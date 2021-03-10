МЗС про обурення посла Ізраїлю щодо стадіону імені Шухевича в Тернополі: Дипломатам варто працювати над зміцненням дружби між народами, а не навпаки
Дипломатам потрібно працювати над зміцненням дружби і взаємної поваги між українським і ізраїльським народами, а не навпаки.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко, коментуючи вимогу посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона скасувати рішення про присвоєння тернопільському стадіону імені Романа Шухевича, передає Цензор.НЕТ.
"Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки", - заявив Ніколенко.
Як повідомлялося, посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича і зажадав негайного скасування цього рішення.
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Но стадион имени Шухевича - может не понравиться господину Блинкену, у которого в родовой памяти остались еврейский погромы в Украине. А господин Блинкен обьективно нужней сейчас Украине больше чем ЗЕ, даже больше чем все наши известные политики вместе взяты.
Не злите фанатичногго и оч. образованного Блинкена! Истоически Шухевич фигура непонятная, вокруг него масса мифов и немифов и там черт ногу сломит. Пока нет однозначного восприятия фигуры Шухевича в Украине и на Западе, лучше называть стадионы именами спортсменов. Это умно и работает на сшивание Украины в сильную страну, а не раздувания ненужного напряжения.
Переименование стадиона
Масштаб - г.Тернополь
Стоимость - ноль
Последствия - ноль
Продажа Израилем военных технологий в РФ
Масштаб - РФ, Израиль и все страны где РФ ведет боевые действия
Стоимость - многомиллиардные контракты
Последствия - тысячи убитых по всему миру
Так что, господин посол, сидите и не 3,14здите!
Молодці дописувачі.
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Zabuta
@zabytki_ua
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Україна - суверенна держава, тому своїх героїв та ворогів ми визначимо самі без вашої допомоги! Щось я не пригадую такої активності Ізраїлю в допомозі України у війні з Московією!
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Добрий Ден
@dobryiden78
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Вибачте, ЩО? Є матеріали Гаагського трибуналу, там вам усі відповіді на питання, хто є хто. А "вимагати" ви можете у себе вдома. Охрініти, коли якась курка кидає хліб на землю, хоч вона і якась "висока" дружина - то є нормально в ізраїлі?
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siedmioletni zagończyk
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Шухевич не мав жодного стосунку до СС, батальйон Нахтіґаль, у якому він служив, підпорядковувався Вермахту й не брав участі у військових злочинах. Дуже прикро, що ви поширюєте міфи російської пропаганди
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Harn
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Ви тварюки ліцемірні ще за голодомор не відповіли, ви чудово слугували будь яким катам світу, а зачасту самі ставали ними влаштував червоний переворот в росії 1917 р. та ставши керівниками червоного терору.
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Oleh009
@oleh009
·https://twitter.com/oleh009/status/1369298510412152838 18 год
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Коли Тель-Авівська міськрада присвоїть міському стадіону ім"я Романа Шухевича, тоді і будете щось вимагати
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Elena88
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Голодомор коли визнаєте і за Кагановича Лазара Мойсеєвича каяття буде?
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Дєньга
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https://twitter.com/IsraelinUkraine @IsraelinUkraine
як громадянин України вимагаю, щоб Джоель Ліон покинув мою країну.
Хоча, деякі єврейські організації заявляли про причетність Шухевича до геноциду але наскільки відомо документальних доказів в Яд-Вашемі немає. В головному це, радянські агітки. Доречи, серед українців 2634 "праведників світу", а от серед россіян тільки 204. І між тим, відношення Ізраїля до "запорєбрика" набагато краще ніж до України. Не дивлячись на те що, Україна єдина крім Ізраїля країна де відкриті євреї були не тільки прем'єр-міністрами але й законно обраним президентом.
Хоча, траба зазначити що ОУНівець Михайло Свистунтаки здобув звання "праведника народів світу".
Но стадион имени Шухевича - может не понравиться господину Блинкену, у которого в родовой памяти остались еврейский погромы в Украине. А господин Блинкен обьективно нужней сейчас Украине больше чем ЗЕ, даже больше чем все наши известные политики вместе взяты.
Не злите фанатичногго и оч. образованного Блинкена! Истоически Шухевич фигура непонятная, вокруг него масса мифов и немифов и там черт ногу сломит. Пока нет однозначного восприятия фигуры Шухевича в Украине и на Западе, лучше называть стадионы именами спортсменов. Это умно и работает на сшивание Украины в сильную страну, а не раздувания ненужного напряжения.