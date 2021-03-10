Шмигаль закликав записуватися на COVID-вакцинацію: Чим більше людей отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що чим більше українців отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза. Глава уряду запевнив, що Україна закуповує лише безпечні вакцини.
Про це він заявив у ході засідання Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Чим більше людей отримає вакцину, тим швидше ми зможемо пройти період коронакризи та не обтяжувати країну посиленими карантинними обмеженнями. Україна закуповує виключно безпечні вакцини", - сказав Шмигаль.
Він запевнив, що ці препарати визнали передові країни світу.
Прем'єр зазначив, що вакцина від AstraZeneca - Serum Institute, яка зараз є в Україні, закуповується і Канадою, і Великою Британією, й іншими провідними країнами світу.
"Закликаю українців записуватися на вакцинацію. Це можна зробити в декілька кліків за допомогою програми "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я", - сказав Шмигаль.
Він підкреслив, що вакцинація - це "найкраща можливість повернутися до нормального життя і всім разом подолати пандемію".
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Так далеко не планировали...
Если и дальше будут вакцинировать 3000 человек в сутки, то через 38 лет вакцинация будет завершена!
як добре піде-за 5-ть...
Для сведения
То что вы привезли называется ICMR / SII-COVISHIELD
вакцинация с треском и грохотом провалена бо народ не хочет вакцинироваться или управители не всосточнии организовать процесс?
даже если аыйти на их плановые 10тыс, в день..это сколько лет займет? А Штаты УЖЕ вакцинировали 90 млн. чел!!!
вакцину можна вибирати ?
Вакцинацією займайтесь, а не прожектами! Уроди!
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 5 ч. ·
Глава Минздрава Степанов заявил, что МОЗ заинтересовано как можно быстрее начать платную вакцинацию от коронавируса в частных клиниках
вакцина - это чипирование, код 666 на лбу и вышка 5джи.
только икона, лучина, молитва и башкой об пол погромче.