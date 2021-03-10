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Новини Коронавірус і карантин
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На Закарпатті зафіксували найбільшу кількість смертей від COVID-19 з початку пандемії, - ОДА

На Закарпатті зафіксували найбільшу кількість смертей від COVID-19 з початку пандемії, - ОДА

У Закарпатській області зафіксували за добу найбільшу смертність від COVID-19 з моменту початку пандемії коронавірусу. За минулу добу в області померли 20 хворих.

Про це повідомляється на офіційному сайті Закарпатської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за минулу добу коронавірус підтверджено ще в 399 осіб - найбільше нових хворих у місті Ужгород та Хустському районі.

Нині лікарні області завантажені хворими на 83%, відсоток ліжок, забезпечених киснем, становить 64,9%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
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Зато будуються асфальтні дороги і світять фонарі. А какая разница?
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10.03.2021 10:57
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У нас в 44 школі за вчора у 9 осіб підтвердили діагноз. Мовчать всі.
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10.03.2021 09:47 Відповісти
А майстри продовжують розповідати як вони перемогли коронавірус.
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10.03.2021 09:50 Відповісти
Погуляли і продовжують відмічати ювілеї та свайби.
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10.03.2021 09:48 Відповісти
А где тролячье кодло с песнями "Да это ж все простая простуда!"?
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10.03.2021 10:16 Відповісти
Да все на месте. Почему же их там не прививают, а ломанулись к воякам на восток?
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10.03.2021 10:28 Відповісти
Ты эти вопросы властям задавай.
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10.03.2021 11:03 Відповісти
А такие, как ты, как раз избегают темы, например, как привитым можно встречаться без масок только с привитыми.
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10.03.2021 10:30 Відповісти
Сам такое вранье придумал? Маладэц.
Как можно встречаться? Можно случайно, а можно созвонившись перед тем.
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10.03.2021 11:02 Відповісти
Зайди в ту тему и підримай свого, такого же освіДченого, шо ж він на самоті там хєрню несе?
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10.03.2021 11:10 Відповісти
В яку "ту тему"? Я не екстрасенс.
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10.03.2021 11:14 Відповісти
Зато будуються асфальтні дороги і світять фонарі. А какая разница?
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10.03.2021 10:57 Відповісти
Де?
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10.03.2021 14:59 Відповісти
 
 