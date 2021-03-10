За добу від коронавірусу в Києві померли 17 осіб, видужали - 356, виявили 644 випадки, - Кличко

60 пацієнтів були госпіталізовані в Києві з діагнозом COVID-19, водночас 356 - одужали.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за добу виявили 644 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом від початку пандемії виявили 143 161 випадок зараження).

Серед захворілих 330 жінок віком від 18 до 90 років, 265 чоловіків віком від 18 до 94 років, 21 дівчинка від 1 до 17 років і 28 хлопчиків від 1 до 17 років.

Крім того, за добу від COVID-19 у Києві померли 17 (від початку пандемії 2809 летальних випадків).

60 пацієнтів були госпіталізовані.

Водночас 356 осіб побороли коронавірус (від початку пандемії одужали 96 686 осіб).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (116), Оболонському (85) й Дарницькому (79).

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