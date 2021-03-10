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Шмигаль доручив розробити створення державної системи якості пального і щодня моніторити ціни на нього

Шмигаль доручив розробити створення державної системи якості пального і щодня моніторити ціни на нього

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив активізувати діяльність міжвідомчих робочих груп в областях для проведення заходів з метою боротьби з нелегальним обігом пального.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Telegram після наради, присвяченої цим питанням.

"Споживачі повинні мати доступ до якісного і доступного пального", - написав Шмигаль.

За його словами, з метою боротьби з нелегальним обігом пального міжвідомчі робочі групи в областях повинні будуть проводити щоденний моніторинг цін на пальне в кожному районі.

У зв'язку з цим, Шмигаль зробив такі доручення:

- Антимонопольному комітету провести перевірку дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час реалізації світлих нафтопродуктів;

- Держмитслужбі, Держпродспоживслужбі та Держекоінспекції за тиждень подати до Кабінету Міністрів пропозиції щодо здійснення лабораторних досліджень якості пального та пропозиції щодо створення державної системи якості пального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконний обіг пального має бути зупинений у найкоротші терміни у всіх регіонах України, - Чернишов

- За участю представників нафтогазової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування, ДФС, ДСНС, Нацполіції та інших уповноважених органів, активізувати діяльність робочих груп та проведення спільних заходів для боротьби з нелегальним обігом пального в Україні.

Шмигаль доручив розробити створення державної системи якості пального і щодня моніторити ціни на нього 01

Автор: 

Кабмін (14065) ціни (3907) паливо (891) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+3
Значит бензин подорожает
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10.03.2021 11:49
+2
Німеччина?! Ну... тут співпало!
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10.03.2021 12:22
+1
он в курсе что есть Госпотребстандарт? или хочется карманную структуру создать?
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10.03.2021 11:50
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Спочатку будуть розробляти Концепцію, потім Стратегію, а потім.. ніхто не буде памятати хто такий Шмигаль.
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10.03.2021 11:29 Відповісти
Значит бензин подорожает
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10.03.2021 11:49 Відповісти
он в курсе что есть Госпотребстандарт? или хочется карманную структуру создать?
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10.03.2021 11:50 Відповісти
До речч хто в теме. що за мазафака зараз з цінами на паливо діється ?? Зростають ціни щодня(
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10.03.2021 11:58 Відповісти
Беню щемят и Медведчука. Еще когда вводили санкции на информпомойки Медведчука, я точно знал, что автогаз и соляра подорожают. У Бени сети заправок. Когда Беню тормознули с грабежом Днепропетровской области, он сразу же сделал всем нервы с Приватбанком. Люди стояли в огромных очередях, чтобы снять с карты 200 грн в день. Теперь то же самое будут творить с топливом, нагнетая недовольство населения.
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10.03.2021 12:07 Відповісти
Ок , але Німеччина тут при чому ?)
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10.03.2021 12:13 Відповісти
Німеччина?! Ну... тут співпало!
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10.03.2021 12:22 Відповісти
Коротше я зрозумів - попали під роздачу
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10.03.2021 13:11 Відповісти
Nord stream...
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10.03.2021 12:54 Відповісти
Та не запустить кацапня той Норд стрим , так мені здається
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10.03.2021 13:12 Відповісти
Расчет «А-95» основан на изучении динамики роста цен на мировом рынке и на внутреннем оптовом рынке Украины с ноября 2020 года, когда мировые цены на нефть и нефтепродукты начали рост с отметки $37/барр..Отмечается, что по состоянию на 4 марта 2021 года рост цен на рынке Северо-Запада Европы составил:нефть: с $37 до $67/барр. (+81%),бензин А-95: с $357 до $629/т (+76%),дизтопливо: с $315 до $553/т (+75,5%).Между тем за аналогичный период в Украине темпы роста были следующими:оптовая (закупочная) цена на бензин А-95: с 25 500 до 33 230 грн/т (+5,83 грн/л, +30,3%);дизтопливо: с 19 420 до 26 060 грн/т (+5,51 грн/л, +34,2%);средние цены на автозаправочных станциях выросли на бензин А-95 с 24,19 до 28,33 грн/л (+4,14 грн/л, +17,1%), на дизтопливо - с 23,46 до 27,73 грн/л (+4,27 грн/л, +18,2%).
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10.03.2021 12:12 Відповісти
Талони треба. Вірний засіб.
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10.03.2021 12:02 Відповісти
І кому ж дістанеться така ласа годівничка?
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10.03.2021 12:14 Відповісти
Значит подорожает.
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10.03.2021 12:22 Відповісти
Поимеют тех,кто хорошенько не прокрышевался,на бениных заправках топливо конечно же будет только образцового качества.
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10.03.2021 13:07 Відповісти
..зебилы, ваша фюрер Зеля устроит теперь и дефицит бензина
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10.03.2021 13:38 Відповісти
 
 