Ткаченко підтримав відтермінування штрафів за порушення мовного законодавства: Так ми не переконаємо населення в необхідності вивчати українську мову

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримує відтермінування на півтора року штрафів за порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"В одному випадку йдеться про поправки Бужанського, які скасовують штрафи в цілому. Є поправки Кравчук, Потураєва та Корнієнка, які відстрочують упровадження штрафів на півтора року до моменту введення всіх інших штрафів. Ми підтримуємо другий варіант", - сказав він на всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" у середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

.Ткаченко пояснив, що за цей період можна буде провести промоцію вивчення української мови, зокрема заснування безкоштовних курсів у всіх регіонах, чого не було зроблено раніше.

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"Якщо ми говоримо про те, що ми спочатку ставимо необхідність виписування штрафів якійсь літній жінці з Одеси або Харкова, тому що вона у своєму магазині не може розмовляти українською мовою, то я вважаю, що в такий спосіб ми не переконаємо більшість населення, яке не володіє достатньою мірою українською мовою, в тому, що її необхідно вивчати", - додав міністр.

Як повідомлялося, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступає категорично проти ініціатив деяких депутатів Верховної Ради, котрі виступають за скасування штрафів за порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".