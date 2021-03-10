Шмигаль доручив розробити створення державної системи якості пального і щодня моніторити ціни на нього

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив активізувати діяльність міжвідомчих робочих груп в областях для проведення заходів з метою боротьби з нелегальним обігом пального.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Telegram після наради, присвяченої цим питанням.

"Споживачі повинні мати доступ до якісного і доступного пального", - написав Шмигаль.

За його словами, з метою боротьби з нелегальним обігом пального міжвідомчі робочі групи в областях повинні будуть проводити щоденний моніторинг цін на пальне в кожному районі.

У зв'язку з цим, Шмигаль зробив такі доручення:

- Антимонопольному комітету провести перевірку дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час реалізації світлих нафтопродуктів;

- Держмитслужбі, Держпродспоживслужбі та Держекоінспекції за тиждень подати до Кабінету Міністрів пропозиції щодо здійснення лабораторних досліджень якості пального та пропозиції щодо створення державної системи якості пального.

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- За участю представників нафтогазової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування, ДФС, ДСНС, Нацполіції та інших уповноважених органів, активізувати діяльність робочих груп та проведення спільних заходів для боротьби з нелегальним обігом пального в Україні.