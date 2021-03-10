НАЗК направило до суду 84 адмінпротоколи, 14 із них складено на Садового
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за останні два тижні склало і направило до суду 84 адміністративні протоколи, зокрема щодо мера Львова Андрія Садового та судді Конституційного Суду у відставці Михайла Гультая.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, НАЗК поінформувало, що за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів направлено до суду протоколи щодо:
- колишнього в.о. голови Державної податкової служби (ДПС) у Чернівецькій області Бориса Акіменка (26 адмінпротоколів);
- мера Львова Андрія Садового (14 адмінпротоколів);
- старшого слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області Юрія Сав'яка (8 адмінпротоколів);
- колишнього в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Валерія Лісницького (26 адмінпротоколів).
Також було направлено до суду адмінпротоколи щодо Михайла Гультая, судді Конституційного Суду України у відставці.
"Протокол складено у зв’язку з виявленими недостовірними відомостями в декларації посадовця, які відрізняються від достовірних на загальну суму приблизно 1 млн гривень (876 759,05 грн)", - повідомили в НАЗК.
Крім того, через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи стосовно представників таких партій: "Патріотична партія України" (керівник - Микола Габер); "Українська народна партія" (керівник - Олександр Клименко); "Нова політика" (керівник - Олександр Янчук); "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна" (керівник - Микола Томенко).
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Скорумповане місто Львів
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Скандальні забудови у Львові .
Адміністратор
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Попасти на виступ на сесії - НЕМОЖЛИВО!
Якщо у більшості рад можна записатися на виступ просто в день сесії - то "Демократія по-львівськи" має такий вигляд!
Скільки це триватиме?
Пора виносити ту нечисть звідти!
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Формально, щоб попасти на виступ на сесії, треба пройти комісію законності, яка засідала нині о 12.00.
Порядок денний сесії оприлюднили лише близько 16.00.
Ми спеціально оприлюднили скрін сайту ЛМР станом на 11 годину нині - ніякого порядку денного там не було: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=455374715888911&id=114563156636737&__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=-UK-y-y-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=455374715888911&id=114563156636737
Питання для першого класу: як можна було подати заяву на виступ, якщо ніхто точно не знав, які питання розглядатимуть?
Правильно - ніяк не можна було!