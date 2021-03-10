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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 4 362 особи, загалом - 23 480, - МОЗ

За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 4 362 особи, загалом - 23 480, - МОЗ

В Україні з початку вакцинації прищепили від коронавірусу вже 23 480 осіб. За добу зробили 4 362 щеплення.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше щеплень за вчора зробили в Донецькій області - 660. У регіонах ситуація така:

Вінницька область – 330 щеплень;
Волинська область – 160 щеплень;
Дніпропетровська область – 260 щеплень;
Донецька область – 660 щеплень;
Житомирська область – 50 щеплень;
Закарпатська область – 90 щеплень;
Запорізька область – 60 щеплень;
Івано-Франківська область – 72 щеплення;
Київська область – 320 щеплень;
Кіровоградська область – 140 щеплень;
Луганська область – 220 щеплень;
Львівська область – 140 щеплень;
м. Київ – 100 щеплень;

Миколаївська область – 70 щеплень;
Одеська область – 180 щеплень;
Полтавська область – 230 щеплень;
Рівненська область – 110 щеплень;
Сумська область – 80 щеплень;
Тернопільська область – 180 щеплень;
Харківська область – 130 щеплень;
Херсонська область – 150 щеплень;
Хмельницька область – 110 щеплень;
Чернівецька область – 40 щеплень;
Чернігівська область – 90 щеплень.
Черкаська область – 390 щеплень.

Також читайте: Процес вакцинації проти коронавірусу проходить утричі повільніше, ніж планував МОЗ, - "слуга народу" Радуцький

За весь період вакцинації найбільше щеплених в Донецькій області (3134), найменше - в Сумській області (430).

За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 4 362 особи, загалом - 23 480, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 4 362 особи, загалом - 23 480, - МОЗ 02

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 362 человека, всего - 23 480, - Минздрав" - https://censor.net/ru/news/3250739/k_kontsu_nedeli_my_planiruem_vyyiti_na_uroven_1011_tys_vaktsinatsiyi_ot_covid19_v_den_stepanov
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku
https://gordonua.com/news/society/na-vakcinaciyu-ot-koronavirusa-zapisalis-bolee-190-tys-ukraincev-minzdrav-1543201.html В Украине в очередь на вакцинацию от коронавируса записались более 190 тыс. человек. Об этом на брифинге 9 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов
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10.03.2021 09:19 Відповісти
Донецкая - 660. Это говорит о том что большая часть сделаных прививок по стране это прививки военным.
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10.03.2021 09:27 Відповісти
Ну да. Первыми прививают врачей, военных, полицейских и топ чиновников. То есть наиболее активных разносчиков у которых широкий круг общения. Я бы туда еще и учителей добавил.
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10.03.2021 09:44 Відповісти
черговий привід плюнути какашками у владу і в українців відходить в минуле
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10.03.2021 09:45 Відповісти
Запорожье вперде планеты всей... 60 прививок... Там что, один врач работает?
...
...
С другой стороны по данным голоса америки, вчера в сша провакцинировали 2900000 человек
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10.03.2021 09:52 Відповісти
44 роки потрібно зє владі, щоби вакцинувати українців від ковіду, з теперішнею швідкистю...
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10.03.2021 17:47 Відповісти
 
 