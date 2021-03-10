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Новини Окуповані території
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У Мінреінтеграції мають намір моніторити екологічну ситуацію на тимчасово окупованих територіях за допомогою супутників

У Мінреінтеграції мають намір моніторити екологічну ситуацію на тимчасово окупованих територіях за допомогою супутників

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планує ввести механізм моніторингу екологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях за допомогою супутників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Міністерства.

"У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України під головуванням заступника міністра В'ячеслава Шаповалова відбулася нарада щодо створення інструментів моніторингу та аналізу екологічних проблем, які існують на тимчасово окупованих територіях України і прилеглих до них територіях", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що в рамках наради обговорювалися актуальні задачі, які стоять перед Мінреінтеграції у сфері моніторингу екологічної ситуації й інженерно-транспортної інфраструктури, оцінки ризиків щодо виникнення небезпечних техногенних подій. В тому числі питання створення Комплексної системи дистанційного моніторингу і управління тимчасово окупованими територіями України та прилеглими до них територіями.

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"Мінреінтеграції спільно з партнерами планує використовувати супутникові знімки, які є найнадійнішими джерелами інформації про території України, де органи державної влади тимчасово не виконують свої повноваження", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, передбачається: використання супутникових знімків для вирішення екологічних задач (контроль розвитку звалищ та їх рекультивації, збереження ґрунтів від деградації, покращення якості води); - використання знімків для моніторингу змін, які відбуваються в інженерно-транспортній інфраструктури (актуалізація картографічної основи, моніторинг розвитку/деградації інфраструктури; моделювання існуючих систем та проєктованих рішень); - використання супутникових знімків для моніторингу надзвичайних ситуацій (виявлення ділянок надзвичайних ситуацій, моніторинг розвитку надзвичайних ситуацій, прогнозування та оцінка збитків).

Автор: 

моніторинг (195) екологія (1346) Міністерство реінтеграції (500)


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Я извиняюсь, кто будет платить за этот банкет? Типа на подконтрольных все уже хорошо?
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10.03.2021 15:01 Відповісти
Тут дело именно не в контроле а финансировании. Не мешайте свинкам чавкать из бюджета.
Они скоро займутся зондированием дальнего космоса, главное финансирование пропихнуть в тот момент когда небритая задница ермак очередную шмаль вовику занёс))
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10.03.2021 15:06 Відповісти
Им так народные деньги легче тырить...
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10.03.2021 15:50 Відповісти
А на заводах ахметова когда?
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10.03.2021 15:10 Відповісти
да вы чмошники на не оккупированных проверьте..
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10.03.2021 15:20 Відповісти
Ну, екологія це добре. Бо кацапські танки порушують грунтовий покрів України. Треба фіксувати.
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10.03.2021 15:28 Відповісти
Краще розташування ворожих позицій би моніторіли!
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10.03.2021 15:34 Відповісти
 
 