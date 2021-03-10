Пєсков: У мене немає інформації про існування нового плану з мирного врегулювання ситуації на Донбасі

Кремль не отримував від України нового плану врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Я не маю жодної інформації про існування такого плану", - сказав Пєсков.

Про доопрацювання плану мирного врегулювання ситуації на Донбасі 10 березня заявив глава офісу українського президента Андрій Єрмак.

За його словами, план мирного врегулювання на Донбасі, підготовлений Україною і західними партнерами, чекає, коли Росія або схвалить його, або заявить відкрито, що не хоче миру.

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