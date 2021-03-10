Глава КДБ Білорусі Тертель заявив, що з України йшли величезні партії зброї "для проведення терактів"
Глава КДБ Білорусі Іван Тертель стверджує, що з території України великими партіями незаконно поставляється зброя, призначена для дестабілізації ситуації в країні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Белорусские новости", про це Тертель заявив у програмі "Розмова у президента".
"Це групи відомі Оліневича (анархісти, які проживали на території Польщі, України, там забезпечувалися озброєнням, спеціальними засобами, виходили на нашу територію, здійснювали теракти, намагалися виїхати в Україну). Це група відома терористична Автуховича. Щодо цієї групи проводиться нині розслідування", - йдеться в повідомленні.
"З території України великі партії, величезні партії зброї на нашу територію доставлялися для подальшого використання з метою дестабілізації ситуації, планувалися терористичні акти як щодо об'єктів державних відомств, так і щодо окремих посадових осіб, зокрема із загрозою загибелі великої кількості населення", - сказав він.
За словами Тертеля, у КДБ є інформація про "причетних осіб".
"Ми вживаємо відповідних заходів: у нас є достовірна інформація про прагнення зараз з боку інших осіб. Вони виходять, зокрема, з території іноземних держав, окремі з цих осіб співпрацюють зі спецслужбами іноземних держав", - зазначив глава КДБ.
За його словами, Україні за лінією Генпрокуратури направлено "запити з фактами, прізвищами, телефонами причетних осіб".
"Відповіді нами не отримано. Щодо групи Оліневича отримано формальну відписку про те, що не дотримана формальна сторона запитів. Це не відповідає нашим партнерським відносинам з Україною і, вважаємо, створює загрозу для нашої держави в перспективі", - підсумував глава КДБ.
Нагадаємо, раніше "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що білоруські спецслужби затримали нібито "терористичну групу" Миколи Автуховича. Вони, за словами Лукашенка, готували "теракти" по всій Білорусі.
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У них свои калаши есть.
Калашей у них навалом.
Від виглядом прикордонників до кордонів з Україною підтянуться "іхтамнети" (ми вже знаємо, які вони аси маскараду), ну а там і можливі теракти (методи роботи фсб мордора всім вже відомі), і як наслідок - підстави для вторгнення
2. Простестующие это на картофельных грядках и торфяных болотах нашли.
3. Было бы хорошо показать образцы с номерами и доказательствами происхождения оружия в Украине.
А так это тупой кацапский звиздеж.
И кто из погранцов и КГБ уже сидит за этот ввоз оружия?
Эти тупые фейки так просто палятся!!!!!
Пока спрячься в спаме, пережди))
надеюсь сами беларусы понимают что к чему, а если нет - то у них проблемы на годы вперёд