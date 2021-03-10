Смертельна ДТП у Польщі: генконсул України Павлюк розповів про неприємну розмову з місцевими лікарями і про стан постраждалих
Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк розповів про деталі розмови з польськими лікарями, які відмовлялися лікувати українців, які постраждали в автокатастрофі в Польщі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".
"Відбулася ситуація, що в цій аварії вони (двоє громадян України. - Ред.) - втратили свої поліси. Жінка була застрахована через роботодавця, чоловік у Києві через українську страхову компанію. Ситуація дуже неприємна, тому що та лікарня вже вдруге потрапляє в такий скандал. Раніше була аварія, розбився автобус на Підкарпатті, і з ними була така сама проблема - не хотіли надавати допомогу. Наш почесний консул у Перемишлі заплатив у касу 15 тис. злотих зі своєї кишені, і тільки після цього вони почали надавати допомогу", - сказав Павлюк.
За словами генконсула, розмова з лікарями була неприємною.
"Цього разу в мене з ними була дуже серйозна розмова на високих тонах, і після цього вони почали надавати допомогу. Крім того, у мене буде особиста розмова з пані воєводою, якій ми дуже вдячні, вона зробила дуже багато. Ми вдячні всім лікарям Польщі з 7 лікарень, вони багато зробили. Але в цій лікарні адміністрація поводилася не дуже коректно. Вони приймали рішення на свій розсуд. Я їм відповів, що ми держава небідна, нікому нічого не винні, ми з усіма розраховуємося, і з вами теж розрахуємося, не переживайте", - сказав Павлюк.
Також генконсул розповів про поточну ситуацію.
"На вчорашній день і зараз ми отримуємо інформацію з лікарень, цю справу ми тримаємо на контролі. У Перемишлі сьогодні мають випустити 4 або 5 осіб. Їм провели певні операції, які дозволять транспортувати їх в Україну - там були зламані руки, ноги, ребра, але їм дозволять виїхати. 22 на вчорашній день перебували в лікарнях, всім їм було потрібне оперативне втручання. Дві людини знаходяться у важкому стані - дівчинка в Перемишлі й чоловік у Жешуві. Решта - середньої тяжкості", - сказав чиновник.
Нагадаємо, за інформацією МЗС України 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, унаслідок чого загинули 5 осіб і 35 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів.
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- а дальше или предъяви страховку или плати...
(и естественно что фейковые страховки там не катят)
Все притенении Польши по поводу страховок должны быть к перевозчику !
Якби не обов*язковість наявності поліса, наші люди їхали б і без грошей, типу, навіщо мені, я взяв бутерброди, а там мене зустрінуть.
Колись довелось везти жінку в Італію, у якої, як з*ясувалось, з собою лише 5 євро.
На питання, що буде, якщо машина поламається і доведеться десь ночувати і платити, вона відповіла: ну, ти ж мені даси...
Мы - государство небедное звучит диссонансом с заверениями наших можновладців-попрошаек перед каждой встречей с МВФ.....а что до страховки - в Польше ничего без нее не будут делать в больнице и это закон, который они не собираются отменять ради павлюка... и да, очень сомневаюсь, что он посмел повысить голос на врачей....
Наскільки мені відомо екстренну медичну допомогу зобов'язанні надати без будь яких умов.
А в цьому випадку, навіть якщо припустити що у людей не було страховок то як мінімум повинна бути страховка перевізника
А стребовать с него компенсацию - ну, окажется что он гол как сокол, закроет ФОП и все.
Знову наскільки мені відомо, при зеленій карті будуть діяти ліміти страховок які існують в країні де сталось ДТП.
Ліміт автоцивілки в Польщі де є травмовані еквівалент 5 210 000 євро.Отправить
Все притенении Польши по поводу страховок должны быть к перевозчику !
Побутує думка, що всі лікарі складають клятву Гіппократа й зобов'язані її дотримуватись, насправді, це не відповідає дійсності. Вітчизняні лікарі складають Клятву лікаря України, а до 1992 року складали Присягу лікаря Радянського Союзу.
Думаю , що в Польщі , так само лікарі складають Клятву лікаря , але гроші , важливіші , ніж життя людей !