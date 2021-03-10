УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11344 відвідувача онлайн
Новини
13 149 64

Шмигаль про причини зростання цін на продукти і паливо: Об'єктивні чинники і спроби монопольних змов. Стабілізація відбудеться в кінці березня

Шмигаль про причини зростання цін на продукти і паливо: Об'єктивні чинники і спроби монопольних змов. Стабілізація відбудеться в кінці березня

Зростання цін на продукти і на паливо на початку 2021 року спостерігається через об'єктивні причини. Але є і монопольні змови.

Про це сказав премьер'ер-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначив Шмигаль, уряд у щоденному режимі аналізує дані про ціни на соціальні товари та ціни на продукти, які зростають найбільше.

"Вже зараз можу сказати: зростання відбувається і через об’єктивні фактори, але також ми фіксуємо спроби монопольних змов та маніпуляцій. Наразі ми в діалозі з ключовими групами виробників та торгівельних мереж, говоримо про збільшення пропозиції, що має збалансувати ціни", - сказав він.

За його словами, те саме стосується і цін на бензин.

Читайте: Шмигаль доручив розробити створення державної системи якості пального і щодня моніторити ціни на нього

"Звичайно, є об’єктивний фактор, адже ціни на нафту зараз практично на дворічному максимумі. Водночас ми так само говоримо з представниками АЗС, а також проводимо роботу щодо ліквідації нелегальних заправок. За моїм дорученням вже працюють відповідні регіональні комісії. І я впевнений, що найближчим часом ми побачимо результат їх роботи", - додав він.

"За нашими очікуваннями стабілізація цін відбудеться вже в кінці березня (цін на паливо. - Ред.)", - заявив Шмигаль.

Автор: 

інфляція (849) продукти (1132) ціни (3909) паливо (891) Шмигаль Денис (4547)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+32
уже устали ловить на брехне всю эту шоблу воровитую недоумковатую.
показати весь коментар
10.03.2021 13:39
+26
Шмыгаль о причинах роста цен на продукты и топливо: Объективные факторы и попытки монопольных сговоров. Стабилизация произойдет в конце марта - Цензор.НЕТ 8517
показати весь коментар
10.03.2021 13:41
+19
Как не та? Все контролирующие органы сейчас у зеленой пошести в руках. Просто у них другой принцип жизни

Шмыгаль о причинах роста цен на продукты и топливо: Объективные факторы и попытки монопольных сговоров. Стабилизация произойдет в конце марта - Цензор.НЕТ 616
показати весь коментар
10.03.2021 13:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ловим на слове
показати весь коментар
10.03.2021 13:37 Відповісти
уже устали ловить на брехне всю эту шоблу воровитую недоумковатую.
показати весь коментар
10.03.2021 13:39 Відповісти
Бла-бла -бла.Розумні словеса без змісту. Обчистили наші кишені, награбували з нас мільярди. Поділили між монополістами. Дещицю відвалили Шмигалю і КО. Нам залишили посилання на обьєктивні чинники.
показати весь коментар
10.03.2021 13:40 Відповісти
Но, в этом и был смысл патриотической борьбы Зеленского с медведчуком. То, что цены на топливо начнут быстро расти, все предсказали, сразу, узнав о санкциях против трубы Медведчука.
показати весь коментар
10.03.2021 15:29 Відповісти
http://s.ekabu.ru/localStorage/post/53/b4/04/2./53b4042_resizedScaled_740to416.gif
показати весь коментар
10.03.2021 21:36 Відповісти
в марте он скажет ждите в августе
показати весь коментар
10.03.2021 15:27 Відповісти
У вас вся полнота власти Зе! Какие нафиг сговоры?
показати весь коментар
10.03.2021 13:38 Відповісти
Была два года, теперь уже не та...
показати весь коментар
10.03.2021 13:39 Відповісти
Как не та? Все контролирующие органы сейчас у зеленой пошести в руках. Просто у них другой принцип жизни

Шмыгаль о причинах роста цен на продукты и топливо: Объективные факторы и попытки монопольных сговоров. Стабилизация произойдет в конце марта - Цензор.НЕТ 616
показати весь коментар
10.03.2021 13:43 Відповісти
Монобольшинство трещит, рейтинги падают, просрали два года...
показати весь коментар
10.03.2021 13:46 Відповісти
Рейтинги падают потому, что это просто моновласть монобыдла папы Бени. Она по другому делать просто неспособна.
показати весь коментар
10.03.2021 13:49 Відповісти
Почему просрали? - подлохматились прилично. Вон Мендельша ипотеку закрыла, машину купила. А рейтинги - дело наживное, придумают очередную сказочку для зеСтада.
показати весь коментар
10.03.2021 16:38 Відповісти
А что этот бардак только при Зе ???? При других такого не было???
показати весь коментар
11.03.2021 09:50 Відповісти
...марта какого года, шмыгло?
показати весь коментар
10.03.2021 13:38 Відповісти
А стабілізація, це що, чергове зростання цін так зветься ???)))
показати весь коментар
10.03.2021 13:49 Відповісти
Это называется "рыночными ценами", которые растут от роста энергоносителей и монопольный сговор....
показати весь коментар
10.03.2021 14:04 Відповісти
Шо! "Продуктовые сертификаты" (с) ?
показати весь коментар
10.03.2021 13:38 Відповісти
Это что, конец олигархату в марте!? Прям как Мендель...
показати весь коментар
10.03.2021 13:38 Відповісти
Шпекулянти почули що підвищуть пензії і підняли ціни.
показати весь коментар
10.03.2021 13:38 Відповісти
А о том что повышение минималки вызвало рост цен - молчок. О том , заявлял , - Инфляция обязательно должна быть .Она разогревает экономику - молчок. Как в фильме *Бриллиантовая рука * - НЕ ВИНОВАТАЯ Я...инфляция сама пришла))) Для роста цен и услуг правительство НЕ НУЖНО,
показати весь коментар
10.03.2021 13:40 Відповісти
Майбутня індексація пенсій на100-200гривень вже давно зьїдена витратами за підвищення ціни на електроенергію на 78 гривень на місяць. Решту 22 гривні поділимо на підвищення вдвічі вартості сірників, олії , цукру та хліба на гривень 60 замісяць.
показати весь коментар
10.03.2021 13:48 Відповісти
причины? - да вывозят жратву из страны, все, что только могут... ну, а топливо - то ж священный доильный аппарат...
показати весь коментар
10.03.2021 13:40 Відповісти
Шмыгаль о причинах роста цен на продукты и топливо: Объективные факторы и попытки монопольных сговоров. Стабилизация произойдет в конце марта - Цензор.НЕТ 8517
показати весь коментар
10.03.2021 13:41 Відповісти
Нехорошо считать народ своей страны обезьянами... все "глупые" действия народа инициированы "подлыми" действиями руководителей... эта аксиома действует во всех странах мира... common sense так сазать...
показати весь коментар
10.03.2021 20:33 Відповісти
"Субсидії при зевладі: Ой, всьо!" https://www.youtube.com/watch?v=D3S35botLlo
показати весь коментар
10.03.2021 13:42 Відповісти
Причинно следственный Фактор . Причина , - Само повышение. Следствие , - А не пойти Вам на Отдых а не качать Лодку. Уже доллар Загнали куда же Еще, а теперь нужно Разогнать внутреннюю Инфляцию
показати весь коментар
10.03.2021 13:42 Відповісти
Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус ініціював законопроект про обмеження імпорту електроенергії з Російської Федерації.
Відповідний проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо заходів з посилення незалежності України №5208 оприлюднено на сайті ВР у середу.
"Тимчасово, до 31 грудня 2021 року, регулятор (Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП - ІФ) має повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державою, що визнана Верховною Радою країною-агресором", - йдеться в законопроекті.
Згідно із законопроектом, регулятор також має право анулювати результати річного аукціону з розподілу пропускної спроможності на 2020-2021 роки в частині перетинів із РФ.
У такому разі здійснюється відшкодування коштів, сплачених за розподілену пропускну спроможність, йдеться в законопроекті.https://ua.interfax.com.ua/news/economic/729212.html
показати весь коментар
10.03.2021 13:48 Відповісти
ну да, ну да. Истину шмыгаль глаголит : Это мировой заговор против зеленого правительства во главе с Порошенко. Срочно привлекайте к делу менддель с ее придурковатыми постиками - она остановит коня на скаку инфляцию, рост цен и энурез
показати весь коментар
10.03.2021 13:50 Відповісти
А как же без пэти?😮
показати весь коментар
10.03.2021 13:50 Відповісти
и шо после твоей работы цены на ривень прошлогодних вернутся??? лицемеры....
показати весь коментар
10.03.2021 13:55 Відповісти
Незаконные заправки работают в низшем ценовом сегменте!
В результате их закрытия цены не снизятся, а могут только подрости!
П.С. О чем промолчал Шмыгаль? О том, что например, в цене 27,00 грн/литр. сидит 4,5 грн. НДС и примерно 7, 0 грн. акциза !!!
Т.е. в 27,00 грн./лит только НДС и акциза более 11,50 грн/литр. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
10.03.2021 14:00 Відповісти
у нас, продукты дороже, чем в Европе ,при ихних зарплатах ,просто дилетанты управляют страной, а бизнес наживается ,так хоть бы заплаты поднял ,нет своим, нет ,такой дельты на продукты нет не в одной стране - особо обидно ,шо нас, они держат ,за идиотов, которые не чего не понимают - хотя 73% ,таки да
показати весь коментар
10.03.2021 14:05 Відповісти
НУ ШО ЗЕЛЕНЫЕ - ХУЖЕ НЕ БУДЕТ?
показати весь коментар
10.03.2021 14:06 Відповісти
"Уже сейчас могу сказать: рост происходит и из-за объективных факторов,,,,, сговора правительства с производителями (монопольный сговор)
показати весь коментар
10.03.2021 14:06 Відповісти
В нормальных странах прокуроры преследуют за такие преступления и наказывают в виде штрафов, конфискаций и тюремных сроков до 10 лет. Акт Шермана например в США есть. Почему в Украине до сих пор существуют олигархи и монополии??? Нужно на законодательном уровне признать преступлением олигархию - это большой бизнес, который пытается оказывать влияние на политику любыми средствами - СМИ, или коррупцией, или своих людей пропихивать или т.п. И если такой факт устанавливается, то олигарх должен быть наказан тюремным сроком за преступление перед государством Украина! Тоже самое и по монополиям нужно законодательно их уничтожить и признать преступлением против свободы торговли создание монополии. Ибо если создается монополия, то это значит все конкуренты были уничтожены монополистом, а значит нету конкурентов и монополист может устанавливать любую цену завышенную во много раз и этот товар люди должны покупать по завышенным ценам ибо больше нету рынка и других продавцов - это преступление против свободы рынка и преступление против государства Украина! И такое преступление должно наказываться - штрафами, конфискацией, тюремным сроком до 10 лет.
показати весь коментар
10.03.2021 14:12 Відповісти
"Нужно на законодательном уровне признать преступлением олигархию...."
Кому нужно? Как это сделать?
показати весь коментар
10.03.2021 21:16 Відповісти
референдум нужно провести и народ может принять закон запрещающий олигархию и ввести уголовную ответственность за факты олигархии - то бишь это любые виды влияния миллиардеров на власть.
показати весь коментар
10.03.2021 22:19 Відповісти
Вопросы все те-же...
Кому нужно? Как это сделать?
показати весь коментар
10.03.2021 23:02 Відповісти
..ну не знаю..- у крыхиткы Зели, например, сыр по 50Грн за кило.. и ничё - покупает, как все, своей собственной персоной и не бузит.. это всё порохоботы и ИХ Порох баламутит..
показати весь коментар
10.03.2021 14:14 Відповісти
Это он что, инсайдом делится, что к концу марта он уже типа за "базар" не ответит? Ну и картельный сговор тоже никто не отменял, особенно у крупных ритейлеров, пройдитесь посмотрите и сравните например цены на спиртное, в нескольких сетях : что у одного со скидкой, то у второго без скидки и наоборот, но цена одинаковая. Ау, антимонопольный комитет, может хватит бабушками на базаре цены на семечки регулировать, а пора заняться картелями!?
показати весь коментар
10.03.2021 14:15 Відповісти
Вот, как можно було, находясь пусть в полуобморочном состоянии совкового умственного неСостояния, проголосовать за нелепую, зеленую кодлу, трудоустроенных ими, форменных придурков? Может уже пора б спросить у этого "мудрого" нарота, что же это было в марте-апреле 2019 года? Что этот нарит думает по поводу своего душевного состояния в пору выбора во время войны? В конце концов, он может составить о себе объективное мнение на многие годы, как об умственно отсталом субъекте пропагандистского воздействия вражеских элементов.
показати весь коментар
10.03.2021 14:19 Відповісти
что они не делают, не идут дела...
показати весь коментар
10.03.2021 14:25 Відповісти
опять скачек цен ожидаем, и это правильно, украинцы тарифные протесты слабо освоили пока, надо их тренировать
показати весь коментар
10.03.2021 14:31 Відповісти
А чого ви очікували від прости#утки Ахметова...
показати весь коментар
10.03.2021 14:54 Відповісти
Як там цибуля, зебіли, не подорожчала. Це не товари подорожчали, це ви зебіли зі своїми тупими вождями залізли в гаманці бідних українців, бо продукти здорожчали в два раза, а зарплата залишилася на тому ж рівні. То виходить ви забрали пів зарплати? І не горлаєте за цибулю? Хто мародер? Хто барига? Де ті пів вареника?
показати весь коментар
10.03.2021 15:04 Відповісти
с нормальным правительством, реакция была бы мгновенной.
показати весь коментар
10.03.2021 15:25 Відповісти
А оно у нас было?
показати весь коментар
10.03.2021 17:09 Відповісти
ахметовский шПигель стесняюсь спросить какого года.....
показати весь коментар
10.03.2021 15:34 Відповісти
пора пошевелить олигархов Косюка (голимка кур уже 60грн кг а суп набор из спинок 37грн в АТБ)
и Ахметку(коммуналка за февраль больше чем за январь) выживать с каждым месяцем всё труднее вот и прыгают с этажей уже и те кому за 50 лет.
показати весь коментар
10.03.2021 16:08 Відповісти
Виноваты ВСЕ кто ходит в магазины. Один шмыгаль душка как куриная тушка.
показати весь коментар
10.03.2021 16:12 Відповісти
Саакашвілі з друзями організував схему розкрадання бюджетних коштів на Укразалізниці?

За останні шість місяців, із вересня 2020 по лютий 2021 року, український бюджет втратив 450 млн гривень.
В цьому можуть бути замішані топ-менеджери акціонерного товариства "Укразалізниця".
До того, що відбувається, може бути причетний новий директор з комерційної роботи "УЗ" Іраклій Езугбая.

Езугбая є одним із найближчих соратників екс-президента Грузії Саакашвілі.
Як повідомляють ЗМІ, на батьківщині Іраклій Езугбая знаходиться в розшуку.
На нього порушено кримінальну справу за розкрадання в особливо великих розмірах - 40 млн доларів.
Також до труднощів із напрямками вантажоперевезень може бути причетний і начальник "УЗ" Володимир Жмак
. До слова, Жмак був першим заступником Саакашвілі, поки той очолював Одеську ОДА.
В ситуацію з "УЗ" може бути замішаний ще один представник колишньої команди Саакашвілі, перший заступник директор НАБУ Гізо Углава
Зараз в Україні істотно скорочуються обсяги вантажоперевезень.
Судячи з даних Держстату, 2020 рік позначився як найпровальніший у цьому напрямку за останні 30 років.
показати весь коментар
10.03.2021 17:01 Відповісти
подоим немножко а потом, с моей помощью стабилизируем
показати весь коментар
10.03.2021 17:36 Відповісти
Урядування від Зе у повній красі)))
Хехе,пан Шмигаль хоче перекласти все на монопольну змову але він як прем'єр навіть не знає, що у нас ніби то десь був "АМКУ" я навіть адресу дам, що б він їх відвідав та розповів про змову....... м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45
показати весь коментар
10.03.2021 18:10 Відповісти
Всему есть объяснение с объективными причинами. Даже тому что у нас во главе государства сборище воров и дилетантов.
показати весь коментар
10.03.2021 18:33 Відповісти
в конце марта - стабилизец...
показати весь коментар
10.03.2021 19:57 Відповісти
Подняли минзарплату повысив тем самым налоги и теперь пытаются придумать причины повышения цен и тарифов,посмотрите сами на себя,это вы причина инфляции и понижения жизненного уровня людей,идиоты.
показати весь коментар
10.03.2021 20:05 Відповісти
Ага и курс поднимается ....еврейские игры по выколачиванию денег с населения
показати весь коментар
10.03.2021 23:05 Відповісти
 
 