Жителів ОРДЛО могли змусити подавати заяви проти України в ЄСПЛ, - заступник голови Мін'юсту Ліщина

У Міністерстві юстиції України підозрюють, що людей, які живуть в ОРДЛО, могли підштовхнути масово подавати заяви до Європейського суду з прав людини проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Букви" розповів заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

За його словами, зараз проти України в ЄСПЛ є 10 500 заяв.

"З них 8000 - це Крим і Донбас. З цих 8 тисяч - 7 тисяч подані з Донбасу. І з них 6 тисяч - скарги виключно проти України", - повідомив Ліщина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про мобілізацію російських військ на окупованому Донбасі: "Будемо відповідати дзеркально"

"Ці скарги нам не комунікували, тому можу лише здогадуватися, про що там йдеться. Але ж дивіться: вся Україна згенерувала 10,5 тис. скарг і з них – 7 тисяч це виключно скарги з Донбасу. Тобто сама Україна генерує десь в районі 4 тис. скарг. У нас в Мін’юсті є підозра, що людей, які живуть в ОРДЛО, могли підштовхнути масово подавати заяви проти України", – наголосив заступник голови Мін'юсту.

Ліщина зазначив, що ЄСПЛ комунікували тільки дві заяви.

"Перша стосувалася виплат пенсій Україною. Однак суд констатував, що національні засоби захисту ще не вичерпані, тому в задоволенні скарги відмовили. Друга справа подібна – щодо руйнування житла. Заявниця скаржиться, що її помешкання обстріляли українські військові. Але там теж не вичерпані засоби захисту на національному рівні тому, думаю, цю скаргу теж розвернуть", - сказав Ліщина.

"Також у нас є 150-200 справ, де разом фігурують Україна та Росія. Це скарги, подані українськими військовими, яких взяли у полон і катували. Військовими, які так чи інакше постраждали від військових дій. Заяви подані проти Росії як порушника і України, в якої були позитивні зобов’язання, які треба було виконувати. Зокрема, йдеться про погану організацію бойових дій, внаслідок чого військові потрапили у полон", – додав представник України в ЄСПЛ.