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Кабмін схвалив надання за бюджетний рахунок послуг із психологічної реабілітації подружжя учасників АТО та ООС

Кабмін схвалив надання за бюджетний рахунок послуг із психологічної реабілітації подружжя учасників АТО та ООС

Кабінет Міністрів України дозволив надавати послуги з психологічної реабілітації подружжю учасників антитерористичної операції, Операції об'єднаних сил і постраждалих учасників Революції Гідності за бюджетний рахунок.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, Кабмін дозволив використання бюджетних коштів на надання послуг з психологічної реабілітації, соціальної і психологічної адаптації, забезпечення санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, Операції об'єднаних сил і постраждалих учасників Революції Гідності.

Також читайте: Кабмін виділив 16,5 млн грн одноразової допомоги сім'ям загиблих і учасникам АТО, які отримали інвалідність

Автор: 

ветерани (1068) Кабмін (14065) допомога (8297) психологи (85) реабілітація (324)


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Кабмин одобрил предоставление за бюджетный счет услуг по психологической реабилитации супругов участников АТО и ООС

Ну-ну. Уже всех ковидных за бюджетный счёт вылечили (из них, правда, никто этих денег не видел). Теперь всех жён психологически реабилитируем (тоже, ясен пень, не за просто так). Потом ещё всем детям сказку прочитаем и с каждой бабушкой помолимся.
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10.03.2021 14:13 Відповісти
Ни чего себе расходы... Аж миллион гривен.... .А на оздоровление депутатов, судейских, прокурорских, офиса президента. министерских тружеников денег в бюджете хватит? Там же всего несколько десятков миллиардов на отдых предназначено....
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10.03.2021 14:14 Відповісти
А допоки з приходом Зеленського найчастіше "реабілітації" учасників АТО і ООС проходить у СІЗО
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10.03.2021 14:21 Відповісти
Редкий случай, но бывает. Рядом живёт семья: отец, мать, и сын. Все трое были в АТО. У сына было ранение-прострелены лёгкие. На мой взгляд- все жизнерадостные.
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10.03.2021 14:48 Відповісти
 
 