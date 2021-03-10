МЗС про обурення посла Ізраїлю щодо стадіону імені Шухевича в Тернополі: Дипломатам варто працювати над зміцненням дружби між народами, а не навпаки

Дипломатам потрібно працювати над зміцненням дружби і взаємної поваги між українським і ізраїльським народами, а не навпаки.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко, коментуючи вимогу посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона скасувати рішення про присвоєння тернопільському стадіону імені Романа Шухевича, передає Цензор.НЕТ.

"Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки", - заявив Ніколенко.

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Як повідомлялося, посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича і зажадав негайного скасування цього рішення.