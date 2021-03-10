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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль закликав записуватися на COVID-вакцинацію: Чим більше людей отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза

Шмигаль закликав записуватися на COVID-вакцинацію: Чим більше людей отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що чим більше українців отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза. Глава уряду запевнив, що Україна закуповує лише безпечні вакцини.

Про це він заявив у ході засідання Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Чим більше людей отримає вакцину, тим швидше ми зможемо пройти період коронакризи та не обтяжувати країну посиленими карантинними обмеженнями. Україна закуповує виключно безпечні вакцини", - сказав Шмигаль.

Він запевнив, що ці препарати визнали передові країни світу.

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Прем'єр зазначив, що вакцина від AstraZeneca - Serum Institute, яка зараз є в Україні, закуповується і Канадою, і Великою Британією, й іншими провідними країнами світу.

"Закликаю українців записуватися на вакцинацію. Це можна зробити в декілька кліків за допомогою програми "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що вакцинація - це "найкраща можливість повернутися до нормального життя і всім разом подолати пандемію".

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
А дальше, они не знают.
Так далеко не планировали...
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10.03.2021 13:48
+7
Знайома в Києві, 65 років, захворіла, висока температура, пішла до сімейного лікаря та особливо її не слухала: "Ну лєчітєсь, лечітєсь", - сказала. Бабуля пішла в приватну лабораторію і зробила тест на ковід, заплатила 1 тис грн, тест позитивний. Телефонує сімейному лікарю, щоб дала направлення в лікарню, лікар відповіла: "Лєчітєсь дома". Не далеко лікарня чорнобильців, яка приймає хворих на ковід, зателефонувала туди і домовилась, що її приймуть на лікування. Телефонує на швидку, щоб її перевезла, а там відповідають: "В бальніцах мєстов нєт". Бабуля каже: "Місце є, я вже домовилась". "Ну єслі єст мєсто, то ідітє пєшком". "Я не можу йти пішки, бо температура 39 градусів, я падаю". Коротше після годинних розмов і сварки нарешті приїхала машина швидкої і перевезла. В лікарні все лікування було платне.
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10.03.2021 14:09
+6
На самом деле так: "Чем больше людей получит вакцину, тем быстрее она закончится"
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10.03.2021 13:47
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На самом деле так: "Чем больше людей получит вакцину, тем быстрее она закончится"
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10.03.2021 13:47 Відповісти
У Шмагаля вже є наявності 60 мільйонів доз вакцини?
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10.03.2021 13:50 Відповісти
Это не имеет никакого значения в процессе распила бюджета, выделенного на вакцинацию. Наоборот, чем меньше доз закуплено, тем больше бабла можно попилить - это ж производителю не надо за них платить.
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10.03.2021 13:51 Відповісти
Як мінімум у світі його власних фантазій.
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10.03.2021 14:09 Відповісти
Не знаю, как там с вакциной у него, но я уверен, что у него 60 000 000 доз по 1 доллару США в наличии на его счетах в офшорах.
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10.03.2021 17:15 Відповісти
Дете своих Шмыгаль пускай вакцинирует этой индийской бурдой, ни где, ни один МОЗ во всем мире, кроме МОЗ вора Степанова, не зарегистрированной.
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10.03.2021 17:14 Відповісти
Так записався вже. Шо ділі?
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10.03.2021 13:47 Відповісти
А дальше, они не знают.
Так далеко не планировали...
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10.03.2021 13:48 Відповісти
И я записался, когда вакцинация?
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10.03.2021 13:48 Відповісти
Через років 50, судячи з нинішніх темпів" каскадної" вакцинації)))
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10.03.2021 13:55 Відповісти
Не надо перегибать.
Если и дальше будут вакцинировать 3000 человек в сутки, то через 38 лет вакцинация будет завершена!
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10.03.2021 14:02 Відповісти
а де вони, ті 3000?) Поки що 1200 на добу
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10.03.2021 14:10 Відповісти
В ПЛАНАХ УРЯДУ ПРОВАКЦИНУВАТИ ЗА 10...
як добре піде-за 5-ть...
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10.03.2021 14:31 Відповісти
Призывы этого товарища ещё больше отобьют охоту вакцинироваться.
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10.03.2021 13:48 Відповісти
Якась дурня. 250 тис. бажаючих не знайшлось ?
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10.03.2021 13:48 Відповісти
Если вакцинировать по 4000 чел в день, то два месяца потребуется, а ведь население 40 млн..
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10.03.2021 13:51 Відповісти
Знашлось, але нажаль все виявилось у залишках. А це тільки по наказу і за дзвінком, і тільки для Руслани, Педана, Лещенка і вуаля Гончаренко. Нам з тобою треба чекати основний флакон. Не може Держава з нами так ризикувати.
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10.03.2021 13:54 Відповісти
Ща-ас! Біжимо, аж спотикаємось.
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10.03.2021 13:51 Відповісти
Кhttps://www.bbc.com/russian/features-52345671 оронакризис не закончитьс я. Вирус начнет мутировать
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10.03.2021 13:51 Відповісти
Да, это дерьмо ещё надолго. Я считаю где-то года на 2-3. Да и то далеко не факт, что ковид и его подвиды будут полностью уничтожены или локализованы до какого-то безопасного уровня. Вполне вероятно, что он станет хронической болячкой...
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10.03.2021 14:15 Відповісти
Чим вакцинуватися?
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10.03.2021 13:55 Відповісти
Оці два поци знають...
Шмигаль закликав записуватися на COVID-вакцинацію: Чим більше людей отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза - Цензор.НЕТ 3502
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10.03.2021 14:10 Відповісти
На боярку схоже.
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10.03.2021 14:15 Відповісти
... або на огірковий лосьон з незамерзайкою...
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10.03.2021 14:28 Відповісти
точно
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10.03.2021 14:46 Відповісти
шмигло,зроби дію,кликни сам себе в дупу...
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10.03.2021 13:55 Відповісти
Главный санитарный врач Украины Ляшко не знает\врет о названии вакцины которой "вакцинируют" население Украины и называет ее " Covishield/Astra Zeneca - Oxford University. Нет такой вакцины.

Для сведения
То что вы привезли называется ICMR / SII-COVISHIELD
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10.03.2021 13:57 Відповісти
Ви вже втратили довіру людей.
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10.03.2021 14:00 Відповісти
у меня только один вопрос -а шо не так?
вакцинация с треском и грохотом провалена бо народ не хочет вакцинироваться или управители не всосточнии организовать процесс?
даже если аыйти на их плановые 10тыс, в день..это сколько лет займет? А Штаты УЖЕ вакцинировали 90 млн. чел!!!
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10.03.2021 14:01 Відповісти
Справа в тому, що у флаконі 10 доз вакцини, якщо флакон відкрили, то на протязі 6 годин вакцину треба використати, а ту яка залишилась у флаконі не використаною треба утилізувати. Чув по радіо, що щодня багато вакцини приходиться утилізовувати через брак охочих прищеплюватись.
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10.03.2021 14:15 Відповісти
Если бы "зеленая власть" закупала исключительно безопасные вакцины прозрачно,без "прокладок" и засекреченности стоимости вакцины,которая совсем не есть засекреченной в других государствах ,тогда нынешние призывы "зе кликушников" даром бы никому небыли нужны и народ сам бы проявлял заинтересованность в вакцинации
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10.03.2021 14:02 Відповісти
Если бы "зелени" вообще не было при власти, а Порох остался бы на второй срок, то много-много чего было бы совсем не таким, не таким печальным, позорным.
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10.03.2021 14:19 Відповісти
Знайома в Києві, 65 років, захворіла, висока температура, пішла до сімейного лікаря та особливо її не слухала: "Ну лєчітєсь, лечітєсь", - сказала. Бабуля пішла в приватну лабораторію і зробила тест на ковід, заплатила 1 тис грн, тест позитивний. Телефонує сімейному лікарю, щоб дала направлення в лікарню, лікар відповіла: "Лєчітєсь дома". Не далеко лікарня чорнобильців, яка приймає хворих на ковід, зателефонувала туди і домовилась, що її приймуть на лікування. Телефонує на швидку, щоб її перевезла, а там відповідають: "В бальніцах мєстов нєт". Бабуля каже: "Місце є, я вже домовилась". "Ну єслі єст мєсто, то ідітє пєшком". "Я не можу йти пішки, бо температура 39 градусів, я падаю". Коротше після годинних розмов і сварки нарешті приїхала машина швидкої і перевезла. В лікарні все лікування було платне.
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10.03.2021 14:09 Відповісти
Ну чисто "савок"...
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10.03.2021 14:21 Відповісти
записуватися тільки лікарям, чи всім бажаючим ?
вакцину можна вибирати ?
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10.03.2021 14:13 Відповісти
опція вибір виключно через ОП.
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10.03.2021 14:33 Відповісти
судя по темпам вакцинации в год получат свою дозу 3 млн людей. так на какой год записиваться? на 2022 или на 2033гг
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10.03.2021 14:17 Відповісти
Де посилання на сторінку запису?
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10.03.2021 14:18 Відповісти
А вообще какая сейчас наиболее эффективная вакцина, помогает ли она?
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10.03.2021 14:23 Відповісти
а тим часом Сейшели(1 укол 58%, другий 28%) та Ізраєль (1 укол 57%, другий 44%) лідирують у кількісті вакцинованих.
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10.03.2021 14:27 Відповісти
Шмигаль закликав записуватися на COVID-вакцинацію: Чим більше людей отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза - Цензор.НЕТ 2737
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10.03.2021 14:37 Відповісти
я цитую німецьку сводку.
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10.03.2021 15:18 Відповісти
Давай Pfizer и тогда я буду первый в очереди на вакцинацию. А это говнецо сами себе колите желательно по несколько раз чтобы эффект хороший был.
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10.03.2021 14:34 Відповісти
Родственники за дэньги готовы хоть завтра завакцинироваться! Они же не публичны асобы особого значения - им "остатки" пфайзера не светят, но и астра или зенека за умеренную плату тоже подходит. Куда им ехать???? Где можна заплатить?????
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10.03.2021 14:38 Відповісти
Шмигаль закликав записуватися на COVID-вакцинацію: Чим більше людей отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза - Цензор.НЕТ 9441
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10.03.2021 14:38 Відповісти
Кризис в его кармане закончится это точно
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10.03.2021 14:47 Відповісти
Шмигаль продвигає не вакцинацію (яка реально так і не розпочалась)... "єстлі кто-то, коє гдє у нас порой..." - ну ніяк не можна назвати загальнодержавною вакцинацією, а свою довбану "діджиталізацію".... тупо чергу в телефоні. .на біса? х.з...для початку (навіть при 50% довіри, яких і близько нема), чи багато пенсіонерів буде колупатись в якійсь "дії", чи багато, взагалі, громадян України користуються тією "дією"? На біса взагалі та його "дія", якщо вона обмежує права людей?
Вакцинацією займайтесь, а не прожектами! Уроди!
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10.03.2021 14:59 Відповісти
Второй месяц в роддомах Украины не делают новорожденным вакцинацию БЦЖ (противотуберкулезную). Дело в том,что Степанов и К закупали вакцину уже с истекающим сроком (это традиция у нынешнего минздрава , COVISHIELD тоже) и использовать ее не успели, срок окончился. (с) ..... Степанова и Ко не снимать нужно - а сажать !!!
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10.03.2021 15:16 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWnD9X65q9oZs78-cY2EMSL8g5N6VHlr6vAUAFbrxzTklIgW5184MFWaDDG7jZ3_6KjG6SflKstwCDVChpmW7ZYflmKAYG6SbTmborW54WVMEi-EEEKxkk_AYnOlRsfdDk&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 5 ч. ·

Глава Минздрава Степанов заявил, что МОЗ заинтересовано как можно быстрее начать платную вакцинацию от коронавируса в частных клиниках
Шмигаль закликав записуватися на COVID-вакцинацію: Чим більше людей отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза - Цензор.НЕТ 2129
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10.03.2021 15:31 Відповісти
"Призываю украинцев записываться на вакцинацию. ------ Нужны до зарезу 10 тысч доляров, без налогообложания, даёшь запишусь, а за так не вижу смысла.
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10.03.2021 16:05 Відповісти
айайай зрада.
вакцина - это чипирование, код 666 на лбу и вышка 5джи.
только икона, лучина, молитва и башкой об пол погромче.
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10.03.2021 22:02 Відповісти
 
 