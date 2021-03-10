За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 4 362 особи, загалом - 23 480, - МОЗ
В Україні з початку вакцинації прищепили від коронавірусу вже 23 480 осіб. За добу зробили 4 362 щеплення.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Найбільше щеплень за вчора зробили в Донецькій області - 660. У регіонах ситуація така:
Вінницька область – 330 щеплень;
Волинська область – 160 щеплень;
Дніпропетровська область – 260 щеплень;
Донецька область – 660 щеплень;
Житомирська область – 50 щеплень;
Закарпатська область – 90 щеплень;
Запорізька область – 60 щеплень;
Івано-Франківська область – 72 щеплення;
Київська область – 320 щеплень;
Кіровоградська область – 140 щеплень;
Луганська область – 220 щеплень;
Львівська область – 140 щеплень;
м. Київ – 100 щеплень;
Миколаївська область – 70 щеплень;
Одеська область – 180 щеплень;
Полтавська область – 230 щеплень;
Рівненська область – 110 щеплень;
Сумська область – 80 щеплень;
Тернопільська область – 180 щеплень;
Харківська область – 130 щеплень;
Херсонська область – 150 щеплень;
Хмельницька область – 110 щеплень;
Чернівецька область – 40 щеплень;
Чернігівська область – 90 щеплень.
Черкаська область – 390 щеплень.
За весь період вакцинації найбільше щеплених в Донецькій області (3134), найменше - в Сумській області (430).
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