовців стали в рази меншими".

"На сьогодні найбільш значущим досягненням є багатомісячний режим припинення вогню, який, на жаль, буває з елементами провокацій, однак за останні місяці ці провокації критично збільшувалися. Ми втратили за кілька останніх місяців 11 наших героїв, і кілька десятків отримали поранення", - підсумував Єрмак.

Читайте також: Ворог за добу 21 раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши 120- і 82-мм міномети. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Автор: 

спостерігач (397) ОБСЄ (3499) Донбас (22354) перемир’я (892) Єрмак Андрій (1368)


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Топ коментарі
+12
Взагалі то ОБСЄ - це цивільна організація, а не воєнізований контролюючий орган, котрий може встрявати в конфліктні ситуації та розводити ворогуючі сторони. Так що всі балачки восьмий рік про ОБСЄ - це пустопорожнє бла бла бла.
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10.03.2021 08:39
+11
Цензор, м.б. хватит уже пиарить и цитировать эту кацапскую гниду- ермака..!? Слишком много чести для него.
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10.03.2021 08:39
+9
Заблокуйте пенсійні картки "малонаваросам" які не пройшли верифікацію за минулий рік,досить спонсорувати терористів Лугандону.
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10.03.2021 08:39
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Рандеву Лукашеску-Путлер-Зеля состоится в Минске 9 мая.Обсудят паБЕДУ над Вяликая Германия....
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10.03.2021 08:35 Відповісти
Та хто з тим кловуном зустрічатись буде,там на Пороха чекають.
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10.03.2021 08:38 Відповісти
Пороха чекає тюрма і вже давно
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10.03.2021 10:02 Відповісти
Це тєлєвізор таке вклав у голову? 😁 Поки ця дурнвюя з голови не вийде, місця для мізків там не з'явитися. Це аксіома! До речі, вас теж чекає тюрма. 😊
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10.03.2021 10:09 Відповісти
ОБСЕ должна взять......... ОБСЕ уже давно взялА с заглотом у **********
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10.03.2021 08:51 Відповісти
Цензор, м.б. хватит уже пиарить и цитировать эту кацапскую гниду- ермака..!? Слишком много чести для него.
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10.03.2021 08:39 Відповісти
Пущай, чтобы дурость лучше была видна. Нужно же власти претворять в жизнь лозунг "Ни дня без "зашквара"!
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10.03.2021 09:05 Відповісти
Взагалі то ОБСЄ - це цивільна організація, а не воєнізований контролюючий орган, котрий може встрявати в конфліктні ситуації та розводити ворогуючі сторони. Так що всі балачки восьмий рік про ОБСЄ - це пустопорожнє бла бла бла.
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10.03.2021 08:39 Відповісти
Заблокуйте пенсійні картки "малонаваросам" які не пройшли верифікацію за минулий рік,досить спонсорувати терористів Лугандону.
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10.03.2021 08:39 Відповісти
А як ти без грошей будеш?
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10.03.2021 08:44 Відповісти
А ти?
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10.03.2021 08:54 Відповісти
А я не малорос як ти. Я Українець.
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10.03.2021 08:56 Відповісти
З тебе Українець,як з Петра гетьман))
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10.03.2021 09:10 Відповісти
Ваша думка для нас важлива. Залишайтесь на лінії санітари вже виїхали
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10.03.2021 09:20 Відповісти
Для таких як ти і головзебіл гетьман.
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10.03.2021 11:11 Відповісти
Круто они с московии перелагают ответственность на ОБСЕ.
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10.03.2021 08:40 Відповісти
д'Єрмак пи...дить!
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10.03.2021 08:41 Відповісти
Даёшь больше полномочий слепоглухонемым!
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10.03.2021 08:45 Відповісти
ОБСЕ должна взять на себя больше полномочий по контролю режима "тишины" на Донбассе: сегодня существуют все условия, чтобы он выполнялся, - Ермак - Цензор.НЕТ 184
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10.03.2021 08:47 Відповісти
Ідіоти обрали ідіотів, а потім дивуються.
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10.03.2021 08:50 Відповісти
Він прикидується дурнем, ілі гдє?
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10.03.2021 08:48 Відповісти
Рветься дупа на шматочки
В зеленої вати:
Кажуть, хочуть лідерочка
Белінгкатувати!
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10.03.2021 08:52 Відповісти
Ермак шото после допроса в ГБР разговорился - может они там виски вместо допроса пили по дружески 😀😀😀?
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10.03.2021 08:52 Відповісти
Ось проснеться Бубачка, нюхне зранку і почне видавати нові перли як вчора.
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10.03.2021 08:56 Відповісти
Шел бы этот Ермак, в ОБСЕ и взял бы на себя больше полномочий по контролю режима "тишины" на Донбассе. А так это просто болтовня, сказки кота, который ходит вокруг дуба в Лукоморье
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10.03.2021 08:52 Відповісти
дЄрмак зрадник має бути притягнутий до суду Лінча.
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10.03.2021 08:56 Відповісти
"Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік" Джерело: https://censor.net/ua/n3252294
не війна в Україні, а конфлікт на сході.
невже хтось справді вважає, що зеленське здатне бути українським президентом, а не тим чим воно є - недолугим, неосвіченим малоросом?
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10.03.2021 09:00 Відповісти
Хто там з ким конфліктує і чому ХЗ.
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10.03.2021 09:04 Відповісти
"На сегодняшний день наиболее значимым достижением является многомесячный режим прекращения огня, который, к сожалению, бывает с элементами провокаций, однако в последние месяцы эти провокации критически увеличивались- а сказать прямо,что война проджолжается не может так как рашист не позволяет ,Словоблудием отмазывает мацковские колеса войны в Украине С прорашистской шараги ОБСЕ кроме вреда для Украины,толку никакого и без участия США его не будет...
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10.03.2021 09:02 Відповісти
Коли дуже страшно, коли кампанія вакцинації провалена через некомпетентність влади, коли є ризик "стати відомим" на весь світ через зрив операції затримання "вагнерівців", треба звинувачувати опонентів.
А саме, звісно, Порошенка та перекласти всі негаразди на ОБСЄ!
Це хронічне deja vu команди Зеленського і його зеленої , недолугої шобли !
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10.03.2021 09:05 Відповісти
Не власть, а прямо ясельная группа, все ноют, чтобы кто-то сопли и попу подтирал.
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10.03.2021 09:09 Відповісти
Как Керенский убил российскую армию в Первой мировой - ввел должность коммисара, с правами контроллировать действия командира. И началось... В Гражданской войне погибло в несколько раз больше людей, чем в Первую мировую... Но потом был Гулаг, который сожрал больше чем Вторая мировая. А началось все с желания правительства клоуна Керенского "прекратить стрелять"...
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10.03.2021 09:18 Відповісти
Ти диви як воно ізвіваєца))) нє,нє,нє - мультік від Білінгкет і нарьі. +бакланОф.
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10.03.2021 09:33 Відповісти
миротворец хренов. езжай на передок и там покажи своё "искусство телепать языком"
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10.03.2021 09:56 Відповісти
Любимый девиз Ермака: Нет такого поручения, которое нельзя было бы перепоручить. Что еще ОБСЕ за нас сделать?
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10.03.2021 10:18 Відповісти
Прошло два года, а война никуда не делась.
Прошло два года, и проклятые порохоботы оказались правы - войну нельзя остановить. Ни сейчас, ни потом.
Война всегда была, есть и будет ровно также всегда, меняясь с горячей на холодную, затихая и разгораясь вновь. Войны нет только для того, кто уже стал субстратом для врага.
И задача президента с Кабмином и с парламентом - не фиктивное «перемирие» вовсе.
Задача - сделать так, чтобы в любой фазе любой войны, твоя страна побеждала. Задача - построить вокруг неё стену из бабла, хорошего оружия, подготовленной армии, влиятельных союзников. Обучить своих граждан не быть терпилами и уважать самих себя.
Поэтому мы подождём реального Президента, и Раду без монобольшинства монокретинов.
Ждать, по ощущениям, осталось недолго))

Таня Адамс
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10.03.2021 10:34 Відповісти
Звикли до того що, хтось все має робити за них. До ОБСЄ входить і ерефія то ж, будете надіятися на їх доброчесність?
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10.03.2021 10:41 Відповісти
Питання, хто такий Єрмак? Це пісарішка, який має записати на прийом до начальника посланців і візітерів. А чому він керує Україною і дає вказівки?
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10.03.2021 11:00 Відповісти
Чем ближе к фильму Билингкэт тем больше этой секретутки на экранах!
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10.03.2021 11:30 Відповісти
и чего этот поц раскудахтался.....
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10.03.2021 14:18 Відповісти
 
 