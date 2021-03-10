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ДТЕК звернеться в РНБО для оцінки ролі НКРЕКП у підриві національної безпеки

ДТЕК звернеться в РНБО для оцінки ролі НКРЕКП у підриві національної безпеки

Компанія ДТЕК звернеться до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з вимогою оцінити загрозу національній енергетичній безпеці країни через некомпетентні дії національного енергетичного регулятора НКРЕКП.

Про це йдеться в повідомленні компанії. "Компанія звернеться до АМКУ із заявою про необхідність усунути викривлення ринкових механізмів, створені регулятором (НКРЕКП, - прим.), і в РНБО - з вимогою оцінити загрозу національній енергетичній безпеці країни через некомпетентні дії НКРЕКП", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

У компанії підкреслили, що поточна криза на ринку електроенергії - це наслідок некомпетентності регулятора, маніпуляцій на ринку, вибіркового застосування європейських норм і прямого адміністративного втручання в роботу ринку. У ДТЕК зазначили, що замість усунення порушень у роботі ринку, НКРЕКП намагається перекласти провину на учасників ринку. Рішення регулятора приписати тепловій генерації максимальний штраф через ситуацію із запасами вугілля в компанії назвали необґрунтованим і протиправним. "На жаль, НКРЕКП обрала шлях пошуку винних і, нехтуючи всіма наведеними доводами, безпідставно вирішила накласти максимально можливі фінансові санкції за результатами проведеної перевірки. Таке рішення НКРЕКП ДТЕК буде оскаржувати у встановленому порядку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в середині січня 2021 року системний оператор НЕК "Укренерго" попередив про ризики віялових відключень електроенергії через брак вугілля на державних ТЕС компанії "Центренерго". В опалювальний сезон 2020-2021 року Україна увійшла з рекордними запасами вугілля на складах ТЕС 2,8 млн тонн, однак через зрив ремонтної компанії на АЕС, теплова генерація восени-взимку була змушена нести підвищене на 50% навантаження. Це і стало причиною прискореного спрацьовування запасів вугілля і підвищеної аварійності блоків теплових електростанцій в осінньо-зимовий період. 10 березня НКРЕКП вирішила приписати компаніям теплової генерації максимально можливий штраф 1,7 млн ​​грн, звинувативши їх у недотриманні мінімальних запасів вугілля на ТЕС.

Автор: 

нацбезпека (161) ДТЕК (1981)


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Топ коментарі
+7
Дтек - ворог українців.
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10.03.2021 15:20
+7
Хай гудить голосніше, почують
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10.03.2021 15:31
+5
Всё просто, у ДТЭКа очередное обострение в плане диктовки всей стране своих условий и вечных обвинений руководства государства в некомпетентности, при чём при всех режимах, кроме рыгов. Надо просто ставить на место и начинать уже реально бороться с монополией этой конторки. Нынешняя зима , с неожиданной "пропажей" складов забитых углём с прошлого года и взвинчиванием цен, под истерики о "катастрофах", поставила все точки над И
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10.03.2021 15:23
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надо закончить какой то ВУЗ что бы прочитать заголовок....
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10.03.2021 15:18 Відповісти
Дтек - ворог українців.
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10.03.2021 15:20 Відповісти
СТРАННО В НКРЕКУ сидят те же агенты влияния и куклы на ниточке что рулят той же ДТЭК Ахметик Наперстокович ты часом рамсы не попутал татарин ты наш кресто-трусовый??!!!
энергетикой сегодня рулят два иноверца еврей гхм бородатая бабенка Беня и татарин салоед Ахметка Наперстокович... вот и имеем пчелы напали на свой же улей...
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10.03.2021 15:38 Відповісти
Всё просто, у ДТЭКа очередное обострение в плане диктовки всей стране своих условий и вечных обвинений руководства государства в некомпетентности, при чём при всех режимах, кроме рыгов. Надо просто ставить на место и начинать уже реально бороться с монополией этой конторки. Нынешняя зима , с неожиданной "пропажей" складов забитых углём с прошлого года и взвинчиванием цен, под истерики о "катастрофах", поставила все точки над И
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10.03.2021 15:23 Відповісти
что-то математическое, типа: ДТЕК+СБУ=НБ -НКРЭКУ=0
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10.03.2021 17:09 Відповісти
Лучшее средство єто нападение что и делает ДТЕК монстр ринулся в бой
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10.03.2021 15:20 Відповісти
Ахметов против Бенимойского ? уже интересно. Значит у Бени дела совсем плохи. Сейчас интересно как Зелебеня будет шпагат делать . Между Штатами и главным спонсором. А тут еще Ахметов со своими предъявами
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10.03.2021 15:22 Відповісти
Полюбому, Беню с Фирташем нужно в грязь втоптать. Навсегда.
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10.03.2021 15:23 Відповісти
Не заперечую.
Втім, разом з ними треба розчавити й рудого таргана.
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10.03.2021 21:51 Відповісти
Так шо попутчик уже тоже патриот?
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10.03.2021 15:26 Відповісти
при Порохе и Гросе - в экономики Украины все работало как часы - росли доходы у людей, пенсии и заплаты ,происходили реформы - а сейчас растут только цены, на все и нет реформ - одна имитация
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10.03.2021 15:28 Відповісти
А теперь они поссорились
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10.03.2021 15:31 Відповісти
доходы и пенсии с ценами?
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10.03.2021 16:19 Відповісти
🥴
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10.03.2021 15:31 Відповісти
Пенсії росли? Ну ти і індєєц.
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10.03.2021 15:56 Відповісти
Не ображайте індіанців.)
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10.03.2021 16:50 Відповісти
При ПОП все стало гірше в 3.5 раз. Причина кризи безконтрольне будівництво ВДЕ яке організував ПОП. Цікаво з дурощів чи добре продуманий план? Мені здається план.
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10.03.2021 16:02 Відповісти
Не план,а банальний бізнес.
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10.03.2021 16:21 Відповісти
Угу, так зростали, що у 2015 році ми стали найбіднішою країною Європи. А середня платня тоді була менше за 200 доларів. Що зростало, так це тарифи та курс долара.
Зеля ще той нікчема, але ми усі пам'ятаємо рівень життя за бариги.
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10.03.2021 22:07 Відповісти
А шо Ахметов, ще кудись звертається?

Челом б'є?
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10.03.2021 15:29 Відповісти
Хай гудить голосніше, почують
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10.03.2021 15:31 Відповісти
обратится / Ахметов начал кукарекать как кукарекает кодлан Коломойского над каждой ерундой.
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10.03.2021 15:37 Відповісти
Засідання РНБО відбудеться 11 березня: DT.UA дізналося, які питання будуть обговорювати

Засідання Ради нацбезпеки і оборони відбудеться 11 березня о 15:00, а не в п'ятницю.До кінця порядок денний наради ще не встановлений, проте, за інформацією видання, члени РНБО продовжать приймати рішення про позбавлення військових і почесних звань громадян, які перейшли на бік держави-агресора.

Передбачається, що буде розглянуто питання виконання державного оборонного замовлення і його долю на 2021 рік.

Але на цьому порядок денний не вичерпаний, відзначає видання.

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zasidannya-rnbo-11-bereznya-stalo-vidomo-shcho-budut-obgovoryuvati-novini-ukrajini-50146801.html
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10.03.2021 15:43 Відповісти
рэпчик

ТЭС ТЭС ТЭС
ДТЭК АЭС
СНБО АМКУ НКРЭКУ
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10.03.2021 15:58 Відповісти
1,7 млн грн!? и они еще судиться собрались? вот же жлобы
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10.03.2021 16:02 Відповісти
оказывается рыжая сепарская гнида переживает за Украину и нарид, а также за честный рынок и справедливую конкуренцию
шо это было?
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10.03.2021 16:04 Відповісти
Главный рыжий сепар решил сыграть на упреждение... Думаю, пора СНБО уже обратить на ннего очень пристальное внимание.
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10.03.2021 16:10 Відповісти
Ахметов же может и обидеться и объявить банротство и позакрывать свои убыточные шахты и ТЭЦ и свалить на багамы. И Украина опять из бюджета будет поднимать брошенные заводы?
Забыли системный банк Приват? А у Ахметова покруче будет набор монополий без которых не будет ни тепла ни электричества в половине городов.
Так что с раскулачиванием олигархов не так все просто. Отнять и поделить не получится. Получится только отнять и вбухать еще половину бюджета страны
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10.03.2021 16:48 Відповісти
Що ти мелеш.
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10.03.2021 17:24 Відповісти
ТЭС это не банк, из него деньги клиентов не украдешь.
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10.03.2021 18:25 Відповісти
Папьітка гавнянєнькая....
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10.03.2021 18:40 Відповісти
СНБО повинно зайнятися ахметкою.
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10.03.2021 17:25 Відповісти
ДТЕК сам як тільки може підриває безпеку України.
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10.03.2021 19:29 Відповісти
Скажемо так, НКРЕКП з приходом зе зрадника отримало нове керівництво пов'язане з коломойським і після цього з непогано працюючою галуззю почались відбуватися погані події, в підсумку вугілля і електроенергію купуємо в Росії.
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10.03.2021 20:06 Відповісти
 
 