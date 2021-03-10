Смертельна ДТП у Польщі: генконсул України Павлюк розповів про неприємну розмову з місцевими лікарями і про стан постраждалих

Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк розповів про деталі розмови з польськими лікарями, які відмовлялися лікувати українців, які постраждали в автокатастрофі в Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

"Відбулася ситуація, що в цій аварії вони (двоє громадян України. - Ред.) - втратили свої поліси. Жінка була застрахована через роботодавця, чоловік у Києві через українську страхову компанію. Ситуація дуже неприємна, тому що та лікарня вже вдруге потрапляє в такий скандал. Раніше була аварія, розбився автобус на Підкарпатті, і з ними була така сама проблема - не хотіли надавати допомогу. Наш почесний консул у Перемишлі заплатив у касу 15 тис. злотих зі своєї кишені, і тільки після цього вони почали надавати допомогу", - сказав Павлюк.

За словами генконсула, розмова з лікарями була неприємною.

"Цього разу в мене з ними була дуже серйозна розмова на високих тонах, і після цього вони почали надавати допомогу. Крім того, у мене буде особиста розмова з пані воєводою, якій ми дуже вдячні, вона зробила дуже багато. Ми вдячні всім лікарям Польщі з 7 лікарень, вони багато зробили. Але в цій лікарні адміністрація поводилася не дуже коректно. Вони приймали рішення на свій розсуд. Я їм відповів, що ми держава небідна, нікому нічого не винні, ми з усіма розраховуємося, і з вами теж розрахуємося, не переживайте", - сказав Павлюк.

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Також генконсул розповів про поточну ситуацію.

"На вчорашній день і зараз ми отримуємо інформацію з лікарень, цю справу ми тримаємо на контролі. У Перемишлі сьогодні мають випустити 4 або 5 осіб. Їм провели певні операції, які дозволять транспортувати їх в Україну - там були зламані руки, ноги, ребра, але їм дозволять виїхати. 22 на вчорашній день перебували в лікарнях, всім їм було потрібне оперативне втручання. Дві людини знаходяться у важкому стані - дівчинка в Перемишлі й чоловік у Жешуві. Решта - середньої тяжкості", - сказав чиновник.

Нагадаємо, за інформацією МЗС України 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, унаслідок чого загинули 5 осіб і 35 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів.