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Проєкт "Велика реставрація" вже стартував, до культурних об'єктів будуть вести якісні дороги і покажчики, - заступник голови ОП Тимошенко

Проєкт

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, виступаючи на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм", заявив, що проєкт президент Володимира Зеленського "Велика реставрація" вже розпочато і буде набирати обертів після збору заявок на об'єкти культури від міністерств, місцевої влади та експертів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як приклад Тимошенко навів Національний художній музей України на вулиці Грушевського у Києві. Також він зазначив, що в рамках цієї програми буде застосовуватися комплексний підхід до реставрації культурних об'єктів, зокрема до них в рамках програми "Велике будівництво" будуть протягуватися якісні дороги і встановлюватися інформаційні вказівники.

"Може, хтось і не планував відвідати той чи інший об'єкт, але хороша дорога і показники приведуть людей до відреставрованих музею або замку, де вони проведуть час", - сказав він.

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Тимошенко зазначив, що ситуація з реставрацією кардінально змінилася після обрання президентом Зеленського, який приділяє культурної спадщини багато уваги. А з урахуванням того, що українці зараз обмежені в пересуванні за кордон, питання внутрішнього туризму стає одним з найактуальніших.

"У нас дуже багато об'єктів, які руйнуються. Ми це побачили на прикладі замків. У минулому році ми з президентом були в садибі у Качанівці Чернігівської області. Це унікальний об'єкт, який люди повинні бачити і відвідувати. Також у нас є великі об'єкти, такі як острів Хортиця. За програмою "Велика реставрація" тут буде створено музей, спортивні об'єкти. А міст, який був вічним довгобудом, ми вже закінчуємо добудовувати в цьому році", - сказав Тимошенко.

Він повідомив, що "Велика реставрація" розрахована на три роки, бюджет на 2021 рік - 2 млрд грн. При цьому Тимошенко підкреслив, що спеціальна комісія відбиратиме не тільки об'єкти, які знаходяться на балансі Міністерства культури, а й будь-які інші важливі об'єкти культурної спадщини.

За його словами, є надія на те, що як і у випадку розвитку дорожньої галузі в рамках "Великої будівництва", почне розвиватися і реставраційна галузь.

"Культурною спадщиною довгі роки влада країни не займалась. Ми зобов'язані її зберегти", - сказав Тимошенко.

Автор: 

реставрація (67) Тимошенко Кирило (558) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+3
А можно что-то нормальное, а не распил денег. Ато после большой стройки процентов 30 дорог сошли вместе со снегом. Количество рабочих мест в Украине не увеличилось, а уменьшилось. Можно попробовать рабочие места создать? За 2 года можно уже на потраченные деньги заводов штук 20 построить и производить высоколиквидной товар. А это поступление в бюджет.
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10.03.2021 12:32
+3
"большая реставрация" намного выгодней "большой стройки", т.к. стоимость дорог можно посчитать и сравнить с аналогами, а реставрировать какую-то старючую дичь можно за дохреналиард денег и никто не докажет реальной стоимости работ.
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10.03.2021 12:42
+3
По дороге на конгресс-центр

Проєкт "Велика реставрація" вже стартував, до культурних об'єктів будуть вести якісні дороги і покажчики, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 433
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10.03.2021 12:59
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Так це ж вже було ! Вже ж віддав Янілох , ковідний фонд ,Каломойському на будівництво доріг ! Що знов щось в фонді з'явилося ???
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10.03.2021 12:30 Відповісти
Чого запитуєш? Сам маєш знати, що і як: вам, 73/43%зебілам - видніше, що там робиться в фондах. І по-людськи: тут доповісти народу форумному, що там ви всі побачили.
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10.03.2021 12:46 Відповісти
Я не відношуся ні до 73% за Зе , ні до 17% Дякул !!!
В мене нейтральна сторона !😆
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10.03.2021 12:53 Відповісти
Большая Лохизация
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10.03.2021 13:38 Відповісти
А можно что-то нормальное, а не распил денег. Ато после большой стройки процентов 30 дорог сошли вместе со снегом. Количество рабочих мест в Украине не увеличилось, а уменьшилось. Можно попробовать рабочие места создать? За 2 года можно уже на потраченные деньги заводов штук 20 построить и производить высоколиквидной товар. А это поступление в бюджет.
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10.03.2021 12:32 Відповісти
А що, в розвинених країнах держава заводи будує? Чи все таки приватний бізнес?
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10.03.2021 13:42 Відповісти
враховуючи хто такий зє дороги будуть будувати до почаєвської лаври та русского драмтеатру.
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10.03.2021 12:37 Відповісти
краще відродили б Сонячні Кларнети - загально-український фестиваль популярної пісні із щотижневими ротаціями в мережі протягом року...
і заключним фестивалем наживо, якому передують такі жеж живі локальні географічно-галузеві:
-військова пісня у дніпрі, хліборобська у полтаві, середземноморська у одесі, індустріальна у кривому розі, заробітчанська у львові, на суржику у харкові
підтримка і координація кабміну(окрема стаття бюджету)
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10.03.2021 13:54 Відповісти
"большая реставрация" намного выгодней "большой стройки", т.к. стоимость дорог можно посчитать и сравнить с аналогами, а реставрировать какую-то старючую дичь можно за дохреналиард денег и никто не докажет реальной стоимости работ.
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10.03.2021 12:42 Відповісти
Ну так в "большой стройке, "построили" дороги, а поскольку заменили щебень на шлак, но по той же цене (хотя за утилизацию шлака должен был бы заплатить сам производитель), то и уже нужно их реставрировать. Вот и "большая реставрация". Хотя как по мне все это нужно было сразу назвать "большой зе-пи*дец"
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10.03.2021 12:51 Відповісти
Будут развалины культурного объекта, к тому же закрытого на карантин, но с качественной дорогой и указателем
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10.03.2021 12:47 Відповісти
На рахунок доріг , беруть сумніви , а заборонний знак , б/у , гаішники причеплять , з відеокамерою. Щоб була кормова база , так сказать !😆
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10.03.2021 13:01 Відповісти
По дороге на конгресс-центр

Проєкт "Велика реставрація" вже стартував, до культурних об'єктів будуть вести якісні дороги і покажчики, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 433
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10.03.2021 12:59 Відповісти
Це ж початок нової програми Бубочки "Велике зрошення"!
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10.03.2021 14:26 Відповісти
На хатынки во Франции и в Италии теперь воровать будут. В Канча Заспе уже себе прикупили.
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10.03.2021 13:00 Відповісти
все названия по фрейду: большой, большая, большое..
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10.03.2021 13:22 Відповісти
"Велике будівництво"..., "велика реставрація"... одна показуха...А ВЕЛИКА та справедлива боротьба в охороні здоров'я людей коли буде? Скільки грошей розтринькується, а реальної допомоги в організації медичної допомоги українцям як не було, так і немає.
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10.03.2021 13:27 Відповісти
ну чего, указатели может и поставят, по 100000 за штуку.
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10.03.2021 14:06 Відповісти
у нас уже есть большое строительство. снег ушел, результат на лице и у водителя и на убитых машинах. продолжайте дальше...
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10.03.2021 13:36 Відповісти
..велика на.бация
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10.03.2021 14:06 Відповісти
А кладбище это культурный объект?
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10.03.2021 15:06 Відповісти
 
 