МЗС відреагувало на заяву КДБ Білорусі про "зброю з України": Повна нісенітниця, припиніть лякати народ надуманим зовнішнім ворогом

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву голови Комітету державної безпеки Білорусі Івана Тертеля, який звинуватив Україну в поставках зброї "для терактів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter назвав заяви Тертеля "нісенітницею".

"Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про "зброю з України". Влада в Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше глава КДБ Білорусі Тертель заявив, що з України йшли величезні партії зброї "для проведення терактів".

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