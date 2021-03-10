За добу у світі виявили 388,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 118,1 млн

Станом на ранок 10 березня у світі зареєстрували 388 611 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8 970 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 118 161 913 випадків інфікування, з них 388 611 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 622 143 людини, з них 8 970 за минулу добу

Побороли хворобу і вилікувалися 93,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 28-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 14.