За добу в ЗСУ зареєстровано 104 випадки захворювання на COVID-19, 23-х осіб госпіталізовано
Станом на 10:00 10 березня в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 1261 людина. Загалом за час пандемії одужали 16 422 людини, летальних випадків 49.
Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Міноборони України.
"На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 342 особи. За минулу добу зареєстровано 104 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 23 особи", - йдеться в повідомленні.
Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 4031 особа отримали 1 дозу вакцини. З них 582 військові медики. За минулу добу щеплено проти COVID-19 806 осіб.
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Игорь Горобец #201911
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Василь Худотеплий
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Игорь Горобец #201911
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Чайка Київ
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