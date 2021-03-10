У Мінреінтеграції мають намір моніторити екологічну ситуацію на тимчасово окупованих територіях за допомогою супутників
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планує ввести механізм моніторингу екологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях за допомогою супутників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Міністерства.
"У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України під головуванням заступника міністра В'ячеслава Шаповалова відбулася нарада щодо створення інструментів моніторингу та аналізу екологічних проблем, які існують на тимчасово окупованих територіях України і прилеглих до них територіях", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.
Зазначається, що в рамках наради обговорювалися актуальні задачі, які стоять перед Мінреінтеграції у сфері моніторингу екологічної ситуації й інженерно-транспортної інфраструктури, оцінки ризиків щодо виникнення небезпечних техногенних подій. В тому числі питання створення Комплексної системи дистанційного моніторингу і управління тимчасово окупованими територіями України та прилеглими до них територіями.
"Мінреінтеграції спільно з партнерами планує використовувати супутникові знімки, які є найнадійнішими джерелами інформації про території України, де органи державної влади тимчасово не виконують свої повноваження", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, передбачається: використання супутникових знімків для вирішення екологічних задач (контроль розвитку звалищ та їх рекультивації, збереження ґрунтів від деградації, покращення якості води); - використання знімків для моніторингу змін, які відбуваються в інженерно-транспортній інфраструктури (актуалізація картографічної основи, моніторинг розвитку/деградації інфраструктури; моделювання існуючих систем та проєктованих рішень); - використання супутникових знімків для моніторингу надзвичайних ситуацій (виявлення ділянок надзвичайних ситуацій, моніторинг розвитку надзвичайних ситуацій, прогнозування та оцінка збитків).
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