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Після погроз РФ уповільнити роботу Twitter "лягли" сайти Кремля, уряду і Держдуми

Після погроз РФ уповільнити роботу Twitter

Офіційний сайт Кремля kremlin.ru перестав працювати у багатьох користувачів у Росії і за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.

Також із перебоями працюють або не працюють взагалі офіційні сайти уряду, прем'єр-міністра, Ради Федерації, Держдуми і Роскомнагляду.

Причини події поки що неясні. Користувачі сайту Downdetector скаржаться на збої в роботі у "Ростелекомі" - одного з найбільших провайдерів країни, який серед іншого надає послуги хостингу.

Вранці 10 березня Роскомнагляд заявив, що на території Росії буде сповільнюватися швидкість роботи Twitter - через те, що соцмережа не видаляє протиправний контент.

Також читайте: Twitter запровадив маркування повідомлень із недостовірною інформацією про вакцини проти COVID-19

Автор: 

Держдума (733) інтернет (1981) кремль (521) росія (64935) Twitter (290)


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Топ коментарі
+43
Зверинец надо было ещё семь лет назад изолировать .
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10.03.2021 11:56
+33
свинособаки не ту кнопку нажалм.
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10.03.2021 11:55
+28
Ахахах))) Історія зі спробою блокування "телеграму" повторюється? Коли уже там кацапоморді відключать себе від Інтернету? Чебурнет, давай!
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10.03.2021 11:57
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козломордцы))что с них взять)
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10.03.2021 11:54 Відповісти
После угроз РФ замедлить работу Twitter "легли" сайты Кремля, правительства и Госдумы - Цензор.НЕТ 4415
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10.03.2021 12:05 Відповісти
свинособаки не ту кнопку нажалм.
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10.03.2021 11:55 Відповісти
Зверинец надо было ещё семь лет назад изолировать .
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10.03.2021 11:56 Відповісти
Еще в далеком 1917 году.
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10.03.2021 14:41 Відповісти
У 1278 році...
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10.03.2021 18:57 Відповісти
"Чебурнет" одобряет.
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10.03.2021 11:56 Відповісти
рукожопы они там ))))
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10.03.2021 11:56 Відповісти
Как говорил Борменталь, дайте ему селёдки...Роскомнадзору, пусть успокоится)
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10.03.2021 11:57 Відповісти
так, але не сельоткі йому дати, а сільоткай по харі
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10.03.2021 12:42 Відповісти
Ахахах))) Історія зі спробою блокування "телеграму" повторюється? Коли уже там кацапоморді відключать себе від Інтернету? Чебурнет, давай!
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10.03.2021 11:57 Відповісти
Не скрепно пиндосными твиттерами фейсбуками и вообще интернетом пользоваться,вы же самодостаточны доколе будете унижаться,создавайте и пускайте в ход чебурнет
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10.03.2021 11:57 Відповісти
Це анонсований пуйлом , прорив ,під час великоскрєпного ривка . Расєйськах ритузів !😆
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10.03.2021 11:58 Відповісти
Ну що , кацап , наслухався .? Це " плоди" вашої кацапської , імперської політики .
Дєрзай-тє дальше , придурки . Викликаючи до себе ще більшу ненависть .
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10.03.2021 12:31 Відповісти
Помнится, как роскомнадзор с телегой боролся, положили половину сайтов, умудрились даже свой сайт заблокировать, а телега как работала так и работает
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10.03.2021 12:00 Відповісти
Раша скажет твиттерам фейсбукам нет,
А группам смерти в тик-токе да

Правильным путем идете, товарищи !
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10.03.2021 12:01 Відповісти
в тик-токе вообще нет групп, не придумывай)
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10.03.2021 12:27 Відповісти
Когда свои плохие новости заканчиваются, смотрят что там у соседа.
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10.03.2021 12:04 Відповісти
Скабеевой с киселёвым это споёшь. А соловьёв подпоёт
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10.03.2021 12:05 Відповісти
Вообще-то, "че там у соседа", это нарратив российских спецслужб, скармливающих россиянам вымышленную версию Украины. Ну, чтоб те лопухи думали, что мы беднее их живём якобы. В нашем же случае, речь про оккупанта, то есть правильно будет, "че там плохого у оккупанта?". Это уже интересней, особенно для оккупированных.
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10.03.2021 12:20 Відповісти
Ну так чого тоді ти з Німеччини сюди приліз?
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10.03.2021 12:28 Відповісти
Байден начал сцать в подъездах.
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10.03.2021 12:04 Відповісти
"с газом" и "без газа" кто-то нажал. обе ракеты ушли. свитер лёг, теперь ждём сообщений из воронежа )
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10.03.2021 12:05 Відповісти
судя по сказу в параше, в гугол тоже попали ))) вроде тоже уже отваливается ))
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10.03.2021 12:17 Відповісти
После угроз РФ замедлить работу Twitter "легли" сайты Кремля, правительства и Госдумы - Цензор.НЕТ 266
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10.03.2021 12:05 Відповісти
В цьому напрямку і треба працювати , і тоді цій рифі неодмінно настане с..ка !
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10.03.2021 12:06 Відповісти
проверил - точно, буксует неподецки
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10.03.2021 12:06 Відповісти
Ну теперь мировая экономика уж точно "рухнет" как при стоимости нефти 80 долларов.
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10.03.2021 12:06 Відповісти
кацапы боролись с твиттером, а побороли сами себя. все как всегда.
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10.03.2021 12:08 Відповісти
еще и Киви в мородоре положили. Роскомнадзор надо проверить на лояльность, а по по любому на Байдена работают
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10.03.2021 12:10 Відповісти
Сбои в работе платежной системы Qiwi наблюдается в крупных городах России, следует из данных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.....Боже,ты нас балуешь
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10.03.2021 12:11 Відповісти
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10.03.2021 12:16 Відповісти
Козломордым репоедам американцы показали, кто в тырнете хозяин.
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10.03.2021 12:14 Відповісти
Після погроз РФ уповільнити роботу Twitter "лягли" сайти Кремля, уряду і Держдуми - Цензор.НЕТ 6217
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10.03.2021 12:15 Відповісти
Дебилы, у вас валенок на пульте😱
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10.03.2021 12:15 Відповісти
Ось що Байден Животворящій робить! Це вам не Трампакс, який на кремль працював.
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10.03.2021 12:16 Відповісти
Похоже козломордые сами себя забанили просто
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10.03.2021 12:29 Відповісти
Ну, так Байде же попереджував...
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10.03.2021 12:19 Відповісти
А ось шо вже кацапсини пишуть на своєму маілСру в коментах на цю тему
Після погроз РФ уповільнити роботу Twitter "лягли" сайти Кремля, уряду і Держдуми - Цензор.НЕТ 1217
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10.03.2021 12:23 Відповісти
кацапам як в вайну радіо на бєрьозах де ***** ходить по большому в прямому ефірі а не інтернет
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10.03.2021 12:24 Відповісти
США собираются в ближайшее время организовать скрытые кибератаки против российских сетей в ответ на атаку России в отношении ПО американской SolarWinds. Об этом https://www.nytimes.com/2021/03/07/us/politics/microsoft-solarwinds-hack-russia-china.html пишет газета The New York Times.
Кибератаки должны состояться в ближайшие три недели, уточняет газета со ссылкой на чиновников.
Кроме того, за атаками должны последовать экономические санкции и президентский указ Джозефа Байдена об укреплении безопасности американских сетей.
По данным NYT, предполагается, что цель контратаки будет ясна для Путина, а также для спецслужб и военных России, но «извне признаки не будут очевидными».
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10.03.2021 12:24 Відповісти
"положат" все движки на кацапской аналоговнетной технике, где кацапы умудрились поставить американское ПО?) Или сразу возьмут управление на себя?)
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10.03.2021 12:34 Відповісти
Почалось? Полетели первые киздюлины.. С почином, дядя Сэм! Після погроз РФ уповільнити роботу Twitter "лягли" сайти Кремля, уряду і Держдуми - Цензор.НЕТ 5630
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10.03.2021 12:38 Відповісти
Я просто немного офигел, когда увидел в отчете рашкинского МО упоминание о том, что у них нет кодов доступа к американскому Программному. Обеспечению на моделе австрийского движка, установленного на испытуемый рашкинский БПЛА))).
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10.03.2021 12:55 Відповісти
Утром 10 марта Роскомнадзор объявил, что будет проводить замедление работы социальной сети Twitter. "

Говорят что "умный учится на чужих ошибках, дypaк - на своих". А как назвать российских чиновников, которые не учатся ВООБЩЕ?
Пытались заблокировать Телегу: обвалили пол-интернета, заблокировали тысячи вообще не имеющих никакого отношения к Телеге компаний и еще тысячам парализовали работу. А Телега как работала - так и продолжала работать. В итоге, помучавшись и выставив себя на всеобщее посмешище, сделали вид как лиса в басне "лиса и виноград" и перестали заниматься этим онанизмом.
И вот опять - только уже с Твиттером и все по тому же сценарию...
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10.03.2021 12:29 Відповісти
Таки ДА ! "Никогда не было, и вот опять"...(с)
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10.03.2021 12:46 Відповісти
Може і "Офіційний сайт Кремля http://kremlin.ru/ kremlin.ru перестав працювати у багатьох користувачів у Росії і за кордоном", а він Україні літає
Ніяких санкцій та обмежень
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10.03.2021 12:30 Відповісти
Перевірив. Працює...
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10.03.2021 12:38 Відповісти
Хм ,, странно .! Можєт ето Порошенко включіл . !!

Після погроз РФ уповільнити роботу Twitter "лягли" сайти Кремля, уряду і Держдуми - Цензор.НЕТ 4466 .
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10.03.2021 12:43 Відповісти
та, хай працює, здихаючого сусліка хоч поспостерігаємо
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10.03.2021 13:07 Відповісти
Рашын гавнотернет технолоджи
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10.03.2021 12:30 Відповісти
Байден рулит! Так держать!
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10.03.2021 12:30 Відповісти
Після погроз РФ уповільнити роботу Twitter "лягли" сайти Кремля, уряду і Держдуми - Цензор.НЕТ 3648.
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10.03.2021 12:50 Відповісти
Как будто на эти сайты кто-то заходит. А Твиттер судя по всему реально затормозили. Дебилоиды.
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10.03.2021 12:45 Відповісти
Заходить чи ні, але це смачний ляпас по кремлівських пиках.
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10.03.2021 15:44 Відповісти
вопиющий акт оголтелой русафобии ! доколе !
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10.03.2021 12:58 Відповісти
https://www.dsnews.ua/world/ssha-obyavili-kibervoynu-kak-bayden-pomozhet-rossii-vypilitsya-iz-interneta-09032021-418136 США объявили кибервойну. Как Байден поможет России выпилиться из Интернета
Соединенные Штаты намерены осуществить в ближайшие недели серию кибератак против России в ответ на взлом сетей своих правительственных учреждений. Речь идет об электронном проникновении в как минимум 40 государственных структур США, а также ряд частных фирм, который обнаружился в декабре. По словам американской стороны, хакеры, связанные с Россией, незаметно получали доступ к важнейшей государственной информации, по меньшей мере, 8 месяцев. Теперь, по информации The New York Times, Соединенные Штаты нанесут ответный удар, "очевидный для президента РФ Владимира Путина, его разведки и вооруженных сил, но не для остального мира".
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10.03.2021 13:38 Відповісти
Огалтелое ***** в бесстыжем виде голым вылезло на официальный сайт Мавзолея.
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10.03.2021 14:01 Відповісти
Бий кацапів рятуй мир у світі.
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10.03.2021 14:14 Відповісти
А США не хотят отрубить кацапам интернет?
Выключить и пускай друг с другом соревнуются в идиотизме.
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10.03.2021 14:20 Відповісти
С России слышны завывания: "Сеть рухнула", - 92 % российских пользователей Ростелекома остались без Интернета. Страна и так дремучая, а тут еще и Интернет отключили. Скоро россияне совсем одичают, а если еще насмотрятся Киселева, то у многих крыша совсем сдвинется.
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10.03.2021 16:05 Відповісти
Після погроз РФ уповільнити роботу Twitter "лягли" сайти Кремля, уряду і Держдуми - Цензор.НЕТ 9012
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10.03.2021 16:54 Відповісти
 
 