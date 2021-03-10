Після погроз РФ уповільнити роботу Twitter "лягли" сайти Кремля, уряду і Держдуми

Офіційний сайт Кремля kremlin.ru перестав працювати у багатьох користувачів у Росії і за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.

Також із перебоями працюють або не працюють взагалі офіційні сайти уряду, прем'єр-міністра, Ради Федерації, Держдуми і Роскомнагляду.

Причини події поки що неясні. Користувачі сайту Downdetector скаржаться на збої в роботі у "Ростелекомі" - одного з найбільших провайдерів країни, який серед іншого надає послуги хостингу.

Вранці 10 березня Роскомнагляд заявив, що на території Росії буде сповільнюватися швидкість роботи Twitter - через те, що соцмережа не видаляє протиправний контент.

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