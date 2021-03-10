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На острові Хортиця оновлять інфраструктуру і завершать будівництво Запорізького моста, - заступник голови ОП Тимошенко

На острові Хортиця оновлять інфраструктуру і завершать будівництво Запорізького моста, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко анонсував оновлення інфраструктури острова Хортиця.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Тимошенко заявив у ході форуму "Україна 30. Культура, медіа, туризм".

За словами заступника голови ОП, на Хортиці будується музей затонулих човнів-чайок, їх піднімають з дна водойм.

"На острові Хортиця багато потрібно робити. Це фактично магніт України", - наголосила Тимошенко.

Крім того, заступник голови Офісу Президента розповів, що будівництво Запорізького мосту, що веде через острів, буде закінчено вже в цьому році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Велика реставрація" вже стартував, до культурних об'єктів будуть вести якісні дороги і покажчики, - заступник голови ОП Тимошенко

У той же час, на об'єктах "Великий реставрації" роботи почнуться протягом одного-двох місяців.

Автор: 

Тимошенко Кирило (558) Велике будівництво (741) Хортиця заповідник (25)


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А может за 30 лет дороги сделать наконец более менее нормальные. НУ хотя бы попробовать? Не?
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10.03.2021 15:00 Відповісти
дорогу 5 лет не могут сделать,попробуйте доехать до магнита через окопы и пробки
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10.03.2021 16:04 Відповісти
какого такого магнита?
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10.03.2021 18:07 Відповісти
Віримо, віримо.
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10.03.2021 17:33 Відповісти
 
 