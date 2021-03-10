Кабмін сьогодні розгляне оборонні закупівлі, допомогу сім'ям загиблих учасників АТО та питання цифрової освіти

Кабінет Міністрів у середу може ухвалити проєкт постанови про створення Міжвідомчої комісії з розгляду доцільності застосування процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення в єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 млн грн.

Вніс на розгляд КМУ це питання міністр оборони Андрій Таран, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов ініціюватиме затвердження порядку вручення посвідчення донора крові та компонентів крові та його форми, а також внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запропонує врегулювати питання Єдиного державного вебпортал цифрової освіти "Дія. Цифрова освітаˮ, а міністр фінансів Сергій Марченко — змінити положення про інститут первинних дилерів.

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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко вніс на розгляд колег зміни до опису знака відповідності технічним регламентам, а також ініціюватиме внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства.

Голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий ініціював внесення змін до положення про цей орган.

У порядку денному є низка важливих проєктів розпоряджень. Зокрема, про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули або померли під час участі в антитерористичній операції, а також тим, хто отримав інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання.

Проєкт розпорядження про здійснення державних зовнішніх запозичень відповідно до рамкового договору між з урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України також може бути ухвалений КМУ.

Урядовці утворять делегацію уряду України для участі у 65-й сесії Комісії Організації Об’єднаних Націй зі становища жінок.

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Вони погодять законопроєкт про внесення зміни до прикінцевих положень Закону "Про рекламуˮ щодо соціальної реклами, спрямованої на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Крім того, може бути погоджено низку указів глави держави, зокрема про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року", про призначення державних стипендій видатним діячам культури та мистецтва, а також про надання Одеській державній академії будівництва та архітектури статусу національної.