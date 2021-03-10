Пєсков: У мене немає інформації про існування нового плану з мирного врегулювання ситуації на Донбасі
Кремль не отримував від України нового плану врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"Я не маю жодної інформації про існування такого плану", - сказав Пєсков.
Про доопрацювання плану мирного врегулювання ситуації на Донбасі 10 березня заявив глава офісу українського президента Андрій Єрмак.
За його словами, план мирного врегулювання на Донбасі, підготовлений Україною і західними партнерами, чекає, коли Росія або схвалить його, або заявить відкрито, що не хоче миру.
Топ коментарі
+9 Oleg Youryevich
показати весь коментар10.03.2021 13:00
+6 Valery Greff
показати весь коментар10.03.2021 12:44
+4 Sergey Odeskiy
показати весь коментар10.03.2021 12:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ответственным за исполнение нового указа назначено министерство финансов. Ведомство будет осуществлять мониторинг и контроль цен на продукты в России. По приказу из Вашингтона все российские торговые сети и индивидуальные предприниматели обязаны регулярно повышать цены на определенный фиксированный процент, определяемый Минфином США. Ставку удорожания будут определять эксперты американского экономического ведомства, исходя из действий России во внешней политике.
«Вся экономика русских строится на углеводах. Стоит только взвинтить цены, как мы получим ситуацию, схожую с той, что была в России 90-х. Москва очень боится этого. Путин боится и постоянно пугает этим своих сограждан. Тогда русские сильно зависели от нашей гуманитарной помощи. Мы им помогли и они выжили, но в этот раз все будет иначе. Поставки еды будут осуществляться в обмен на золотовалютные резервы. Русские дорого заплатят за свои злодеяния», - заявил Байден.
В ближайшее время Минфин США разошлет директиву о новых ценах на продукты официальным представителям «Магнита», «Пятерочки», «Ашана» и других торговых сетей. Понижение цены или ее заморозка повлечет за собой наложение санкций на ретейлеров и запрет их деятельности на территории США.
А програму Обами по обсиранню під'їздів будинків у РФ Байден продовжить, ви не у курсі? Виділене на це фінансування у бюджеті США?
Прошло два года, и проклятые порохоботы оказались правы - войну нельзя остановить. Ни сейчас, ни потом.
Война всегда была, есть и будет ровно также всегда, меняясь с горячей на холодную, затихая и разгораясь вновь. Войны нет только для того, кто уже стал субстратом для врага.
И задача президента с Кабмином и с парламентом - не фиктивное «перемирие» вовсе.
Задача - сделать так, чтобы в любой фазе любой войны, твоя страна побеждала. Задача - построить вокруг неё стену из бабла, хорошего оружия, подготовленной армии, влиятельных союзников. Обучить своих граждан не быть терпилами и уважать самих себя.
Поэтому мы подождём реального Президента, и Раду без монобольшинства монокретинов.
Ждать, по ощущениям, осталось недолго))
Таня Адамс
З якої мови, кацапе???????
Не втрачайте почуття гумору. І гарного Вам дня!
Провокации естественно будут при этом.