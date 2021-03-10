ДТЕК звернеться в РНБО для оцінки ролі НКРЕКП у підриві національної безпеки
Компанія ДТЕК звернеться до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з вимогою оцінити загрозу національній енергетичній безпеці країни через некомпетентні дії національного енергетичного регулятора НКРЕКП.
Про це йдеться в повідомленні компанії. "Компанія звернеться до АМКУ із заявою про необхідність усунути викривлення ринкових механізмів, створені регулятором (НКРЕКП, - прим.), і в РНБО - з вимогою оцінити загрозу національній енергетичній безпеці країни через некомпетентні дії НКРЕКП", - йдеться в повідомленні ДТЕК.
У компанії підкреслили, що поточна криза на ринку електроенергії - це наслідок некомпетентності регулятора, маніпуляцій на ринку, вибіркового застосування європейських норм і прямого адміністративного втручання в роботу ринку. У ДТЕК зазначили, що замість усунення порушень у роботі ринку, НКРЕКП намагається перекласти провину на учасників ринку. Рішення регулятора приписати тепловій генерації максимальний штраф через ситуацію із запасами вугілля в компанії назвали необґрунтованим і протиправним. "На жаль, НКРЕКП обрала шлях пошуку винних і, нехтуючи всіма наведеними доводами, безпідставно вирішила накласти максимально можливі фінансові санкції за результатами проведеної перевірки. Таке рішення НКРЕКП ДТЕК буде оскаржувати у встановленому порядку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в середині січня 2021 року системний оператор НЕК "Укренерго" попередив про ризики віялових відключень електроенергії через брак вугілля на державних ТЕС компанії "Центренерго". В опалювальний сезон 2020-2021 року Україна увійшла з рекордними запасами вугілля на складах ТЕС 2,8 млн тонн, однак через зрив ремонтної компанії на АЕС, теплова генерація восени-взимку була змушена нести підвищене на 50% навантаження. Це і стало причиною прискореного спрацьовування запасів вугілля і підвищеної аварійності блоків теплових електростанцій в осінньо-зимовий період. 10 березня НКРЕКП вирішила приписати компаніям теплової генерації максимально можливий штраф 1,7 млн грн, звинувативши їх у недотриманні мінімальних запасів вугілля на ТЕС.
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энергетикой сегодня рулят два иноверца еврей гхм бородатая бабенка Беня и татарин салоед Ахметка Наперстокович... вот и имеем пчелы напали на свой же улей...
Втім, разом з ними треба розчавити й рудого таргана.
Зеля ще той нікчема, але ми усі пам'ятаємо рівень життя за бариги.
Челом б'є?
Засідання Ради нацбезпеки і оборони відбудеться 11 березня о 15:00, а не в п'ятницю.До кінця порядок денний наради ще не встановлений, проте, за інформацією видання, члени РНБО продовжать приймати рішення про позбавлення військових і почесних звань громадян, які перейшли на бік держави-агресора.
Передбачається, що буде розглянуто питання виконання державного оборонного замовлення і його долю на 2021 рік.
Але на цьому порядок денний не вичерпаний, відзначає видання.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zasidannya-rnbo-11-bereznya-stalo-vidomo-shcho-budut-obgovoryuvati-novini-ukrajini-50146801.html
ТЭС ТЭС ТЭС
ДТЭК АЭС
СНБО АМКУ НКРЭКУ
шо это было?
Забыли системный банк Приват? А у Ахметова покруче будет набор монополий без которых не будет ни тепла ни электричества в половине городов.
Так что с раскулачиванием олигархов не так все просто. Отнять и поделить не получится. Получится только отнять и вбухать еще половину бюджета страны