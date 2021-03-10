Окупанти не пускають фахівців МАГАТЕ на ядерні об'єкти в ОРДЛО, - Кравчук
Представники ОРДЛО не дають допуск фахівцям Міжнародного агентства з атомної енергії до ядерних об'єктів, які перебувають на окупованій частині Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу "Дім" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.
"Є колосальна проблема — радіоактивні відходи. Ми ж знаємо, що на території ОРДЛО є шахти, в яких за радянських часів проводилися ядерні випробування. І ці шахти зараз затоплені, що може стати великою трагедією для регіону", — сказав Кравчук.
Глава підкреслив, що Україна неодноразово пропонувала направити фахівців МАГАТЕ в окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) для проведення аналізу стану ядерних об'єктів і надання варіантів розв'язання цього питання.
"Я декілька разів з цього приводу звертався до Росії. Вони відповідають: це як би не наша справа, розмовляйте з ОРДЛО. А МАГАТЕ каже: ми таких країн не знаємо. МАГАТЕ не може вести відносини з людьми, які не визначені як суб'єкти міжнародного права", — пояснив Кравчук.
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Российские наемники в Донбассе ведут подготовку к боевым действиям с украинской армией.
Об этом заявили в понедельник, 8 марта, в Восточной правозащитной группе по итогам двухнедельного исследования ситуации в ОРДЛО.
В частности, правозащитникам удалось выяснить, что через КПП "Должанский" и "Малиновка" проходят колонны с дизельным топливом. Поставки осуществляются в вечернее и ночное время.
Кроме того, о планах боевиков могут свидетельствовать следующие факты:
на городском рынке, в минувшее воскресенье, взвод солдат РФ осуществили закупки продуктов питания. Местные жители сообщают, что их отличительные черты - это новая выглаженная форма, отсутствие шевронов на рукавах, акцент и прочее;
в ОРДЛО начали полномасштабную работу полигоны, местные жители сообщают, что на полигонах слышны взрывы и выстрелы. Занятия по боевой подготовке с новобранцами идут каждый день.
в "Союзе добровольцев Донбасса" проводят вербовку добровольцев из РФ для участия в боевых действиях на территории Украины. Подобные сообщения разосланы по всем отделениям организации.
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Яков Грановский20 год ·