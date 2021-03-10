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Новини
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Українці, які виїжджають за кордон на нелегальну роботу, можуть бути не тільки депортовані, а й позбавлені зароблених грошей, - експерт

Українці, які виїжджають за кордон на нелегальну роботу, можуть бути не тільки депортовані, а й позбавлені зароблених грошей, - експерт

Експерт зазначив, що нелегальне працевлаштування може закінчитися навіть торгівлею людьми.

Українці, які виїжджають за кордон на нелегальну роботу, можуть бути не тільки депортовані, а й позбавлені зароблених грошей під час повернення додому.

Про це в коментарі УНІАН сказав експерт із протидії торгівлі людьми Ігор Тридуб.

"Один з ризиків нелегальної роботи в тому, що коли люди виїжджають за кордон, запрошення на роботу може виявитися фейковим, то в кращому випадку нелегалів просто розвертають і відправляють додому без права в'їзду на рік. Є й інші варіанти: після того, як людина відпрацювала і повертається в Україну після неофіційної роботи без договору, у неї забирають готівку і також депортують", - сказав він.

За словами експерта, існує великий ризик, що під час спроби виїхати за кордон на роботу українці зіткнуться з нелегальним агентством-посередником, яке обманом виманить гроші.

"Небезпека потрапити на нелегальне агентство полягає в тому, що це шахраї, які просто фізично існують, але юридично не існують. Є ризик відправити їм гроші або сплатити аванс і забути про ці гроші, це як мінімум. Інші варіанти складніші: людина авансом платить за послуги фірми, їй дають запрошення на працевлаштування, але коли людина приїжджає, то такого роботодавця не існує", - пояснив він.

Тридуб зазначив, що якщо людина виїжджає без оформленого договору з роботодавцем, це може закінчитися великими проблемами. Зокрема, не відповідатимуть очікуванням виконувана робота, розмір заробітної плати, умови праці та проживання.

"Тобто всі умови можуть бути категорично не такі: починаючи від меншої заробітної плати і закінчуючи тим, що це виявиться торгівля людьми", - сказав експерт.

Він зазначив, що торгівля людьми – це незаконна угода між кількома сторонами, підсумком якої стає примус людини до певної праці.

Як повідомляв УНІАН, обмеження в деяких галузях економіки, які діють у Європі через пандемію коронавірусу, істотно скоротили попит на низькокваліфіковану робочу силу, в тому числі з України. Європа внаслідок зростання внутрішнього безробіття посилила контроль на кордоні, що призвело до збільшення кількості депортацій українців, які працюють нелегально.

Експерти застерігають українців від спроби виїхати за кордон на нелегальну роботу, оскільки існує ризик несплати або неповної оплати виконаної роботи. Також можливий варіант невиконання приймаючою стороною обіцяних умов проживання заробітчанина. Крім того, у нелегала можуть забрати паспорт, нібито на реєстрацію та оформлення, й не повернути його, тоді людина стає фактично прикутою до цієї роботи.

Автор: 

робота (1199) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+26
Рабы убегают! Надо срочно запугать, чтоб не ехали за границу. Можно подумать, что у нас регулярно платят на предприятиях и заработки у нас лучше чем та. И можно сказать, что основная заробитчан уже едет не только заработать, а и задается целью остаться там на ПМЖ.
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10.03.2021 12:23
+12
Так звані експерти, що не мають призвищ, на кінець цієї статті почали множитись.
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10.03.2021 12:21
+11
Висновок: сидіть вдома в Україні на з/п в 6 тисяч грн і нікуди не рипайтесь!
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10.03.2021 12:22
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ТЛЕТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ ЗАПАДА ? Ну всё равно поедут . Народ у нас такой . Пока лично рога не обломают , никому не поверят .
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10.03.2021 12:18 Відповісти
Украинская рулетка.
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10.03.2021 12:20 Відповісти
Вемирная рулетка.Так было ,есть и будет .Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше
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10.03.2021 12:27 Відповісти
Так звані експерти, що не мають призвищ, на кінець цієї статті почали множитись.
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10.03.2021 12:21 Відповісти
между сциллой и харибдой. их кинут там, а деньги отберут тут ))
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10.03.2021 12:21 Відповісти
Висновок: сидіть вдома в Україні на з/п в 6 тисяч грн і нікуди не рипайтесь!
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10.03.2021 12:22 Відповісти
Или устраиваться легально.
Но.... этот вариант не рассматривается.
Да?
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10.03.2021 12:26 Відповісти
Предупредить о риске нужно.
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10.03.2021 12:34 Відповісти
Рабы убегают! Надо срочно запугать, чтоб не ехали за границу. Можно подумать, что у нас регулярно платят на предприятиях и заработки у нас лучше чем та. И можно сказать, что основная заробитчан уже едет не только заработать, а и задается целью остаться там на ПМЖ.
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10.03.2021 12:23 Відповісти
А вы не считаете, что человека нужно предупредить о том, с чем он может столкнуться в чужой стране при нелегальном трудоустройстве?
На сигаретах пишут, что курить вредно, но самые смелые продолжают курить.
Это их выбор.
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10.03.2021 12:32 Відповісти
Я не по наслышке знаю. Люди едут по совету друзей и заранее им подыскивают работу. И таких большинство.
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10.03.2021 12:34 Відповісти
Но риск быть обманутым есть или нет?
Не пойму о чём спор?
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10.03.2021 12:38 Відповісти
Раньше риск был и очень большим. А сейчас знаю многих, что приехав домой, они вновь едут туда. Я бы поехал тоже, но возраст не позволяет. Мне говорили, что с моими профессиональными знаниями специалиста и умениями однозначно приняли бы на работу и оставили бы на ПМЖ, но мне уже за 60.(((( Придётся доживать с этим правительственным и депутатским гадюшником. Хоть бы был просвет в конце тунеля.(((((((
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10.03.2021 12:48 Відповісти
Вспомните, как на правительственном уровне европейских стран увеличивали квоты на заробитчан. Даже Финляндия просила Украинское правительство просило отпустить на уборку украинцев. Поэтому риск снижен до минимума. Конечно - в семье не без урода. Даже у нас насильно держат людей рабами на полях.
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10.03.2021 12:52 Відповісти
Каждую неделю предупреждают, почитайте новости за последние пару недель и убедитесь.
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10.03.2021 13:44 Відповісти
Да а в Украине платят честно всем и без задержек? Не смешите шанс не оплаты есть всегда зачастую люди сами виновны,когда задерживают зарплату а они продолжают работать.
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10.03.2021 12:27 Відповісти
Конечно, если ты живешь в Киеве. А если в провинциальном городишке, где имеются пару предприятий и то они на грани существования, благодоря нашему "мудрому" правительству.
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10.03.2021 12:56 Відповісти
Я имел ввиду работая за границей.Но с вами согласен на 100% у людей нет выбора и просто ходят чтобы хоть стаж гол и как то дотянуть до пенсии.
За границей к слову есть организации которые защищают права человека не зависимо от того легально ты работаешь или нет.Это всё будет конфеденциально,они не передают вашу информацию в полицию а расследуют нарушения прав человека.Это и торговля людьми и принуждения к проституции и рабство и т д. Советую людям узнать местные организации и их телефоны и достаточно просто плохому работодателю дать знать можно и анонимно что в случае чего будет заявление.Тут этого очень боятся и предпочитают не связываться так как за это тюрьма Зачастую такие работодатели не платят налоги а это чревато...,
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10.03.2021 13:16 Відповісти
торговля людьми - это законное соглашение между государством и работодателем, итогом которого становится принуждение человека к любому труду за мизерную плату под патриотическим лозунгом "Підтримай національного виробника" от батончика рошен...до автобуса богдан)))
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10.03.2021 12:33 Відповісти
Выезжающие за границу на нелегальную работу украинцы могут быть не только депортированы, но и лишены заработанных денег, - эксперт - Цензор.НЕТ 9703
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10.03.2021 12:34 Відповісти
А чтоб люди не ехали на заработки за границу - СОЗДАЙТЕ рабочие места с нормальными для труда условиями, дайте нормальную зарплату (но не для тунеядца), чтоб можно по человечески жить. Создайте условия отдыха и возможности оздоровиться.
А у нас только и слышишь - европейские цены, тарифы. Многомиллиардное воровство бюджета. Унижение чести и достоинства простого украинца (но попробуй затронь олигарха)
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10.03.2021 13:05 Відповісти
Миграция это результат глобализации экономики. Нормальное явление. Одними лозунгами о светлом будущем людей не накормишь.
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10.03.2021 13:08 Відповісти
Заповіти Клауса Шваба в життя!. Так думають в колгоспі "Слуги народу".
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10.03.2021 13:17 Відповісти
А денег лишать будут на нашей таможне?
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10.03.2021 13:20 Відповісти
Если бы провели перепись сегодня, то поняли бы одну простую истину: большая (и лучшая) часть трудоспособного населения уже уехала. Те, кто остались, тоже готовы уехать. Остаются пьяницы, лентяи, работающие и неработающие пенсионеры и,...
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10.03.2021 13:28 Відповісти
Не верьте этому кретину, никто денег забрать не имеет право. Это чистой воды заказ олигархов.
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10.03.2021 14:37 Відповісти
Если вывозите из страны наличные - наверняка конфискуют, если не сумеете доказать законность происхождения. И узнав что вы находились нелегально, уведомят банк и закроют счет и все что осталось на счету - вряд-ли удастся получить обратно
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10.03.2021 18:14 Відповісти
НЕТ ! если наличные в пределах РАЗРЕШЕННОЙ СУММЫ !
А разрешённая сумма до 10 000 Евро , за которые вас и не "спросят", так как они не подлежат декларированию !
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10.03.2021 19:04 Відповісти
А держава не пробувала закрити всі нелегальні агенції з працевлаштування, а їх засновників притягати до відповідальності??? Чи в нас держава лише щоб обслуговувати олігархів, депутатів і їх коханок, дітей і родину?
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10.03.2021 15:36 Відповісти
только у последнего лоха могут отобрать зарплату. Дурак всегда опустив голову уйдет.
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10.03.2021 17:00 Відповісти
Пиз..бол.... Отобрать деньги могут только НАШИ на НАШЕЙ границе !
В Европе никто ничего не отбирает - если нет решения суда о конфискации ! А таких решений по заробитчанам - НЕ БЫВАЕТ !

Наши ушлепки при власти - нарочно запугивают !
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10.03.2021 19:02 Відповісти
 
 