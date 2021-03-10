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НАЗК направило до суду 84 адмінпротоколи, 14 із них складено на Садового

НАЗК направило до суду 84 адмінпротоколи, 14 із них складено на Садового

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за останні два тижні склало і направило до суду 84 адміністративні протоколи, зокрема щодо мера Львова Андрія Садового та судді Конституційного Суду у відставці Михайла Гультая.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, НАЗК поінформувало, що за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів направлено до суду протоколи щодо:

- колишнього в.о. голови Державної податкової служби (ДПС) у Чернівецькій області Бориса Акіменка (26 адмінпротоколів);

- мера Львова Андрія Садового (14 адмінпротоколів);

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розгляд справ про конфлікт інтересів суддів КСУ Сліденка і Завгородньої при вирішенні щодо e-декларацій перенесено через їх неявку, - НАЗК

- старшого слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області Юрія Сав'яка (8 адмінпротоколів);

- колишнього в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Валерія Лісницького (26 адмінпротоколів).

Також було направлено до суду адмінпротоколи щодо Михайла Гультая, судді Конституційного Суду України у відставці.

"Протокол складено у зв’язку з виявленими недостовірними відомостями в декларації посадовця, які відрізняються від достовірних на загальну суму приблизно 1 млн гривень (876 759,05 грн)", - повідомили в НАЗК.

Крім того, через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи стосовно представників таких партій: "Патріотична партія України" (керівник - Микола Габер); "Українська народна партія" (керівник - Олександр Клименко); "Нова політика" (керівник - Олександр Янчук); "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна" (керівник - Микола Томенко).

Автор: 

Садовий Андрій (535) електронне декларування (1468) НАЗК (1683)


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Правила форума Рада форумчан
Ну що, скоро посадка?
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10.03.2021 14:47 Відповісти
Та хто ж посадить нашого львівського ісусика? То все недобрі люди Андрійка нагло обмовляють.
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10.03.2021 14:51 Відповісти
Засиделся в мерском кресле. Пора место отсидки менять на нары в СИЗО.
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10.03.2021 14:56 Відповісти
Що там з Татаровим і " вагнергейтом"? Коли посадки по цим "новим ліцам"?
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10.03.2021 14:56 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/360937008109104 Скорумповане місто Львів

Загальнодоступна група

·НАЗК направило до суду 84 адмінпротоколи, 14 із них складено на Садового - Цензор.НЕТ 8577

Скорумповане місто Львів

Загальнодоступна група

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Скандальні забудови у Львові .

Адміністратор

https://www.facebook.com/groups/388861717938338/user/100002881080102/?__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=%2CP-y-R
https://www.facebook.com/groups/388861717938338/user/100002881080102/?__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=%2CP-y-R +1
· https://www.facebook.com/groups/388861717938338/permalink/1821326944691801/?__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 дн. ·

Попасти на виступ на сесії - НЕМОЖЛИВО!

Якщо у більшості рад можна записатися на виступ просто в день сесії - то "Демократія по-львівськи" має такий вигляд!

Скільки це триватиме?

Пора виносити ту нечисть звідти!

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https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D1%96%D1%8F-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2-114563156636737/photos/pcb.455579625868420/455578799201836/?__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=*bH-y-y-R
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https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D1%96%D1%8F-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2-114563156636737/?__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=-UC%2CP-y-y-R Народна Дія Львів

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Формально, щоб попасти на виступ на сесії, треба пройти комісію законності, яка засідала нині о 12.00.

Порядок денний сесії оприлюднили лише близько 16.00.
Ми спеціально оприлюднили скрін сайту ЛМР станом на 11 годину нині - ніякого порядку денного там не було: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=455374715888911&id=114563156636737&__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=-UK-y-y-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=455374715888911&id=114563156636737

Питання для першого класу: як можна було подати заяву на виступ, якщо ніхто точно не знав, які питання розглядатимуть?

Правильно - ніяк не можна було!
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10.03.2021 16:45 Відповісти
і дещо про цензуру.....
НАЗК направило до суду 84 адмінпротоколи, 14 із них складено на Садового - Цензор.НЕТ 8892
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10.03.2021 17:12 Відповісти
А садовий це вже олігарх,чи ще ні? Гарно заховався за патріотичними гаслами, а сірожа лященко ніц нічого про нього не розповідає!!! Канал 24 також грошей багато з'їдає! А де ж це мер Львова їх бере?
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10.03.2021 17:21 Відповісти
 
 