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Ткаченко підтримав відтермінування штрафів за порушення мовного законодавства: Так ми не переконаємо населення в необхідності вивчати українську мову

Ткаченко підтримав відтермінування штрафів за порушення мовного законодавства: Так ми не переконаємо населення в необхідності вивчати українську мову

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримує відтермінування на півтора року штрафів за порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"В одному випадку йдеться про поправки Бужанського, які скасовують штрафи в цілому. Є поправки Кравчук, Потураєва та Корнієнка, які відстрочують упровадження штрафів на півтора року до моменту введення всіх інших штрафів. Ми підтримуємо другий варіант", - сказав він на всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" у середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

.Ткаченко пояснив, що за цей період можна буде провести промоцію вивчення української мови, зокрема заснування безкоштовних курсів у всіх регіонах, чого не було зроблено раніше.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Полізеш до мови - отримаєш на горіхи": активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Якщо ми говоримо про те, що ми спочатку ставимо необхідність виписування штрафів якійсь літній жінці з Одеси або Харкова, тому що вона у своєму магазині не може розмовляти українською мовою, то я вважаю, що в такий спосіб ми не переконаємо більшість населення, яке не володіє достатньою мірою українською мовою, в тому, що її необхідно вивчати", - додав міністр.

Як повідомлялося, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступає категорично проти ініціатив деяких депутатів Верховної Ради, котрі виступають за скасування штрафів за порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Ткаченко Олександр (509) українська мова (833) мова (740) штраф (1852) Корнієнко Олександр (666) Потураєв Микита (146) Бужанський Максим (103)


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Топ коментарі
+30
Реванш кремлівської гидоти триває !!!)))
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10.03.2021 11:22
+29
Манкурт Ткаченко...
Ткаченко поддержал отсрочку штрафов за нарушение языкового законодательства: Так мы не убедим население в необходимости учить украинский язык - Цензор.НЕТ 3296
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10.03.2021 11:23
+24
Ще один маланєц у владі проти української мови!
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10.03.2021 11:22
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Цей поц, разом зі своїм головпоцем, адепти #какая_разніца. Їх щиро підтримують всі малороси, хахли та байдужі. Тому переходіть на солов'їну в побуті та цурайтесь собачої. Хоча це й нелегко (особисто для мене), бо нема поряд носіїв автентичної мови і бракує словникового запасу.
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10.03.2021 11:32 Відповісти
Емм, "пажилой жєнщінє" штраф ніхто не випише, пенсіонерів цим законом не штрафують, а штрафують лише працівників сфери обслуговування!
У нас міністр закон не читав?
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10.03.2021 11:33 Відповісти
Здається, що українською він володіє не на стільки, щоб розуміти усі тонкощі української мови. Попереднє місце роботи до цього не спонукало.
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10.03.2021 12:16 Відповісти
Да вообще никого не штрафуют и не собирались. Узбагойся. Ты лучше моли бога, чтобы тебя на русском не заставили говорить в насильной форме.
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11.03.2021 01:48 Відповісти
яке воно йбнуте!!!
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10.03.2021 11:34 Відповісти
Мова не на часі, на разі, нє врємя! (вчора.зє43)
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10.03.2021 11:34 Відповісти
Потрибно всим знать мову !
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10.03.2021 11:38 Відповісти
"население", що на Україну насіли, український вивчити не в силі.
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10.03.2021 11:40 Відповісти
Яке "насєлєніє"? Мова йде про сферу послуг. Насєлєніє нехай розмовляє як хоче. Дебіл.
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10.03.2021 11:45 Відповісти
штрафів не було десятки років.
ПЕРЕКОНАЛИ?
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10.03.2021 11:45 Відповісти
Радянський Саюз не переконував, а адмінстративно впроваджував російську мову. І це виявилось ЕФЕКТИВНО. Не зрозуміло, чому не можна ТАК САМО адміністративно впровадити українську мову, і ЧОМУ (?) це буде "нефективно". Історичний досвід показує, що буде ефективно, особливо якщо врахувати, що СВОЮ ПРИРОДНУ мову повертати набагато легше, ніж нав'язувати ЧУЖУ.
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10.03.2021 11:46 Відповісти
у законі про мову за 1986 стоїть, що держслуюдовці повинні були вивчити мову, але вони того не робили. а просто перевели все на узкий язьік. хоча закон того не вимагав.
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10.03.2021 11:57 Відповісти
Я Вам більше скажу, освіта на фізфаку чи мехматі ВУЗів УРСР десь до 65 року була здебільшого на українській мові. І якось її отримували без проблем, і була вона хоч і не найкраща у світі, як тринділи комуністи, але доволі якісна, як для тодішнього світового рівня, і спеціалісти з українських учбових закладів працювали по усьому СРСР, і викладання українською не заважало. Прискорена русифікація почалась у 70-ті роки із зрозумілих міркувань уніфікації, але не врятувала СРСР від загибелі, тож мова і економіка мало пов'язані, перше головне, впроваджувати можна без економічних ризиків будь-яку мову, якщо науковець напише геніяньну статтю на українській, то зацікавлені особи залюбки перекладуть її на будь-яку мову. Тому чому не впровадити, а точніше повернути, у вжиток саме українську? Це і логічно, і природньо.
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10.03.2021 12:21 Відповісти
Tka4enko ! Gandon maloros'kiy !
MOVA ! MOVA ! MOVA !
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10.03.2021 12:00 Відповісти
Бубочка проколдовся, так, із злиттям Вагнерівців, що йому тепер треба вилизати до блиску чоботи фюрера і задобрити окупантів. Мовляв, що скажеш самодєржец, те і зробимо. Українська мова це не мова хабадної оліграхії , це мова простих селян, вчителів, робітників, малого бізнесу. Тому не неї зеленим глибоко начхати, а про її захист і мови не йдеться, як до речі і про зброю, як до речі і про перепис ще живих тут душ. Навіщо воно таке хабадній плутократії? Їм краще єдіноє пространство, общий язик, свати і Розенбауми та ордєн "За заслугі пєрєд Отєчеством" з рук обнуленого фюрера як Жванецькому.
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10.03.2021 12:02 Відповісти
Стаття 6. Обов'язок громадянина України володіти державною мовою
1. Кожний громадянин України зобов'язаний володіти державною мовою.Стаття 30: лише за проханням клієнта клієнт може отримати послугу недержавною,. бо
Стаття 20. Державна мова у сфері трудових відносин
1. Ніхто не може бути примушений використовувати під час перебування на роботі та виконання обов'язків за трудовим договором іншу мову, ніж державна, крім випадків:
а) обслуговування споживачів та інших клієнтів, які є іноземцями чи особами без громадянства;
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10.03.2021 12:03 Відповісти
ткаченку давно вже пора вернутися на "1+1" штампувати бездарні російськомовні серіальчики, з якими він так любить "виходити на широкий ринок снд".
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10.03.2021 12:04 Відповісти
Якщо продавець інтернет магазину відповідає по рускі у мене одразу враження, що мені хочуть впарити щось неякісне і дорого.
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10.03.2021 12:08 Відповісти
Аналогично - если оператор мычмт на мове, то отключаю трубку мошеннику.
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11.03.2021 01:46 Відповісти
Ткаченко це шавка Коломойського, то нахрін йому треба та українська мова!
Воно всякими способами буде гавкать, щоб жидокацапи комфортно почувалися в Україні!
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10.03.2021 12:09 Відповісти
Зелений вилупок коломойші....
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10.03.2021 12:17 Відповісти
Что-то мне подсказывает что этот Ткаченко тоже еврей.
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10.03.2021 12:18 Відповісти
А шо, Харьков и Одесса не Украина. Ублюдков не желающих учить мову достаточно, так пускай валят в Орду! В Днепре НИКОГДА не было украинского языка! Теперь, продавцы стараются говорить на мове! Пока получается суржик, но, это пока. А тех кто даже не желает - однозначно штрафовать! По логике этого кренделя, надо организовывать ХНР и ОНР?! Так это уже было. В окопы придурка...
Сын никогда не говорил на украинском - жизнь заставила и читая вслух Остапа Вишню и Павло Глазового, за месяц выговорился!!! И говорит на литературном украинском. Теперь, свободно владеет тремя - украинский, английский, "русский"... и технический тоже. ЖЕЛАНИЕ. А малороссов жалеть не надо - их надо *******... ногами и штрафами.
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10.03.2021 12:31 Відповісти
Мягше треба относится к этому вопросу , уже попробовали пиз..ть ногами и шо ? Смотри как в Молдове решили вопрос - всё на государственной мове и никто не возмущается .
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10.03.2021 14:03 Відповісти
...святе місце пустим не буває! Як тільки послабити тиск, відразу ж цю нішу займуть "руССкагАварящие" рупори з кремля. Згадайте безсмернту Енеїду. Що Еней заставив робити все своє "троянське племя", коли вони прибули в Латинію? А коли вони ледацювали у цих вправах, він їх періщив батогами. А тут - штрафи! Та КАНЧУКАМИ!!!
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10.03.2021 12:31 Відповісти
Ткаченко підтримав відтермінування штрафів за порушення мовного законодавства: Так ми не переконаємо населення в необхідності вивчати українську мову - Цензор.НЕТ 3502"
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10.03.2021 12:32 Відповісти
Чепуха, система штрафов заставит работодателей предоставлять рабочием места тем укранцам, кто владеет украинским языком и тем самым поощрим тех, кто не владеет, изучать государственный язык.
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10.03.2021 12:33 Відповісти
без штрафу оця не вивче мову країни проживання!!!Ткаченко підтримав відтермінування штрафів за порушення мовного законодавства: Так ми не переконаємо населення в необхідності вивчати українську мову - Цензор.НЕТ 9636"
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10.03.2021 12:57 Відповісти
Саня досі не може прийти до тями після того, як Кучма його "приплющив" з "Післямовою" на 1+1
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10.03.2021 12:47 Відповісти
Правляча верхівка заперечує право українців на свою власну національну державу на своїй власній етнічній території. І як це називається?
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10.03.2021 12:56 Відповісти
Т.е закон бессмысленный как и все что делают зеленые) Отличный апсер. У них прямо таки талант к этому делу. Лучше бы они вообще молчали бы с этими штрафами. Тему никто бы и не поднимал. Но нет. Надо вы..тся... а потом традиционно обосраться и дать заднюю сев в свой же обсер по уши)
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10.03.2021 13:01 Відповісти
Там просто не по их убогим силенкам воз. Скорее русскоговорящие, если захотят, то силой заставят всех остальных мычеть на любом языке по их выбору.
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11.03.2021 01:43 Відповісти
--- Сьогодні -- Україна .українська. мала б - на державному рівні . відзначати -160 роковини відходу в інші Світи нашого волелюбця. світоча . генія і пророка Тараса Шевченка ...Та " завдячуючи " отаким перевертням--манкуртам .як : міністру культури-- олександру ткаченку..та- рупору ВР України--микиті потураєву на додачу - кремлівському емісару бужанському--- ведеться відвертий саботаж цих урочистостей...Натомість вони /на догоду ліліпутіну / бідкаються:як загальмувати впровадження /сфері послуг / української мови !!! Хіба це НЕ гидота. питаю Вас ?!?!?!
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10.03.2021 13:06 Відповісти
Одно из отличий державномовных украинцев от многих русскоговорящих украинцев:
Державномовний владеет навыком «переключения с языка на язык», как делают люди и те же русские в Европе. Бермудский треугольник для русских существует почему-то только в Украине, так как русскоговорящий не может быстро перейти со своего русского на другие языки только в Украине. Особенную сложность вызывает переход на очень близкородственный украинский. А все потому, что им всю жизнь так удобно и проще некуда говорить только на одном русском, это как одна пара обуви на всю жизнь. Обеспечивает такую верность неэластичность мозга, который заражен русской скрепой и которая блокирует другие языки. Иными словами - русский сделал их мозг узким и другие языки туда просто не влезу. А при попытке другого языка пробраться в русскую голову, голова начинает трещать и скрепа, как совковая антивируска, посылает на челюсть сигнал «меня геноцидят украинским, памагите!». Считается геноцидом даже то, что в магазине их приветствуют на украинском, так как на лбу они не клеют «русский» для «правильного» приветствия, что они стразу считают навязывание нерусского языка и нарушением своих прав гражданина Украины. Но в других странах нормально воспринимают приветствие на языке страны и дают себя обслуживать без воплей « а можна на опщепанатянам?». Поэтому вместо того, чтобы учить госязык Украины, как они делают с английским в школе, упоротые русскоговорящие предпочитают посылать всем меседж «у меня одна языковая извилина и я ею горжусь, а переключатель на другие языке у меня не работает, потому что некуда переключать». Именно так это звучит для державномовного украинца.
Так что кичится своей языковой недоразвитостью для русскоговорящих в порядке вещей. Та же скрепа не дает им понять, что закон про мову еще и закон о праве других. А они в нем видят только свое право «меня обслужите на русском, а я никого не буду, ибо это нарушает мое право». Не доходит или классическая русская бараноупертость, что будучи в роли обслуги, обязаны такое же право обеспечить другому.
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10.03.2021 13:07 Відповісти
в жодній країні не почуєш такого від надавача послуг, ЛИШЕ в Україні!
https://ibb.co/nfJKMQT Ткаченко підтримав відтермінування штрафів за порушення мовного законодавства: Так ми не переконаємо населення в необхідності вивчати українську мову - Цензор.НЕТ 6176 "
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10.03.2021 13:32 Відповісти
зебилы, вам відтермінування "закону про мову" на 30 років не допомогло, а тепер засланці типу бужанських-ткаченків щось обіцяють зробити для України за півтора року?.. зебіл - це діагноз
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10.03.2021 13:41 Відповісти
як і потрохофіл, до речі....
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10.03.2021 14:06 Відповісти
насєлєніє пора висєлять
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10.03.2021 13:48 Відповісти
30 років Незалежності і ще відтерміновувати?!
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10.03.2021 14:15 Відповісти
а сожитєлі срані і далі "нє могут виучіть украінскій"!...
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10.03.2021 14:17 Відповісти
чарівнйи пєндєль хочуть відтермінувати, щоб українець все ще далі мучався! а узкомовні такі нещасні!
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10.03.2021 23:31 Відповісти
Там не тільки "русскоязычная челюсть", але такий самий і "мозг"!
https://www.youtube.com/watch?v=PID4PquZKKU
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10.03.2021 14:19 Відповісти
Курси? Su ka, які курси, якщо бидло, живе серед українців, кожну хвилину чує українську мову і не може вивчити мову.... йому ці курси, як мертвому припарки...Тільки штрафи...😡
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10.03.2021 15:16 Відповісти
1. ти як українець з правом на мову виявляєш хабалку
2. пишеш Креміню
3. Кремінь пише "власнику" хабалки листа щастя і тобі пише, що написав власнику
4. у цьому листі повинно стояти не лише догана, а ще і направлення хабалки на курси.
5. Дається час на вивчення - 30 фраз для роботи для особливо запаяних русской хромосомой.
6. ти приходиш з перевіркою, нариваєшся у тому ж магазині чи на нову хабалку (стару вигнали) чи на ту саму (не окучила мову).
7. пишеш наново заяву Креміню
8. Кремінь виписує штраф. Довго? вивчення мови потребує час. У них був час 30 років? Але вимоги не було. Відлік почався лише з 2021.
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10.03.2021 23:39 Відповісти
Да, да - ты всех суржиков не переучишь т. к. имя им - легион. Особенно тех, что на румыно-венгерском "украинском" шпрехают. Шевченко бы их услышал и крезданулся бы сразу.
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11.03.2021 01:38 Відповісти
закон охраняет диалектьі и говиркьі.
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11.03.2021 08:28 Відповісти
а пока подгорает у русскогохромосмньіх. как у тебя.
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11.03.2021 08:29 Відповісти
Слуги урода стали на захист кацапської мови. Це найжорстокіші вороги після ригів, які прийшли на брехні і заграванню з тупим нарідом. Немає мови - немає нації, немає нації-немає держави. А коли немає держави, то є колонія. Щирі українці-беня, зеля, шифери, черепиці з фільдманами, габіновичі роблять все, щоб зупинити розвиток України.
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10.03.2021 15:22 Відповісти
Так а че ж ваши за зебилов так активно голосили?
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10.03.2021 16:29 Відповісти
А зачем нам учить украинский язык?? Все его в СШ учили и все прекрасно понимают ************** украиноязычных и наоборот. Не понимаю я только суржик румынский в Западных областях, но его вообще никто не понимает, кроме местных.
А так все ОК с языками.
Нам не надо ничего учить - кто живет в русскоязычных регионах, тот продолжает говорить на своем родном языке (на русском) и понимает государственный.
А кто живет в украиноязычных регионах, тот продолжает говорить на своем родном языке (на украинском) и понимает русский (если он ему нужен, а он по любому нужен).
Проблемы могут возникнуть только у озвученных суржикомовных нацменов с Запада - там говорят на своем языке, вообще не понимают русский и с горем пополам понимают государственный.
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10.03.2021 15:36 Відповісти
проблема не в знанні, а у використанні. люди настільки задресировані говорити російською. І як тільки говорять українською хабалки уключають методи радянщини - что єто за телячий язьік, селю і тому подібне.
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10.03.2021 23:42 Відповісти
Подожди, ты что в серьез намерено мне НАВЯЗАТЬ то, что мне и нахй не нужно?? Ты совсем дебил? У кого лечишься?
Мне укрмова, кстати, нравится. Люблю читать укрклассику, особенно поэмы. Также мне много чего другого нравится, как и всемс людям - каждому свое.
Кроме прочего, мне нравятся лошади. Люблю прокатнуться на коне при случае.
Но я на работу и в магазин ЕЗЖУ НЕ НА ЛОШАДИ, А НА АВТОМОБИЛЕ.
Вдолби это в свою тупую башку.
Мы, русскоязычные, не будем юзать вашу укрмову не потому, что она нам не нравится или мы ее не знаем. ПРОСТО У НАС УЖЕ ЕСТЬ СВОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК. ПОЛУЧШЕ ВАШЕГО. Венгров вы небось не смогли принудить отказаться от их языка. Так там кучка сраная тех венгров. А нас 20 миллионов. Скорее мы тебя заставим на нашем языке говорить. Запомни это и сдристни с нашего русскоязычного ресурса на свой укромовыный нахй.
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11.03.2021 01:26 Відповісти
ну если б тьі бьіл качественньім юристом, то тьі б знал, что твое право на твой узкий заканчивается там, где начинается право на мой украинский. но тьі узкомозглое типа юрист. твой мозг єто вряд ли окучит.
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11.03.2021 09:18 Відповісти
тьі не н русском ресурсе, а на украинском. то, что тут есть версия русскоязьічная для с особо зауженньім мозгом носителей узкого язьіка, от єтого ресурс еще не тановиться русским. а может тьі мне скажешь кто такой русский вообще? где его страна и которй он разлетелся как мусор по планете? ведь есть украинец, россияни, белорус, казах, англичанин, француз. кто такой русский? мифический придурок с очень сомнительньіми умственньіми способностями, даже с юробразованием.
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11.03.2021 09:23 Відповісти
Ты сразу читать научись, а поом мычи. ПЕРЕЧИТАЙ, тупое ты существо: "...с нашего русскоязычного ресурса...". РУССКОЯЗЫЧНОГО, не русского. Слушай, а вы все бандеры такие как ты с сифилоидным поражением головного мозга? Что понятия разные как небо и земля спецом подленько подменяете. Не стыдно тебе, тварь ты парнокопытная?
ЦН сколько стоит - ВСЕГДА был с самого основания и по сей день РУССКОЯЗЫЧНЫМ. Именно потому, что русский это международный язык, а не местечковый. Сомневаешься - читай официальный список международных языков Земли.
А то, что потом для вас, бандер, прикрутили укрверсию с кривым автопереводом, так это почти все СМИ сейчас так делают и там по три десятка языков разных.
Так что не мычи, а пшло отсюда на свой уксайт. И не воняй здесь своим расизмом, тварь.
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11.03.2021 10:06 Відповісти
русскоскрепньій адвокат решил показать себя во всей узкомозглой красоте!!! русскоязьічньіе ресурсьі на парашке накладьівают кучи про свое, а тут украинский ресурс, с русскоязьічной и украиноязьічной версией нововстей. НОВОСТИ УКРАИНСКИЕ, БАРАН ТЬІ РУССКИЙ.
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11.03.2021 12:49 Відповісти
Я уже месяц не встречал ни одного продавца, который бы продолжал пытаться исповедовать закон от 16 января. Все этот закон благополучно похоронили ровно через месяц попыток его юзать. Потому, что насильственная смена языковой среды априори и не могла дать какой-то положительный результат. Отрицательный дала: те, кто был лоялен украинскому языку, те теперь его демонстративно игнорят. Потому что люди не такие бараны, как их власть себе представила - они таки смогли докукукать то, что им под видом законов 16 января насильно пытаются заменить их родную языковую среду. Венгерскую языковую среду уже пытались насильно заменить, и что вышло? Так там три калеки говорит на том венгерском. А на русском говорит большая часть Украины. Да эта часть просто чхнет раз и от тех убогих законов мокрого места не останется. Уже не осталось. Не мучайте свою задницу, лучше посмотрите на характерный пример такого же мертворожденного закона: еще задолго до Януковища принят был закон (ОН ДЕЙСТВУЕТ И ПОНЫНЕ (!), на бумаге)) ) о том, что сорить на улице это плохо и низя. И за это штраф. Штрафы расписаны сколько за какое деяние. Например, за брошенный окурок - 200 грн. (тогда было, не знаю может повысили).
А теперь, внимание, вопрос:
КТО ВИДЕЛ, ЧТОБЫ КОГО-НИБУДЬ ШТРАФАНУЛИ ЗА БРОШЕННЫЙ ОКУРОК?
ИЛИ КТО ВИДЕЛ, ЧТОБЫ КТО-ТО ПЫТАЛСЯ СОБЛЮДАТЬ ЭТОТ ХОРОШИЙ ЗАКОН?
Вот то-то.
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10.03.2021 15:55 Відповісти
штрафи можна відтермінувати, натомість за незнання мови лишати роботи і навіть громадянства
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10.03.2021 16:17 Відповісти
лишатимуть роботи власники магазинів, якім не потрібні проблеми. найупоротіші будуть залишати хабалок і "бароца".
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10.03.2021 23:43 Відповісти
У нас городок - 400 тыс. Я с юриспруденцией связан. Мониторю судебные новости. Так вот - за зиму ни одного - НИ ОДНОГО - дела по привлечению на основании вашего тупого январского законе НЕТ. И не будет т. к. не поступало даже одного протокола - их никто не составлял т. к. никто не жаловался и жаловаться никогда не будет. Потому, что мы живем, ВНИМАНИЕ, в 100% русскоязычной среде. Русский - это наш родной язык. И надо быть законченным дебилом, чтобы жалиться на обслуживание на родном языке. Но я лично написал 2 жалобы в Ужгороде за то, что меня тамошние нацмены обслуживали не на украинском, а на румыно-венгерском суржике, с преступной нахальностью выдаваемого ими за типа украинский. А за такое не только штраф - там тюрягой пахнет т. к. практикуется системное извращение и злонамеренная подмена украинского языка чуждым языком. Так что в самую первую очередь там разберитесь, а потом пробуйте свои силенки у нас.
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11.03.2021 01:17 Відповісти
если б тьі бьі связан с юриспруденцией,тьі б окучил закон про мову. а так русский и право - слова антонимьі.
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11.03.2021 08:35 Відповісти
ну так если вокруг дибильі типа тебя, так писать Креміню некому, все узкие на оба полушария. если б бьіло по другому, тьі б тут не вонял на своем староболгарском.
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11.03.2021 08:36 Відповісти
Интересно, а как это получается - украиномовные массы вдруг (именно вдруг, т. к. раньше вас тут не было) появляются на испокон русскоязычном ЦН и начинают гнуть свою линию партии о том, чтобы на Украине уничтожить русский язык. На котором говорит большая часть Украины...
А может сделать проще и эффективнее - украиномовные идут отсюда (с русскоязычного ресурса) на свой любимый укроязычный и там общаются с себе подобными?
Раньше этой проблемы не было - укромовные до поры вели себя смирно. А после 16 января они как с хрена сорвались и топчут своими погаными капытами родной язык МИЛЛИОНОВ соотечественников! (!). Вы вообще отчет себе отдаете ЧЕМ ЭТО ВАШЕ РАСИСТСКОЕ МЫЧАНИЕ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ?
Поэтому, пока украиноговорящие и русскоговорящие окончательно не разосрались, КАНАЙТЕ каждый на свой ресурс. ЦН русскоговорящий, если кто мовный не в курсах.
До свидания, скатертью вам дорога отсюда туда, откуда вы сюда все явились несколько лет назад. Мы и без вас тут проживем, как и раньше жили.
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10.03.2021 16:26 Відповісти
украиномовньіе бьіли всегда, но политика окупанта за 1000 лет заставила забьіть о своем праве. а русских посадила на облака.
Ткаченко підтримав відтермінування штрафів за порушення мовного законодавства: Так ми не переконаємо населення в необхідності вивчати українську мову - Цензор.НЕТ 8291"
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10.03.2021 23:47 Відповісти
Что там когда-то где-то было сейчас никого не интересует. Сейчас всем интересно только то, что есть в реальности на сегодня. Точка. А историей срать иди в музей.
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11.03.2021 01:07 Відповісти
как єто никого не интерессует? твои коллеки доказьівают право на узкий с времен динозавров. и на фото не прошлое, а сегодняшнее. одетьі хабалки хоть и про другому, но насрано у них в голове именно так. тьі себя раззве не узнал?
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11.03.2021 08:31 Відповісти
А что, в связи с этой отсрочкой, русскоговорящая часть населения кааак ломанется учить мову, аж через 1.5 года все как один бандерами станут? Позволю себе сильно усомниться. Никто никуда не ломанется и ничего учить не будет и не собирается. Закон со штрафами в русскоязычных регионах все равно не работал т. к. только дебил будет жаловаться на то, что его обслуживают на его одном языке (на русском). А в украинозязычных регионах там вообще этот закон нахй не нужен.
Общий знаменатель: закон от 16 января априори нахй никому не нужен, он бесполезен и мертворожден.
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10.03.2021 17:05 Відповісти
УКРАИНСКИЙ ЗАКОН ПОСТРОЕН НА ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕПИСАННОЙ ПРАКТИКЕ:
1. В ЕВРОПЕ: В любой стране Европы, не зависимо, кто пришел, предоставитель услуги приветствует клиента или начинает разговор с клиентом на гос.языке страны.
В УКРАИНЕ:
а) Конституция ст. 10: Гос.языком в Украине является украинский язык.
б) Статья 30 Закона о гос.языке: Государственный язык в сфере обслуживания потребителей п.1. языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.
2. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
1) если на первые слова предоставителя услуги клиент отвечает на гос.языке, клиента продолжают обслуживать на гос.языке страны.
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
2) если клиент отвечает не на гос.языке, то переходят на язык клиента, если знают его. (Статья 30 п.3: По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.)
НО: Статья 20. Государственный язык в сфере трудовых отношений
1. во время пребывания на работе и выполнении обязанностей по трудовому договору никто не может быть принужден использовать другой язык, чем государственный, кроме случаев:
а) обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства;
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
3) пытаются на пальцах, если не знают языка клиента. Что иногда ни к чему не приводит. Клиент не получает услугу.
4. В ЕВРОПЕ:
Для того, чтобы клиент мог получить услугу на гос.языке, понять указания начальства, сотрудник должен иметь уровень знаний гос.языка не ниже В2. Часто знание другого языка прописано в условиях приема на работу. Знание гос.языка и уровень прописано всегда или за умолчанием, потому само государство заботиться о том, чтобы работник пришел к работодателю с достаточным для трудовой деятельности уровнем знания гос.языка - обязательные гос.языковые курсы. Выучил на уровень В1 - уборщик, хочешь только им работать - вперед. Хочешь выше должность - учишь гос.язык до уровня желаемой должности.
В УКРАИНЕ:
В Украине все знают украинский, но есть особый слой населения, которые открыто и нагло отказываются обеспечивать право другого. Видят только свое. Это русские. А точнее, украинцы с украинским паспортом, которые себя считают русскими. Их клинит только в Украине. А вот в Европе обслуживают по неписанной европейской практике без быкования. Если не могу, то их просто не берут на работу с людьми
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10.03.2021 23:48 Відповісти
Бедненький. Кому ты это накарябал? Я и то читать не стал, а те кого вы все так хотите обратить в Свидетели УкрМовы, те могут только высраться на твою никчемную портянку. В Украине сотни мертвых законов и это один из таких случаев. Можешь не стараться - ничего не получится даже на 1%. Но уже хорошо получается со знаком минус. Оно бы больше вам заминусовало, но народ к февралю просто тупо забыл про ваш великий январский закон. Это вас и спасло. И поверь, не надо рыпаться и напоминать - насильственного внедрения чего-либо никто не любит. Будут спецом ставить палки в колеса и игнорить даже те, кто к вам был ранее лялен. Не просрите остаток Юго-Востока. А то вы, смотрю, запросито это можете со своими зебильными мозжечками скукоженными.
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11.03.2021 01:02 Відповісти
могут только высраться на твою никчемную портянку. /И вспомнилось агрессивно-послушное большинство в Верховном совете СССР. С хамством и матерком.
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11.03.2021 07:36 Відповісти
а, а не читаешь тьі єто, потому что боишься, что твой узкий мозг не состьікует с твоей методикой. не бойся, твой мозг даже не окучит написанное на староболгарском.
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11.03.2021 08:33 Відповісти
Міністр культури України запропонував відтермінувати штрафи за порушення мовного закону.
Міністр повинен прийняти міри до виконання закону, а також указу про створення програми просування мови Замість того ,щоб шукати причини невиконання закону та указу. Тобто міністр не виконує свої функції. Геть такого міністра!!!
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10.03.2021 21:11 Відповісти
воно малороське говно!
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10.03.2021 23:49 Відповісти
Нормальних людей, лояльних громадян ( а їх переважно більшість) ні в чому не потрібно переконувати. А твердолобих москворотих ватників переконати не вдасться. Їх потрібно примусити виконувати закон.
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10.03.2021 22:26 Відповісти
оця хабалка не піде і не вивче мову без підсрачника, зато натовче каністрою клієнту аж бігом.
Ткаченко підтримав відтермінування штрафів за порушення мовного законодавства: Так ми не переконаємо населення в необхідності вивчати українську мову - Цензор.НЕТ 5514"
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10.03.2021 23:51 Відповісти
БРЕДЯТИНА!!!!
Если постоянно общаться с носителем языка - можно за пол года - год выучить любой язык на начальном уровне, а уж похожие языки - это вообще грех!
Постоянно отлаживая - вы идиоты только убираете мотивацию его учить.
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11.03.2021 13:39 Відповісти
я на украинском разговариваю свободно.....только вот вопрос.....а какой из диалектов них классический? по Котляревскому ? суржик нелюблю
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12.03.2021 12:30 Відповісти
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