ДТЕК звернеться в РНБО для оцінки ролі НКРЕКП у підриві національної безпеки

Компанія ДТЕК звернеться до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з вимогою оцінити загрозу національній енергетичній безпеці країни через некомпетентні дії національного енергетичного регулятора НКРЕКП.

Про це йдеться в повідомленні компанії. "Компанія звернеться до АМКУ із заявою про необхідність усунути викривлення ринкових механізмів, створені регулятором (НКРЕКП, - прим.), і в РНБО - з вимогою оцінити загрозу національній енергетичній безпеці країни через некомпетентні дії НКРЕКП", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

У компанії підкреслили, що поточна криза на ринку електроенергії - це наслідок некомпетентності регулятора, маніпуляцій на ринку, вибіркового застосування європейських норм і прямого адміністративного втручання в роботу ринку. У ДТЕК зазначили, що замість усунення порушень у роботі ринку, НКРЕКП намагається перекласти провину на учасників ринку. Рішення регулятора приписати тепловій генерації максимальний штраф через ситуацію із запасами вугілля в компанії назвали необґрунтованим і протиправним. "На жаль, НКРЕКП обрала шлях пошуку винних і, нехтуючи всіма наведеними доводами, безпідставно вирішила накласти максимально можливі фінансові санкції за результатами проведеної перевірки. Таке рішення НКРЕКП ДТЕК буде оскаржувати у встановленому порядку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в середині січня 2021 року системний оператор НЕК "Укренерго" попередив про ризики віялових відключень електроенергії через брак вугілля на державних ТЕС компанії "Центренерго". В опалювальний сезон 2020-2021 року Україна увійшла з рекордними запасами вугілля на складах ТЕС 2,8 млн тонн, однак через зрив ремонтної компанії на АЕС, теплова генерація восени-взимку була змушена нести підвищене на 50% навантаження. Це і стало причиною прискореного спрацьовування запасів вугілля і підвищеної аварійності блоків теплових електростанцій в осінньо-зимовий період. 10 березня НКРЕКП вирішила приписати компаніям теплової генерації максимально можливий штраф 1,7 млн ​​грн, звинувативши їх у недотриманні мінімальних запасів вугілля на ТЕС.