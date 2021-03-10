За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 4 362 особи, загалом - 23 480, - МОЗ

В Україні з початку вакцинації прищепили від коронавірусу вже 23 480 осіб. За добу зробили 4 362 щеплення.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше щеплень за вчора зробили в Донецькій області - 660. У регіонах ситуація така:

Вінницька область – 330 щеплень;

Волинська область – 160 щеплень;

Дніпропетровська область – 260 щеплень;

Донецька область – 660 щеплень;

Житомирська область – 50 щеплень;

Закарпатська область – 90 щеплень;

Запорізька область – 60 щеплень;

Івано-Франківська область – 72 щеплення;

Київська область – 320 щеплень;

Кіровоградська область – 140 щеплень;

Луганська область – 220 щеплень;

Львівська область – 140 щеплень;

м. Київ – 100 щеплень;

Миколаївська область – 70 щеплень;

Одеська область – 180 щеплень;

Полтавська область – 230 щеплень;

Рівненська область – 110 щеплень;

Сумська область – 80 щеплень;

Тернопільська область – 180 щеплень;

Харківська область – 130 щеплень;

Херсонська область – 150 щеплень;

Хмельницька область – 110 щеплень;

Чернівецька область – 40 щеплень;

Чернігівська область – 90 щеплень.

Черкаська область – 390 щеплень.





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За весь період вакцинації найбільше щеплених в Донецькій області (3134), найменше - в Сумській області (430).



