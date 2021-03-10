Четвертим членом Вищої ради правосуддя за квотою з'їзду суддів стала представниця Луцька Плахтій

Членом Вищої ради правосуддя (ВРП) обрали суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Інну Плахтій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, її кандидатуру підтримали делегати XVIII чергового з'їзду суддів. Це четвертий член ВРП, обраний за квотою цього з'їзду.

Плахтій обрано членом ВРП терміном на чотири роки, як і раніше обраних з'їздом трьох членів ВРП. Вона склала присягу перед делегатами з'їзду.

Нагадаємо, 9 березня делегати з'їзду таємним голосуванням обрали трьох членів ВРП: суддю Хмельницького апеляційного суду Сергія Болотіна, суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова, суддю Касаційного господарського суду в складі Верховного суду Валерія Сухова.

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Судді Олександр Панасюк та Інна Плахтій набрали приблизно рівну кількість голосів, тому для обрання четвертого члена ВРП з'їзд провів повторне голосування.

Раніше посли країн G7 закликали відкласти призначення до Вищої ради правосуддя і Конституційний Суд до проведення судової реформи та встановлення прозорих процесів добору кандидатів.