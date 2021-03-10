Жителів ОРДЛО могли змусити подавати заяви проти України в ЄСПЛ, - заступник голови Мін'юсту Ліщина
У Міністерстві юстиції України підозрюють, що людей, які живуть в ОРДЛО, могли підштовхнути масово подавати заяви до Європейського суду з прав людини проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Букви" розповів заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.
За його словами, зараз проти України в ЄСПЛ є 10 500 заяв.
"З них 8000 - це Крим і Донбас. З цих 8 тисяч - 7 тисяч подані з Донбасу. І з них 6 тисяч - скарги виключно проти України", - повідомив Ліщина.
"Ці скарги нам не комунікували, тому можу лише здогадуватися, про що там йдеться. Але ж дивіться: вся Україна згенерувала 10,5 тис. скарг і з них – 7 тисяч це виключно скарги з Донбасу. Тобто сама Україна генерує десь в районі 4 тис. скарг. У нас в Мін’юсті є підозра, що людей, які живуть в ОРДЛО, могли підштовхнути масово подавати заяви проти України", – наголосив заступник голови Мін'юсту.
Ліщина зазначив, що ЄСПЛ комунікували тільки дві заяви.
"Перша стосувалася виплат пенсій Україною. Однак суд констатував, що національні засоби захисту ще не вичерпані, тому в задоволенні скарги відмовили. Друга справа подібна – щодо руйнування житла. Заявниця скаржиться, що її помешкання обстріляли українські військові. Але там теж не вичерпані засоби захисту на національному рівні тому, думаю, цю скаргу теж розвернуть", - сказав Ліщина.
"Також у нас є 150-200 справ, де разом фігурують Україна та Росія. Це скарги, подані українськими військовими, яких взяли у полон і катували. Військовими, які так чи інакше постраждали від військових дій. Заяви подані проти Росії як порушника і України, в якої були позитивні зобов’язання, які треба було виконувати. Зокрема, йдеться про погану організацію бойових дій, внаслідок чого військові потрапили у полон", – додав представник України в ЄСПЛ.
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Прошло два года, и проклятые порохоботы оказались правы - войну нельзя остановить. Ни сейчас, ни потом.
Война всегда была, есть и будет ровно также всегда, меняясь с горячей на холодную, затихая и разгораясь вновь. Войны нет только для того, кто уже стал субстратом для врага.
И задача президента с Кабмином и с парламентом - не фиктивное «перемирие» вовсе.
Задача - сделать так, чтобы в любой фазе любой войны, твоя страна побеждала. Задача - построить вокруг неё стену из бабла, хорошего оружия, подготовленной армии, влиятельных союзников. Обучить своих граждан не быть терпилами и уважать самих себя.
Поэтому мы подождём реального Президента, и Раду без монобольшинства монокретинов.
Ждать, по ощущениям, осталось недолго))
https://spektrnews.in.ua/news/pobudka-s-utrenney-taney/111901 Таня https://spektrnews.in.ua/news/pobudka-s-utrenney-taney/111901 Адамс
Ось така версія на вибір:
Зеркаль
Сенченко
Кучеренко
Бутусов
Безсмертний...
Додавайте імен, пані і панове! Потім на київському віче проголосуємо.
Артём Семенихин-мэр Конотопа
Эконмист Лановой
Экономист Андрей Новак
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Хочите мою власну думку? Мені байдуже, за кого люди на київському віче проголосують найбільше. Переконаний, що це буде справжній обранець. Ідеальний? Ідеальних не існує. Але не найгірший, якими були три останні
А серйозно: Ви думаєте що серед 73% знають хто така Зеркаль чи Безсмертний?
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о як...Цікаво, гроші за бездарність попередних генералісімусів будуть будуть відшкодовувати за держкошт, чи буде закон про відшкодування з особистої кишені маршалів?