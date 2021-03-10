Українці, які виїжджають за кордон на нелегальну роботу, можуть бути не тільки депортовані, а й позбавлені зароблених грошей, - експерт

Експерт зазначив, що нелегальне працевлаштування може закінчитися навіть торгівлею людьми.

Українці, які виїжджають за кордон на нелегальну роботу, можуть бути не тільки депортовані, а й позбавлені зароблених грошей під час повернення додому.

Про це в коментарі УНІАН сказав експерт із протидії торгівлі людьми Ігор Тридуб.

"Один з ризиків нелегальної роботи в тому, що коли люди виїжджають за кордон, запрошення на роботу може виявитися фейковим, то в кращому випадку нелегалів просто розвертають і відправляють додому без права в'їзду на рік. Є й інші варіанти: після того, як людина відпрацювала і повертається в Україну після неофіційної роботи без договору, у неї забирають готівку і також депортують", - сказав він.

За словами експерта, існує великий ризик, що під час спроби виїхати за кордон на роботу українці зіткнуться з нелегальним агентством-посередником, яке обманом виманить гроші.

"Небезпека потрапити на нелегальне агентство полягає в тому, що це шахраї, які просто фізично існують, але юридично не існують. Є ризик відправити їм гроші або сплатити аванс і забути про ці гроші, це як мінімум. Інші варіанти складніші: людина авансом платить за послуги фірми, їй дають запрошення на працевлаштування, але коли людина приїжджає, то такого роботодавця не існує", - пояснив він.

Тридуб зазначив, що якщо людина виїжджає без оформленого договору з роботодавцем, це може закінчитися великими проблемами. Зокрема, не відповідатимуть очікуванням виконувана робота, розмір заробітної плати, умови праці та проживання.

"Тобто всі умови можуть бути категорично не такі: починаючи від меншої заробітної плати і закінчуючи тим, що це виявиться торгівля людьми", - сказав експерт.

Він зазначив, що торгівля людьми – це незаконна угода між кількома сторонами, підсумком якої стає примус людини до певної праці.

Як повідомляв УНІАН, обмеження в деяких галузях економіки, які діють у Європі через пандемію коронавірусу, істотно скоротили попит на низькокваліфіковану робочу силу, в тому числі з України. Європа внаслідок зростання внутрішнього безробіття посилила контроль на кордоні, що призвело до збільшення кількості депортацій українців, які працюють нелегально.

Експерти застерігають українців від спроби виїхати за кордон на нелегальну роботу, оскільки існує ризик несплати або неповної оплати виконаної роботи. Також можливий варіант невиконання приймаючою стороною обіцяних умов проживання заробітчанина. Крім того, у нелегала можуть забрати паспорт, нібито на реєстрацію та оформлення, й не повернути його, тоді людина стає фактично прикутою до цієї роботи.