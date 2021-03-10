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Новини Агресія Росії проти України
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З моменту розвалу СРСР Росія використовує "заморожені конфлікти" для втручання у внутрішні справи сусідніх країн, - розвідка Литви

З моменту розвалу СРСР Росія використовує

З моменту розвалу Радянського Союзу Росія використовує "заморожені конфлікти" для втручання у внутрішні справи сусідніх країн. Водночас цей інструмент поступово втрачає свою ефективність.

Про це йдеться в "Національній оцінці загроз-2021", підготовленій спільно Департаментом державної безпеки і воєнною розвідкою Литовської Республіки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Служби зовнішньої розвідки України.

"Департамент державної безпеки і воєнна розвідка Литовської Республіки опублікували спільну "Національну оцінку загроз 2021". У контексті України литовські колеги зосереджують фокус уваги на окупованих Росією територіях у Донецькій та Луганській областях, які визначені як "осередок військової нестабільності на порозі НАТО". Натомість спроби Москви нав’язати свої умови Києву у контексті примусу реінтегрувати Донбас з місцевими владними структурами під російським контролем й донині залишаються безуспішними", - сказано в повідомленні.

"Департамент державної безпеки Литви зокрема акцентує увагу на таких чинниках: "Підпорядковані Москві 1-й (Донецьк) та 2-й (Луганськ) армійські корпуси, які складаються з бригад, батальйонів, рот та менших підрозділів діють на території окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей, нараховуючи приблизно від 30 до 35 тис. військовослужбовців. При цьому більшість із них становлять місцеві жителі, мотивовані фінансовою винагородою. Вказані підрозділи в організаційному плані відповідають моделі ЗС РФ, вони керуються та навчаються російськими офіцерами й інструкторами. Підрозділи оснащені російським озброєнням, екіпіровкою, системами зв’язку, та діють на основі статутів ЗС РФ. Таким чином, вони можуть бути безпроблемно інтегровані до складу російських сил або взаємодіяти із відправленими з РФ підрозділами. Москва може легко посилити свій військовий тиск на Київ, використовуючи військові формування, що повністю й беззастережно контролюються Росією. Деякі з військових, які брали участь у боях проти ЗСУ або служили у вказаних АК, були найняті російськими приватними військовими компаніями (на кшталт "Вагнер"), з якими вони виконували завдання в інтересах кремлівського режиму та олігархів в інших конфліктах (Сирія, Лівія тощо)".

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За результатами аналізу литовські колеги доходять таких висновків: "З моменту розвалу Радянського Союзу Росія використовує "заморожені конфлікти" для втручання у внутрішні справи сусідніх країн. Водночас, цей інструмент поступово втрачає свою ефективність. Спроби Москви нав’язати свої умови Києву у контексті примусу реінтегрувати Донбас з місцевими владними структурами під російським контролем й донині залишаються безуспішними.

Кремль буде нездатним використати важіль свого контролю за Донбасом для контролю за зовнішньою і внутрішньою політикою України, допоки вимоги Москви залишатимуться неприйнятними для більшості українців…"

Автор: 

Литва (2380) росія (64946) СЗР (114) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+6
Нема такої країни як Росія.
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10.03.2021 13:23
+3
Надо добавить, что все эти конфликты параша сначала разжигает, потом разбавляет своими ихтамнетами и оружием, а потом "замораживает", выдавая ихтамнетов за "миротворцев". Например, точно известно, что война в Молдове началась со стрельбы парашников одновременно по молдаванам и "приднестровцам" в Дубоссарах в марте 1992 г. И с тех пор параша там "миротворит".
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10.03.2021 13:32
+3
"Заморожені конфліки" створюються самою московією.
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10.03.2021 13:38
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Нема такої країни як Росія.
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10.03.2021 13:23 Відповісти
Правильно , федерация . Они (автономии и республики) скоро вспомнят о своём языке , флаге , гимне , народе .
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10.03.2021 13:26 Відповісти
Дай Бог.
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10.03.2021 13:30 Відповісти
Не вспомнят. Только холодильник...
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10.03.2021 13:40 Відповісти
Опа! Догадались таки!
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10.03.2021 13:23 Відповісти
Литва це знала краще нас.
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10.03.2021 13:40 Відповісти
Сейчас уже знает. Кто ж спорит...
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10.03.2021 13:41 Відповісти
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10.03.2021 13:48 Відповісти
А что не так? Еще в 90-е про это Дудаев, к примеру, говорил. А эти тока счас опомнились.
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10.03.2021 13:50 Відповісти
Ти не знаєш історії.
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10.03.2021 14:26 Відповісти
Так расскажи историю

З моменту розвалу СРСР Росія використовує "заморожені конфлікти" для втручання у внутрішні справи сусідніх країн, - розвідка Литви - Цензор.НЕТ 8246
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10.03.2021 17:36 Відповісти
Надо добавить, что все эти конфликты параша сначала разжигает, потом разбавляет своими ихтамнетами и оружием, а потом "замораживает", выдавая ихтамнетов за "миротворцев". Например, точно известно, что война в Молдове началась со стрельбы парашников одновременно по молдаванам и "приднестровцам" в Дубоссарах в марте 1992 г. И с тех пор параша там "миротворит".
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10.03.2021 13:32 Відповісти
В 1992 году румыны напали на Приднестровье и Бендеры , воины УНА -УНСО во главе с Корчинским помогли отстоять эту землю , параша лишь пригрозила румынам и те слились. Есть же инфа в инете .
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10.03.2021 14:17 Відповісти
Корчинский работает на ФСБ. Воины УНСО наивные идеалисты. Фактически за интересы РФ воевали.
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10.03.2021 14:21 Відповісти
В парашном нете и не такое расскажут. И никакого "приднестровья" не было и нет, а есть оккупированная парашей часть земли Молдовы.
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10.03.2021 17:25 Відповісти
Улыбнуло ! )) Учись пользоваться инетом , ГУГЛ теби в допомогу !
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10.03.2021 17:29 Відповісти
Засунь свой парашный "гугл" себе в ПМРу и поглубже.
У меня информация из первых рук- человек там воевал, а его сослуживца парашники тогда убили в Дубоссарах.
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11.03.2021 18:23 Відповісти
Хлопчик , ГУГЛ - это американская поисковая система , поэтому учись пользоваться инетом, чтобы не выглядеть глупо в коментах, это раз .
Два, я проживаю в Приднестровье и прекрасно всё помню, кто на кого напал и кто защищал эту землю - воины ОУН -УПА как свою территорию. И да , запомни, врать не хорошо , привыкнешь , а потом вылетишь с работы.
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11.03.2021 19:32 Відповісти
Поцанчик, заткнись о том, чего ты знать не можешь и ищешь в парашных "гуглах".
А то, что ты ватник и отсасыватель у }{уйла, мне стало ясно после твоего 1-го выпердежа.
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11.03.2021 22:22 Відповісти
Гугл - это американская система поиска , изучите эту тему . И да , в ваших советах по обслуживанию населения никто не нуждается , будьте здоровы
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13.03.2021 07:48 Відповісти
Ну вы в ПыМыРе и тупые (кто остался). Я ему говорю, что у меня инфа из первых рук, а оно мне суёт статьи "из Гугла" с окончанием .сру. Да срал я на них, как и на вас, ватников конченых.
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13.03.2021 09:13 Відповісти
"Заморожені конфліки" створюються самою московією.
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10.03.2021 13:38 Відповісти
Не прошло и 30 лет, как эстонская литовская разведка стала что-то подозревать.
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10.03.2021 14:19 Відповісти
Ты смотри. Оперативно) Лет через 5 и финская разведка тоже выложит свой доклад о том что Крым был оккупирован и там небыло никакого референдума)
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10.03.2021 15:03 Відповісти
Да оно и не удивительно - сколько ОБЩЕГО бабла вложили эти идиоты в африки и чиля. А в ответ тишина. Вот ещё надо горбача привлечь за уничтожение виноградников и плодоягодных свинокультур, он ведь расийский член коллектива.
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10.03.2021 16:22 Відповісти
 
 