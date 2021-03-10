Кабмін схвалив надання за бюджетний рахунок послуг із психологічної реабілітації подружжя учасників АТО та ООС
Кабінет Міністрів України дозволив надавати послуги з психологічної реабілітації подружжю учасників антитерористичної операції, Операції об'єднаних сил і постраждалих учасників Революції Гідності за бюджетний рахунок.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім того, Кабмін дозволив використання бюджетних коштів на надання послуг з психологічної реабілітації, соціальної і психологічної адаптації, забезпечення санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, Операції об'єднаних сил і постраждалих учасників Революції Гідності.
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Ну-ну. Уже всех ковидных за бюджетный счёт вылечили (из них, правда, никто этих денег не видел). Теперь всех жён психологически реабилитируем (тоже, ясен пень, не за просто так). Потом ещё всем детям сказку прочитаем и с каждой бабушкой помолимся.