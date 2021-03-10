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Новини ДТП
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Смертельна ДТП у Польщі: генконсул України Павлюк розповів про неприємну розмову з місцевими лікарями і про стан постраждалих

Смертельна ДТП у Польщі: генконсул України Павлюк розповів про неприємну розмову з місцевими лікарями і про стан постраждалих

Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк розповів про деталі розмови з польськими лікарями, які відмовлялися лікувати українців, які постраждали в автокатастрофі в Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

"Відбулася ситуація, що в цій аварії вони (двоє громадян України. - Ред.) - втратили свої поліси. Жінка була застрахована через роботодавця, чоловік у Києві через українську страхову компанію. Ситуація дуже неприємна, тому що та лікарня вже вдруге потрапляє в такий скандал. Раніше була аварія, розбився автобус на Підкарпатті, і з ними була така сама проблема - не хотіли надавати допомогу. Наш почесний консул у Перемишлі заплатив у касу 15 тис. злотих зі своєї кишені, і тільки після цього вони почали надавати допомогу", - сказав Павлюк.

За словами генконсула, розмова з лікарями була неприємною.

"Цього разу в мене з ними була дуже серйозна розмова на високих тонах, і після цього вони почали надавати допомогу. Крім того, у мене буде особиста розмова з пані воєводою, якій ми дуже вдячні, вона зробила дуже багато. Ми вдячні всім лікарям Польщі з 7 лікарень, вони багато зробили. Але в цій лікарні адміністрація поводилася не дуже коректно. Вони приймали рішення на свій розсуд. Я їм відповів, що ми держава небідна, нікому нічого не винні, ми з усіма розраховуємося, і з вами теж розрахуємося, не переживайте", - сказав Павлюк.

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Також генконсул розповів про поточну ситуацію.

"На вчорашній день і зараз ми отримуємо інформацію з лікарень, цю справу ми тримаємо на контролі. У Перемишлі сьогодні мають випустити 4 або 5 осіб. Їм провели певні операції, які дозволять транспортувати їх в Україну - там були зламані руки, ноги, ребра, але їм дозволять виїхати. 22 на вчорашній день перебували в лікарнях, всім їм було потрібне оперативне втручання. Дві людини знаходяться у важкому стані - дівчинка в Перемишлі й чоловік у Жешуві. Решта - середньої тяжкості", - сказав чиновник.

Нагадаємо, за інформацією МЗС України 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, унаслідок чого загинули 5 осіб і 35 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів.

Автор: 

ДТП (4465) Польща (8484) українці (2537) Павлюк Василь (9)


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Топ коментарі
+8
Польські медичні реалії.
Наскільки мені відомо екстренну медичну допомогу зобов'язанні надати без будь яких умов.
А в цьому випадку, навіть якщо припустити що у людей не було страховок то як мінімум повинна бути страховка перевізника
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10.03.2021 11:52
+7
Ну смотри. Предположим произошла авария и у человека вообще сгорели все документы включая бумажный полис. Ему что не нужно оказывать первую медицинскую помощь? Тут наверное это имелось ввиду, о первой мед помощи, а не о лечении...
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10.03.2021 11:59
+7
в ЕС никого без страховки не лечат...
в том числе и поляков, чехов или немцев...
первую помощь окажут
- а дальше или предъяви страховку или плати...
(и естественно что фейковые страховки там не катят)
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10.03.2021 12:14
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І пшеки жадібні є,як і у нас.
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10.03.2021 11:45 Відповісти
по різному у нас та й у них
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10.03.2021 11:53 Відповісти
в ЕС никого без страховки не лечат...
в том числе и поляков, чехов или немцев...
первую помощь окажут
- а дальше или предъяви страховку или плати...
(и естественно что фейковые страховки там не катят)
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10.03.2021 12:14 Відповісти
скоріш за все таке траплялося неодноразово - коли наші співгромадяни обіцяли розрахуватись за надані послуги, а потім робили покєрфєйс і зникали!
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10.03.2021 12:40 Відповісти
і так лікарні повезло, що саме до неї потрапляють без медгарантій.
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10.03.2021 15:05 Відповісти
ВСЕ пассажиры, независимо от того, приобретали ли они самостоятельно страховки или нет - имею страховку на момент поездки !!!
Все притенении Польши по поводу страховок должны быть к перевозчику !
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10.03.2021 19:14 Відповісти
Справа не в жадібності, швидше за все, "нічого особистого, лише бізнес".
Якби не обов*язковість наявності поліса, наші люди їхали б і без грошей, типу, навіщо мені, я взяв бутерброди, а там мене зустрінуть.
Колись довелось везти жінку в Італію, у якої, як з*ясувалось, з собою лише 5 євро.
На питання, що буде, якщо машина поламається і доведеться десь ночувати і платити, вона відповіла: ну, ти ж мені даси...
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10.03.2021 12:02 Відповісти
дашь на дашь?
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10.03.2021 12:21 Відповісти
Точно не ну я ж тобі дам?
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10.03.2021 12:27 Відповісти
наглость второе счастье.
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10.03.2021 15:06 Відповісти
*я им ответил, что мы государство небедное, никому ничего не должны, мы со всеми рассчитываемся, и с вами тоже рассчитаемся, не переживайте", - сказал Павлюк*.
Мы - государство небедное звучит диссонансом с заверениями наших можновладців-попрошаек перед каждой встречей с МВФ.....а что до страховки - в Польше ничего без нее не будут делать в больнице и это закон, который они не собираются отменять ради павлюка... и да, очень сомневаюсь, что он посмел повысить голос на врачей....
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10.03.2021 11:46 Відповісти
Ну смотри. Предположим произошла авария и у человека вообще сгорели все документы включая бумажный полис. Ему что не нужно оказывать первую медицинскую помощь? Тут наверное это имелось ввиду, о первой мед помощи, а не о лечении...
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10.03.2021 11:59 Відповісти
Не напрягайся, ватнику ничего не докажешь..
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10.03.2021 12:28 Відповісти
Ну, про не бедное, то он слукавил...Стоит только глянуть на прожиточный минимум и минимальную пенсию и все станет на свои места...
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10.03.2021 11:47 Відповісти
А якщо поглянути на суддів, чинуш та депутатів- ми дууууууже багата країна.
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10.03.2021 12:17 Відповісти
В порівнянні з ким? А ви в курсі, що БІЛЬШІСТЬ країн світу не платять ЖОДНОЇ пенсії більшості своїх громадян. В тому числі і улюблений всіма Китай.
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10.03.2021 13:47 Відповісти
ну чо, на такі діла гроші при бажанні завжди знаходяться, і гелікоптери вилітають...
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10.03.2021 15:08 Відповісти
Конечно небедное, если олигархи-паразиты до сих пор грабят страну. Если можем позволить себе самый высокий зеленый тариф и субсидии на него из бюджета
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10.03.2021 11:51 Відповісти
"Ланнистеры всегда платят свои долги"
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10.03.2021 11:51 Відповісти
Роскажеш це Залізному Банку Браавоса.
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10.03.2021 12:28 Відповісти
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10.03.2021 12:32 Відповісти
Польські медичні реалії.
Наскільки мені відомо екстренну медичну допомогу зобов'язанні надати без будь яких умов.
А в цьому випадку, навіть якщо припустити що у людей не було страховок то як мінімум повинна бути страховка перевізника
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10.03.2021 11:52 Відповісти
в данном случае - перевозчик - ФОП, т.е. платит копейки в бюлдет Украины и удавится за лигний злотый на страховке. Не уверен что у него быд логовор со страховой.
А стребовать с него компенсацию - ну, окажется что он гол как сокол, закроет ФОП и все.
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10.03.2021 12:20 Відповісти
Не знаю як справи у комерційного транспорту, але звичайний водій мусить мати зелену карту. Інакше тупо не пропустять прикордонники.
Знову наскільки мені відомо, при зеленій карті будуть діяти ліміти страховок які існують в країні де сталось ДТП.
Ліміт автоцивілки в Польщі де є травмовані еквівалент 5 210 000 євро.Отправить
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10.03.2021 12:34 Відповісти
Всі, хто їдуть в ЄС зобов'язані мати страховку на відшкодування медпослуг до 30000 євро. Це - умови безвізу. По робочій візі страхування теж обов'язкове. "Карта побиту" без сплати страховки не видається.
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10.03.2021 13:50 Відповісти
Это так, но по факту поляки редко проверяют страховку при въезде. И на форумах где обсуждают поездки, часто люди задают вопрос "нужна ли страховка?", а им в ответ куча советов что не нужна, ее не проверяют и т.п. Потому и едут многие без страховок. Экономят 500-600 грн., а потом сидят у разбитого корыта.
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10.03.2021 13:56 Відповісти
перший раз чую, що не потрібна стрховка. особисто бувало, що приходилось бусу чекати, поки якийсь лопух не купить страховку при перетині кордону. правда інший перевізник був.
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10.03.2021 15:10 Відповісти
на Интерсити Киев-Пшемысль ни разу не видел чтобы кого-то спрашивали показать страховку. На автобусе через Краковец - видел 1 раз только, когла прогоняли через зал попросили предъвлять паспорт и страховку. И то, у меня взяли только паспорт, страховку не смотрели - типа раз есть бумажка в руке, есть и страховка. Правда в 2020-21 еще не ездил, может и строже стало, хотя вряд ли - корона не покрывается страховкой.
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10.03.2021 16:03 Відповісти
ВСЕ пассажиры, независимо от того, приобретали ли они самостоятельно страховки или нет - имею страховку на момент поездки !!!
Все притенении Польши по поводу страховок должны быть к перевозчику !
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10.03.2021 19:17 Відповісти
Це Польща насправді бідна країна, бо не спромоглася пережити безумну "шокову терапію" дебіла Бальцеровича без стрімкого позачергового списання боргів Польщі у 35 мільярдів доларів і позачерговою швидкою допомогою у 15 мільярдів доларів, інакше польска економіка була б знищена, для самої Польщі тоді 50 мільярдів це були непід'йомні гроші. Та й зараз, в принципі, різниця в доходах громадян Польщі та України далеко не прірва, її можна подолати за якесь десятиліття. А оце вже питання до нас самих: чи розуміємо як? чи хочемо, чи зможемо? Все у наших руках, але приклад Польщі наслідувати ми навряд чи можемо, умови і часи геть інші.
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10.03.2021 12:10 Відповісти
Хохли проголосували за Кравчука_Кучму_Кучму, а не за Чорновола_Ланового. Тому ми втратили мінімум 25 років. Мінімум. Але, найгірше, хохли й досі не зрозуміли, що в усьому винні вони і їх вибір...
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10.03.2021 13:52 Відповісти
Кля́тва Гіппокра́та - присяга, авторство якої приписують «батькові медицини» Гіппократу.

Побутує думка, що всі лікарі складають клятву Гіппократа й зобов'язані її дотримуватись, насправді, це не відповідає дійсності. Вітчизняні лікарі складають Клятву лікаря України, а до 1992 року складали Присягу лікаря Радянського Союзу.
Думаю , що в Польщі , так само лікарі складають Клятву лікаря , але гроші , важливіші , ніж життя людей !
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10.03.2021 12:10 Відповісти
там не визначено, що саме консул вимагав - першу допомогу (зупинити кров, перев"язати, загіпсувати ...) чи вже все те, що після першої допомоги робиться - лікування (ліжка, обіди, крапельниці)
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10.03.2021 15:13 Відповісти
"Відбулася ситуація, що в цій аварії вони (двоє громадян України. - Ред.) - втратили свої поліси" Дуже цікаво з яких причин вони їх втратили, і що робити щоб цього не відбулося з іншими,а також чекаю продовження історії якщо є винні.
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10.03.2021 12:19 Відповісти
Та мабуть і не було полісів, це питання до поляків, яким чином пропускають через кордон незастрахованих іноземців, чи не за хабарі? P.S. У нас ще гірше, мігранту можна взагалі не мати страховку, і впустимо.
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10.03.2021 12:26 Відповісти
ну коли все летить у бусі, то розлітються рвуться сумки у яких це все лежить. розлітається рветься горить мокне.
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10.03.2021 15:14 Відповісти
Це всього навсього кусок паперу який відновлюється.
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10.03.2021 20:14 Відповісти
ти такий упертий бо тупий? за який час відновлюється - ти про це подумав? з тебе тече кров, тебе залатають, а вже капельницю від якогось столбняка ти вже будеш ждати відновлення полісу? зміни нік, не обманюй людей.
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10.03.2021 21:29 Відповісти
Довго думав щоб высрати своє повідомлення, чи взагалі не думав тому що нічим?! Сходи на вулицю, провітрись дурнику.
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11.03.2021 10:10 Відповісти
тобто ти хотів сказати, що у тебе немає аргументів по темі і ти зливаєшся. міг би так прямо і написати.
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11.03.2021 13:03 Відповісти
ну що ти, совок, не звикший до критики, ще можеш висрать, окрім своєї совкової обіди на критку.
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11.03.2021 14:00 Відповісти
ти ж тупий, тобі не вистачає знань, і тому ти тупий не можеш зрозуміти, що ти тупий, по тій же причині.
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11.03.2021 17:31 Відповісти
представь, я бачу, що ти не знаєш.
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11.03.2021 18:04 Відповісти
ну у тебе ж не вистачило мізків своє знання про відновлення полісу зістикувати з часом, який для цього потрібен і ситуаціє, для якої час і є головним. і щоб не признавати свою нееластичність мозку, ти прикопався до мене.
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11.03.2021 18:42 Відповісти
по темі у тебе і надалі нічого не має. ти просто вирішив тут посрать.
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11.03.2021 19:39 Відповісти
Чи можливо було б подібне відношення до громадян США, Канади, Німеччини, ....? Напевно, ні - неможливо! Якщо це справді НЕМОЖЛИВО по відношенню до громадян США, Канади, Німеччини, ...., то чому можливо до громадян України, напевно РФ, білорусів, узбеків...
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10.03.2021 12:25 Відповісти
Мабуть таке ставлення не на порожньому місці взялося як і ставлення українців до росіян. Ще недавно була стаття про п'яне українське бидло в Польщі, про послів контрабандистів в т.д. Все ж таки культура поведінки і інші речі грають велику роль.
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10.03.2021 13:09 Відповісти
Неможливо, бо неможливо уявити собі, що громадяни США, ЄС, Канади подорожують, живуть і працюють без страховки, як більшість нашого хитровистібаного бидла.
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10.03.2021 13:54 Відповісти
бо всі знають, що страховка є обов"язковою і що при відсутності поліса, вона все рівно є. лие заповнити формуляри, щоб лікарня відправила запити.
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10.03.2021 15:16 Відповісти
Небедное? А чиво пенсии меньше платёжек за газ?
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10.03.2021 12:34 Відповісти
Держава в нас не бідна. В нас бідні лише 90% відсотків населення.
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10.03.2021 13:40 Відповісти
когда през - трепло и пустобрех, то его имидж проецируется на весь 73%ный зебильный лохторат, ну и на порохоботов-заложников
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10.03.2021 14:04 Відповісти
 
 