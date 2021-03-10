Після погроз РФ уповільнити роботу Twitter "лягли" сайти Кремля, уряду і Держдуми
Офіційний сайт Кремля kremlin.ru перестав працювати у багатьох користувачів у Росії і за кордоном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.
Також із перебоями працюють або не працюють взагалі офіційні сайти уряду, прем'єр-міністра, Ради Федерації, Держдуми і Роскомнагляду.
Причини події поки що неясні. Користувачі сайту Downdetector скаржаться на збої в роботі у "Ростелекомі" - одного з найбільших провайдерів країни, який серед іншого надає послуги хостингу.
Вранці 10 березня Роскомнагляд заявив, що на території Росії буде сповільнюватися швидкість роботи Twitter - через те, що соцмережа не видаляє протиправний контент.
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Дєрзай-тє дальше , придурки . Викликаючи до себе ще більшу ненависть .
А группам смерти в тик-токе да
Правильным путем идете, товарищи !
Кибератаки должны состояться в ближайшие три недели, уточняет газета со ссылкой на чиновников.
Кроме того, за атаками должны последовать экономические санкции и президентский указ Джозефа Байдена об укреплении безопасности американских сетей.
По данным NYT, предполагается, что цель контратаки будет ясна для Путина, а также для спецслужб и военных России, но «извне признаки не будут очевидными».
Говорят что "умный учится на чужих ошибках, дypaк - на своих". А как назвать российских чиновников, которые не учатся ВООБЩЕ?
Пытались заблокировать Телегу: обвалили пол-интернета, заблокировали тысячи вообще не имеющих никакого отношения к Телеге компаний и еще тысячам парализовали работу. А Телега как работала - так и продолжала работать. В итоге, помучавшись и выставив себя на всеобщее посмешище, сделали вид как лиса в басне "лиса и виноград" и перестали заниматься этим онанизмом.
И вот опять - только уже с Твиттером и все по тому же сценарию...
Ніяких санкцій та обмежень
.
Соединенные Штаты намерены осуществить в ближайшие недели серию кибератак против России в ответ на взлом сетей своих правительственных учреждений. Речь идет об электронном проникновении в как минимум 40 государственных структур США, а также ряд частных фирм, который обнаружился в декабре. По словам американской стороны, хакеры, связанные с Россией, незаметно получали доступ к важнейшей государственной информации, по меньшей мере, 8 месяцев. Теперь, по информации The New York Times, Соединенные Штаты нанесут ответный удар, "очевидный для президента РФ Владимира Путина, его разведки и вооруженных сил, но не для остального мира".
Выключить и пускай друг с другом соревнуются в идиотизме.