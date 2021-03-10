Окупанти в Криму готують позов проти України за перекриття Північно-Кримського каналу: серед відповідачів Чубаров і Сенченко

Глава підконтрольного Кремлю російського парламенту Криму Володимир Константінов заявив, що російська влада готується подати щодо України позов "через шкоду, заподіяну півострову водною блокадою" після перекриття Північно-Кримського каналу.

Про це він повідомив журналістам 10 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Ми спочатку повинні довести в наших російських судах. Потім далі будемо до міжнародних норм апелювати. Настане момент, коли ми зможемо пред'явити ці позови повною мірою. Це початок великої претензійної роботи, тому що слідом у нас енергетична блокада, транспортна блокада - це мільярди, які ми були змушені витратити і ще витратимо", - зявив Константінов.

У той же час, за даними провладного кримського інформаційного агентства "Кримінформ", спікер російського парламенту Криму також доручив оцінити збиток від викиду шкідливих речовин з кислотонакопичувального заводу "Титанових інвестицій" в Армянську в 2018 році, а також те, як постраждало кримське сільське господарство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько десятка водосховищ в окупованому Криму обміліли. КАРТА

"У нас фактично повністю ліквідована ціла галузь, яка займалася вирощуванням рису і поставляла більше як 30% на всю Україну. Всі інші збитки, яких зазнали фермери в 2014, 2015 року, 2016 роках, які пов'язані були з переорієнтуванням господарства; багато хто досі зазнає цих збитків", - стверджує Константінов.

Він уточнив, що в суму позову також будуть включені 50 млрд рублів, які планує витратити Росія на "вирішення проблем водозабезпечення" анексованого нею Кримського півострова.

За словами Константінова, серед відповідачів буде глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і ексвіцепрем'єр Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко.

"Зокрема, колишні наші псевдокримчани, які доклали багато особистих зусиль для того, щоб вода була перекрита. Відомого Сенченка, Чубарова і іже з ними, які, не соромлячись, викладали свої звернення, закликаючи до завдання народу Криму якомога більшої шкоди", - сказав він.

Північно-Кримський канал був побудований в 1961-1971 роках для забезпечення водою територій Херсонської області і Криму за допомогою побудованого в нижній течії Дніпра Каховського водосховища.

Також читайте: Армії РФ в окупованому Криму потрібно близько 2,6 млн куб. м води на рік, це впливає на рівень забезпеченості місцевого населення, - Наєв

Завдяки Північно-Кримському каналу Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді. Після окупації Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів були припинені.