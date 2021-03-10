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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від коронавірусу в Києві померли 17 осіб, видужали - 356, виявили 644 випадки, - Кличко

За добу від коронавірусу в Києві померли 17 осіб, видужали - 356, виявили 644 випадки, - Кличко

60 пацієнтів були госпіталізовані в Києві з діагнозом COVID-19, водночас 356 - одужали.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за добу виявили 644 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом від початку пандемії виявили 143 161 випадок зараження).

Серед захворілих 330 жінок віком від 18 до 90 років, 265 чоловіків віком від 18 до 94 років, 21 дівчинка від 1 до 17 років і 28 хлопчиків від 1 до 17 років.

Крім того, за добу від COVID-19 у Києві померли 17 (від початку пандемії 2809 летальних випадків).

60 пацієнтів були госпіталізовані.

Водночас 356 осіб побороли коронавірус (від початку пандемії одужали 96 686 осіб).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (116), Оболонському (85) й Дарницькому (79).

Також читайте: На Закарпатті зафіксували найбільшу кількість смертей від COVID-19 з початку пандемії, - ОДА

Автор: 

карантин (18172) Київ (19419) Кличко Віталій (3508) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Неинтересно ! Интересно, сколько умерло и выздоровело от других болезней !
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10.03.2021 10:06 Відповісти
порохоботизм лікується дуже важко, хвороба запущена
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10.03.2021 10:09 Відповісти
дебил, почему ты не публикуеш какова смертность от более опасных болезней ??? Невыгодно ?! В чём причина ?
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10.03.2021 12:13 Відповісти
від коронавірусу загинуло вже більше українців, ніж від московітських покидьків за останні 6 років
але й досі трапляються дегенерати, які не вірять у існування ковіду
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10.03.2021 10:07 Відповісти
А почему зекретина нет в списке переболевших лидеров стран мира...может его и за лидера не считают...или что,зесрань?)))
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10.03.2021 10:09 Відповісти
який список? даси ссилку на цей список?
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10.03.2021 10:11 Відповісти
 
 