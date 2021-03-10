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МЗС відреагувало на заяву КДБ Білорусі про "зброю з України": Повна нісенітниця, припиніть лякати народ надуманим зовнішнім ворогом

МЗС відреагувало на заяву КДБ Білорусі про

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву голови Комітету державної безпеки Білорусі Івана Тертеля, який звинуватив Україну в поставках зброї "для терактів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter назвав заяви Тертеля "нісенітницею".

"Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про "зброю з України". Влада в Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше глава КДБ Білорусі Тертель заявив, що з України йшли величезні партії зброї "для проведення терактів".

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Автор: 

Білорусь (7925) МЗС (4108) зброя (7436) КДБ Білорусі (57) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+11
Думаю , что мы не должны у них покупать электричество , чтобы никого не пугать .
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10.03.2021 12:40
+8
Это не чушь,это подготовка почвы для вторжения,а у нас шидок дурной в кресле президента,и куча агентуры ********** во власти
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10.03.2021 12:42
+7
Как в 1940 году с Финляндией, как в 2008 году с Грузией, как в 2014 году в Украине, сейчас кацапам нужен очередной повод для войнушки и они его НЕ ищут, а СОЗДАЮТ!
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10.03.2021 12:43
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Везли гавтомати через границю повними Бєлазами.
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10.03.2021 12:39 Відповісти
та не...там на зубрах караваны шли с ядерными бомбами...
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10.03.2021 12:55 Відповісти
Нехай гідрант якийсь ролік запілить на ютубчику.
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10.03.2021 12:44 Відповісти
Не уровень министра комментировать этот бред
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10.03.2021 13:42 Відповісти
Думаю , что мы не должны у них покупать электричество , чтобы никого не пугать .
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10.03.2021 12:40 Відповісти
А кого ще звинувачувати? Ляхсандра Ригоравіча лукашеску?!!
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10.03.2021 12:40 Відповісти
Это не чушь,это подготовка почвы для вторжения,а у нас шидок дурной в кресле президента,и куча агентуры ********** во власти
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10.03.2021 12:42 Відповісти
Как в 1940 году с Финляндией, как в 2008 году с Грузией, как в 2014 году в Украине, сейчас кацапам нужен очередной повод для войнушки и они его НЕ ищут, а СОЗДАЮТ!
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10.03.2021 12:43 Відповісти
думаю по весне начнется операция беларусьнаш: сначала теракты в исполнении ФСБ и КГБ от имени иностранных притеснителей вяликих руSSких в Беларуси, с многочисленными жертвами и разрушениями, следом путенпамаги и ихтамнеты, финал - всебеларусский "референдум" под дулами автоматов.
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10.03.2021 12:47 Відповісти
там уже и так вся власть у кацапов. Вторжение готовят в Украину...И через бульбашей тоже.
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10.03.2021 12:57 Відповісти
С волками жить-по волчьи выть. Обвините бульбашей в поставках ватникам в Украине десятка танков.
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10.03.2021 12:48 Відповісти
Наврядчи кацапи полізуть буром проти України, ця гнила орда звикла воювати чужими руками. Скоріше за все з півночі після провокацій почнуть лізти на нас браття-бєларуси. Тільки не кажіть, що таке неможливо. Вже повним ходом іде науськування бєларуського народу проти українського.
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10.03.2021 12:53 Відповісти
Білоруські війська будуть складатися з білоруських бурят і чеченців, приналежність решти визначити не вдасться через їх потужний рязанський акцент і крайню ступінь сп'яніння
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10.03.2021 20:42 Відповісти
Бульбашеску панически боится судьбы своего коллеги...
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10.03.2021 12:54 Відповісти
МИД Украины действует в данном случае абсолютно адекватно. Быстрый и четкий ответ белорусской мрази.
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10.03.2021 12:54 Відповісти
Шкода білорусів, що терплять ось це АНТИНАРОДНЕ в собі тіло...ТАРГАН 1. І вакцини не має проти нього, бо воно з автоматом Калашнікова по судинам переповзає і усім погрожує знищенням. А взагалі то, це незаконний, нелігитимний, непорядний...ЛАЙНЮК.
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10.03.2021 12:58 Відповісти
Колишні слов'яни біларуси перетворилися у підкацапське стадо.
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10.03.2021 12:58 Відповісти
надо начать кампанию для луки и окружения под названием " Вот вам йух из Украины!".
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10.03.2021 13:00 Відповісти
Украина и своему народу оружие не поставляет. Однако народ где то это оружие берет.
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10.03.2021 13:01 Відповісти
Знай, кацапюра, що в Україні тебе, окупанта, з під кожного кута буде чекати куля в голову
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10.03.2021 13:27 Відповісти
Украинцы откапывают у себя на огороде дедовы шмайсеры, машингверы и ППШ. А ты, дачник-неудачник, разве что бульбу, поеденную колорадским жуком, откопать можешь.
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10.03.2021 13:41 Відповісти
Угу, Аваков приводил цифры, скоко современного оружия , гранат, похищено со складов. Откапывают они.
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10.03.2021 13:56 Відповісти
Та ладно тебе. Ты ж веришь в "трактористов" и "шахтеров" откопавших танки, САУ, БТРы и БУКи в шахтах Донбасса?
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10.03.2021 14:11 Відповісти
Давно вже треба зробити якийсь канал ТБ на Рашу, Лугандон, Крим, Придністров'є і Білорусь. Один на всіх. І вещати його зі супутника
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10.03.2021 13:25 Відповісти
Роби
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15.03.2021 17:44 Відповісти
Ну, формально, "жітєлі Данбаса" теж громадяни України.
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10.03.2021 13:28 Відповісти
Плохо. Очень плохо что не поставляем
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10.03.2021 13:31 Відповісти
Чушь не чушь, а запрос наша прокуратура получила и даже на него ответила. И СБУ угрозы нац. безопасности в этом не усмотрела. А теперь МИД пытается перевести стрелки на упоротого КГБешника.
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10.03.2021 13:34 Відповісти
 
 