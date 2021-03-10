Проєкт "Велика реставрація" вже стартував, до культурних об'єктів будуть вести якісні дороги і покажчики, - заступник голови ОП Тимошенко
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, виступаючи на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм", заявив, що проєкт президент Володимира Зеленського "Велика реставрація" вже розпочато і буде набирати обертів після збору заявок на об'єкти культури від міністерств, місцевої влади та експертів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як приклад Тимошенко навів Національний художній музей України на вулиці Грушевського у Києві. Також він зазначив, що в рамках цієї програми буде застосовуватися комплексний підхід до реставрації культурних об'єктів, зокрема до них в рамках програми "Велике будівництво" будуть протягуватися якісні дороги і встановлюватися інформаційні вказівники.
"Може, хтось і не планував відвідати той чи інший об'єкт, але хороша дорога і показники приведуть людей до відреставрованих музею або замку, де вони проведуть час", - сказав він.
Тимошенко зазначив, що ситуація з реставрацією кардінально змінилася після обрання президентом Зеленського, який приділяє культурної спадщини багато уваги. А з урахуванням того, що українці зараз обмежені в пересуванні за кордон, питання внутрішнього туризму стає одним з найактуальніших.
"У нас дуже багато об'єктів, які руйнуються. Ми це побачили на прикладі замків. У минулому році ми з президентом були в садибі у Качанівці Чернігівської області. Це унікальний об'єкт, який люди повинні бачити і відвідувати. Також у нас є великі об'єкти, такі як острів Хортиця. За програмою "Велика реставрація" тут буде створено музей, спортивні об'єкти. А міст, який був вічним довгобудом, ми вже закінчуємо добудовувати в цьому році", - сказав Тимошенко.
Він повідомив, що "Велика реставрація" розрахована на три роки, бюджет на 2021 рік - 2 млрд грн. При цьому Тимошенко підкреслив, що спеціальна комісія відбиратиме не тільки об'єкти, які знаходяться на балансі Міністерства культури, а й будь-які інші важливі об'єкти культурної спадщини.
За його словами, є надія на те, що як і у випадку розвитку дорожньої галузі в рамках "Великої будівництва", почне розвиватися і реставраційна галузь.
"Культурною спадщиною довгі роки влада країни не займалась. Ми зобов'язані її зберегти", - сказав Тимошенко.
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