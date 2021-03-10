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Із 1 квітня пологи коштуватимуть 10,3 тис. грн, а допомога новонародженим вагою до 1,5 кг - 113,7 тис, - НСЗУ. ІНФОГРАФІКА

Із 1 квітня пологи коштуватимуть 10,3 тис. грн, а допомога новонародженим вагою до 1,5 кг - 113,7 тис, - НСЗУ. ІНФОГРАФІКА

Із 1 квітня тариф на пологи, який оплачуватиме держава, становитиме 10 382 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова Національної служби здоров'я Андрій Віленський в інтерв'ю LIGA.Life.

Також з нововведень буде пакет на ведення вагітності - 720 грн / міс з розрахунку умовно на 8 місяців. Аби його отримати, медзаклад має відповідати вимогам і надати повний спектр послуг у разі ускладненої вагітності, а також могти робити пренатальний скринінг – УЗД та біохімічні маркери.

Цьогоріч стимулюватимуть, аби пологові покращувались і надавали комплекси послуг мамам і немовлятам. Медзаклад, який і приймає пологи, і надає неонатальну допомогу (лікування немовлят. – Ред.), отримуватиме підвищувальні коефіцієнти з оплати послуг – 1,046.

Із 1 квітня пологи коштуватимуть 10,3 тис. грн, а допомога новонародженим вагою до 1,5 кг - 113,7 тис, - НСЗУ 01

"Це добре для маленьких пацієнтів, яких не перевозитимуть з одного медзакладу в інший. Бо для дитини це ризик. І в неонатологічному пакеті буде умова мати неонатологічну бригаду, яка зможе надати потрібну меддопомогу маленькому пацієнту в дорозі. По неонатальній допомозі у нас буде чи не найвищий тариф. У нас він зросте до 113 725 грн для передчасно народжених дітей з вагою до 1,5 кг", – додав керівник НСЗУ.

Якщо у складі медзакладу є неонатальна бригада, то тариф на допомогу немовлятам до 1,5 кг буде уже не 113 000, а 135 000 грн.

Тариф за допомогу новонародженим вагою за 1,5 кг, буде 25 115 грн.

Автор: 

пологи (54) вагітність (70) НСЗУ (313) Віленський Андрій (14)


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Топ коментарі
+10
Треба припинити виплачувати компенсації "мамочкам", які плодять дітей заради грошового утримання, а потім намагаються від них здихатись. В нас сусідка, вже 6-го привела. Ще й відмовляється від них, а опікунство мати (така ж хануричка оформлює) - так мають більше 30
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10.03.2021 09:15
+9
А дальше заглавия прочитать слабо?
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10.03.2021 09:18
+4
Государство способствует рождению уродов!
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10.03.2021 09:40
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А что там в Конституции написано по поводу медицины? а ну да! Ей же все давно жопу вытерли
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10.03.2021 09:11 Відповісти
А дальше заглавия прочитать слабо?
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10.03.2021 09:18 Відповісти
Нет
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10.03.2021 09:29 Відповісти
Соя очі застить!
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10.03.2021 11:00 Відповісти
Что прочитать слабо?
Рожай сам ***** и потом расти - законы принимаете такие же 3,14растические, а конституцией вообще подтерлись, ган дон ы
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10.03.2021 13:07 Відповісти
Ватный длбб, платить будет не роженица,а держава медучреждению !
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10.03.2021 10:35 Відповісти
Мужик, ты попустись. Потому что в приличных местах за такие слова рожу бьют
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10.03.2021 10:39 Відповісти
Тетка , то ,что ты попущенная видно сразу. Из северной Моржовии строчишь?
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10.03.2021 10:41 Відповісти
Почему тетка, мужик? Потому что не ругаюсь как макеевский ханыга?
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10.03.2021 10:49 Відповісти
Поц мама дома?
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10.03.2021 10:58 Відповісти
О! Собутыльник черноротого из Енакиево нарисовался. Порохнявые, вы ж таким лексиконом позорите своего идола. Это ж не ваш прошлый по кличке Хам
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10.03.2021 11:04 Відповісти
Не ну я прав, таки да ПОЦ
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11.03.2021 09:39 Відповісти
а роженицы отдельно как заносили, так и будут заносить бабло и дальше
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10.03.2021 12:37 Відповісти
А ну чмо умеющее читать, давай озвучь нам сколько роженица должна заплатить за роды по прейскуранту?
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10.03.2021 13:10 Відповісти
ООоо,еще одно рашистское животное пожаловало, тут воТки для вас нет ,пшло, пшло вон...
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10.03.2021 13:19 Відповісти
От твари слышу.
Озвучь прейскурант по оплате за роды, за услуги роддома.
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10.03.2021 14:18 Відповісти
Треба припинити виплачувати компенсації "мамочкам", які плодять дітей заради грошового утримання, а потім намагаються від них здихатись. В нас сусідка, вже 6-го привела. Ще й відмовляється від них, а опікунство мати (така ж хануричка оформлює) - так мають більше 30
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10.03.2021 09:15 Відповісти
С 1 апреля роды будут стоить 10,3 тыс. грн, а помощь новорожденным весом до 1,5 кг - 113,7 тыс, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 1981
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10.03.2021 09:15 Відповісти
А де айкосик для реб'ятеночка....
хоча на Чукотці в обов'язковому порядку дають новонародженому ковточок спиртяку....
там же бррр...х-х-холодно
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10.03.2021 09:49 Відповісти
Нехай народжують, є багато людей, що не можуть народити.
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10.03.2021 09:29 Відповісти
Так в тому ж і справа, що народжують калік тому шо бухають та курять під час вагітності. Потім мучиться маля, держава виділяє кошти з моїх чи ваших податків, а яжемать знову роздвигає ноги та лупить.
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10.03.2021 11:02 Відповісти
Гдето тут зарыта собака.ну немогут маланцы вот так подарить 10 косых
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10.03.2021 09:30 Відповісти
их не дарят, их по бумажкам на больнички переводят, а могут и не перевести.
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10.03.2021 09:33 Відповісти
Как где? На откатах, на мертвых душах, на якобы усложненных родах и т.д. Тот же вариант, что и с "субсидиями"
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10.03.2021 09:34 Відповісти
Это стимуляция только для цыган, выродков вороватых плодить.
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10.03.2021 09:30 Відповісти
А яким боком цигани до того про що ятатья?
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10.03.2021 09:35 Відповісти
деньги нужно выплачивать, только тем семьям, чьи родители имеют образование, и не являются не благополучной семьёй. цыгане это биомусор,торговля наркотиками, металл, и обман.
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10.03.2021 10:19 Відповісти
И не только для цыган...
Есть маргинальные семьи алкоголиков и наркоманов, больных на голову и инвалидов , которые будут теперь размножаться как кролики , чтоб получать эти деньги и плодить нищету.

Эта помощь - как палка о двух концах...
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10.03.2021 10:15 Відповісти
зачем комментировать если не читаете статью?
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10.03.2021 11:01 Відповісти
анижемамки...
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10.03.2021 10:37 Відповісти
Государство способствует рождению уродов!
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10.03.2021 09:40 Відповісти
подай позов в Європейський суд на державу за знущання над тобою
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10.03.2021 09:51 Відповісти
Пока вижу тут одного урода - бориску дэ из Моржовии
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10.03.2021 10:38 Відповісти
Предлагаешь сделать роды платными?
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10.03.2021 11:02 Відповісти
а они шо бесплатные ?
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10.03.2021 12:39 Відповісти
Можно не платить
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10.03.2021 14:21 Відповісти
я за свого третього сина у свій час отримав 50 тисяч грн, йому 12
за перших двох ніч не отримував, там близько 200 грн було, ліньки було папірці з печатями збирати через таку суму
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10.03.2021 09:50 Відповісти
 
 