Четвертим членом Вищої ради правосуддя за квотою з'їзду суддів стала представниця Луцька Плахтій
Членом Вищої ради правосуддя (ВРП) обрали суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Інну Плахтій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, її кандидатуру підтримали делегати XVIII чергового з'їзду суддів. Це четвертий член ВРП, обраний за квотою цього з'їзду.
Плахтій обрано членом ВРП терміном на чотири роки, як і раніше обраних з'їздом трьох членів ВРП. Вона склала присягу перед делегатами з'їзду.
Нагадаємо, 9 березня делегати з'їзду таємним голосуванням обрали трьох членів ВРП: суддю Хмельницького апеляційного суду Сергія Болотіна, суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова, суддю Касаційного господарського суду в складі Верховного суду Валерія Сухова.
Судді Олександр Панасюк та Інна Плахтій набрали приблизно рівну кількість голосів, тому для обрання четвертого члена ВРП з'їзд провів повторне голосування.
Раніше посли країн G7 закликали відкласти призначення до Вищої ради правосуддя і Конституційний Суд до проведення судової реформи та встановлення прозорих процесів добору кандидатів.
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На мою думку - мова може йти лишень про рівність в природних людських правах !!!
При розподілі хлібних карток - так, має бути гендерна рівність, при виборі у владу - категоричне -НІ! Бо для політики, для любого керівництва - цей критерій ДЕФЕКТИВНИЙ !!!
Якщо ж вести мову про соціально політичні права, то вони мають залежати не від статі особи, виходити не з політики їх дутої рівності, а слід виходити з наступних критеріїв: рівня інтелектуального розвитку, ділових здібностей, освіти, чесності порядності та патріотизму кожного окремого індивіда (а не з їх статі)!! А розпорядитися правами рівності мають виборці... індивідуально з кожним претендентом у владу... і не зважати на уподобання дутої гендерної рівності...
На своєму віку я знаю не лише чоловіків, але й жінок, яким не місце в парламенті, чи міністерському, суддівському кріслі, - а в каталажці..
Але знаю масу жінок , які мають набагато вищі від оточуючих чоловіків інтелектуальні здібності, ділові властивості та можливості, вміння ефективніше забезпечити сім'ю та її розвиток , вправним керуванням бізнесом, соціальними колективами... та й-державою... Але вони або не замічені, чи не висунуті чи не обрані, чи не призначені на керівні - в тому числі на державні посади... І це - при існуючій та законодавчо забезпеченій рівності соціально-політичних прав !!!
А тепер розглянемо протилежний випадок ...
Уявіть собі, що вищезгадані унікальні жінки ... на чергових виборах завоювали абсолютну більшість у політичній владі... Далі сформували всі гілки влади зі свого розумного жіночого середовища - і справи в державі пішли дуже успішно...
Як будуть вести себе тоді "мужики" з нинішніх СН, ОПЗЖ, та й не тільки... Знову домагатимуться рівних прав з жінками, - але вже для себе...???
А от скажіть... чи мають бути рівними права в політиці, економіці, в правоохоронній системі, в оборонному та безпекових відомствах і господарській діяльності.,..для бездарів і ефективних, для ворогів державі патріотів, розумних і тупих, злодюг і турботливих та й зрештою - в сім'ї (незалежно від статі)? На сьогодні ж - вони існують... Але - чи це вірно? І як, для різкого підвищення функціонування ефективності всіх названих сфер, цього позбутися? Політичні вибори ж добровільні - як і вступ до шлюбу?
А від чого залежить вибір конкретної людини, вибір будь чого, будь коли в той. чи інший момент вибору?
Від співвідношення інтелектуально-аналітичного та емоційного підходів кожної конкретної людини, який має лягати в основу, в підставу, в процес прийняття остаточного рішення, остаточного вибору !
Чим вища частка інтелектуально-аналітичного начала в виборі - тим ефективнівший для майбутнього вибір кожного індивіда! І у всьому! Для цього і даний природою ,КОЖНОМУ, мозок! А масовість, масштабність рівня розвитку мізків в кожному з суспільств визначає його, як його нинішній стан, таки і його майбутнє.
Тому розвинені країни "скуповують" в світі мізки, - які в результаті - підвищують середній інтелект в їхніх державах... Тому ці держави й стають ще більш розвиненими та успішнішими ...
Тав й розвиненими та цивілізованими ці держави стали в результаті раціонального, розумного підходу електорату до виборів!
Ті держави, які виштовхують "мізки" в еміграцію.... ті виборці, які не віддають перевагу "мізкам" на виборах - приречені на животіння...
Але є сфера взаємин, в якій у всіх народів завжди переважає емоційне начало - це вибір майбутнього супутника життя...
Але й тут на кінцевий результат впливає та відіграє суттєву роль співвідношення інтелектуально-аналітичного та емоційного підходів...
В розвинених країнах тенденція до розлучень постійно знижується, але не у всіх вікових категоріях - однаково...
Рівень розлучень набагато нижчий в молоді, яка створювала сім'ю в досить зрілому віці ( мізки розвиненіші). А в віковій категорії тих, кому за 60- розлучення частішають. Бо вони , в всій час одружувалися набагато молодшими, ніж нинішня молодь....а нині ... потихеньку впадають в дитинство.. Тобто, причиною, поясненням їх дій знову ж є стан мізків в моменти прийняття ними рішень.,,
Я не закликатиму наших громадян стати розумнішими при виборі - бо це не діє... навіть в умовах закликів стати відповідальнішими за власну долю і долю своїх дітей. Такий інтелектуальний стан нашого нинішнього суспільства... на превеликий жаль!
І як не гірко констатувати - подіяти на суспільство здатне лише подальше знущання, занурення бандитської влади свого електорату в бідність !?!? Можливо тоді... залишки мізків здатними будуть перекочувати з п'ятої точки в природнє їм місце..