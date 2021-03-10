Окупанти не пускають фахівців МАГАТЕ на ядерні об'єкти в ОРДЛО, - Кравчук

Представники ОРДЛО не дають допуск фахівцям Міжнародного агентства з атомної енергії до ядерних об'єктів, які перебувають на окупованій частині Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу "Дім" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

"Є колосальна проблема — радіоактивні відходи. Ми ж знаємо, що на території ОРДЛО є шахти, в яких за радянських часів проводилися ядерні випробування. І ці шахти зараз затоплені, що може стати великою трагедією для регіону", — сказав Кравчук.

Глава підкреслив, що Україна неодноразово пропонувала направити фахівців МАГАТЕ в окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) для проведення аналізу стану ядерних об'єктів і надання варіантів розв'язання цього питання.

"Я декілька разів з цього приводу звертався до Росії. Вони відповідають: це як би не наша справа, розмовляйте з ОРДЛО. А МАГАТЕ каже: ми таких країн не знаємо. МАГАТЕ не може вести відносини з людьми, які не визначені як суб'єкти міжнародного права", — пояснив Кравчук.

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