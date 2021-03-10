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Новини Окуповані території
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Окупанти в Криму готують позов проти України за перекриття Північно-Кримського каналу: серед відповідачів Чубаров і Сенченко

Окупанти в Криму готують позов проти України за перекриття Північно-Кримського каналу: серед відповідачів Чубаров і Сенченко

Глава підконтрольного Кремлю російського парламенту Криму Володимир Константінов заявив, що російська влада готується подати щодо України позов "через шкоду, заподіяну півострову водною блокадою" після перекриття Північно-Кримського каналу.

Про це він повідомив журналістам 10 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Ми спочатку повинні довести в наших російських судах. Потім далі будемо до міжнародних норм апелювати. Настане момент, коли ми зможемо пред'явити ці позови повною мірою. Це початок великої претензійної роботи, тому що слідом у нас енергетична блокада, транспортна блокада - це мільярди, які ми були змушені витратити і ще витратимо", - зявив Константінов.

У той же час, за даними провладного кримського інформаційного агентства "Кримінформ", спікер російського парламенту Криму також доручив оцінити збиток від викиду шкідливих речовин з кислотонакопичувального заводу "Титанових інвестицій" в Армянську в 2018 році, а також те, як постраждало кримське сільське господарство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько десятка водосховищ в окупованому Криму обміліли. КАРТА

"У нас фактично повністю ліквідована ціла галузь, яка займалася вирощуванням рису і поставляла більше як 30% на всю Україну. Всі інші збитки, яких зазнали фермери в 2014, 2015 року, 2016 роках, які пов'язані були з переорієнтуванням господарства; багато хто досі зазнає цих збитків", - стверджує Константінов.

Він уточнив, що в суму позову також будуть включені 50 млрд рублів, які планує витратити Росія на "вирішення проблем водозабезпечення" анексованого нею Кримського півострова.

За словами Константінова, серед відповідачів буде глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і ексвіцепрем'єр Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко.

"Зокрема, колишні наші псевдокримчани, які доклали багато особистих зусиль для того, щоб вода була перекрита. Відомого Сенченка, Чубарова і іже з ними, які, не соромлячись, викладали свої звернення, закликаючи до завдання народу Криму якомога більшої шкоди", - сказав він.

Північно-Кримський канал був побудований в 1961-1971 роках для забезпечення водою територій Херсонської області і Криму за допомогою побудованого в нижній течії Дніпра Каховського водосховища.

Також читайте: Армії РФ в окупованому Криму потрібно близько 2,6 млн куб. м води на рік, це впливає на рівень забезпеченості місцевого населення, - Наєв

Завдяки Північно-Кримському каналу Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді. Після окупації Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів були припинені.

Автор: 

позов (492) Крим (14131) Сенченко (65) суд (11657) Чубаров Рефат (563) водопостачання (831) Аксьонов Сергій (225) вода (1176)


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Топ коментарі
+97
иск в Спортлото будет более эффективным!))))..... облученные солнцем идиоты))))
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10.03.2021 14:05
+79
Бесперспективное дело.
Канал - не река.
Хотим - используем, не хотим - не используем.
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10.03.2021 14:07
+76
Все, водичка кончилась и уже не смеются "Искандеры" и приуныли "Тополя"? А вы не пить пробовали?
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10.03.2021 14:05
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Ясно що Україні краще щоб велика нестача води залишалася постійним головним болем проклятих кремлівських окупантів, виродків і по наростаючій піднімала ціну злочинної окупації Українського Криму з кожним днем! Так для України поточні проблеми цих проклятих загарбників пов'язані з нестачею води це відмінна - позитивна новина. Якщо ми хочемо як можно скоріше повернути свій тимчасово окупований лютим ворогом рідний Крим. Нам потрібно з усіх сил як тільки можна всіляко сприяти тому, щоб він уже сьогодні, і завтра, і кожен день висів на шиї клятих ворогів -окупантів найважчою гирею, яка є тільки можлива, взагалі не приносячи доходів а тільки максимум гігантських витрат і проблем.
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10.03.2021 14:55 Відповісти
Сначала деоккупация и массовый исход орков на расею, а после этого вода из скк.
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10.03.2021 14:55 Відповісти
Дебіли.... вони реальні дебіли !)
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10.03.2021 14:56 Відповісти
Кумедні довбойо@іки. Куда подавати будуть? Може до ЕСПЛ? Міжнародного суду ООН? Але ж рашка їх рішення не визнає!!! Залишається басманний суд. На яких всім пох за межами мокшандії.
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10.03.2021 15:00 Відповісти
З рішенням басманного суду можна буде пройтися хресним ходом по вулицям Сімферополя.
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10.03.2021 15:11 Відповісти
Кацапи, будете випендриваться і море зариємо, яке викопали, щоб прати одежу. Ловіть камінці з неба, нахера ви здалися українцям зі своїми слугами-поліцаями. Нам прикольно відпочивати в Одесі, Херсонській, Миколаївських областях на Чорному морі і звичайно на Азовському морі. Якщо в кого є бажання, то восени і взимку нас чекає Єгипет, Турція та інші країни.
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10.03.2021 15:00 Відповісти
Ну, в принципе шестеркам нужно показывать хоть какую-то работу. Вот и пыжатся.)
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10.03.2021 15:09 Відповісти
В центральную прачечную. Вообще то можно было их послать на х....., но они уже давно там седят. А как в свое время газ отключали? Забыли? Пусть помнят, на жопу с лабиринтом есть х... с винтом.
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10.03.2021 15:10 Відповісти
Ще в минулому році пліснява влада вже зондувала цей напрямок заявами - "Дамо воду в Крим, якщо там буде гуманітарна катастрофа!"
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10.03.2021 15:11 Відповісти
поміняти на нафту можна , літр на літр , воду цідити шлангом , щоб не обманули , кляті.
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10.03.2021 15:43 Відповісти
Нафіга було будувати ПП-2, краще побудували б водогін з Дону по мосту, а так хай судяться.
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10.03.2021 15:11 Відповісти
ЗІ: Крим повернувся в сій природний стан.
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10.03.2021 15:12 Відповісти
до речі
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10.03.2021 17:32 Відповісти
это нереально
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10.03.2021 22:21 Відповісти
Кацапы, вы еще Нидерландам и Малайзии счет за ракету, что сбила Боинг рейса МН17 выставьте.
Дибилы, мля.
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10.03.2021 15:15 Відповісти
Крисчанам потрібно просто перестати пити,митися,прати,і гівно змивати водою і вона їм буде непотрібна,а замість води хай використовують камені с нєба.
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10.03.2021 15:18 Відповісти
Песочек, как на Плюке.
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10.03.2021 15:26 Відповісти
Даже Гитлер не догадался судиться с СССР за вывезенные на Урал заводы.
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10.03.2021 15:35 Відповісти
кстати о вывезенных заводах , назад то не завезли .
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10.03.2021 15:40 Відповісти
http://www.radikal.ru Окупанти в Криму готують позов проти України за перекриття Північно-Кримського каналу: серед відповідачів Чубаров і Сенченко - Цензор.НЕТ 5927
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10.03.2021 15:44 Відповісти
Да чего мелочиться и бегать по расийским и междуогородным судам - сразу в суд Божий бессмысленный и беспощадный - авось прокатит. Только я вас умоляю пишите заяву на мягкой бумаге шириной не менее 20 сантиметров и которую можно свернуть в рулон. Бог в помощь и бутылка в жопу писарям. Аминь он и в Африке аминь.
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10.03.2021 15:59 Відповісти
Вы сами понимаете, что написали ".... сразу в суд Божий бессмысленный и беспощадный" ?!
Как Божий суд может быть бессмысленным?!
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11.03.2021 11:01 Відповісти
цікававо від імені якої держави цей "іск". якщо це забота про українську територію то спочатку звільніть її. а якщо територія над якою кацапський прапор. то до чого тут україна? возіть туди воду у пляшках з мокшансбких боліт.
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10.03.2021 16:06 Відповісти
куда иск в суд зимбабве ахахахх
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10.03.2021 16:33 Відповісти
в дурке походу выпускной))))))))))))))))))))))))
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10.03.2021 16:35 Відповісти
А почему этот "персонаж" до сих пор не в розыске Интерпола?
Никакого вреда своим действиями Украине он не принес?!
Странно...
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10.03.2021 16:39 Відповісти
потому что кацапы блокируют интерпол
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10.03.2021 16:53 Відповісти
А что будете делать с теми придурашными бабушками и дебилами, которые блокировали наши ВЧ и не выпускали нашу технику. Вот им и предъявляйте иск. Не будь этого, была бы вода и не надо было бы тратить миллионы.
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10.03.2021 16:51 Відповісти
Нет,но то шо они ВЫИГРАЮТ иск в МАЦКОВСКОМ суде это 100%. А дальше прямиком с этим иском к ИНОПЛАНЕТЯНАМ ибо весь мир от этого будет только РЖАТЬ.
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10.03.2021 16:56 Відповісти
прикольно! сами решили посчитать убытки от оккупации.
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10.03.2021 17:19 Відповісти
ОТБИТЬ ЭТОТ ДИБИЛЬНЫЙ ИСК ЭЛЕМЕНТАРНО - Украина должна заявить и документально показать что воды из канала едва хватает для Херсонской и Николаевской областей для орошения сельхозугодий! Все остальное по водоснабжению крымнаша - проблема оккупанта! 100% проигрышный вариант для раши. Пусть Бутусов подскажет эту идею нашим горе-юристам, которые будут представлять Украину в международном суде.
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10.03.2021 17:35 Відповісти
Да они в любом случае проигрышные , т.к. они не признаны ни одним цивилизованным государством , они ни кто и зовут их ни как , и ни каких судебных расмотрений не будет , без Украины с ними ни кто считаться не будет .
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10.03.2021 19:38 Відповісти
Думали что будут как сыр в масле..Дульки с маком. Сидите тихо в * Родная гавань* и в небо смотрите Скоро камнепад..
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10.03.2021 17:35 Відповісти
потешные эти маскали...
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10.03.2021 19:47 Відповісти
Окупанти в Криму готують позов проти України за перекриття Північно-Кримського каналу: серед відповідачів Чубаров і Сенченко - Цензор.НЕТ 6073
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10.03.2021 19:49 Відповісти
нехай бідкаються в лігу сексуальних реформ.
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11.03.2021 08:57 Відповісти
Шото плохо я не понял......Вы же кричали что Крым это-Россия, так и снабжайте "свой" Крым сами,какие вопросы к Украине? Это тоже самое что Украина подаст в суд на Россию за то что та, отказалась от транзита газа через Украину. Да никто этот иск даже рассматривать в судах не будет.
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11.03.2021 11:31 Відповісти
Если вы ищете эталон ******* - вы нашли.
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11.03.2021 12:12 Відповісти
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