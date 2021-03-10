Із 1 квітня пологи коштуватимуть 10,3 тис. грн, а допомога новонародженим вагою до 1,5 кг - 113,7 тис, - НСЗУ. ІНФОГРАФІКА

Із 1 квітня тариф на пологи, який оплачуватиме держава, становитиме 10 382 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова Національної служби здоров'я Андрій Віленський в інтерв'ю LIGA.Life.

Також з нововведень буде пакет на ведення вагітності - 720 грн / міс з розрахунку умовно на 8 місяців. Аби його отримати, медзаклад має відповідати вимогам і надати повний спектр послуг у разі ускладненої вагітності, а також могти робити пренатальний скринінг – УЗД та біохімічні маркери.

Цьогоріч стимулюватимуть, аби пологові покращувались і надавали комплекси послуг мамам і немовлятам. Медзаклад, який і приймає пологи, і надає неонатальну допомогу (лікування немовлят. – Ред.), отримуватиме підвищувальні коефіцієнти з оплати послуг – 1,046.

"Це добре для маленьких пацієнтів, яких не перевозитимуть з одного медзакладу в інший. Бо для дитини це ризик. І в неонатологічному пакеті буде умова мати неонатологічну бригаду, яка зможе надати потрібну меддопомогу маленькому пацієнту в дорозі. По неонатальній допомозі у нас буде чи не найвищий тариф. У нас він зросте до 113 725 грн для передчасно народжених дітей з вагою до 1,5 кг", – додав керівник НСЗУ.

Якщо у складі медзакладу є неонатальна бригада, то тариф на допомогу немовлятам до 1,5 кг буде уже не 113 000, а 135 000 грн.

Тариф за допомогу новонародженим вагою за 1,5 кг, буде 25 115 грн.