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Глава КДБ Білорусі Тертель заявив, що з України йшли величезні партії зброї "для проведення терактів"

Глава КДБ Білорусі Тертель заявив, що з України йшли величезні партії зброї

Глава КДБ Білорусі Іван Тертель стверджує, що з території України великими партіями незаконно поставляється зброя, призначена для дестабілізації ситуації в країні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Белорусские новости", про це Тертель заявив у програмі "Розмова у президента".

"Це групи відомі Оліневича (анархісти, які проживали на території Польщі, України, там забезпечувалися озброєнням, спеціальними засобами, виходили на нашу територію, здійснювали теракти, намагалися виїхати в Україну). Це група відома терористична Автуховича. Щодо цієї групи проводиться нині розслідування", - йдеться в повідомленні.

"З території України великі партії, величезні партії зброї на нашу територію доставлялися для подальшого використання з метою дестабілізації ситуації, планувалися терористичні акти як щодо об'єктів державних відомств, так і щодо окремих посадових осіб, зокрема із загрозою загибелі великої кількості населення", - сказав він.

За словами Тертеля, у КДБ є інформація про "причетних осіб".

Читайте на "Цензор.НЕТ": NEXTA опублікувала розслідування про те, як розкішно живе Лукашенко. ВIДЕО

"Ми вживаємо відповідних заходів: у нас є достовірна інформація про прагнення зараз з боку інших осіб. Вони виходять, зокрема, з території іноземних держав, окремі з цих осіб співпрацюють зі спецслужбами іноземних держав", - зазначив глава КДБ.

За його словами, Україні за лінією Генпрокуратури направлено "запити з фактами, прізвищами, телефонами причетних осіб".

"Відповіді нами не отримано. Щодо групи Оліневича отримано формальну відписку про те, що не дотримана формальна сторона запитів. Це не відповідає нашим партнерським відносинам з Україною і, вважаємо, створює загрозу для нашої держави в перспективі", - підсумував глава КДБ.

Нагадаємо, раніше "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що білоруські спецслужби затримали нібито "терористичну групу" Миколи Автуховича. Вони, за словами Лукашенка, готували "теракти" по всій Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь висилає з країни консула Польщі Тимофеюка

Автор: 

Білорусь (7925) зброя (7435) КДБ Білорусі (57)


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Топ коментарі
+31
А в кожній партії ще і візитка Яроша.
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10.03.2021 10:25
+26
я так понимаю кегебешник только что рассказал что пограничной службы в РБ нет?
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10.03.2021 10:25
+20
Вот тупые! вы напрямую своему корешу Ермаку в ОПу позврните, тот сольет всю информацию сразу, без всякий запросов и бюрократии!!!
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10.03.2021 10:25
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ібо натрій) очєнь важний елємєнт)
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10.03.2021 10:24 Відповісти
Вся Таргання рать походить з колгоспу ім.Васі Тьоркіна.. Слова ху?ла про "один його народ" мають підтвердження.
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10.03.2021 10:43 Відповісти
я так понимаю кегебешник только что рассказал что пограничной службы в РБ нет?
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10.03.2021 10:25 Відповісти
он сам не всё понял, что сказал)
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10.03.2021 10:38 Відповісти
Вот тупые! вы напрямую своему корешу Ермаку в ОПу позврните, тот сольет всю информацию сразу, без всякий запросов и бюрократии!!!
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10.03.2021 10:25 Відповісти
А в кожній партії ще і візитка Яроша.
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10.03.2021 10:25 Відповісти
иНТЕРЕСНО ПРО ТЕРАКТЫ!
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10.03.2021 10:25 Відповісти
Кіраўнік беларускаг а КГБ - пазыўны "чэрап".
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10.03.2021 11:07 Відповісти
хорошо вестаки что Майдан победил.
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10.03.2021 10:26 Відповісти
правильно, нехай бояться України
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10.03.2021 10:26 Відповісти
https://censor.net/user/73230, - бот подоляковий, https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3489036.html тебе вже помітили, сам Горський цитує!
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10.03.2021 13:24 Відповісти
Це ж Люся Арестович!
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10.03.2021 10:26 Відповісти
Судя по роже этого фантомаса, он обнаружил в контрабанде атомную бомбу и успешно ее обезвредил. А может и не одну...
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10.03.2021 10:26 Відповісти
скорее всего обнаружил в контрабанде кокаин и обезвредил его несколько раз
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10.03.2021 10:30 Відповісти
То не с Украины. В любом минском военторге можно купить кучу оружия
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10.03.2021 10:27 Відповісти
для сомневающихся есть вещественные доказательства
Глава КГБ Беларуси Тертель заявил, что из Украины шли огромные партии оружия "для проведения терактов" - Цензор.НЕТ 9405
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10.03.2021 10:28 Відповісти
А з мордора величезні конвої гуманітарної допомоги мусорам)))
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10.03.2021 10:29 Відповісти
Огромные партии.....а доблестные гэбэшники -погранцы беларуси их за откаты пропускали?
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10.03.2021 10:29 Відповісти
Глава КГБ Беларуси Тертель заявил, что из Украины шли огромные партии оружия "для проведения терактов" - Цензор.НЕТ 9176
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10.03.2021 10:30 Відповісти
нацепил погоны и теперь мусарюет, мусор ...
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10.03.2021 10:31 Відповісти
Да, да, мы верим, и Жуков - великий полководец.
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10.03.2021 10:32 Відповісти
Судя по действиям и обвинениям от чиновников Беларуси не вижу разницы между Мордором и Беларусью
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10.03.2021 10:32 Відповісти
ШО и туда завезли кокс или укололся спутником
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10.03.2021 10:33 Відповісти
глава кгб бєлорусії-двбйб.
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10.03.2021 10:34 Відповісти
Если они "шли", то что ж вы их не остановили?
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10.03.2021 10:36 Відповісти
Лука отрабатывает путинкие "кредиты". Украина должна знать что северная враждебная граница начинается не с Брянской обл РФ, а от польско- белорусской границы около Бреста., а потом кольцом охватывает весь север, восток ( учитывая и ОРДЛО) и по сути весь юг ( со стороны Азовского моря, Крыма и части захваченной акватории Черного моря) и дальше на запад по линии соприкосновения с оккупированным Приднестровьем. По сути Украина на 80% границ соседствует с Рашей. И Беларусь не исключение , это по сути "генерал губернаторство" РФ ( по примеру немецкого в Польше в 1939-1945 г.)
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10.03.2021 10:36 Відповісти
Ага, каравани верблюдів з авіабомбами на горбах йшли через кордон, а попереду йшов розп'яти хлопчик в трусіках. Сам бачив.
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10.03.2021 10:37 Відповісти
Если оно - брехливая тварь, то почему мы о т.н. "запросах" узнаем от него, а не от нашей прокуратуры, которая не просто получила эти "запросы", но даже отвечала на них. Украину пытаются выставить "пособником террористов", и наша прокуратура считает это нормальным? Это не относится к "угрозе нац.безопасности Украины"? СБУ сказать нечего?
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10.03.2021 10:39 Відповісти
не будьте слишком требовательны к гб-шному генералу... это всё равно что злиться на куклу с ниточками)))
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10.03.2021 10:40 Відповісти
У меня к нему вопросов нет, от слова "совсем". С ним все понятно. Но он слил очень интересную информацию (о запросах), касающуюся наших спецслужб и прокуратуры. И вот к ним у меня очень много вопросов.
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10.03.2021 10:47 Відповісти
Вам сбушники должны лично все докладывать? Чести не многовато ли?
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10.03.2021 10:58 Відповісти
Нет конечно. Подумаешь, какая-то там угроза национальной безопасности Украины. Украину всего лишь пытаются выставить "пособницей террористов". То ли дело когда СБУ принимает какого-то наркобарыгу. Об этом они докладывают не только мне, но и всей стране.
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10.03.2021 11:05 Відповісти
в мене немає підстав вірити начальнику "кдб". Можливо не було ніяких запитів зовсім.
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10.03.2021 13:02 Відповісти
А где же тогда опровержение от прокуратуры и СБУ?
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10.03.2021 13:21 Відповісти
так вони "жітєлєй Данбаса" видають за українців, якими формально вони і є.
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10.03.2021 10:54 Відповісти
Ты не внимателен. Мне пох шо оно там говорит. Уверен, что вранье с первого до последнего слова. Я о ЗАПРОСАХ, которые КГБ Беларуси посылало в нашу прокуратуру, а прокуратура на них отвечала.
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10.03.2021 11:00 Відповісти
еще одна "осажденная крепость"
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10.03.2021 10:39 Відповісти
дада... так и было.. завезли гиперболоид инженера Гарина))
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10.03.2021 10:39 Відповісти
Придурок.
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10.03.2021 10:40 Відповісти
З цього фото видно що на заборі вісить ціла партія зброї з України...

Глава КДБ Білорусі Тертель заявив, що з України йшли величезні партії зброї "для проведення терактів" - Цензор.НЕТ 4081
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10.03.2021 10:40 Відповісти
доречі у чувака дуже характерна хвудболка. І штани за 40 гривень.
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10.03.2021 13:04 Відповісти
Його штани коштують 130 ржублєй...
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10.03.2021 18:42 Відповісти
Идет подготовка параши для возможного нападения на Украину со стороны Беларуси.
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10.03.2021 10:40 Відповісти
Ми все зробили для цього. Підбурювали білорусів до агресивних і убивчих дій проти влади, мішали з багном їхнього президента, який забезпечив їм спокійне і сите життя, створив показову соціальну забезпеченість і комфорт. Врешті, наклали економічні санкції проти держави Білорусь, що було вже ворожими діями на наших відносинах
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10.03.2021 11:03 Відповісти
Жіночка то не ми виводили білорусів на вулиці проти сфальсифікованих виборів, то не ми лупили пртистувальників, але це ми підтримували мешканців Білорусії які вимагали справедливості.
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10.03.2021 11:34 Відповісти
іди лісом. Білорусь регулярно голосує проти будь яких українських резолюцій та завжди за московитські. В Білорусі криваво розганяв мітинги узурпатор і садист і ми в цьому не були лицемірами, і виступили на боці цивілізованого світу. Повстання білорусів ми не могли не підтримати ще й тому що її поглинання дає можливість оточити кацапам нас із трьох боків. Білорусь постійно декларує те що вона союзник нашого ворога. Так що хто тут вороже діє питання закрите.
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10.03.2021 12:52 Відповісти
набутилочніца, спробуй хоч раз не скиздіти
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10.03.2021 14:08 Відповісти
тут всё подробно про слив операции по Вагнеравцам

https://www.youtube.com/watch?v=iLSz04mmkHY
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10.03.2021 10:42 Відповісти
А визитки Правого сектора не нашли?
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10.03.2021 10:43 Відповісти
я так понимаю, шо лука вокруг себя собрал редких уе пков.
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10.03.2021 10:45 Відповісти
А "огромные партии оружия" конфіскованого, покажуть?...
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10.03.2021 10:50 Відповісти
кацапи з Донбасу підвезуть скільки треба.
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10.03.2021 10:53 Відповісти
И подвозить не нужно.

У них свои калаши есть.
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10.03.2021 10:55 Відповісти
Просто показать оружие - проще простого.
Калашей у них навалом.
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10.03.2021 10:56 Відповісти
Показывали, и переписку по закупкам.
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10.03.2021 11:47 Відповісти
А я-то, думаю, що це за каравани верблюдів, ще з осені, ночами ідуть повз мою квартиру, на північ. Насилу ноги переставляють, так навантажені тюками з автоматами НАТОвськими і "цинками" з патронами...
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10.03.2021 13:11 Відповісти
Ну прямо в унісон з кацапами. Два козла шо в мордорі, шо в Білорусії (так в Білороусії хоч населення проти таракана, хоч якось намагаються змінити своє життя в бік демократії) а кацапам подобається їхній ***** і вони готові навіть гівно жерти, аби їм по телевізору постоянно *****вські прихвостні розповідали які вони вЯлікіє та скрєпниє
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10.03.2021 10:50 Відповісти
Ну, офіційно Білорусь є, воєнним союзником ерефії і у випадку війни вони будуть діяти взаємозлагоджено. По-суті, військове керівництво Білорусі знаходиться під московським контролем.
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10.03.2021 10:52 Відповісти
брестская белоруссия держит оборону, шоб враг до мацквы не дошёл )))
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10.03.2021 10:52 Відповісти
Так само, як і потяги з бандеровцями в Крим. Але приїхали тільки чеченці і донські кізячки.
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10.03.2021 10:54 Відповісти
Закусьівать надо
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10.03.2021 10:55 Відповісти
Во заливает 🙄🤦,огромные 🤣🤣🤣🤫
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10.03.2021 10:55 Відповісти
Шли ОГРОМНЫЕ партии оружия,кровожадные террористы хотели утопить в крови Белоруссию,но нигде даже с воздушки не стрельнули.
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10.03.2021 11:01 Відповісти
Кулєба?!
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10.03.2021 11:01 Відповісти
Янелох43?!
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10.03.2021 11:35 Відповісти
Скоро будут находить мешки с гексогеном в подвалах домов. Учатся ведь у старших братьев.
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10.03.2021 11:01 Відповісти
Створюються підстави для нарощування прикордонного угруповання на кордоні з Україною.
Від виглядом прикордонників до кордонів з Україною підтянуться "іхтамнети" (ми вже знаємо, які вони аси маскараду), ну а там і можливі теракти (методи роботи фсб мордора всім вже відомі), і як наслідок - підстави для вторгнення
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10.03.2021 11:04 Відповісти
Скоріше він озвучує страшилки для внутрішньої аудиторії. А мішками з гексогеном не виключено, що свою паранойю будуть підтверджувати реально.
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10.03.2021 11:36 Відповісти
Оценка пердаки у москалів горять ??? І істрєбітєлі НАТО стояли в Польщі з ядерними бомбами як казав Лукашенко і зброя з України їде ? ))). І все для того тільки щоб звернути його святого ))) І нарушіть братскіє отношенія с Рассієй ! ))). Маразм крєпчаєт, гебельс пропаганда работает ефіктівна ! )))
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10.03.2021 11:07 Відповісти
Та цей лисий ідіот стовідсотковий кандидат у пацієнти психлікарні! Я в шоці, ЯК(?!!!) ТАКІ ДЕБІЛИ могли керувати Білоруссю, як? Схоже, не вони керували і керують насправді.
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10.03.2021 11:08 Відповісти
Приблизно так як і у нас керують
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10.03.2021 11:34 Відповісти
Мабуть, нюхнуть фронту й ті, для кого "вайна давно кончилась" -- вже з іншого боку.
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10.03.2021 11:11 Відповісти
бульбаши стали транслировать ФСБ...
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10.03.2021 11:11 Відповісти
Дивно, що ще з Литви зброя не поступала.
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10.03.2021 11:11 Відповісти
Зброя "постачалася" з України це привід розмістити російські війська на Україно-Білоруському кордоні.
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10.03.2021 12:57 Відповісти
1. Это можно купить в любых военторгах.
2. Простестующие это на картофельных грядках и торфяных болотах нашли.
3. Было бы хорошо показать образцы с номерами и доказательствами происхождения оружия в Украине.

А так это тупой кацапский звиздеж.
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10.03.2021 11:15 Відповісти
прямые поставки вооружений из Украины в Беларусь сухопутным коридором
Глава КДБ Білорусі Тертель заявив, що з України йшли величезні партії зброї "для проведення терактів" - Цензор.НЕТ 7415
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10.03.2021 11:24 Відповісти
Ой ржу не могу!!!!
И кто из погранцов и КГБ уже сидит за этот ввоз оружия?
Эти тупые фейки так просто палятся!!!!!
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10.03.2021 11:28 Відповісти
Ванька служит давно. Ордынцы его многому научили....и прыгать с парашютом и лизать жопу начальству. Если шпиёнов нету -надобно их придумать! На какую разведку они будут работать не важно,лишь бы покушались на колхозный строй. У него получится,он способный.
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10.03.2021 11:30 Відповісти
Все, Білорусі як незалежної держави більше немає. Є тупий слухняний додаток до нацистської парашки.
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10.03.2021 11:32 Відповісти
Посла РБ на ковёр, а потом на йух...
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10.03.2021 13:07 Відповісти
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель утверждает, что с территории Украины большими партиями незаконно поставляется оружие, предназначенное для дестабилизации ситуации в стране. Источник: https://censor.net/ru/n3252319

Глава КДБ Білорусі Тертель заявив, що з України йшли величезні партії зброї "для проведення терактів" - Цензор.НЕТ 4729
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10.03.2021 11:48 Відповісти
Ну, для вас это может и не огромные партии, а для нас одна граната , это уже много.
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10.03.2021 11:48 Відповісти
Вас очень мало, если одна граната много))
Пока спрячься в спаме, пережди))
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10.03.2021 13:05 Відповісти
я так подозреваю, что вот такие лысые дятлы усатому ************* так дырку в анусе зализали, что он теперь даже испражнятчя не может! это ничего что я так по интеллигентному пишу? и есче я омень ожидал что в схоронах конечно нашли бандеровские MP,MG, SG, фаустпатроны, парабеллумы итпрочие вальтеры, ну и обязательно визитки яроша и кровавого пастора, портреты С.Бандеры, Р.Шухевича , Кивы, Розенблата и Кличка......дятлы там в этой белорашке жмвут, панове, ну шо с них возьмешь???
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10.03.2021 11:49 Відповісти
эй, купите еще электроэнергии у этих дегенератов!
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10.03.2021 11:52 Відповісти
надо бы зеркально запилить, шо из Беларуси под рукаводством Лукашенка массово поставляли отравленное молоко и масло
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10.03.2021 11:56 Відповісти
дивиюся як це їблоруське мудило ще не застрелилося з тої величезної партії зброї?
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10.03.2021 11:57 Відповісти
Глава КДБ Білорусі Тертель заявив, що з України йшли величезні партії зброї
Глава КДБ Білорусі Тертель заявив, що з України йшли величезні партії зброї "для проведення терактів" - Цензор.НЕТ 3462
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10.03.2021 12:02 Відповісти
Я так розумію це підготовка до того що російська армія стане на кордоні вже на північному нашому кордоні(задля запобігання контрабанди зброї і таке інше).
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10.03.2021 12:54 Відповісти
тут даже к гадалке ходить не надо, причем кацапы уже там окапываются
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10.03.2021 13:09 Відповісти
шестёрки беларуского филиала ФСБ - твари подневольные..
надеюсь сами беларусы понимают что к чему, а если нет - то у них проблемы на годы вперёд
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10.03.2021 13:56 Відповісти
Пора вводить эмбарго на беларуские товары
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10.03.2021 14:10 Відповісти
И еще гвозди шли большими партиями - для обеспечения распяливания мальчиков в Сябростане
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10.03.2021 15:29 Відповісти
Виникають деякі питання. Якщо зброя йшла великими партіями і ніде не засвітилась?Ну хоча б сябри-опозиціонери на бальонах підвісили і прикрасили квітами ту злощасну зброю і пронесли на мітингу.А якщо серйозно ,то рівень кацапо-мудіщенської брехні зашкалює, тут геббельс відпочиває.
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10.03.2021 15:52 Відповісти
У борзых колхозников окончательно протекла крыша...
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10.03.2021 16:25 Відповісти
 
 