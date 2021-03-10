Кабмін схвалив надання за бюджетний рахунок послуг із психологічної реабілітації подружжя учасників АТО та ООС

Кабінет Міністрів України дозволив надавати послуги з психологічної реабілітації подружжю учасників антитерористичної операції, Операції об'єднаних сил і постраждалих учасників Революції Гідності за бюджетний рахунок.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, Кабмін дозволив використання бюджетних коштів на надання послуг з психологічної реабілітації, соціальної і психологічної адаптації, забезпечення санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, Операції об'єднаних сил і постраждалих учасників Революції Гідності.

Також читайте: Кабмін виділив 16,5 млн грн одноразової допомоги сім'ям загиблих і учасникам АТО, які отримали інвалідність