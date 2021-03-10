У Кремлі оцінили ймовірність зустрічі президентів РФ і України: Путін ніколи не відкидає будь-які зустрічі, але є умова

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував в середу, 10 березня, можливість зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Известия".

"Ви знаєте, що президент Путін ніколи не відкидає апріорі будь-які зустрічі, тим більше коли зустрічі можуть бути результативними і принести користь всім", - сказав він.

Однак Пєсков підкреслив, що будь-яка зустріч повинна бути добре підготовлена. За його словами, в цьому випадку підготовка полягає у виконанні домовленостей.

"Будь-яка зустріч, тим більше на вищому рівні, повинна бути добре підготовлена, в цьому випадку кращою підготовкою може і повинно бути виконання раніше досягнутих домовленостей, у першу чергу ми говоримо про мінський комплекс заходів, в другу чергу говоримо про ті домовленості, які були досягнуті в Парижі", - пояснив прессекретар президента РФ.

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Напередодні, 9 березня, Зеленський заявив про готовність зустрітися з кожним із лідерів країн "нормандської четвірки" (Росія, Німеччина, Франція і Україна), якщо чотиристоронні переговори будуть відкладатися. Він зазначив, що підготовка до зустрічі в нормандському форматі вже ведеться, однак якщо зустріч буде відкладена, то український лідер готовий піти на інші формати переговорів.