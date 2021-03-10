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Новини Коронавірус і карантин
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За добу у світі виявили 388,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 118,1 млн

За добу у світі виявили 388,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 118,1 млн

Станом на ранок 10 березня у світі зареєстрували 388 611 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8 970 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 118 161 913 випадків інфікування, з них 388 611 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 622 143 людини, з них 8 970 за минулу добу

За добу у світі виявили 388,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 118,1 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 93,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

За добу у світі виявили 388,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 118,1 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 28-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 14.

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карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За сутки в мире выявили 388,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 8,9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 118,1 млн - Цензор.НЕТ 6267
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10.03.2021 08:54 Відповісти
 
 