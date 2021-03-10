ОБСЄ повинна взяти на себе більше повноважень з контролю режиму "тиші" на Донбасі: сьогодні існують всі умови, щоб він виконувався, - Єрмак
Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повинна розширити мандат своєї діяльності в зоні бойових дій на Донбасі за рахунок збільшення повноважень щодо посилення контролю режиму припинення вогню, вважає глава офісу президента України Андрій Єрмак.
"Ми сьогодні вважаємо, що контроль за ним (припиненням вогню, - ред.) має бути більш жорстким. Ми вважаємо, що ОБСЄ повинна взяти на себе більше повноважень, ми вважаємо, що вони повинні сьогодні трохи розширити свій мандат, оскільки сьогодні існують всі умови, щоб цей режим виконувався", - заявив Єрмак під час онлайн-дискусії "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік" увечері, 9 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він також додав, що "режим тиші на Донбасі дійсно існує з літа 2020 року, і завдяки його дотриманню втрати серед військовослужбовців стали в рази меншими".
"На сьогодні найбільш значущим досягненням є багатомісячний режим припинення вогню, який, на жаль, буває з елементами провокацій, однак за останні місяці ці провокації критично збільшувалися. Ми втратили за кілька останніх місяців 11 наших героїв, і кілька десятків отримали поранення", - підсумував Єрмак.
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В зеленої вати:
Кажуть, хочуть лідерочка
Белінгкатувати!
не війна в Україні, а конфлікт на сході.
невже хтось справді вважає, що зеленське здатне бути українським президентом, а не тим чим воно є - недолугим, неосвіченим малоросом?
А саме, звісно, Порошенка та перекласти всі негаразди на ОБСЄ!
Це хронічне deja vu команди Зеленського і його зеленої , недолугої шобли !
Прошло два года, и проклятые порохоботы оказались правы - войну нельзя остановить. Ни сейчас, ни потом.
Война всегда была, есть и будет ровно также всегда, меняясь с горячей на холодную, затихая и разгораясь вновь. Войны нет только для того, кто уже стал субстратом для врага.
И задача президента с Кабмином и с парламентом - не фиктивное «перемирие» вовсе.
Задача - сделать так, чтобы в любой фазе любой войны, твоя страна побеждала. Задача - построить вокруг неё стену из бабла, хорошего оружия, подготовленной армии, влиятельных союзников. Обучить своих граждан не быть терпилами и уважать самих себя.
Поэтому мы подождём реального Президента, и Раду без монобольшинства монокретинов.
Ждать, по ощущениям, осталось недолго))
Таня Адамс