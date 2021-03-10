Кабмін виділив 16,5 млн грн одноразової допомоги сім'ям загиблих і учасникам АТО, які отримали інвалідність

Кабінет Міністрів України виділив 16 млн 506,65 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей п'яти загиблих військових і двадцяти одному військовослужбовцю, який отримав інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, членам сім'ї загиблого буде виплачено допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а особам, які отримали інвалідність, залежно від групи - від 250 до 400 прожиткових мінімумів.

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Тим, хто отримав I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу - 300 прожиткових мінімумів, III групу - 250 прожиткових мінімумів.