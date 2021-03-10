Шмигаль закликав записуватися на COVID-вакцинацію: Чим більше людей отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що чим більше українців отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза. Глава уряду запевнив, що Україна закуповує лише безпечні вакцини.

Про це він заявив у ході засідання Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Чим більше людей отримає вакцину, тим швидше ми зможемо пройти період коронакризи та не обтяжувати країну посиленими карантинними обмеженнями. Україна закуповує виключно безпечні вакцини", - сказав Шмигаль.

Він запевнив, що ці препарати визнали передові країни світу.

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Прем'єр зазначив, що вакцина від AstraZeneca - Serum Institute, яка зараз є в Україні, закуповується і Канадою, і Великою Британією, й іншими провідними країнами світу.

"Закликаю українців записуватися на вакцинацію. Це можна зробити в декілька кліків за допомогою програми "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що вакцинація - це "найкраща можливість повернутися до нормального життя і всім разом подолати пандемію".