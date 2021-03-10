На Закарпатті зафіксували найбільшу кількість смертей від COVID-19 з початку пандемії, - ОДА

У Закарпатській області зафіксували за добу найбільшу смертність від COVID-19 з моменту початку пандемії коронавірусу. За минулу добу в області померли 20 хворих.

Про це повідомляється на офіційному сайті Закарпатської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за минулу добу коронавірус підтверджено ще в 399 осіб - найбільше нових хворих у місті Ужгород та Хустському районі.

Нині лікарні області завантажені хворими на 83%, відсоток ліжок, забезпечених киснем, становить 64,9%.

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