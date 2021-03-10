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Окупанти не пускають фахівців МАГАТЕ на ядерні об'єкти в ОРДЛО, - Кравчук

Окупанти не пускають фахівців МАГАТЕ на ядерні об'єкти в ОРДЛО, - Кравчук

Представники ОРДЛО не дають допуск фахівцям Міжнародного агентства з атомної енергії до ядерних об'єктів, які перебувають на окупованій частині Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу "Дім" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

"Є колосальна проблема — радіоактивні відходи. Ми ж знаємо, що на території ОРДЛО є шахти, в яких за радянських часів проводилися ядерні випробування. І ці шахти зараз затоплені, що може стати великою трагедією для регіону", — сказав Кравчук.

Глава підкреслив, що Україна неодноразово пропонувала направити фахівців МАГАТЕ в окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) для проведення аналізу стану ядерних об'єктів і надання варіантів розв'язання цього питання.

"Я декілька разів з цього приводу звертався до Росії. Вони відповідають: це як би не наша справа, розмовляйте з ОРДЛО. А МАГАТЕ каже: ми таких країн не знаємо. МАГАТЕ не може вести відносини з людьми, які не визначені як суб'єкти міжнародного права", — пояснив Кравчук.

Також читайте: ОБСЄ повинна взяти на себе більше повноважень з контролю режиму "тиші" на Донбасі: сьогодні існують всі умови, щоб він виконувався, - Єрмак

Автор: 

Кравчук Леонід (546) МАГАТЕ (708) окупація (6668) Донбас (22354) ядерна безпека (559)


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Очередное бла-бла-бла от старого маразматика
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10.03.2021 09:32 Відповісти
"Ядерні об'єкти в ОРДЛО" - досить цеглогенеруючий факт як такий. Ці жертви п'яного аборту можуть і до брудних бімб дійти, там дна ніт.
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10.03.2021 09:39 Відповісти
На шахті "Західна" (Покровськ).завжди порода місцями була радіоактивна. Німці в окупацію хотіли її розробляти і покинули через це. Вже в післявоєнні роки шахту запустили, і за обстеженнями у кожного четвертого шахтаря збільшена "щитовидка" була.
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10.03.2021 11:44 Відповісти
То таке. Справжня радіоактивність з'явилася вже пізніше, коли там почали під землею випробовувати ядрьоні бімби.
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10.03.2021 16:16 Відповісти
ДЬІРА створює свою ядрьону бімбу?
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10.03.2021 09:41 Відповісти
На Донбасс прибыли российские солдаты в новой форме без опознавательных знаков, - правозащитники
Российские наемники в Донбассе ведут подготовку к боевым действиям с украинской армией.
Об этом заявили в понедельник, 8 марта, в Восточной правозащитной группе по итогам двухнедельного исследования ситуации в ОРДЛО.
В частности, правозащитникам удалось выяснить, что через КПП "Должанский" и "Малиновка" проходят колонны с дизельным топливом. Поставки осуществляются в вечернее и ночное время.
Кроме того, о планах боевиков могут свидетельствовать следующие факты:
на городском рынке, в минувшее воскресенье, взвод солдат РФ осуществили закупки продуктов питания. Местные жители сообщают, что их отличительные черты - это новая выглаженная форма, отсутствие шевронов на рукавах, акцент и прочее;
в ОРДЛО начали полномасштабную работу полигоны, местные жители сообщают, что на полигонах слышны взрывы и выстрелы. Занятия по боевой подготовке с новобранцами идут каждый день.
в "Союзе добровольцев Донбасса" проводят вербовку добровольцев из РФ для участия в боевых действиях на территории Украины. Подобные сообщения разосланы по всем отделениям организации.
в течение февраля 2021, с командирами подразделений "народной милиции НЗФ ЛНР" проведены занятия по координации действий с другими подразделениями в условиях боевых действий.
по маршруту Алчевск-Стаханов-Первомайск были доставлены лесоматериалы для укрепления позиций на участке линии фронта.
в ночное время с РФ в ОРДЛО заходят колонны с военной техникой, через КПП "Изварино". Дважды зафиксировано местными жителями в феврале 2021 году
Окупанти не пускають фахівців МАГАТЕ на ядерні об'єкти в ОРДЛО, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5277
Яков Грановский20 год ·
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10.03.2021 10:02 Відповісти
"в ночное время с РФ в ОРДЛО заходят колонны с военной техникой, через КПП "Изварино". Дважды зафиксировано местными жителями в феврале 2021 году"- тому й досі там комендантська година, що б не бачили
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10.03.2021 10:07 Відповісти
Странно было бы ожидать от них чего- то другого. Они действуют в рамках своей парадигмы.
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10.03.2021 10:13 Відповісти
 
 