На острові Хортиця оновлять інфраструктуру і завершать будівництво Запорізького моста, - заступник голови ОП Тимошенко
Заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко анонсував оновлення інфраструктури острова Хортиця.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Тимошенко заявив у ході форуму "Україна 30. Культура, медіа, туризм".
За словами заступника голови ОП, на Хортиці будується музей затонулих човнів-чайок, їх піднімають з дна водойм.
"На острові Хортиця багато потрібно робити. Це фактично магніт України", - наголосила Тимошенко.
Крім того, заступник голови Офісу Президента розповів, що будівництво Запорізького мосту, що веде через острів, буде закінчено вже в цьому році.
У той же час, на об'єктах "Великий реставрації" роботи почнуться протягом одного-двох місяців.
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Andrew Kampfer
показати весь коментар10.03.2021 15:00 Відповісти Мені подобається 0
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вася пупкин #484484
показати весь коментар10.03.2021 16:04 Відповісти Мені подобається 0
Aragorn 1975
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Друга Франція
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